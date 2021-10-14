Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 457 (превышение в 6,1 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (912) и Черновицкой области (867).

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Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,6%. Более того, в 11 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 13 октября, в Украине в целом третий день подряд превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 66,4 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в 15 областях.

Также в Украине заняты 57,9% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в пяти областях.

По данным Минздрава, показатели в 17 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".