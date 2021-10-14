Судья Бортницкая, отправившая Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Антоненко, - адвокат Маслов
Следственный судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая, которая отправила обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука под домашний арест, ранее без мотивации отказывала в изменении меры пресечения Андрею Антоненко, а также отказывала его адвокатам в доступе к результатам экспертиз в деле.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал адвокат Андрея Антоненко Леонид Маслов, комментируя избрание меры пресечения в виде домашнего ареста для обвиняемого в государственной измене и финансировании терроризма нардепа ОПЗЖ Виктора Медведчука, передает Цензор.НЕТ.
"Прошу иметь в виду, что предателя (предателя родителей, государства, профессии) подонка Медведчука отпустил под круглосуточный домашний арест не "Печерский суд". Уважаемые, ну есть же среди вас юристы. Суд рассматривает дело по существу. Вопрос меры пресечения решает следственный судья. Поэтому следует писать "следственная судья по имени Вита Бортницкая" решила, что подонок Медведчук посидит на вилле с возможностью пить дорогое вино, чпокать свою скрепоносную Ксюху и давать интервью представителям оккупантов на своей московском языке. Перефразируя известного убийцу и организатора геноцида украинцев Лазаря Кагановича (да, это он, а не Сталин это говорил) замечу, что у каждого неправосудного решения есть имя и фамилия", - заявил Маслов.
"Существо в мантии Вита (это такое полное имя Вита Викторовна) 20.01.2020 отказала адвокатам Андрей Антоненко Виталию Галенченко и Дмитрию Круговому во временном доступе к данным о росте тех, кто возможно закладывал взрывчатку (экспертиза роста). Как основание назвала "адвокат не лишен права ознакомиться с материалами досудебного расследования в порядке ст 221 УПК", хотя ходатайство обосновывалось именно тем, что сторону защиты лишили такой возможности и это установил другой следственный судья, существо в мантии Вовк. 12.05.2020 существо в мантии Вита отказала в ходатайстве Дмитрия Кругового об изменении меры пресечения Андрею Антоненко. Вопрос опять-таки не в сути решения, а в том, что этот организм обосновал свое так называемое решение тем, что вопрос содержания под стражей уже месяц назад решен другим существом в мантии! Представляете? Тварь, которой налогоплательщики платят зарплату, не мотивирует свои решения. А это главная обязанность всех этих существ", - добавил он.
"Между тем в стране правит судейская мафия, которая просто сама себе установила, что закон и долг - для всех, кроме своих и тех, кто платит своим. Они создают профсоюзы для защиты корпоративных интересов, устраивают сходняки и толковища, тусуются с бандитами и выбирают наиболее гнусных в орган надзора за собой - Высшую Кассу (или как ее официально называть - совет) правосудия. Порядочные судьи в таких условиях составляют меньшинство и не способны ничего решать или изменить. Они молча наблюдают за вакханалией волков, что тоже создает им определенный рабочий дискомфорт. Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Задекларированные Зеленским планы поставить мафию на место проваливаются каждый раз, хотя ему об этом уже прямо талдычат Байден, фон дер Ляйен и Мишель. Принят закон о ликвидации мафии, который поручено выполнить ... самой мафии. На сходняках и толковищах они смеются с этих фантазеров и рассказывают, что главная причина всех бед - это нехватка судей и недостаток финансирования. Мол, дайте госпожа Бортницкой больше денег. И в стране будет меньше Медведчуков. Сидим на пальме ровно. Сосем путина куму Путина. Оккупанты должны сдохнуть", - резюмировал Маслов.
Пожалуйста, подождите...
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Просто для вас, сової ботні, для якої Рошенка - святий, а Зеля - "ісчадіє ада" здається, що я нібито Зелю підтримую, коли кажу, що він такий самий, як і Порошен.
Але я не з Донбасу, а з Києва. У мене тут ще прадід жив.
"олосує, як зебіл"
Це як? Не за порошенка - це для вас одразу "як зебіл"? За Зеленського при цьому голосувати не потрібно, щоб бути проштампованим "голосує як зебіл", а, дебіле?
Когда сажали Антоненка то смог, а вот с медведчуком не сложилось). Как же они з...али...
А потім не ти "доказував" що як тільки туди підключився Медведчук обміни майже припинилися?
Ви нє панімєтє єта другої ,да ?
Експерд!
Ніколи я такого не намагався довести, бо це дурня. Не бреши.
"без таксистів та сепарів"
А це вже брехня - просто тоді не було такого собі соєвого піар-офісу, який подібну маячню про таксистів перекручував та роздмухував. Але є реальні приклади - той же журналіст Асєєв, якого виміняли у кінці 2019го, здається, вказував на чувака, якого виміняли ще при Порошенку, як на свого ката.
Що я написав - "обмены шли полным ходом и до привлечения Медведчука и его участие в обменах было абсолютно не нужным".
Что ты набрехал?
"намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених "
То хто з нас збрехав, дауне? Я пишу одне, ти мене звинувачуєш геть у іншому!
І у подібних маніпуляціях та викривленнях слів опонента - вся ваша брехлива пропагандонська суть!
Де я тут "намавсяся доказати, що за часів Петра НЕ було звільнено більш за 3000 наших полонених"?????
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
Як швидко почали до нас попертатитися полонені а особливо військово-полонені?!
Хоча кого я питаю...
Мабуть віддати Цемаха, вбивць майданівців, та реальних виконавців терактів з загиблими патрітами, то було на користь України...
Чому застопрився Бігус не пояснив?
Також поцікавився скільки ще лишилося полонених.
А от в статті написано інакше - те, що ботам дуууже не подобається:
"Порошенко в свое время вошел в сговор с мафией и некоторое время имитировал "судебную реформу", отдавая прямые указания о ее саботаже. Имитация нужна была для очковтирательства цивилизованным странам. Источник: "
Це все, що потрібно знати.
Але ж дебілам - какая разніца!
"Викрадення людей" - захопив сепара у полон - ось тобі і викрадення.
Мало таких випадків було? Та повно!
А як нашого військового засудили, що розстріляв авто з кацапськими диверсантами під Маріуполем? Забув вже?
Яж кажу: дебілам все одно - какая разніца.
Звісно що сиділи, не вигадуй. І добу, і місяці, а деякі - роки.
Якщо у тебе пам'ять відшибло - то це твої особисті проблеми, дебіле.
Можу ще нагадати, як було знищено підрозділ диверсантів-добровольців Тіні, що наводив на окупантів шорох у 2015-2017 - їх заманили на ахметівський об'єкт за інформацією, що його захоплено сепарами, там їх взяла поліція і всіх посадили!
http://pauluskp.com/news/cafa8fb83 Донецкие менты мстят добровольцам по всей Украине
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
Так донецькі менти зай..бували в одиничних випадках, але розголос та взяття на поруки нормальними депутатами (яких зараз бракує) тоді швидко все вирішували.
Доречи, один із равликів зараз лютий порохобот! Другий працює в "піца-ветерано". Третій загинув на фронті вже в складі офіційного підрозділу. Бачив їх сторінки у фейсбуці...
Досліджував цю тему особисто, коли такий самий дебіл-абинепорох зай..бував напередодні виборів.
http://pauluskp.com/news/8831760fc Имена и фотографии арестованных донецких партизан из группы Равлик
У порохоботов совести нет совсем.
очисткизачистки...
До Києва у печерний суд перевів шапкокрад у 2011.
У нашей судейской мафии нет никаких принципов