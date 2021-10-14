МВФ предоставит Украине $1,4 млрд транша до конца года, - прогноз J.P. Morgan

Следующий транш по программе финансирования от МВФ Украина может получить в октябре-декабре этого года в размере около $1,4 миллиарда.

Об этом говорится в октябрьском исследовании EMEA EM Emerging Markets, проведенном финансовым холдингом J.P. Morgan, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что МВФ выплатит (Украине. - Ред.) транш в размере $1,4 миллиарда в четвертом квартале 2021 года", - отметили в J.P. Morgan.

Сообщается, что окончательная сумма транша может варьироваться от $1 миллиарда до $1,5 миллиарда.

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Как сообщалось, в настоящее время между МВФ и Украиной действует программа финансирования Stand-By на сумму около $5 миллиардов, подписанная в июне прошлого года. Киев сразу получил первый транш в сумме около $2,1 миллиарда, однако следующие выделения в Украину до сих пор не поступили. В НБУ выразили надежду, что текущая программа Stand-By, рассчитанная на 18 месяцев, будет продлена еще на период от шести до девяти месяцев. Сейчас украинская сторона проводит переговоры по этому вопросу с Международным валютным фондом.

12 октября Международный валютный фонд представил обзор "Перспективы мировой экономики". Согласно документу, МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям в следующем году.