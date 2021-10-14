Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О некоторых мерах по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны".
"Этим документом глава государства поставил задачу Кабинету министров Украины безотлагательно принять меры по выплате в полном объеме надлежащего денежного обеспечения военнослужащим Вооруженных сил Украины, а также их однократного премирования по случаю Дня защитников и защитниц Украины", - сообщила пресс-служба президента, передает Цензор.НЕТ.
Также правительство должно внести до 31 декабря 2021 года на рассмотрение Верховной Рады Украины законопроект, направленный на совершенствование системы денежного довольствия военнослужащих с учетом наилучшего опыта ведущих иностранных государств.
Кабмин должен ежеквартально информировать о реализации мероприятий по социальной защите ветеранов войны и семей погибших.
Кроме того, правительство совместно с областными администрациями и Киевской городской государственной администрацией должны обеспечить создание до конца 2023 года в каждой области региональных центров медицинского обеспечения, психологической реабилитации военнослужащих и ветеранов войны.
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-"Зеленський доручив виплатити в повному обсязі грошове забезпечення військовим ЗСУ та премію з нагоди Дня захисників і захисниць України"
А чому він щомісяця не "доручає", щоб виплатили заборгованість (чи якусь її частку) працівникам ОП, депутатам, міністрам, СБУшникам, поліції, прокурорам, суддям ?
Тому, що по виплатах (по т.зв. "захищених" статтях бюджету, куди входить і Армія) і снує бюджетний розпис, який має ВИКОНУВАТИСЯ справно.
А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 в Харкові чи венеричній лікарні №2 в Херсоні, шахтарям на Волині чи мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастівському і т. д.
І тоді весь час президента піде на видання таких от доручень, а коли ж йому, "бідолазі", буде час, щоб виконувати свою основну і пряму функцію - президента?
Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...
Цинізм і уродство ... - виплату заборгованості рекламувати з помпою, як неймовірний його успіх...
Замість реклами мав би вибачитись за затримку виплат, за існування самого факту заборгованості перед тими, хто щоденно захищає, проливає свою кров за Україну
Тому, що по виплатах і і снує бюджетний розпис, який ВИКОНУЄТЬСЯ справно.
А якщо так піде далі, то будуть щомісячні повідомлення, типу... президент доручив виплатити заборгованість... вчителям школи № 27 а Харкові, чи лікарні в Херсоні, мєнтам в Іллінецькому районі, головам сільрад в Фастові і т. д.
І тоді весь час президента піде на видання таких доручень, а коли ж йому виконувати свою пряму функцію президента?
Тоді вважайте, що у нас президента немає... а є клєрк, бухгалтер, який щоденно розписує кому, коли і скільки видати...
Це реальна ціна
найвеличніВшивого лідера **********.
Тактика - сукупність прийомів і способів виконання окремих операцій, що входять до стратегічного плану
Тебе,гнида,самому уже ажникак не ребилитироваться...
А зачем тогда нужно правительство? Шмыгаль и МО Таран?
Штаны протирать и получать огромные зарплаты?
А тут ниче, все хорошо - "почиму мы не в НАТО?")
І згадати в рамках власного піару не означає ВИПЛАТИ борги.
А тепер воно розпорядилось . А гроші ДЕ ??
І якого ви нероби отримуєте зарплати поперед захисників ? Ви хто такі ?
ой, в смысле, зрада.