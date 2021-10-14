МВФ предоставит Украине $1,4 млрд транша до конца года, - прогноз J.P. Morgan
Следующий транш по программе финансирования от МВФ Украина может получить в октябре-декабре этого года в размере около $1,4 миллиарда.
Об этом говорится в октябрьском исследовании EMEA EM Emerging Markets, проведенном финансовым холдингом J.P. Morgan, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы считаем, что МВФ выплатит (Украине. - Ред.) транш в размере $1,4 миллиарда в четвертом квартале 2021 года", - отметили в J.P. Morgan.
Сообщается, что окончательная сумма транша может варьироваться от $1 миллиарда до $1,5 миллиарда.
Как сообщалось, в настоящее время между МВФ и Украиной действует программа финансирования Stand-By на сумму около $5 миллиардов, подписанная в июне прошлого года. Киев сразу получил первый транш в сумме около $2,1 миллиарда, однако следующие выделения в Украину до сих пор не поступили. В НБУ выразили надежду, что текущая программа Stand-By, рассчитанная на 18 месяцев, будет продлена еще на период от шести до девяти месяцев. Сейчас украинская сторона проводит переговоры по этому вопросу с Международным валютным фондом.
12 октября Международный валютный фонд представил обзор "Перспективы мировой экономики". Согласно документу, МВФ ухудшил на 0,5% прогноз роста ВВП Украины в 2021 году, но несколько улучшил этот показатель по ожиданиям в следующем году.
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"Украина может получить.....Об этом говорится в октябрьском исследовании (!!!) EMEA EM Emerging Markets, проведенном финансовым холдингом J.P. М"
Удивляться нечему, вас таких много.
с чего сейчас тому же МВФ прогибаться под хотелки шмыгла и ЗЕ?
- Да, Шура, с одной стороны всё действительно хорошо.
- А с другой?
- А с другой стороны мы.
Зе+Ко такое вытворяют, что будет очень несправедливо, если они не сядут пожизненно.