Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником (обновлено)
14 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины и День козачества.
День защитников и защитниц Украины был учрежден 14 октября 2014 года президентским указом. 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины, сообщает Цензор.НЕТ.
Праздник учрежден для достойного чествования мужества и отваги, проявленных украинскими воинами в защите независимости Украины, что стало особо актуально во время агрессии России против Украины.
14 октября выбран для празднования Дня защитников и защитниц Украины поскольку в этот день отмечается христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского козачества. Издавна Богородица была покровительницей украинского козачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как козачеству жить дальше. Уже в ХХ веке козацкие традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Армии Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии. И не случайно днем официального создания УПА был избран праздник Покрова.
Кроме того, у христиан восточного обряда сегодня праздник Покров Пресвятой Богородицы.
С Днем защитников и защитниц Украины украинцев поздравляют руководство государства и армии.
Так командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что этот праздник для каждого имеет глубокий смысл.
"В день Покрова святой Богородицы и Украинского козачества, мы чтим всех защитников и защитниц Украины. Служение Отчизне - это больше, чем просто профессия. Это - огромная любовь, сила воли и патриотизм. На протяжении веков наши предки защищали свою землю, свою семью, свой дом, свой язык, свою историю и свое будущее. Четкие черты воина-защитника формировались на протяжении веков и заложены в наши гены. На всех этапах нашей многовековой истории мы воспитывали в себе мужество, героизм, несокрушимость украинского национального духа. Мы никогда не отречемся от нашего стремления к миру, свободы, независимости и безграничной любви к своей земле. Мы никому не позволим надеть на нас ярмо порабощения. Я искренне поздравляю всех защитников и защитниц Украины с праздником. Пусть мечта каждого о счастливой, мирной, богатой, европейской Украине осуществится. Сегодня - наша очередь защищать ее и освобождать. Пусть нам в этом поможет вера в Бога и в Украину.
Вместе к Победе! Слава Украине!" - обратился к украинцам Павлюк.
Поздравил украинцев и министр обороны Андрей Таран.
"День защитников и защитниц Украины - это особый праздник. Сегодня мы чествуем не только тех, кто стоит на страже нашего покоя, мы вспоминаем всех, кто в разные бурные периоды нашей истории участвовал в освободительной борьбе, вел смертельный поединок с нацизмом, участвовал в миротворческой деятельности, с 2014-го стал на отпор российской вооруженной агрессии. Отдельно хочу сказать о наших военнослужащих, которые выбрали защиту Родины профессией своей жизни. Горжусь вашей самоотверженностью, незыблемым патриотизмом и непреодолимой волей к победе. Вы - опора защиты Украины от внешнего врага", - сказал Таран.
Он отметил, что сегодняшний день впервые отмечается уже как День защитников и защитниц Украины.
"С первых дней российско-украинской войны женщины, не колеблясь, самоотверженно и героически встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - добавил он.
"В мире насчитывается более трех тысяч наций и народностей, а собственное государство смогли создать и отстоять не более двух сотен. Украинская государственность досталась нам дорогой ценой. И мы не имеем права упустить это священное наследство. В этот день мы вспоминаем всех, кто сложил голову на поле боя и навечно остался в нашей памяти!" - акцентировал министр.
"Мы сильны, потому что мы объединены! Мы непреодолимые, так как на защите Украины стоят мужественные мужчины и отважные женщины! В День защитников и защитниц Украины желаю вам крепкого здоровья, благополучия и пусть после любых баталий дома вас всегда ждет семейный уют", - пожелал Таран.
Поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц и командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
"Уважаемые друзья - боевые побратимы и сестры! Примите искренние поздравления с Днем защитников и защитниц Украины, Днем Украинского козачества и праздником Покрова Пресвятой Богородицы! ... Этот день стал олицетворением мужества и самоотверженности, рыцарства и благородства, день - настоящих патриотов нашей Родины. Выражаю всем Вам искреннее уважение и благодарность за героизм, отвагу, стойкость и добросовестную службу. Склоняю голову и низко кланяюсь перед каждым Героем, который отдал свою жизнь за нашу свободу и страну. От имени личного состава Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично желаю Вам крепкого здоровья, хорошей судьбы, несокрушимого духа и воли к победе! Пусть Пресвятая Богородица хранит нас и Украину под своим Покровом, дарит нам силу, вдохновение, веру и уверенность в счастливом будущем!" - поздравил украинцев Наев.
Поздравил с праздником и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.
"Уважаемые Защитники и Защитницы Украины! Благодарю вас за то, что храните Украину и днем, и ночью, и в мороз, и в жару. Именно благодаря вашему победоносному труду украинцы чувствуют защищенность и уверенность в будущем. Позвольте поблагодарить за то, что выбрали свою святую судьбу защитников родной земли, что стоите на страже мира в нашем государстве и собственным примером показываете каждому, что значит любить и беречь свою Родину! Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, несокрушимой веры в нашу победу. Пусть всегда оберегают вас родная земля, мамина молитва и родительская поддержка. Большая благодарность и светлая память всем сыновьям и дочерям Украины, которые положили свою жизнь за нашу страну, за всех нас, и составляют Национальный пантеон героев, которыми всегда будет гордится наша страна", - обратился Стефанчук.
Также с праздником поздравил украинцев и премьер-министр Денис Шмыгаль.
"14 октября является символической датой для украинцев. В этот день козаки отмечали праздник Покрова Пресвятой Богородицы и просили защиты. Сегодня мы чтим память и бесконечно благодарим всех, кто посвятил жизнь обороне Украины. Наших военных, волонтеров и каждого, кому не безразлична судьба государства. Украинские защитники и защитницы сегодня олицетворяют героизм и отвагу наших воинов многих поколений. Всех, кто на протяжении веков отстаивал государственность и боролся за независимость. Спасибо и желаем крепкого здоровья, добра и мирного неба", - поздравил Шмыгаль.
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На жаль, щоб уклоніст не виліз сьогодні... - як то кажуть "не дочекаєшся"...
Цей жарт приписують Льові Задову (був колись такий колоритний персонаж): я тебя буду пытать, а ты мне - отвечать.
Від сил лесливих, брехливих і ворожих,
Що нашу Україну гнітять знову,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці свята Покрова.
Але щоб такі нарешті скінчились потрібно 40 років пустелею блукати.
Зелемойские уже горят...через офшори.....
На день Святої Козацької Покрóви
Хочу щастя і Миру всім побажати.
Стрічати сонце днем нóвим
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Нас від хвороб, нещасть і бід.
А все нечисте, зе-брехливе та погане,
Розтане просто, як весною лід.
https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1448570446526431233 4 ч
Окреме привітання воїнам інформаційного фронту.
Небагатьом журналістам, які не продалися, волонтерам і найбільше всім тим, хто кожен день чине опір кремлівській навалі в соцмережах.
Всім, хто не випилявся в 2019. Хто залишився.
Час перемоги близько! Слава Україні!
І згадаємо...
командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк Источник:
https://censor.net/ru/n3293914
командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.
Источник:
День Захисника це норма, а по іншому називати це все одно що назва коміксів Марвел.
У зоні АТО було і є багато жінок, честь їм і пошана за їх заслуги, але їх там не 50/50 з
чоловіками щоб називати свято Захисників і Захисниць. Віє радянською показухою у
гендерному стилі.
Зі святом Захисника України
https://www.youtube.com/watch?v=sZVW1rbkq00