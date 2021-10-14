Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Так, по состоянию на 14 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 457 (превышение в 6,1 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (912) и Черновицкой области (867).
Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,6%. Более того, в 11 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.
По данным за 13 октября, в Украине в целом третий день подряд превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 66,4 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в 15 областях.
Также в Украине заняты 57,9% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в пяти областях.
По данным Минздрава, показатели в 17 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".
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У Запорізькій області - майже 1000 нових випадків інфікування COVID-19
https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkiy-oblasti-mayzhe-1000-novikh-vipadkiv-infikuvannya-covid-19-202110141379248
.
…Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .
https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/
дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources
https://medicaltrend.org/declaration/
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Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.
Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.
A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.
Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.