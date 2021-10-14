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Новости Коронавирус и карантин
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Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов соответствуют "оранжевому" уровню эпидопасности, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов соответствуют

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 14 октября, в Украине в целом превышен уровень заболеваемости - при норме не более 75 случаев на 100 тыс. населения в стране этот показатель составляет 457 (превышение в 6,1 раза). Самый высокий уровень заболеваемости в Луганской области (912) и Черновицкой области (867).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов

Вместе с тем, в Украине в целом зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования - при норме менее 4% для "зеленой" зоны в стране этот показатель составляет 16,6%. Более того, в 11 областях зафиксирован "красный уровень" по выявлению новых случаев инфицирования.

По данным за 13 октября, в Украине в целом третий день подряд превышен уровень госпитализации пациентов с COVID-19 - 66,4 человек на 100 тыс. населения при норме не более 60 чел. человек на 100 тыс. населения. Этот показатель превышен в 15 областях.

Также в Украине заняты 57,9% больничных коек с кислородом при норме не более 65%. Этот показатель превышен в пяти областях.

По данным Минздрава, показатели в 17 областях Украины соответствуют "оранжевой" зоне карантина, в остальных - "желтой".

Эпидзонирование Украины: уже 17 регионов соответствуют оранжевому уровню эпидопасности, - Минздрав 01

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Офшорные мастера спорта с короновирусом на деле оказались галимыми мародерам, которые небрезают грабить население даже во время войны и пандемии
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14.10.2021 10:43 Ответить
Офшорные мастера спорта?
Ты имеешь в виду Петю Мальдивского и Вову Оманского?
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14.10.2021 12:09 Ответить
"Доктор Смерть "Супрун з її 'медреформою' все-таки не була 'людиною Пєті"...
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14.10.2021 15:25 Ответить
«Попри те, що вже сьогодні у медзаклади потрапляють і https://dailylviv.com/news/medytsyna/ministr-moz-prypuskaie-obovyazkovu-vaktsynatsiyu-vid-covid-19-v-********-93995 вакциновані мешканці області, перебіг хвороби для них не такий складний. Ми наголошуємо, що на сьогодні вакцинація і карантинні обмеження: маски, гігієна рук, соціальна дистанція є єдиними способами захистити себе і https://dailylviv.com/news/medytsyna/********-otrymaie-dodatkovo-10-mln-doz-vaktsyny-proty-covid-19-zavdyaky-zelenskomu-a-ne-stepanovu-91021 подолати пандемію. Львівщина має достатню кількість вакцини різних виробників і щепитися може кожен охочий. Не нехтуйте цією можливістю, адже від неї залежить сьогодні ваше життя», - наголосив заступник голови Львівської ОДА Іван Собко.
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14.10.2021 10:57 Ответить
https://alexua.tv/index.php?newsid=18312 100% запорожцев с COVID-19 в реанимациях - не вакцинированные (ВИДЕО)


У Запорізькій області - майже 1000 нових випадків інфікування COVID-19
https://zp.depo.ua/ukr/zp/u-zaporizkiy-oblasti-mayzhe-1000-novikh-vipadkiv-infikuvannya-covid-19-202110141379248
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14.10.2021 11:14 Ответить
щось не бачу ольгінських з вчорашньою "інфою" про Тайвань...
.

Вот на Тайване число умерших от прививки превысило число скончавшихся от короны .

https://medicaltrend.org/2021/10/10/taiwan-death-from-covid-19-vaccination-exceeds-death-from-covid-19/

дивимось посилання.
Medical News and Medical Resources

https://medicaltrend.org/declaration/

External link disclaimer

This website is not responsible for any information, products and services linked to and obtained through the pages of this website, nor does it bear any legal responsibility.

Тобто це сайт, створений спеціально для поширення медичних фейків:

Вакцина від COVID-19 місцевого виробництва на Тайвані зафіксувала чотири смерті всього за три дні після того, як острів почав її використовувати, що викликало серйозну стурбованість громадськості, оскільки багато хто ставив під сумнів безпеку вакцини у тому, чи не надто швидко місцева влада надала їй дозвіл на екстрене застосування.



Без 3 фази клінічних випробувань (***як і Спутнік 5) вакцина, вироблена компанією Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) на острові, була схвалена владою Тайваню для екстреного використання 18 липня за даними клінічних випробувань II фази.



A locally produced COVID-19 vaccine on the island of Taiwan has seen four deaths in just three days after the island began its use, triggering strong public inquiries as many questioned the safety of the vaccine and whether the local authority had been too quick to grant emergency approval.

Without phase III clinical trials, the vaccine, produced by Medigen Vaccine Biologics Corp (MVC) on the island, was approved by Taiwan authorities for emergency use on July 18 with data from phase II clinical trials.
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14.10.2021 15:22 Ответить
Брехня на брехне скачет и брехнёй погоняет.
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14.10.2021 13:05 Ответить
 
 