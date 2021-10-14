"Осознаем низость политики России": На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины. Скриншот

На странице Генконсульства РФ в Харькове опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Юрий Михальчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Оригинальным способом присоединились к поздравлениям украинцев даже работники Генконсульства РФ в Харькове. С Днем защитника и Покровом!" - рассказал он.

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