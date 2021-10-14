Авария на судне ВМС: корабль буксируется в Одессу, часть команды доставлена в пункт постоянной дислокации, - Военно-Морские силы ВСУ
Часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ в акватории Черного моря доставлена в пункт постоянной дислокации. Остальная команда и задействованные военные обеспечивают проведение мероприятий по борьбе за живучесть корабля, который буксируется в Одессу
Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.
"По состоянию на 8.30 14 октября 2021 - личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть (судна. – Ред.), был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", – сказано в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук в четверг утром.
В ведомстве подчеркнули, что дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.
"Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины.
Как сообщалось, в среду, 13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий повреждение получило судно национального флота Украины.
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форс-мажор))
Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, прошедшие донбасский плен, допросы и пытки в подвалах и которых обменяли на пленных омских и псовских спецназовцев поведали, что в здании УБОПа в Горловке гражданин Российской Федерации диверсант ГРУ Игорь Безлер (кличка «Бес) организовал комнату с названием «НКВД». В ней пленных украинских бойцов пытали двое мужчин и одна женщина, гражданка России, Лариса Чубарова с позывным «Тереза».
Православная дама из рпц мп Гундяева в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. «Ихтамнеты» привезли из Московии на Донбасс новый вид пытки - применение электротока на допросе, которую они называют: «Звонок Путину». Следов, после пытки электрическим током, почти не остаётся.
Вечером, оставшихся в живых украинских пленных, заставляли собирать отрезанные в пыточной комнате руки, ноги, уши, выколотые глаза, наполнять ими полиэтиленовые мешки и загружать их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали до десяти человек.
«В рамках обмена пленными https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украина отдала террористам «ДНР» военную преступницу Ларису Чубарову («Терезу»), которая убивала и издевалась над украинскими военными». Об этом у себя в https://inforesist.org/goto/https:/www.facebook.com/kurbatov.aldr/posts/2582125691836072 Facebook написал журналист Александр Курбатов. Источник: https://inforesist.org/ukraina-otdala-rossii-dvuh-terroristok-odna-iz-nih-pytala-i-ubivala-plennyh-*******/
Или не было?
Ты за свои слова, упоротый отвечай.
Могу напомнить)))