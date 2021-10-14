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МВФ предоставит Украине $1,4 млрд транша до конца года, - прогноз J.P. Morgan

МВФ предоставит Украине $1,4 млрд транша до конца года, - прогноз J.P. Morgan

Следующий транш по программе финансирования от МВФ Украина может получить в октябре-декабре этого года в размере около $1,4 миллиарда.

Об этом говорится в октябрьском исследовании EMEA EM Emerging Markets, проведенном финансовым холдингом J.P. Morgan, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы считаем, что МВФ выплатит (Украине. - Ред.) транш в размере $1,4 миллиарда в четвертом квартале 2021 года", - отметили в J.P. Morgan.

Сообщается, что окончательная сумма транша может варьироваться от $1 миллиарда до $1,5 миллиарда.

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Как сообщалось, в настоящее время между МВФ и Украиной действует программа финансирования Stand-By на сумму около $5 миллиардов, подписанная в июне прошлого года. Киев сразу получил первый транш в сумме около $2,1 миллиарда, однако следующие выделения в Украину до сих пор не поступили. В НБУ выразили надежду, что текущая программа Stand-By, рассчитанная на 18 месяцев, будет продлена еще на период от шести до девяти месяцев. Сейчас украинская сторона проводит переговоры по этому вопросу с Международным валютным фондом.

12 октября Международный валютный фонд представил обзор "Перспективы мировой экономики". Согласно документу, МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям в следующем году.

Автор: 

кредит (2378) МВФ (3335)


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Топ комментарии
+4
Свиньи на низком старте к корыту !
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14.10.2021 10:44
+2
- Михаил Самуэлевич, вчера президент сказал, что у нас всё хорошо.
- Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой?
- А с другой стороны мы.
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14.10.2021 11:09
+1
офшоры бы лучше потрусили, не надо нм кредитов, берут они, отдавать нам! они тоже кстати в офшоры будут выведены!
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14.10.2021 10:44
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Свиньи на низком старте к корыту !
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14.10.2021 10:44 Ответить
Это хорошо.Будут деньги можно и помощь оказывать
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14.10.2021 10:44 Ответить
офшоры бы лучше потрусили, не надо нм кредитов, берут они, отдавать нам! они тоже кстати в офшоры будут выведены!
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14.10.2021 10:44 Ответить
Давайте угадаем, в какой клоунский офшор пойдут эти деньги: в оман или катар?
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14.10.2021 10:45 Ответить
МВФ предоставит Украине $1,4 млрд .-При том что: Саакашвили: На коррупционных схемах в Украине воруют сейчас 37 млрд долларов в год.
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14.10.2021 10:46 Ответить
Держборг України за два роки виріс на 20 мільярдів доларів. Янукович з Тимошенко кусають лікті і запитують: ;А що, так можна було?;
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14.10.2021 10:48 Ответить
А на картах не пробовали гадать???

"Украина может получить.....Об этом говорится в октябрьском исследовании (!!!) EMEA EM Emerging Markets, проведенном финансовым холдингом J.P. М"
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14.10.2021 11:00 Ответить
Они гадают на том кофе с метадоном, котрый выпил Поляков.
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14.10.2021 11:10 Ответить
Похоже, что наши западные партнёры доверяют нынешней власти...., в отличее от шЫколадной!
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14.10.2021 11:01 Ответить
отметилась,руЦкая собака? иди завтракай-заработал.
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14.10.2021 11:06 Ответить
Ты написал то, что должен был по инструкции или по идиотизму...
Удивляться нечему, вас таких много.
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14.10.2021 11:17 Ответить
с прошлого сентября,за исключением $2,6 млрд выданых Украине в рамках помощи недоразвитым странам в целях борьбы с ковидом,МВФ не дал более ни копейки,как ЗЕ не распинался в том,что победил коррупцию,провёл судовую реформу и прочее,что требовал МВФ.
с чего сейчас тому же МВФ прогибаться под хотелки шмыгла и ЗЕ?
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14.10.2021 11:05 Ответить
В МВФ надеются что Зеля вступит в Нату и в ЕС и расплатится с долгами !
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14.10.2021 11:07 Ответить
- Михаил Самуэлевич, вчера президент сказал, что у нас всё хорошо.
- Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой?
- А с другой стороны мы.
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14.10.2021 11:09 Ответить
слово-може-вже 2,5 роки,час від часу наші вкидують цю туфту
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14.10.2021 13:00 Ответить
помощь от евреев американских --- украинским евреям... за удержание власти...
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14.10.2021 13:33 Ответить
Беня или использует МВФ для своих грязных дел или МВФ сообщники.

Зе+Ко такое вытворяют, что будет очень несправедливо, если они не сядут пожизненно.
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25.11.2021 06:48 Ответить
 
 