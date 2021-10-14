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Новости Судебная реформа
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Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов

Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов

Следственный судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая, которая отправила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз в деле.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов, комментируя избрание меры пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, передает Цензор.НЕТ.

"Прошу иметь в виду, что предателя (предателя родителей, государства, профессии) подонка Медведчука отпустил под круглосуточный домашний арест не "Печерский суд". Уважаемые, ну есть же среди вас юристы. Суд рассматривает дело по существу. Вопрос меры пресечения решает следственный судья. Поэтому следует писать "следственная судья по имени Вита Бортницкая" решила, что подонок Медведчук посидит на вилле с возможностью пить дорогое вино, чпокать свою скрепоносную Ксюху и давать интервью представителям оккупантов на своей московском языке. Перефразируя известного убийцу и организатора геноцида украинцев Лазаря Кагановича (да, это он, а не Сталин это говорил) замечу, что у каждого неправосудного решения есть имя и фамилия", - заявил Маслов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Суд отправил Медведчука под домашний арест

"Существо в мантии Вита (это такое полное имя Вита Викторовна) 20.01.2020 отказала адвокатам Андрей Антоненко Виталию Галенченко и Дмитрию Круговому во временном доступе к данным о росте тех, кто возможно закладывал взрывчатку (экспертиза роста). Как основание назвала "адвокат не лишен права ознакомиться с материалами досудебного расследования в порядке ст 221 УПК", хотя ходатайство обосновывалось именно тем, что сторону защиты лишили такой возможности и это установил другой следственный судья, существо в мантии Вовк. 12.05.2020 существо в мантии Вита отказала в ходатайстве Дмитрия Кругового об изменении меры пресечения Андрею Антоненко. Вопрос опять-таки не в сути решения, а в том, что этот организм обосновал свое так называемое решение тем, что вопрос содержания под стражей уже месяц назад решен другим существом в мантии! Представляете? Тварь, которой налогоплательщики платят зарплату, не мотивирует свои решения. А это главная обязанность всех этих существ", - добавил он.

"Между тем в стране правит судейская мафия, которая просто сама себе установила, что закон и долг - для всех, кроме своих и тех, кто платит своим. Они создают профсоюзы для защиты корпоративных интересов, устраивают сходняки и толковища, тусуются с бандитами и выбирают наиболее гнусных в орган надзора за собой - Высшую Кассу (или как ее официально называть - совет) правосудия. Порядочные судьи в таких условиях составляют меньшинство и не способны ничего решать или изменить. Они молча наблюдают за вакханалией волков, что тоже создает им определенный рабочий дискомфорт. Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Задекларированные Зеленским планы поставить мафию на место проваливаются каждый раз, хотя ему об этом уже прямо талдычат Байден, фон дер Ляйен и Мишель. Принят закон о ликвидации мафии, который поручено выполнить ... самой мафии. На сходняках и толковищах они смеются с этих фантазеров и рассказывают, что главная причина всех бед - это нехватка судей и недостаток финансирования. Мол, дайте госпожа Бортницкой больше денег. И в стране будет меньше Медведчуков. Сидим на пальме ровно. Сосем путина куму Путина. Оккупанты должны сдохнуть", - резюмировал Маслов.

Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов 01
Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов 02
Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов 03

Автор: 

Зеленский Владимир (20505) Медведчук Виктор (1789) суд (25112) судебная реформа (1802) судья (2647) Маслов Леонид (60) Антоненко Андрей (260)


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Топ комментарии
+6
еталонный спич еталонного зебила. Порошенко оказывается "лично давал" судьям указания нечестно судить, а вот бубося ничего не может сделать, старается но не может.
Когда сажали Антоненка то смог, а вот с медведчуком не сложилось). Как же они з...али...
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14.10.2021 11:55
+5
Суддя Бортніцкая має чудовий нюх і підвищене відчкюуття справедливості, яке їй диктує Банкова через дузовно-вербальниц зв'язок! Слава Зєлєнскому?
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14.10.2021 11:53
+4
"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
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14.10.2021 12:36
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Правила форума Совет форумчан
Суддя Бортніцкая має чудовий нюх і підвищене відчкюуття справедливості, яке їй диктує Банкова через дузовно-вербальниц зв'язок! Слава Зєлєнскому?
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14.10.2021 11:53 Ответить
"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
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14.10.2021 12:36 Ответить
О! "Позитивний блохер", широко відомий на Цензорі люьюбитель Главзебіла і захисник його "чеснот" твлить на всій гілці один абзац. Так я тобі теж абзац приведу: "Между тем в стране правит судейская мафия, которая просто сама себе установила, что закон и долг - для всех, кроме своих и тех, кто платит своим. Источник: До того ж зауваж, що Порошенко не є презом уже 2,5 року, а пише про теперішній час. Що тоді робить Зєлєнскій 2,5 року, якщо править суддівська мафія? Теж імітацією займається? 😊
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14.10.2021 12:52 Ответить
Ну от - ти знову брешеш - бо я не любитель ані Зелі, ані Порошенкі - для мене вони - однакові. Але Мертведчук - найгірший.
Просто для вас, сової ботні, для якої Рошенка - святий, а Зеля - "ісчадіє ада" здається, що я нібито Зелю підтримую, коли кажу, що він такий самий, як і Порошен.
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14.10.2021 13:06 Ответить
Ти тупо намагаєшмя випрадати свій ганебний вибір. Все.
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14.10.2021 14:55 Ответить
Який ганебний вибір? Ані за Януковича, ані за Поршенка, ані за Зеленського я ніколи не голосував - тому виправдовуватись мені немає за що.
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14.10.2021 15:46 Ответить
Ага, знаю. Зараз тут вже з Донбасу з'явилося багато "свободівців"
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14.10.2021 16:04 Ответить
І з Донбасу теж є багато патріотів, які воювали за свою Україну проти кацапських загарбників.
Але я не з Донбасу, а з Києва. У мене тут ще прадід жив.
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14.10.2021 16:41 Ответить
Вмикаєш дурня або такий і є.
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14.10.2021 16:46 Ответить
Та ні - я нікого не включаю - навпаки - розвіюю твої дурні маніпуляції.
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14.10.2021 16:57 Ответить
Бачиш, зебілко, люди тобі не вірять. 😊 Чому? Бо всі твої пости і дії свідчать по те, що ти зебіл, а ти відпираєшся від цього очевидного факту. Отже люди бачать, що ти або брехало, або неадекват. Вибирай, що тобі більше подобається. 😊
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14.10.2021 15:42 Ответить
Які люди, дебілко? Твої колеги із соєвого цеху? Звісно, що будь-кого, хто заважає вашим брехливим маніпуляціям для вас - супротивник і його згідно методички дуже зручно проштампувати "зебілом".
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14.10.2021 15:48 Ответить
😁 Не тести собі, брехунчику. Диви, як заспівав! А у попередньому пості рвав на грудях сорочку, що не зебіл! 🤣🤣🤣
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14.10.2021 16:17 Ответить
Я в обох постах написав одне й те саме, дебільчику. У тебе просто із розумінням проблеми.
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14.10.2021 16:39 Ответить
От скажи мені, Тьєре, чому ти думаєш, як зебіл, пишеш, як зебіл, голосує, як зебіл, тобто поводишся, як класичний зебіл, але ображаєшся, коли тебе називають зебілом? Залишки совісті підказують, що робиш щось не те? 🤔
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14.10.2021 16:53 Ответить
Я тобі вже про це вище написав - я не думаю "як зебіл", бо не підтримую Зелю, а критикую його за реальні ляпи так само, як критикував Порошенку, але не так огульно, як ви, пропагандони - бо я неупереджений, а ви - упереджені.

"олосує, як зебіл"

Це як? Не за порошенка - це для вас одразу "як зебіл"? За Зеленського при цьому голосувати не потрібно, щоб бути проштампованим "голосує як зебіл", а, дебіле?
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14.10.2021 17:00 Ответить
Стидно? 🤔 😁
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14.10.2021 17:08 Ответить
За що це мені має бути соромно?
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15.10.2021 22:13 Ответить
, а ти вкурсі, що реформа до судів перешої інстанції не дійшла, її мав би шмаркля завершити? чи тобі аби перднути? хоча, що візьмеш з дурнуватого, аналізи і ті лайно.
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15.10.2021 08:21 Ответить
еталонный спич еталонного зебила. Порошенко оказывается "лично давал" судьям указания нечестно судить, а вот бубося ничего не может сделать, старается но не может.
Когда сажали Антоненка то смог, а вот с медведчуком не сложилось). Как же они з...али...
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14.10.2021 11:55 Ответить
А не надо перекручивать чужие слова. В статье ничего не написано про "лично давал" указание нечестно судить. Там написано, что он отдавал указания о саботаже судебной реформы - и это подтверждается из разных источников - да даже если почитать те законопроекты о судебной реформе, которые подавал Порошенко - уже становится ясно, что они не про реформу, а про очкозамыливание.
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14.10.2021 12:41 Ответить
Я вже бачив який ти експерд.
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14.10.2021 14:56 Ответить
Що ти можеш бачити? Ти ж абсолютно упереджене, тобі Порошен в очі буде сцяти - ти тільки божу росу побачиш.
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14.10.2021 15:48 Ответить
А, то не ти там (обслухавшись бігусятини) намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених без таксистів та сепарів а головне без шкоди державним інтересам не рахуючи Савченко?
А потім не ти "доказував" що як тільки туди підключився Медведчук обміни майже припинилися?
Ви нє панімєтє єта другої ,да ?
Експерд!
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14.10.2021 16:13 Ответить
") намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених "

Ніколи я такого не намагався довести, бо це дурня. Не бреши.

"без таксистів та сепарів"

А це вже брехня - просто тоді не було такого собі соєвого піар-офісу, який подібну маячню про таксистів перекручував та роздмухував. Але є реальні приклади - той же журналіст Асєєв, якого виміняли у кінці 2019го, здається, вказував на чувака, якого виміняли ще при Порошенку, як на свого ката.
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14.10.2021 16:37 Ответить
В чергове доводиш, що пи..иш як дихаєш.

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14.10.2021 16:59 Ответить
Іііі? Ти знову перебрехав мої слова.

Що я написав - "обмены шли полным ходом и до привлечения Медведчука и его участие в обменах было абсолютно не нужным".
Что ты набрехал?

"намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених "

То хто з нас збрехав, дауне? Я пишу одне, ти мене звинувачуєш геть у іншому!
І у подібних маніпуляціях та викривленнях слів опонента - вся ваша брехлива пропагандонська суть!
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14.10.2021 19:16 Ответить
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14.10.2021 17:01 Ответить
І що ти цим намагаєшся довести, крім того, що ти звинувачуєш мене не в тому, що я писав і сам себе цими скрінами спіймав на брехні?

Де я тут "намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених"?????
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14.10.2021 19:18 Ответить
Ну звичайно якщо не брешеш то вмикаєш дурня та тупо звинувачуєш у маніпуляції.
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14.10.2021 19:25 Ответить
Та ми ж уже з'ясували, що набрехав тут саме ти - ти й скріни навів у підтверждення своєї брехні - бо на жодному скрині немає того, у чому ти мене звинуватив. Я писав про те, що не було необхідності у Медведчукові, а ти мені приписав геть інші слова.
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14.10.2021 21:36 Ответить
Дебіле, невже важко догнати, що якби Україна не погодилася на вимогу сепарів (*****), що цим має займатися тільки Медведчук то взагалі не було б ніяких обмінів.
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14.10.2021 22:43 Ответить
Дебіле, ти знову брешеш, бо обміні проводились і ДО того, як підключився Медведчук. Причому вони були на нашу користь - а як Медведчук підключився - почали обмінювати на користь оккупантів.
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15.10.2021 22:15 Ответить
Я ж кажу: зараз Медведчук давно вже відсторонений ві цих процесів.
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
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16.10.2021 09:01 Ответить
Доречи, зараз Медведчук давно вже відсторонений ві цих процесів.
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
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14.10.2021 19:51 Ответить
По-перше - абсолютна більшість полонених до нас давно повернулися - і чим більше було полонених - тим більше їх і обмінювали. По-друге - обмін застопорився ще до того, як Медведчука було відсторонено від процессу.
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14.10.2021 21:38 Ответить
Якась галіма тупа відмазка. Поцікався для початку відколи Медведчук офіційно долучився до обміну.
Чому застопрився Бігус не пояснив?
Також поцікавився скільки ще лишилося полонених.
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14.10.2021 22:30 Ответить
ти чуло ті вказівки, може документ у тебе є, а плівки біхуса чи ще там когось, ну ну давай оТьєребьє бреши далі.
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15.10.2021 08:24 Ответить
Ну так все по указке зекрысы ...Антоненко "за походку "-в камеру,мертвечука ,за спонсорство терроризма -домой
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14.10.2021 12:09 Ответить
Є цікаві для дослідів на хворобу мізків судді
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14.10.2021 12:12 Ответить
а хто би сумнівався, що по справі мертвечука працює ручна суддя від ЄрЗе...
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14.10.2021 12:24 Ответить
Соєві боти одразу ж набігли з однаковими постами.
А от в статті написано інакше - те, що ботам дуууже не подобається:

"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
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14.10.2021 12:34 Ответить
При Петрі Антоненко так тупо по безпредєлу не "судили". І майданівців на замовлення Портнова до суду не тягали.
Це все, що потрібно знати.
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14.10.2021 15:02 Ответить
Антоненка не судили, судили інших - добровольців, військових ВСУ за надуманими звинуваченнями. А Лісника - взагалі вбили.
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14.10.2021 15:51 Ответить
Тоді судили за реаліні злочини і Лесніка змушені були вбити бо перейшов межу.
Але ж дебілам - какая разніца!
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14.10.2021 16:15 Ответить
Тоді судити ці ж самі судді і судили вони так само - за надуманими звинуваченнями - наприклад - нашіх захисників судили за "угони авто", за "викрадення людей" і тд.
"Викрадення людей" - захопив сепара у полон - ось тобі і викрадення.
Мало таких випадків було? Та повно!

А як нашого військового засудили, що розстріляв авто з кацапськими диверсантами під Маріуполем? Забув вже?
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14.10.2021 16:32 Ответить
Тоді розголос діяв і ніхто більше дроби в СІЗО не сидів.
Яж кажу: дебілам все одно - какая разніца.
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14.10.2021 16:36 Ответить
" і ніхто більше дроби в СІЗО не сидів."

Звісно що сиділи, не вигадуй. І добу, і місяці, а деякі - роки.
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14.10.2021 16:38 Ответить
Дебіле, сиділи за реальні злочини!
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14.10.2021 16:44 Ответить
Дебіле - сиділи так само на надуманих злочинах. І це була одна з претензій до Порошенка - хоча у Порошенка справедливо відповідали, що не контролюють суди.
Якщо у тебе пам'ять відшибло - то це твої особисті проблеми, дебіле.

Можу ще нагадати, як було знищено підрозділ диверсантів-добровольців Тіні, що наводив на окупантів шорох у 2015-2017 - їх заманили на ахметівський об'єкт за інформацією, що його захоплено сепарами, там їх взяла поліція і всіх посадили!
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14.10.2021 16:56 Ответить
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14.10.2021 17:03 Ответить
Вот там тебе ссылочки кинули про то, как при Пете "никого не сажали по надуманным, а если сажали - сразу выпускали" - почитай, брехун соевый - тебе полезно будет память освежить.
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15.10.2021 22:23 Ответить
Продублирую:
http://pauluskp.com/news/cafa8fb83 Донецкие менты мстят добровольцам по всей Украине
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
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15.10.2021 22:24 Ответить
Давай про "Тіні"! Напи..ів?
Так донецькі менти зай..бували в одиничних випадках, але розголос та взяття на поруки нормальними депутатами (яких зараз бракує) тоді швидко все вирішували.
Доречи, один із равликів зараз лютий порохобот! Другий працює в "піца-ветерано". Третій загинув на фронті вже в складі офіційного підрозділу. Бачив їх сторінки у фейсбуці...
Досліджував цю тему особисто, коли такий самий дебіл-абинепорох зай..бував напередодні виборів.
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16.10.2021 09:19 Ответить
дурню, на сараї .... написано, а там дрова
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15.10.2021 08:25 Ответить
http://pauluskp.com/news/cafa8fb83 Донецкие менты мстят добровольцам по всей Украине
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
У порохоботов совести нет совсем.
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15.10.2021 12:24 Ответить
дурню, на сараї .... написано, а там дрова. наші дурналісти і журнашлюхи з чого хоч зроблять сенсацію. читав я вирок, вони всі умовно отримали, але є моменти.
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15.10.2021 23:22 Ответить
"Прийнято закон про ліквідацію мафії, який доручено виконати....самій мафії" - це теж саме, що й "вибрано президента-олігарха, для того, щоб він зламав олігархічну систему". А, по факту, доки не буде української національної влади - не буде порядку в Україні. Голосуємо за "Свободу" і Кошулинського. Вчора слухав Тягнибока, так от він казав, що мерів міст західної України з "Свободи" обирают уже вдруге або втретє, в першому турі і з великою перевагою над опонентами. В мене набагато більше довіри до Тягнибока і "Свободи", ніж до Порошенка з його партією ЕС.
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14.10.2021 12:26 Ответить
Порошенко вже продемонстрував, що реальну суддівську реформу він робити не збирався.
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14.10.2021 12:36 Ответить
педро вообще ничего делать не собирался
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14.10.2021 13:18 Ответить
Бортницька станція очистки зачистки...
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14.10.2021 12:33 Ответить
Цікаво, хто її призначав на посаду судді???
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14.10.2021 12:34 Ответить
Кучма у 2003.
До Києва у печерний суд перевів шапкокрад у 2011.
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15.10.2021 12:17 Ответить
Вот именно, без мотивации)
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14.10.2021 12:37 Ответить
Так шо, Мидведьчуга уже не расстреляют?
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14.10.2021 12:39 Ответить
Много этой мерзости в мантиях, для которой мертведчук - свой, а патриоты - враги.
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14.10.2021 12:44 Ответить
Да им насрать патриот ты или предатель - как скажут с Банковой , так и напишут приговор
У нашей судейской мафии нет никаких принципов
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14.10.2021 13:25 Ответить
Не упрощайте. Судьи могут прислушиваться к банковой, а могут не прислушиваться, но они точно оттуда не управляются.
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14.10.2021 13:30 Ответить
Все откуда то управляются , тем более когда у тебя скелетов полный шкаф
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14.10.2021 13:53 Ответить
Що тут дивного. Як їй По телефону сказали так вона і зробила!!!!!! А що, вона ж не хоче щоб її звільнили і вона не відбила кошти, які витратила на те щоби обійняти Посаду судді.
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14.10.2021 18:57 Ответить
Мдя... И этот зебил, до сих пор верящий в "царь хороший, бояре плохие", является адвокатом у Антоненка???
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15.10.2021 01:31 Ответить
 
 