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Новости Агрессия России против Украины Война
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Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником (обновлено)

Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником (обновлено)

14 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины и День козачества.

День защитников и защитниц Украины был учрежден 14 октября 2014 года президентским указом. 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Праздник учрежден для достойного чествования мужества и отваги, проявленных украинскими воинами в защите независимости Украины, что стало особо актуально во время агрессии России против Украины.

14 октября выбран для празднования Дня защитников и защитниц Украины поскольку в этот день отмечается христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского козачества. Издавна Богородица была покровительницей украинского козачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как козачеству жить дальше. Уже в ХХ веке козацкие традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Армии Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии. И не случайно днем ​​официального создания УПА был избран праздник Покрова.

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Кроме того, у христиан восточного обряда сегодня праздник Покров Пресвятой Богородицы.

С Днем защитников и защитниц Украины украинцев поздравляют руководство государства и армии.

Так командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что этот праздник для каждого имеет глубокий смысл.

"В день Покрова святой Богородицы и Украинского козачества, мы чтим всех защитников и защитниц Украины. Служение Отчизне - это больше, чем просто профессия. Это - огромная любовь, сила воли и патриотизм. На протяжении веков наши предки защищали свою землю, свою семью, свой дом, свой язык, свою историю и свое будущее. Четкие черты воина-защитника формировались на протяжении веков и заложены в наши гены. На всех этапах нашей многовековой истории мы воспитывали в себе мужество, героизм, несокрушимость украинского национального духа. Мы никогда не отречемся от нашего стремления к миру, свободы, независимости и безграничной любви к своей земле. Мы никому не позволим надеть на нас ярмо порабощения. Я искренне поздравляю всех защитников и защитниц Украины с праздником. Пусть мечта каждого о счастливой, мирной, богатой, европейской Украине осуществится. Сегодня - наша очередь защищать ее и освобождать. Пусть нам в этом поможет вера в Бога и в Украину.
Вместе к Победе! Слава Украине!" - обратился к украинцам Павлюк.

Поздравил украинцев и министр обороны Андрей Таран.

"День защитников и защитниц Украины - это особый праздник. Сегодня мы чествуем не только тех, кто стоит на страже нашего покоя, мы вспоминаем всех, кто в разные бурные периоды нашей истории участвовал в освободительной борьбе, вел смертельный поединок с нацизмом, участвовал в миротворческой деятельности, с 2014-го стал на отпор российской вооруженной агрессии. Отдельно хочу сказать о наших военнослужащих, которые выбрали защиту Родины профессией своей жизни. Горжусь вашей самоотверженностью, незыблемым патриотизмом и непреодолимой волей к победе. Вы - опора защиты Украины от внешнего врага", - сказал Таран.

Он отметил, что сегодняшний день впервые отмечается уже как День защитников и защитниц Украины.

"С первых дней российско-украинской войны женщины, не колеблясь, самоотверженно и героически встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - добавил он.

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"В мире насчитывается более трех тысяч наций и народностей, а собственное государство смогли создать и отстоять не более двух сотен. Украинская государственность досталась нам дорогой ценой. И мы не имеем права упустить это священное наследство. В этот день мы вспоминаем всех, кто сложил голову на поле боя и навечно остался в нашей памяти!" - акцентировал министр.

"Мы сильны, потому что мы объединены! Мы непреодолимые, так как на защите Украины стоят мужественные мужчины и отважные женщины! В День защитников и защитниц Украины желаю вам крепкого здоровья, благополучия и пусть после любых баталий дома вас всегда ждет семейный уют", - пожелал Таран.

Поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц и командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Уважаемые друзья - боевые побратимы и сестры! Примите искренние поздравления с Днем защитников и защитниц Украины, Днем Украинского козачества и праздником Покрова Пресвятой Богородицы! ... Этот день стал олицетворением мужества и самоотверженности, рыцарства и благородства, день - настоящих патриотов нашей Родины. Выражаю всем Вам искреннее уважение и благодарность за героизм, отвагу, стойкость и добросовестную службу. Склоняю голову и низко кланяюсь перед каждым Героем, который отдал свою жизнь за нашу свободу и страну. От имени личного состава Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично желаю Вам крепкого здоровья, хорошей судьбы, несокрушимого духа и воли к победе! Пусть Пресвятая Богородица хранит нас и Украину под своим Покровом, дарит нам силу, вдохновение, веру и уверенность в счастливом будущем!" - поздравил украинцев Наев.

Поздравил с праздником и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Уважаемые Защитники и Защитницы Украины! Благодарю вас за то, что храните Украину и днем, и ночью, и в мороз, и в жару. Именно благодаря вашему победоносному труду украинцы чувствуют защищенность и уверенность в будущем. Позвольте поблагодарить за то, что выбрали свою святую судьбу защитников родной земли, что стоите на страже мира в нашем государстве и собственным примером показываете каждому, что значит любить и беречь свою Родину! Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, несокрушимой веры в нашу победу. Пусть всегда оберегают вас родная земля, мамина молитва и родительская поддержка. Большая благодарность и светлая память всем сыновьям и дочерям Украины, которые положили свою жизнь за нашу страну, за всех нас, и составляют Национальный пантеон героев, которыми всегда будет гордится наша страна", - обратился Стефанчук.

Также с праздником поздравил украинцев и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"14 октября является символической датой для украинцев. В этот день козаки отмечали праздник Покрова Пресвятой Богородицы и просили защиты. Сегодня мы чтим память и бесконечно благодарим всех, кто посвятил жизнь обороне Украины. Наших военных, волонтеров и каждого, кому не безразлична судьба государства. Украинские защитники и защитницы сегодня олицетворяют героизм и отвагу наших воинов многих поколений. Всех, кто на протяжении веков отстаивал государственность и боролся за независимость. Спасибо и желаем крепкого здоровья, добра и мирного неба", - поздравил Шмыгаль.

Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником 01
Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником 02

Автор: 

праздник (1691) военнослужащие (6156) День защитников и защитниц Украины (171) Наев Сергей (347) Стефанчук Руслан (658) Шмыгаль Денис (2708) Таран Андрей (267) Павлюк Александр (191)


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Топ комментарии
+32
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14.10.2021 08:51
+31
Зеленському - не потрібно нас вітати, не спогань нам свято.
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14.10.2021 08:52
+23
А чому не поздоровляють "захисниченят"?!!! З 2014 року тисячі школярів в"язали маскувальні сітки та пакували продуктові і медичні пакети для "захисників" і "захисниць" на передовій! Чому в Указі "Блазедента" про них нічого не сказано?!!!
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14.10.2021 08:58
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14.10.2021 08:51 Ответить
Зеленському - не потрібно нас вітати, не спогань нам свято.
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14.10.2021 08:52 Ответить
З святом тебе, персонально!

На жаль, щоб уклоніст не виліз сьогодні... - як то кажуть "не дочекаєшся"...
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14.10.2021 09:03 Ответить
Дякую, але надіюсь , що лідор не відійде від наркоти і забуде про свято.
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14.10.2021 09:05 Ответить
Вітання зеленського гнусавим голосом це найжорсткіша питка для вух українців
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14.10.2021 09:05 Ответить
*тортури
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14.10.2021 09:25 Ответить
Ні-ні, саме "питка", пам'ятаю, як вчителька української мови в молодших класах казала: "А зараз діти я вас буду "питати"!"
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14.10.2021 10:42 Ответить
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14.10.2021 15:41 Ответить

Цей жарт приписують Льові Задову (був колись такий колоритний персонаж): я тебя буду пытать, а ты мне - отвечать.
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15.10.2021 09:28 Ответить
Кому що, а курці просо
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14.10.2021 09:26 Ответить
Зі святом друже! Всіх захісників Вітчизни зі Святом! Слава Україні!



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14.10.2021 09:26 Ответить
Героям слава !!
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14.10.2021 09:37 Ответить
За ЗЕ! уже кто-то отписался поздравлялками, а вот видосика нету. Видать и не будет. Походу ЗЕ! уже никуда и носа не кажет и явлением себя народу баловать не будет. Где оно заныкалось интересно знать?
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14.10.2021 10:19 Ответить
Готує, мабуть, ще один ляп. Адекватно було "захисників", а не "захисників і захисниць". Просте як двері. Чому тоді не "працівників і працівниць", "прихильників і прихильниць", "борців і борцінь", "уболівальників і уболівальніць", "спеціалістів і спеціалісток"?... Завжди щось утне, аби було смішно.
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14.10.2021 11:24 Ответить
А вот у порохоботов ни пола не национальности не Родины, есть только братья по разуму кремлеботы.
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14.10.2021 12:49 Ответить
А тьІ кто деб....?
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14.10.2021 15:25 Ответить
Вы защитники мародера и вас никто не поздравлял.
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14.10.2021 12:46 Ответить
Испортит Праздник - это поздравление брехуна Порошенки.
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14.10.2021 12:58 Ответить
долги воинам выплатите! поздравлялкины
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14.10.2021 08:53 Ответить
Хорошо писать, когда тебе, платит мародер из украденных у граждан украины денег.
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15.10.2021 06:24 Ответить
Зі Святом Вельмишановні Українці!!!Хай Господь Береже Матінку Україну!!!
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14.10.2021 08:55 Ответить
Спасибо Главнокомандующему и Президенту Украины Владимиру Александровичу Зеленскому за поздравления !
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14.10.2021 08:58 Ответить
воно ще нікого не вітало. так що пнх обригане та обдовбане.
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14.10.2021 09:00 Ответить
***
Від сил лесливих, брехливих і ворожих,
Що нашу Україну гнітять знову,
Хай буде завжди на сторожі
Від Богородиці свята Покрова.
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14.10.2021 09:21 Ответить
Какие зебилы чмошные
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14.10.2021 09:26 Ответить
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14.10.2021 09:30 Ответить
А чому не поздоровляють "захисниченят"?!!! З 2014 року тисячі школярів в"язали маскувальні сітки та пакували продуктові і медичні пакети для "захисників" і "захисниць" на передовій! Чому в Указі "Блазедента" про них нічого не сказано?!!!
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14.10.2021 08:58 Ответить
тому, що гендери два. прийми як факт.
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14.10.2021 10:40 Ответить
А применшення здобутків дітей через те, що вони діти, то взагалі єйджизм.
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14.10.2021 10:44 Ответить
Якщо людина - ідіот то це - надовго! В українській мові множинність в даному випадку не має родового визначення! Хоч-би граматику почитав на дозвіллі!
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14.10.2021 10:45 Ответить
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14.10.2021 10:52 Ответить
Читай граматику!
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14.10.2021 10:53 Ответить
Ну може десь і помилився, але в українській вона з такою швидкістью змінюється, що я вже втомився за нею слідкувати, тим більш в мене є дві інші мови, за якими мені доводиться слідкувати. Бо тут я по суті вже в гостях.
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14.10.2021 10:58 Ответить
Тебе якою мовою "нах**" послать? Російською українською казахською чи кримськотатарською? Можу ще й молдовською! Ти - "знавець мов" якщо не тямиш - то не лізь "наставника" з себе корчить! Множинність в правописі української мови не змінювалася з тих пір як я вчився в школі! І зараз те саме вчить мій внук!!!
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14.10.2021 11:04 Ответить
Ну от з цього и першого коменту видно, що ти старий ейджист просто. Чогоб ще відокремлювати "захисниченят" (видумав же слово) від "захисників" і "захисниць".
Але щоб такі нарешті скінчились потрібно 40 років пустелею блукати.
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14.10.2021 11:12 Ответить
Я не "ейджист"! Я "нахрєнпосилаючий" недоумків що корчать з себе "інтелектуалів" !
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14.10.2021 11:23 Ответить
Ты дурак ?
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14.10.2021 12:59 Ответить
А ти? Аргументи наведи які в чомусь доводять що я тут неправий!!! Якщо ні - то "дурак - саме ТИ!!!
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14.10.2021 14:28 Ответить
Генедер тут ні при чому! Не треба просто викручувати українську мову! Давайте тоді вже - воїнів і воячок! Може, на російській - "воительниц"?
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14.10.2021 11:53 Ответить
Оксано! До чого ж деякі "прямолінійні"! У моєї матері учні такі були (у школі-інтернаті для розумово відсталих) Коли їх питали - що означає "навпіл" вони казали - піднять з полу і обдмухать пилюку" Більше десятка людей зрозуміли у чому був сарказм мого коментарю! Тільки до Вас "не дійшло"! Співчуваю
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14.10.2021 11:51 Ответить
Більше скажу: захисник і захисниця - це неполіткоректно щодо трансів та інших "воно".
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14.10.2021 17:59 Ответить
Японці кажуть...: не вчи свою долю паганому,сгориш у Пеклі...

Зелемойские уже горят...через офшори.....
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14.10.2021 09:01 Ответить
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14.10.2021 09:01 Ответить
Зеля поставит пьесу Бернарда Шоу...,95 скорый поезд заехал в Тупик,из котого нет выхода в конце ТОННЕЛЯ....
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14.10.2021 09:07 Ответить
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14.10.2021 09:12 Ответить
Клоун и Ко защитники это конечно вызывает улыбку ...вот интересно бы иметь инфо кто из окружения клоуна служил в армии.
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14.10.2021 09:13 Ответить
люся арестович
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14.10.2021 09:18 Ответить
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14.10.2021 09:14 Ответить
***
На день Святої Козацької Покрóви
Хочу щастя і Миру всім побажати.
Стрічати сонце днем нóвим
І ніколи не сумувати.
Нехай Богородиця закриє,
Нас від хвороб, нещасть і бід.
А все нечисте, зе-брехливе та погане,
Розтане просто, як весною лід.
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14.10.2021 09:16 Ответить
Сьогодні 5 свят в один день.
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14.10.2021 09:17 Ответить
День стандартов ты сосчитал?
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14.10.2021 09:22 Ответить
Додай ще перший четвер на цьому тижні.
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14.10.2021 09:26 Ответить
Зі святом……..🇺🇦🇺🇦
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14.10.2021 09:20 Ответить
Плохой или хорошей рождается птичка,ей судьбою дано летать...,с человеками так не получицца...,ЧЕЛОВЕКОМ еще стать надо,а это каждодневный тяжкий труд....
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14.10.2021 09:22 Ответить
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14.10.2021 09:24 Ответить
У нас сьогодні ще день міста і всього 5 свят.
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14.10.2021 09:29 Ответить
Здоров*ячка на Наснаги Панове Україньці!!!
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14.10.2021 09:27 Ответить
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14.10.2021 09:28 Ответить
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14.10.2021 09:34 Ответить
А ты , диванный боец, чего дома сидишь?
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14.10.2021 13:00 Ответить
Ukraine DIY@Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1448570446526431233 4 ч



Окреме привітання воїнам інформаційного фронту.
Небагатьом журналістам, які не продалися, волонтерам і найбільше всім тим, хто кожен день чине опір кремлівській навалі в соцмережах.
Всім, хто не випилявся в 2019. Хто залишився.
Час перемоги близько! Слава Україні!
І згадаємо...

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14.10.2021 16:20 Ответить
С праздником Покрова! Пусть Пресвятая Матерь бережёт наших воинов от гибели!
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14.10.2021 09:56 Ответить
Всім Героям України тричі СЛАВА ЛАВА СЛАВА !!!!
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14.10.2021 11:10 Ответить
За добрим словом Яра Холодного, можна було б у цей день обійтись без "дня захисників і захисниць", та й інших подібних дурниць. В українській мові слово "захисник" завжди поєднувало в собі й обидві статі, і всі вікові групи, і це ніколи не ображало прекрасну половинку. А потім: хіба в часи найбільшого козацького велета, П.К. Конашевича-Сагайдачного, Великого князя Київського Володимира Красне Сонечко... роль жінки якось ущемлювалась, чи применшувалась?!
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14.10.2021 12:46 Ответить
Колись один з класиків української літератури сказав знаменні слова: "Українське військо часом можна перемогти Українську жінку - ніколи! Бо саме вона народжує і виховує воїнів!"
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14.10.2021 15:45 Ответить
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14.10.2021 17:57 Ответить
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14.10.2021 17:58 Ответить
Так хто командуючий?
командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк Источник:
https://censor.net/ru/n3293914
командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

Источник:
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14.10.2021 18:05 Ответить
Усвідомлює що буде гвалт, але назва свята Захисники і захисниці трохи віє маразмом.
День Захисника це норма, а по іншому називати це все одно що назва коміксів Марвел.
У зоні АТО було і є багато жінок, честь їм і пошана за їх заслуги, але їх там не 50/50 з
чоловіками щоб називати свято Захисників і Захисниць. Віє радянською показухою у
гендерному стилі.
Зі святом Захисника України
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14.10.2021 20:19 Ответить
"Йде січове військо..." - стрілецька пісня"

https://www.youtube.com/watch?v=sZVW1rbkq00

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14.10.2021 20:20 Ответить
Все ж у війни не жіноче лице
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14.10.2021 20:21 Ответить
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14.10.2021 22:54 Ответить
 
 