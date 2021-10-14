РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11526 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
3 828 137

Зеленский поздравил с Днем защитников и защитниц Украины: "Вы ежедневно совершаете подвиг"

Зеленский поздравил с Днем защитников и защитниц Украины:

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем защитников и защитниц Украины, поблагодарил военных за добросовестное выполнение военного, служебной и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

"Поздравляю нас с Днем защитников и защитниц Украины. Это всенародный праздник, который вобрал в себя глубинные исторические традиции украинцев и неразрывно соединилось с праздником Покрова и Днем Украинского казачества. В эти сложные для Украины годы вы ежедневно совершаете подвиг - с оружием в руках защищаете родную землю от российского агрессора", – говорится в поздравлении на сайте главы государства в четверг утром, передает Цензор.НЕТ.

Президент от имени Украинского народа поблагодарил всех защитников и защитниц Украины за добросовестное выполнение военного, служебного и гражданского долга, отвагу, героизм и самопожертвование.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Сегодня Украина отмечает День защитников и защитниц. Поздравления политиков и руководства армии с праздником (обновлено)

Также Зеленский вспомнил о погибших за свободу и независимость Украины.

"Низко кланяемся светлой памяти павших и вспоминаем всех, кто в разные времена национальной истории погиб в борьбе за свободу и независимость Украинского государства", – подчеркнул президент.

"Наша вера, правда и победа как символы праздника Покрова всегда помогали нам выстоять в борьбе с врагами и в дальнейшем вдохновляют нас на победу. Пусть несгибаемый и непокоренный казацкий дух защитников украинской земли всех поколений навсегда будет для нас неиссякаемым источником вдохновения для развития современной и прочной Украины. Слава защитникам и защитницам Украины! Слава Украине!", – сказано в поздравлении.

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) поздравление (1059) День защитников и защитниц Украины (171)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+58
Чотирикратний уклоніст вітає воїнів... дебілізм...
показать весь комментарий
14.10.2021 10:01
+34
Всіх захисників і захисниць зі святом!

PS: Печально, що n-разів ухильник від армії зараз є головнокомандувачем але ми і це переживемо.
показать весь комментарий
14.10.2021 10:03
+33
Був. Нарід не оцінив.
показать весь комментарий
14.10.2021 10:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Дело не в форме,дело в содержании
показать весь комментарий
14.10.2021 10:46 Ответить
нЕчтожИство? Я уж думал, что видел в жизни всё, но это шИдевр!!!
показать весь комментарий
14.10.2021 10:50 Ответить
уклонист
показать весь комментарий
14.10.2021 10:44 Ответить
Цензор чекаю поздоровлень від справжнього президента України Порошенка Петра, а не цієї малороської підробки.
показать весь комментарий
14.10.2021 10:44 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 10:49 Ответить
Только ***** своего сюда не тащи, народ стошнит)
показать весь комментарий
14.10.2021 10:51 Ответить
Твой народ у стены плача желания загадывает... Мой - в Украине
показать весь комментарий
14.10.2021 10:54 Ответить
Кацап сздристнув нафуй в ужасі.
показать весь комментарий
14.10.2021 10:54 Ответить
Вчи українську, удмурдЪ=))))))))))
показать весь комментарий
14.10.2021 10:55 Ответить
Набутылочное, сдёрни отсюда лаптеногое
показать весь комментарий
14.10.2021 11:00 Ответить
Чистейший фотошоп. А с бубочкой проще - сфоткал, и шедевр пошел в нарид!
показать весь комментарий
14.10.2021 11:44 Ответить
Мєрзость((((
показать весь комментарий
14.10.2021 10:47 Ответить
Зе, ти вже привітав забороною на вогонь по сепарах, заборгованістю з виплат військовим, формулою Штайнмаєра і бажанням надати особий статус територіям України, які тимчасово окуповані.
Фарисейство в чистому вигляді від нелоха😠
показать весь комментарий
14.10.2021 10:49 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 10:54 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 10:54 Ответить
Сьогодні переляканий під благовидним предлогом чкурнув на Хортицю подалі від Києва. Там прийматимуть присягу курсанти.
показать весь комментарий
14.10.2021 11:00 Ответить
еще и ветераны из "брати по зброї" (те которые в Козине титуханов гоняли) что то затевают под Киевом. говорят будет круто
показать весь комментарий
14.10.2021 11:02 Ответить
а зеля - сцыкло
показать весь комментарий
14.10.2021 11:02 Ответить
пока вы совершаете подвиг я тупо пизжу ваши гроши...гыгы
показать весь комментарий
14.10.2021 11:05 Ответить
Мой Президент сегодня
показать весь комментарий
14.10.2021 11:12 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 11:12 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 11:12 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 11:13 Ответить
Верещук у 2015 році їздила на Мокшкву до своєї подруги пропагандистки Кремля Марини Ахмедової, внесеноі до бази «Миротворця», в той час, як Україна вже була затоплена кров'ю через агресію Мордора.

А сьогодні зелені уйобки розглядають її кандидатуру на міністра оборони..
показать весь комментарий
14.10.2021 11:12 Ответить
"Защищаете Украину, защитнички ? Ну я вас с этим поздравляю !"
показать весь комментарий
14.10.2021 11:27 Ответить
Сцикло-уклоніст вітає справжніх захисників, - це нонсенс. Такого не повинно бути у країні, яка наодинці воює з самим хитрим та непередбачуваним ворогом
показать весь комментарий
14.10.2021 11:37 Ответить
"Бывают в жизни злые шутки, сказал петух, слезая с утки".
показать весь комментарий
14.10.2021 12:32 Ответить
Это утилизация непокорных.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:13 Ответить
а ты - ху#ло. зеленое.
показать весь комментарий
14.10.2021 12:00 Ответить
Невже так і сказав що "від російського агресора"? Чи це "вирвано із контексту"?
показать весь комментарий
14.10.2021 12:31 Ответить
вже мусить... щоб втримати рейтинг...
показать весь комментарий
14.10.2021 12:37 Ответить
Вже ,,тримати,,нема що.
показать весь комментарий
15.10.2021 06:21 Ответить
Доки Волонтери будуть опікуватись тими хто на передовій? А Вова?
показать весь комментарий
14.10.2021 12:53 Ответить
: - "Поздравляю Вас, а мы воруем!"...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:44 Ответить
всё верно сказал.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:24 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 23:27 Ответить
Страница 2 из 2
 
 