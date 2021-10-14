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Новости Коронавирус и карантин
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Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в "красную" зону карантина могут перейти еще пять областей, - Кузин

Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в

Пять областей находятся на границе красной зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что по состоянию на 13 сентября 15 областей находились в сигнальной оранжевой зоне карантина, однако пять из них близки к красной.

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"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую. Они граничат между красной и оранжевыми зонами", – сказал Кузин.

По его словам, в этих областях – напряженная ситуация с коронавирусом. Пока ее удается сдерживать за счет развертывания новых коек или новых механизмов тестирования на коронавирус.

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"Но ситуация постепенно ухудшается. Мы делали несколько раундов прогнозирования эпидемической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются все же на вторую половину ноября", – подытожил Кузин.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4901) Харьковщина (5577) Запорожская область (3125) Донецкая область (9775) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Днепропетровская область (4001) Житомирская область (1397)


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Топ комментарии
+7
Самая обеспеченная сертификатами.
У всех есть знакомые медики. Желающих колоться - единицы. Да им и не нужно, они ведь не учителя
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14.10.2021 11:28
+4
1. Переболение не освобождает от прививкизации.
2. 10%
3. 90%
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14.10.2021 11:17
+3
А 70 "лимонів" рішенням Кабмін зовсім не на боротьбу з КОВІДом і навіть не на погашення заборгованості перед військовими, (про субсидії взагалі мовчу) а на нову іграшку Зєлєнского - президентський університет.
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14.10.2021 10:55
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А 70 "лимонів" рішенням Кабмін зовсім не на боротьбу з КОВІДом і навіть не на погашення заборгованості перед військовими, (про субсидії взагалі мовчу) а на нову іграшку Зєлєнского - президентський університет.
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14.10.2021 10:55 Ответить
Попади в больницу не дай Бог, лекарства есть, апараты автономного дыхания есть, на улицу не выкинут и если есть шансы выздороветь и не поздно лечить( вовремя обратился, а не затягивал до последнего), ты будешь жив. Другой вопрос, а ты соблюдал карантинные правила и главное и элементарное, вакцинировался ли ты? Возможность вакцинироваться есть у каждого человека, включая инвалидов, которых уколят дома. Обсусолюйте политику сколько угодно, но никакой политик , никакая партия не виновата, что люди сами себе вредят.
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14.10.2021 11:09 Ответить
Тут головне попасти, треба хворіти вже, бо через тиждень не буде місць.
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14.10.2021 11:16 Ответить
Гы, ну ты и фантазер.
Лекарства, конечно, есть для тех у кого есть деньги.
Остальным - то что лежит со времени Хрущева.
Разные там МРТ и прочие УЗИ, купленные за бюджетное бабло - через карманные фирмы за немалые деньги.
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14.10.2021 11:31 Ответить
А с какой целью колоть абсолютно здорового человека (да, есть не обследованные)? Только потому шта так нада - не рагумент, от слова совсем
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14.10.2021 12:02 Ответить
Да не колись раз не надо, каждый сам за себя решает. Единственное жаль что не вакцинированного больного ковидом, в государственной больнице нельзя послать наф, пусть лечится у частников и тогда поймет разницу.
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14.10.2021 12:08 Ответить
С какой это стати наф. Налоги платят все.
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14.10.2021 12:49 Ответить
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14.10.2021 10:59 Ответить
Почему в таких " тяжёлых условиях" обязаны колоться учителя, а не медики?
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14.10.2021 11:05 Ответить
Медиков видимо не жалка.
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14.10.2021 11:06 Ответить
Медики, что-то знают. Да и у них есть этика. Вот если какой акущер ушатает роженицу, то там идет круговая порука и медбрат и бедсестьор в тюрму не сядут, кароче нету им веры экскулапам в белых халатах)))
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14.10.2021 12:04 Ответить
1. Медики в большинстве уже переболели
2. Медики в большинстве уже вакцинированы
3. Есть группа медиков антиваксов.
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14.10.2021 11:12 Ответить
1. Переболение не освобождает от прививкизации.
2. 10%
3. 90%
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14.10.2021 11:17 Ответить
Медики напевне найбільш вакцинована частина суспільства, крім упоротих антиваксів.
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14.10.2021 11:20 Ответить
Самая обеспеченная сертификатами.
У всех есть знакомые медики. Желающих колоться - единицы. Да им и не нужно, они ведь не учителя
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14.10.2021 11:28 Ответить
Все мои знакомые медики, а их не мало, давно вакцинированы и они рекомендуют делать это всем
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14.10.2021 12:41 Ответить
1. Я этого не утверждал, иначе бы второй пункт не указал.
2. Ты написал откровенную ложь
3. см. пункт 2
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14.10.2021 11:23 Ответить
Ну глядя со стороны Вы с оппонентом равновелики в своих утверждениях. Ни Вас, ни его утверждения проверить невозможно. Но вот что очень легко проверить так это тот факт, что медиков, как профессию, почему-то не включили в число обязательных к вакцинированию. Хотя это именно та профессия, где вакцинация просто жизненно необходима. И слабое оправдание, что медики де большинство уже привиты. Слабое потому, что вакцина, если верить словам производителей, действенна 9-11 месяцев. Посему привитые сейчас станут непривитыми к концу этого срока. И потом ничто и никто не обязывает медиков вакцинироваться. Да и с другой стороны меня смущает тот момент, что собственно т.с. сделать себе сертификат медику не проблема. Все равно никто проверить не сможет колол ли себе он вакцину или нет. Но тут прямо какой-то принципиальная позиция получается. И я не нахожу разумного объяснения данной ситуации,
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14.10.2021 12:07 Ответить
Про 10% абсолютный бред. Подавляющее большинство медперсонала привиты, и большинство хорошими вакцинами, к которым короновак я не отношу.
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14.10.2021 11:29 Ответить
Я медик. И я привит короноваком. Отличная вакцина. Китайцы знают в этом толк
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14.10.2021 11:44 Ответить
Самовнушение вещь полезная, особенно когда выбора не было.
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14.10.2021 12:11 Ответить
Выбор был. И никто не заставлял
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14.10.2021 14:34 Ответить
вы чушь хоть не чешите, где вы полный ноль. Чем колоться - рнк вакцинами?? ну-ну.... Или Астрой с тромбами?
Из всего зла короновак самое меньшее. С ним проблема только с сертификцией в ЕС.
Поэтому явно не дурак. Потому что медик и знает что делает.
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14.10.2021 15:55 Ответить
Є різні думки, короновак класична вакцина на відміну від інших, хоча я вакцинувався Модерною.
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14.10.2021 11:54 Ответить
Да, "короновак хороший", но вас силой заставили Модерной привиться. Себя-то хоть не обманывайте.
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14.10.2021 12:10 Ответить
Еще один теоретик иммунолог - специалист во всех сферах жизни? Тебя чем короновак не удовлетворил? Кроме как маде ин китай.
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14.10.2021 12:16 Ответить
Але покращувати ситуацію не хочуть, бо лікувати від грипу в наш час елементарно просто. Комусь така ситуація вигідна...
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14.10.2021 11:44 Ответить
головне попасти вірусу лазером в око...😌
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14.10.2021 13:47 Ответить
Всех в карантин, газ отключить, все теплое тоже, ковид не выдержит. Мы спасены.
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14.10.2021 11:56 Ответить
Достаточно прочитать комментарии в темах про ковид, и сразу становится понятно почему Украина в жопе. В Европе антиковидные адепты тоже существуют, шизофреников всюду хватает, но у нас этот процент многократно выше.
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14.10.2021 12:14 Ответить
Всі ці вакційні сертифікати можна показувати поліцаям,шоферам,рестораторам,бакалейщикам,голові сільради,охоронцям-швейцарам,ляшкам і решті медично неосвіченої публіки...А в медичних закладах вимагають актуальний результат прл теста.
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14.10.2021 12:45 Ответить
 
 