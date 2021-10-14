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Новости Агрессия России против Украины Война
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Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".

"Этим документом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины", - сообщила пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.

Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.

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Кабмин должен ежеквартально информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.

Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и Киевской городской государственной администрацией должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.

Автор: 

армия (8497) выплаты (651) Зеленский Владимир (20505) премия (480) военнослужащие (6156) ВСУ (6626) заработная плата (2400)


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Топ комментарии
+22
поздно врав..ся...нелох
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14.10.2021 11:28
+22
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14.10.2021 11:37
+21
благодетель! кон че ный
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14.10.2021 11:33
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поздно врав..ся...нелох
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14.10.2021 11:28 Ответить
Так це ж не по заборгованість. 😊 Це просто доручив в виплатити грошове забезпечення, яке воїни отримують кожен місяць і премію, яку отримують кожен рік з нагоди св'ята. 😁 Де тут про заборгованість? Та й грошей нема на заборгованість. Все на дороги кинули і на університети. Хіба що Нацбанк друкувати почне у немислимиз масштабах.
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14.10.2021 11:35 Ответить
премия к празднику в этом году 2500 грн. Сходить за хлебом в магазин один раз. А так все идорасы, а он ДАртаньян
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14.10.2021 11:57 Ответить
А нащо доручати виплатити грошове забезпечення, яке воїни отримують кожен місяць і премію, яку отримують кожен рік з нагоди св'ята, якщо вони їх всерівно отримають по закону. Чи минулого місяця місячну премію не отримували, бо зеленський не підписував указ? Просто видав нікчемний указ який ні на що не впливає, щоб присвоїти собі чужі заслуги, бо немає ніяких позитивних результатів роботи на посту президента.
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14.10.2021 12:19 Ответить
Ну ми ж з Вами розуміємо, чому "позитивні блохери" і наближені телеканали подають цю новину, як сенсацію. 😁 Рейтинг - то св'яте! 😊
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14.10.2021 12:22 Ответить
Безсовісна і цинічна реклама власного іміджу від "благодєтєля"...

-"Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України"

А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатили заборгованість (чи якусь її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?

Тому, що по виплатах (по т.зв. "захищених" статтях бюджету, куди входить і Армія) і снує бюджетний розпис, який має ВИКОНУВАТИСЯ справно.

А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 в Харкові чи венеричній лікарні №2 в Херсоні, шахтарям на Волині чи мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастівському і т. д.

І тоді весь час президента піде на видання таких от доручень, а коли ж йому, "бідолазі", буде час, щоб виконувати свою основну і пряму функцію - президента?

Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...

Цинізм і уродство ... - виплату заборгованості рекламувати з помпою, як неймовірний його успіх...
Замість реклами мав би вибачитись за затримку виплат, за існування самого факту заборгованості перед тими, хто щоденно захищає, проливає свою кров за Україну
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14.10.2021 16:10 Ответить
А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатити заборгованість (і яку її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?

Тому, що по виплатах і і снує бюджетний розпис, який ВИКОНУЄТЬСЯ справно.

А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 а Харкові, чи лікарні в Херсоні, мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастові і т. д.

І тоді весь час президента піде на видання таких доручень, а коли ж йому виконувати свою пряму функцію президента?

Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...
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14.10.2021 13:24 Ответить
Підняття з. п військовим не очікується
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14.10.2021 11:29 Ответить
Ну зато сделал контракты в ВСУ только на три года убрав годовые .народ уходит массово . даже те кто хотел служить не рискует подписывать трех годичный при непонятных перспективах даже на полгода вперёд и начинающем отношении как к скоту в совковой армии.да и 13 тысяч сейчас грузчикам в АТБ платят
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14.10.2021 12:55 Ответить
совок
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14.10.2021 11:32 Ответить
благодетель! кон че ный
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14.10.2021 11:33 Ответить
Через полгода кто-то шмаркле ответит, что выплатили бы, только денег в казне нет.
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14.10.2021 11:33 Ответить
Нездатність думати, планувати, розраховувати. Ручне керівництво. Щоб отримати зароблене, потрібно або клянчити, або змусити.
Це реальна ціна найвеличніВшивого лідера **********.
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14.10.2021 11:34 Ответить
выплатить долги - это так щедро и празднично ( феерично почти)
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14.10.2021 11:35 Ответить
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14.10.2021 11:37 Ответить
Взял под свой личный контроль?
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14.10.2021 11:38 Ответить
до праздника тянул . что бы эффект был по сильнее . и все узнали кому обязаны . клоун он всегда клоун . нельзя просто без пафоса платить военным то что обязаны . нужен каждый раз президентский указ
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14.10.2021 11:40 Ответить
Зеленский в интервью CNN: "У меня нет времени думать стратегически"
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14.10.2021 11:46 Ответить
не умеет думать стратегически пускай переходит на тактический уровень . директором ЖЕКа
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14.10.2021 11:48 Ответить
Аби ж воно розуміло, що меле, можна будо б ЖЕК доручити.

Тактика - сукупність прийомів і способів виконання окремих операцій, що входять до стратегічного плану
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14.10.2021 12:08 Ответить
Да чем там думать?

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14.10.2021 11:58 Ответить
А він уже не президент, я щось пропустив,що лізе до питань поза своїми обов'язками? Роль путлєра на себе приміряє!
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14.10.2021 11:40 Ответить
защитниц Украины .-Дочери Зеленского скоро идти в депутаты ВР. Зеленскому следует подумать о службе дочери в ВСУ. И тем подать пример детям Коломойского, Шэфиров, Кауфмана , Мецгера и прочих друзей-спонсоров-советников по правлению Украиной.
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14.10.2021 11:41 Ответить
подельников
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14.10.2021 11:46 Ответить
Да и попередники должны помочь своим примером, там целая колония патриотов, многодетные все, а почему то только чужими восторгаются. Пора подумать всем о государстве.
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14.10.2021 11:49 Ответить
Да и попередники.-Папиредники это для 73% тёмное и страшное прошлое. Зеленский 1-го срока для 73% радостное настоящее. Зеленский 2-го срока для 73% -светлое будущее.
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14.10.2021 12:05 Ответить
Син Порошенко служив, так що міма, кацапура.
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14.10.2021 13:01 Ответить
Мимо, я же не написал, что он не служил? Просто подумал, а почему они не патриоты и не герои? Я тоже служил, но героем не стал, в штабе дивизии писарям героя не давали, правда, 2 раза в отпуске был.
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14.10.2021 13:18 Ответить
Ну прямо атєц радной.
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14.10.2021 11:45 Ответить
В лучших традициях "великого и могучего", а также встающего с колен запоребрика
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14.10.2021 11:46 Ответить
Поручил,поставил задачу...
Тебе,гнида,самому уже ажникак не ребилитироваться...
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14.10.2021 11:49 Ответить
П-Ц як його втикає!
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14.10.2021 13:02 Ответить
Какая изящная метода! Вернуть долги к празднику! Типа денег дал, но ни копейки на это не потратил. Хотел в конце добавить "маладец!", но таки напишу МАЛАНЕЦ!
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14.10.2021 11:49 Ответить
Инкассаторские машины уже понеслись полные мешков бабла в пункты выдачи.
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14.10.2021 11:51 Ответить
Тепер будуть платити по святах
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14.10.2021 11:55 Ответить
А если бы Зеленский не поручил бы? Долги и на праздник остались бы?
А зачем тогда нужно правительство? Шмыгаль и МО Таран?
Штаны протирать и получать огромные зарплаты?
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14.10.2021 11:56 Ответить
представляю указ Байдена "выплатить зарплату военным к 4-му июля"....
А тут ниче, все хорошо - "почиму мы не в НАТО?")
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14.10.2021 12:00 Ответить
А что, прокуроры, депутаты и судьи тоже получают зарплаты по поручению Зеленского?
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14.10.2021 12:00 Ответить
барин кинул милостыню
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14.10.2021 12:04 Ответить
От теперь заживём!
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14.10.2021 12:05 Ответить
Якби не календарне свято, то він би і не згадав про багатомільярдні борги військовим.
І згадати в рамках власного піару не означає ВИПЛАТИ борги.
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14.10.2021 12:05 Ответить
"в полном обьємє по случаю..." подвійна мєрзость((((
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14.10.2021 12:07 Ответить
а наступну зарплатню - до наступнього Дня захисника...ха-ха-ха, це так по-квартальному
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14.10.2021 12:10 Ответить
Ганьбище...Вже півроку боргує АРМІЇ .
А тепер воно розпорядилось . А гроші ДЕ ??
І якого ви нероби отримуєте зарплати поперед захисників ? Ви хто такі ?
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14.10.2021 12:23 Ответить
а без разрешения царя никак? Пи**й на закон, ждем отмашки куда на что выделять?
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14.10.2021 12:31 Ответить
Наконец то! Хоть в праздник военные нормально покушают...
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14.10.2021 13:39 Ответить
У нас парламенсько-президенська республіка, і капіровать тут масковського сцаря - нефіг!
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14.10.2021 13:41 Ответить
З таким же успіхом це чмо може підписати указ про +20 С° взимку.
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14.10.2021 13:42 Ответить
Ну точно тримає всіх за неповносправних головою
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14.10.2021 14:06 Ответить
Отец родной. Весь в думах как облагодетельствовать своих подданных. И повелел выплатить солдатам положенную им зарплату! Низко в ноги кланяемся ясному солнышку. А в следующем месяце высочайший указ о выплате военным положенного по контракту ежемесячного денежного содержания будет?
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14.10.2021 15:30 Ответить
правильно.
ой, в смысле, зрада.
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14.10.2021 17:18 Ответить
 
 