Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в "красную" зону карантина могут перейти еще пять областей, - Кузин
Пять областей находятся на границе красной зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.
Об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
Он отметил, что по состоянию на 13 сентября 15 областей находились в сигнальной оранжевой зоне карантина, однако пять из них близки к красной.
"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую. Они граничат между красной и оранжевыми зонами", – сказал Кузин.
По его словам, в этих областях – напряженная ситуация с коронавирусом. Пока ее удается сдерживать за счет развертывания новых коек или новых механизмов тестирования на коронавирус.
"Но ситуация постепенно ухудшается. Мы делали несколько раундов прогнозирования эпидемической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются все же на вторую половину ноября", – подытожил Кузин.
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Лекарства, конечно, есть для тех у кого есть деньги.
Остальным - то что лежит со времени Хрущева.
Разные там МРТ и прочие УЗИ, купленные за бюджетное бабло - через карманные фирмы за немалые деньги.
2. Медики в большинстве уже вакцинированы
3. Есть группа медиков антиваксов.
2. 10%
3. 90%
У всех есть знакомые медики. Желающих колоться - единицы. Да им и не нужно, они ведь не учителя
2. Ты написал откровенную ложь
3. см. пункт 2
Из всего зла короновак самое меньшее. С ним проблема только с сертификцией в ЕС.
Поэтому явно не дурак. Потому что медик и знает что делает.