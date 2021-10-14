Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов

Следственный судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая, которая отправила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз в деле.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов, комментируя избрание меры пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу иметь в виду, что предателя (предателя родителей, государства, профессии) подонка Медведчука отпустил под круглосуточный домашний арест не "Печерский суд". Уважаемые, ну есть же среди вас юристы. Суд рассматривает дело по существу. Вопрос меры пресечения решает следственный судья. Поэтому следует писать "следственная судья по имени Вита Бортницкая" решила, что подонок Медведчук посидит на вилле с возможностью пить дорогое вино, чпокать свою скрепоносную Ксюху и давать интервью представителям оккупантов на своей московском языке. Перефразируя известного убийцу и организатора геноцида украинцев Лазаря Кагановича (да, это он, а не Сталин это говорил) замечу, что у каждого неправосудного решения есть имя и фамилия", - заявил Маслов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил Медведчука под домашний арест

"Существо в мантии Вита (это такое полное имя Вита Викторовна) 20.01.2020 отказала адвокатам Андрей Антоненко Виталию Галенченко и Дмитрию Круговому во временном доступе к данным о росте тех, кто возможно закладывал взрывчатку (экспертиза роста). Как основание назвала "адвокат не лишен права ознакомиться с материалами досудебного расследования в порядке ст 221 УПК", хотя ходатайство обосновывалось именно тем, что сторону защиты лишили такой возможности и это установил другой следственный судья, существо в мантии Вовк. 12.05.2020 существо в мантии Вита отказала в ходатайстве Дмитрия Кругового об изменении меры пресечения Андрею Антоненко. Вопрос опять-таки не в сути решения, а в том, что этот организм обосновал свое так называемое решение тем, что вопрос содержания под стражей уже месяц назад решен другим существом в мантии! Представляете? Тварь, которой налогоплательщики платят зарплату, не мотивирует свои решения. А это главная обязанность всех этих существ", - добавил он.

"Между тем в стране правит судейская мафия, которая просто сама себе установила, что закон и долг - для всех, кроме своих и тех, кто платит своим. Они создают профсоюзы для защиты корпоративных интересов, устраивают сходняки и толковища, тусуются с бандитами и выбирают наиболее гнусных в орган надзора за собой - Высшую Кассу (или как ее официально называть - совет) правосудия. Порядочные судьи в таких условиях составляют меньшинство и не способны ничего решать или изменить. Они молча наблюдают за вакханалией волков, что тоже создает им определенный рабочий дискомфорт. Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Задекларированные Зеленским планы поставить мафию на место проваливаются каждый раз, хотя ему об этом уже прямо талдычат Байден, фон дер Ляйен и Мишель. Принят закон о ликвидации мафии, который поручено выполнить ... самой мафии. На сходняках и толковищах они смеются с этих фантазеров и рассказывают, что главная причина всех бед - это нехватка судей и недостаток финансирования. Мол, дайте госпожа Бортницкой больше денег. И в стране будет меньше Медведчуков. Сидим на пальме ровно. Сосем путина куму Путина. Оккупанты должны сдохнуть", - резюмировал Маслов.





