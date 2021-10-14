Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в "красную" зону карантина могут перейти еще пять областей, - Кузин

Пять областей находятся на границе красной зоны карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса.

Об этом в эфире Украинского радио заявил главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Он отметил, что по состоянию на 13 сентября 15 областей находились в сигнальной оранжевой зоне карантина, однако пять из них близки к красной.

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"Я бы хотел назвать Житомирскую, Запорожскую, Днепропетровскую, Донецкую и Харьковскую. Они граничат между красной и оранжевыми зонами", – сказал Кузин.

По его словам, в этих областях – напряженная ситуация с коронавирусом. Пока ее удается сдерживать за счет развертывания новых коек или новых механизмов тестирования на коронавирус.

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"Но ситуация постепенно ухудшается. Мы делали несколько раундов прогнозирования эпидемической ситуации. Мы видим, что пиковые нагрузки на систему здравоохранения ожидаются все же на вторую половину ноября", – подытожил Кузин.