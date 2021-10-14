Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником (обновлено)

14 октября, в христианский праздник Покрова Пресвятой Богородицы, в Украине празднуют День защитников и защитниц Украины и День козачества.

День защитников и защитниц Украины был учрежден 14 октября 2014 года президентским указом. 14 июля 2021 года Верховная Рада Украины переименовала праздник в День защитников и защитниц Украины, сообщает Цензор.НЕТ.

Праздник учрежден для достойного чествования мужества и отваги, проявленных украинскими воинами в защите независимости Украины, что стало особо актуально во время агрессии России против Украины.

14 октября выбран для празднования Дня защитников и защитниц Украины поскольку в этот день отмечается христианский праздник Покров Пресвятой Богородицы, а в 1999 году установлен и День украинского козачества. Издавна Богородица была покровительницей украинского козачества и всех украинских вооруженных формирований. Именно на праздник Покрова в Украине проходила Большая рада, на которой выбирали гетмана и определяли, как козачеству жить дальше. Уже в ХХ веке козацкие традиции борьбы за независимость Украины унаследовали воины Армии Украинской Народной Республики и Украинской повстанческой армии. И не случайно днем ​​официального создания УПА был избран праздник Покрова.

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Кроме того, у христиан восточного обряда сегодня праздник Покров Пресвятой Богородицы.

С Днем защитников и защитниц Украины украинцев поздравляют руководство государства и армии.

Так командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Александр Павлюк отметил, что этот праздник для каждого имеет глубокий смысл.

"В день Покрова святой Богородицы и Украинского козачества, мы чтим всех защитников и защитниц Украины. Служение Отчизне - это больше, чем просто профессия. Это - огромная любовь, сила воли и патриотизм. На протяжении веков наши предки защищали свою землю, свою семью, свой дом, свой язык, свою историю и свое будущее. Четкие черты воина-защитника формировались на протяжении веков и заложены в наши гены. На всех этапах нашей многовековой истории мы воспитывали в себе мужество, героизм, несокрушимость украинского национального духа. Мы никогда не отречемся от нашего стремления к миру, свободы, независимости и безграничной любви к своей земле. Мы никому не позволим надеть на нас ярмо порабощения. Я искренне поздравляю всех защитников и защитниц Украины с праздником. Пусть мечта каждого о счастливой, мирной, богатой, европейской Украине осуществится. Сегодня - наша очередь защищать ее и освобождать. Пусть нам в этом поможет вера в Бога и в Украину.

Вместе к Победе! Слава Украине!" - обратился к украинцам Павлюк.

Поздравил украинцев и министр обороны Андрей Таран.

"День защитников и защитниц Украины - это особый праздник. Сегодня мы чествуем не только тех, кто стоит на страже нашего покоя, мы вспоминаем всех, кто в разные бурные периоды нашей истории участвовал в освободительной борьбе, вел смертельный поединок с нацизмом, участвовал в миротворческой деятельности, с 2014-го стал на отпор российской вооруженной агрессии. Отдельно хочу сказать о наших военнослужащих, которые выбрали защиту Родины профессией своей жизни. Горжусь вашей самоотверженностью, незыблемым патриотизмом и непреодолимой волей к победе. Вы - опора защиты Украины от внешнего врага", - сказал Таран.

Он отметил, что сегодняшний день впервые отмечается уже как День защитников и защитниц Украины.

"С первых дней российско-украинской войны женщины, не колеблясь, самоотверженно и героически встали на защиту суверенитета и территориальной целостности нашего государства", - добавил он.

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"В мире насчитывается более трех тысяч наций и народностей, а собственное государство смогли создать и отстоять не более двух сотен. Украинская государственность досталась нам дорогой ценой. И мы не имеем права упустить это священное наследство. В этот день мы вспоминаем всех, кто сложил голову на поле боя и навечно остался в нашей памяти!" - акцентировал министр.

"Мы сильны, потому что мы объединены! Мы непреодолимые, так как на защите Украины стоят мужественные мужчины и отважные женщины! В День защитников и защитниц Украины желаю вам крепкого здоровья, благополучия и пусть после любых баталий дома вас всегда ждет семейный уют", - пожелал Таран.

Поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц и командующий Объединенными силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев.

"Уважаемые друзья - боевые побратимы и сестры! Примите искренние поздравления с Днем защитников и защитниц Украины, Днем Украинского козачества и праздником Покрова Пресвятой Богородицы! ... Этот день стал олицетворением мужества и самоотверженности, рыцарства и благородства, день - настоящих патриотов нашей Родины. Выражаю всем Вам искреннее уважение и благодарность за героизм, отвагу, стойкость и добросовестную службу. Склоняю голову и низко кланяюсь перед каждым Героем, который отдал свою жизнь за нашу свободу и страну. От имени личного состава Командования Объединенных сил Вооруженных Сил Украины и себя лично желаю Вам крепкого здоровья, хорошей судьбы, несокрушимого духа и воли к победе! Пусть Пресвятая Богородица хранит нас и Украину под своим Покровом, дарит нам силу, вдохновение, веру и уверенность в счастливом будущем!" - поздравил украинцев Наев.

Поздравил с праздником и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Уважаемые Защитники и Защитницы Украины! Благодарю вас за то, что храните Украину и днем, и ночью, и в мороз, и в жару. Именно благодаря вашему победоносному труду украинцы чувствуют защищенность и уверенность в будущем. Позвольте поблагодарить за то, что выбрали свою святую судьбу защитников родной земли, что стоите на страже мира в нашем государстве и собственным примером показываете каждому, что значит любить и беречь свою Родину! Хочу пожелать всем вам крепкого здоровья, несокрушимой веры в нашу победу. Пусть всегда оберегают вас родная земля, мамина молитва и родительская поддержка. Большая благодарность и светлая память всем сыновьям и дочерям Украины, которые положили свою жизнь за нашу страну, за всех нас, и составляют Национальный пантеон героев, которыми всегда будет гордится наша страна", - обратился Стефанчук.

Также с праздником поздравил украинцев и премьер-министр Денис Шмыгаль.

"14 октября является символической датой для украинцев. В этот день козаки отмечали праздник Покрова Пресвятой Богородицы и просили защиты. Сегодня мы чтим память и бесконечно благодарим всех, кто посвятил жизнь обороне Украины. Наших военных, волонтеров и каждого, кому не безразлична судьба государства. Украинские защитники и защитницы сегодня олицетворяют героизм и отвагу наших воинов многих поколений. Всех, кто на протяжении веков отстаивал государственность и боролся за независимость. Спасибо и желаем крепкого здоровья, добра и мирного неба", - поздравил Шмыгаль.



