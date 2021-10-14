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Новости Агрессия России против Украины
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Авария на судне ВМС: корабль буксируется в Одессу, часть команды доставлена в пункт постоянной дислокации, - Военно-Морские силы ВСУ

Авария на судне ВМС: корабль буксируется в Одессу, часть команды доставлена в пункт постоянной дислокации, - Военно-Морские силы ВСУ

Часть команды поврежденного накануне судна ВМС ВСУ в акватории Черного моря доставлена в пункт постоянной дислокации. Остальная команда и задействованные военные обеспечивают проведение мероприятий по борьбе за живучесть корабля, который буксируется в Одессу

Об этом сообщили в Военно-Морских силах Вооруженных сил Украины, передает Цензор.НЕТ.

"По состоянию на 8.30 14 октября 2021 - личный состав, не задействованный в мероприятиях по борьбе за живучесть (судна. – Ред.), был доставлен в пункт постоянной дислокации. Военнослужащие чувствуют себя хорошо", – сказано в сообщении на странице ВМС ВСУ в Фейсбук в четверг утром.

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В ведомстве подчеркнули, что дополнительно задействован личный состав аварийно-спасательного отряда ВМС ВС Украины, который находится на корабле и обеспечивает проведение мероприятий по борьбе за живучесть.

"Сейчас осуществляется буксировка корабля в пункт базирования Одесса в сопровождении кораблей и катеров ВМС ВС Украины и казенного предприятия "Морская поисково-спасательная служба" Министерства инфраструктуры Украины.

Авария на судне ВМС: корабль буксируется в Одессу, часть команды доставлена в пункт постоянной дислокации, - Военно-Морские силы ВСУ 01

Как сообщалось, в среду, 13 октября, в акватории Черного моря вследствие ухудшения погодных условий повреждение получило судно национального флота Украины.

Автор: 

ВМС (1474) корабль (2042) спасение (169) Черное море (1485)


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Топ комментарии
+17
Коли Главком - бідоносець і підозрюваний у держзраді, то такі аварії на військових корабоях, та ще й у св'ято військових виглядають, як зловісний символ. Хоча символічно і те, що корабель таки не потонув, а буде відновлений. Так само буде відновлена і армія. Пізніше. При Главкомі - патріотові. Зі св' ято Вас, Захисники!
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14.10.2021 09:37
+16
Корабель U811 Балта налетів на пірс Зміїного під час швартування при штормовому вітрі, пробив свіжевідремонтований корпус, привіт Нібулону та його майстрам які так ремонтували корпус і міняли пояс перемінної ватерлінії що від несильно удару о пірс порозповзалась обшивка. Затопило відсіки, корабель ледве не затонув прямо поруч з пірсом. Це результат кадрових рішень ВМСУ коли командувати 69 метровим кораблем ставлять 30 річну пацанву без досвіду управління великими плавзасобами. А взагалі який ідіот відправляє 69 метровий корабель в якості снабженця на Змеїний, знаючи що там немає буксирів і будь який сильний порив вітру просто розіб'є корабель о причал!
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14.10.2021 09:42
+15
Ихорек, харє звенеть рогами - в 2019 тупое бідло , которого у нас 73% , продало и предало Украину, избрав ватного клоуна. Поэтому, вскукареки, что кого-то в отставку, не имеют смысла.
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14.10.2021 09:51
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не авария, а я бы сказал, русо-швайнская диверсия накануне праздника защитников....
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14.10.2021 09:32 Ответить
Корабель U811 Балта налетів на пірс Зміїного під час швартування при штормовому вітрі, пробив свіжевідремонтований корпус, привіт Нібулону та його майстрам які так ремонтували корпус і міняли пояс перемінної ватерлінії що від несильно удару о пірс порозповзалась обшивка. Затопило відсіки, корабель ледве не затонув прямо поруч з пірсом. Це результат кадрових рішень ВМСУ коли командувати 69 метровим кораблем ставлять 30 річну пацанву без досвіду управління великими плавзасобами. А взагалі який ідіот відправляє 69 метровий корабель в якості снабженця на Змеїний, знаючи що там немає буксирів і будь який сильний порив вітру просто розіб'є корабель о причал!
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14.10.2021 09:42 Ответить
Командувача ВМСУ у відставку за ремонт Балти на Нібулоні та ідіотизм, всіх хто відправив Балту на Зміїний під трибунал за диверсію! Командирів Балти нагородити за порятунок корабля і перевести на менші катери для набухання практичного досвіду судноводіння.
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14.10.2021 09:45 Ответить
Ихорек, харє звенеть рогами - в 2019 тупое бідло , которого у нас 73% , продало и предало Украину, избрав ватного клоуна. Поэтому, вскукареки, что кого-то в отставку, не имеют смысла.
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14.10.2021 09:51 Ответить
Президент це політична посада на яку обертають будь кого, а командування ВМСУ, керівництво штабу ВМСУ та командири кораблів це посади для професіоналів! Тому зараз мають бути негайні кадрові висновки!
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14.10.2021 09:53 Ответить
ну поставлять мері попінс - вона "завжди готова" неабиякий кадровий резерв!
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14.10.2021 10:04 Ответить
Не так важливо кого ставлять, важливо щоб знімали за провали в роботі!
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14.10.2021 11:16 Ответить
подожди, так это пирс виноват! так ВСК и порешит!)))

форс-мажор))
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14.10.2021 10:30 Ответить
Винний той ідіот який послав 69 метровий корабель з величезною парусністю без допоміжних буксирів швартуватись в шторм біля Зміїного! Це гарантована катастрофа!
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14.10.2021 11:14 Ответить
я же с сарказмом)
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14.10.2021 11:25 Ответить
Що Ви несете ? Людина, яка не вміє писати, читати, рахувати, не знає жодної мови, боїться своєї тіні, міняє памперси пии слові путін - може зробити вахове призна ення ?
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14.10.2021 13:44 Ответить
«Какая разница?» Комедианты из « 95 квартала» гостили у «Беса» и давали концерт в Горловке в 2014 году. Источник: http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=347720&fbclid=IwAR1gZUnRKmZzjY02U2irrDQxIT5kGjdfdfpJh1kXNro5ylkLMx0-WtNPtrY http://mozaika.dn.ua/index.php?newsid=347720

Военнослужащие Вооруженных Сил Украины, прошедшие донбасский плен, допросы и пытки в подвалах и которых обменяли на пленных омских и псовских спецназовцев поведали, что в здании УБОПа в Горловке гражданин Российской Федерации диверсант ГРУ Игорь Безлер (кличка «Бес) организовал комнату с названием «НКВД». В ней пленных украинских бойцов пытали двое мужчин и одна женщина, гражданка России, Лариса Чубарова с позывным «Тереза».
Православная дама из рпц мп Гундяева в начале пыток была очень мила с пленными и даже вытирала своим платочком кровь с лица допрашиваемого. А в конце допроса она хладнокровно расстреляла из личного пистолета двадцатилетнего юношу. «Ихтамнеты» привезли из Московии на Донбасс новый вид пытки - применение электротока на допросе, которую они называют: «Звонок Путину». Следов, после пытки электрическим током, почти не остаётся.
Вечером, оставшихся в живых украинских пленных, заставляли собирать отрезанные в пыточной комнате руки, ноги, уши, выколотые глаза, наполнять ими полиэтиленовые мешки и загружать их в багажник черного «АУДИ». Ежедневно в адской комнате пытали и расстреливали до десяти человек.

«В рамках обмена пленными https://inforesist.org/tag/ukraina/ Украина отдала террористам «ДНР» военную преступницу Ларису Чубарову («Терезу»), которая убивала и издевалась над украинскими военными». Об этом у себя в https://inforesist.org/goto/https:/www.facebook.com/kurbatov.aldr/posts/2582125691836072 Facebook написал журналист Александр Курбатов. Источник: https://inforesist.org/ukraina-otdala-rossii-dvuh-terroristok-odna-iz-nih-pytala-i-ubivala-plennyh-*******/
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14.10.2021 10:05 Ответить
Це агент путіна порошенко віддавав військових злочинців путіну.
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14.10.2021 11:18 Ответить
😁Яке ти брехливе! Аж гидко! "Терезу" видали оркам у рамках "великого обміну" у грудні 2029 року. Підказати тобі, хто тоді був президентом? А затримали у травні 2017.хто був президентом у тй час, тобі відомо? Засудили до 11 років влінку 2017 року. Хто був президентом? Чому ти таке брехливе?
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14.10.2021 12:06 Ответить
порошенко віддав путіну десятки та сотні таких як Тереза!
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14.10.2021 13:48 Ответить
Та ти шо! 😮Без суду? Чистих, як аркуш паперу? А скільки військових повернули за президентства Порошенка з полону? Не таксистів і бомжів, а справжніх військових. Скслічених, з ампутованими руками, на яких був Тризуб наколотий? А ти про "Терезу" так впевнено збрехав! І навіть не вибачився. 😁 Гріг ціна твоїм словам. 😊
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14.10.2021 15:36 Ответить
Эй обезьяна, так сколько предателей было из АСВ?
Или не было?
Ты за свои слова, упоротый отвечай.
Могу напомнить)))
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14.10.2021 19:16 Ответить
Ну Ігорко Грицацуєв звичайно енциклопедист видатний, але відправляти спеціалізований корабель в якості постачальника це перебор, ще б на авіаносці картоплю возили.
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14.10.2021 11:14 Ответить
Це ж ідіотська логіка, раз корабель йде в район Зміїного давайте на ньому відправимо щось або когось на Зміїний. А те що на кораблі немає плавзасобів для доставки вантажу та людей на берег, і те що корабель не призначений для таких місій, це нікого не зупиняє!
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14.10.2021 13:52 Ответить
Командир не додумався стати на якір біля острова. Корабель розвертає носом до вітру і парусність мінімальна.
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14.10.2021 10:06 Ответить
так. при штормі судно не швартується а йде в море і щоб поблизу за 1 км не було перешкод судну - ріфи - банки.
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14.10.2021 11:41 Ответить
Так может, п@дла, вспомнишь, за кого голосовал?!!!
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14.10.2021 11:40 Ответить
👏👏👏👏👏👏👏 Воно пам'ятає. І проголосує ще раз. Але вини своєї не визнає. У нього винуватий завжди буде Порошенко. Або патріоти. Воно проти України голосує. І буде це робити далі.
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14.10.2021 15:39 Ответить
Ты, сцыкунец, чего от армии откосил? Знаток херов...
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15.10.2021 10:05 Ответить
Слава Богу,що "мишьбратья" не встигли (або не наважились?) "допомогти".
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14.10.2021 09:35 Ответить
Коли Главком - бідоносець і підозрюваний у держзраді, то такі аварії на військових корабоях, та ще й у св'ято військових виглядають, як зловісний символ. Хоча символічно і те, що корабель таки не потонув, а буде відновлений. Так само буде відновлена і армія. Пізніше. При Главкомі - патріотові. Зі св' ято Вас, Захисники!
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14.10.2021 09:37 Ответить
Як казав колись Карел Чапек: "Якщо мотоцикліст зіб'є стареньку, то для звичайних людей - це дорожньо-транспортна пригода, а для комуніста - це доказ прогнилости усього капіталістичного ладу".
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14.10.2021 11:20 Ответить
А ви, пошу пана, якої версії дотримуєтесь - комуністичної, чи позитивноблогерської?
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14.10.2021 11:30 Ответить
Главное что ни кто не погиб,а железо заварят.
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14.10.2021 09:39 Ответить
вот будет новый министр в МО - прилетит "волшебница" на зеленом зонтике и все починит. ну не бесплатно, конечно - но какая уже разница..
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14.10.2021 10:25 Ответить
В Одессу выехали специалисты завода "Кузня на рыбальском" чтобы переправившись на корабль помочь в его ремонте на месте
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14.10.2021 11:27 Ответить
Зєля туди візит робив?
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14.10.2021 12:04 Ответить
А уже кто нить написал, что это Порошенко лично отправил мешок конфет на Змеиный? Местный эксперт Игореня догадался, что 69 для корабля это не поза такая, это длина. Парусность большая, типа. Было бы 68- другое дело. А еще лучше на моторных лодках отправлять или байдарках, как можно было для снабжения несчастного острова целый корабль гнать? Читаешь наддиванных специалистов и охереваешь порой. Как у них складывается и желания, чтобы кто то что то делал и при том ничего не делал... Чтобы везде были одни спецы, патриоты и бессребренники, но только без них, всезнающих. Чтобы выгоняли взашей всех подряд и на каждое место уже очередь стояла, из тех самых уже готовых спецов и патриотов)))
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14.10.2021 12:19 Ответить
вот тогда и посмотрим, шо же скажет неижпапа
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14.10.2021 14:36 Ответить
Эта новость лезет изо всех щелей.Корабль навалился на пирс во время шторма.Таких новостей за последние три тысячи лет - миллионы. Это на флоте случается нередко.Плохо,но бывает.
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15.10.2021 09:10 Ответить
 
 