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Новости Агрессия России против Украины
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"Осознаем низость политики России": На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины. Скриншот

На странице Генконсульства РФ в Харькове опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Юрий Михальчишин, передает Цензор.НЕТ.

"Оригинальным способом присоединились к поздравлениям украинцев даже работники Генконсульства РФ в Харькове. С Днем защитника и Покровом!" - рассказал он.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На границе с Россией очень много "черных дыр", через которые проникают диверсанты, - Михальчишин

Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 01
Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 02
Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 03
Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 04
Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 05

Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 06
Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 07
Осознаем низость политики России: На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины 08

Автор: 

консульство (469) поздравление (1059) россия (95687) Харьков (7520) Михальчишин Юрий (44)


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Топ комментарии
+90
Наши айтишники самые айтишники в мире)))
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14.10.2021 12:00
+51
кацап и совесть - вещи несовместимые!
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14.10.2021 12:14
+46
Информнапалм не спит. И их чувство юмора мне откровенно нравится
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14.10.2021 12:20
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Наши айтишники самые айтишники в мире)))
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14.10.2021 12:00 Ответить
Дякуємо.
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14.10.2021 12:00 Ответить
Информнапалм не спит. И их чувство юмора мне откровенно нравится
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14.10.2021 12:20 Ответить
Та і я так думаю. Та сумнів закрався. Може ці мокшани вирішили залишитися в Україні, з майбутнім переселенням на Захід, тому і привітали.
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14.10.2021 12:27 Ответить
Вряд-ли. Они бы подписали себе смертный приговор. ФСБ такого не прощает.
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14.10.2021 12:29 Ответить
Логічно.
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14.10.2021 12:42 Ответить
Неужели! Наверное фейк...
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14.10.2021 12:01 Ответить
Вы не верите что у кацапов проснулась совесть?
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14.10.2021 12:08 Ответить
кацап и совесть - вещи несовместимые!
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14.10.2021 12:14 Ответить
На тому місці, де совість, роги повиростали.
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14.10.2021 12:23 Ответить
Если бы это было правдой, то они подписали себе смертные приговоры, учитывая какое мстительное чмо правит в раше.
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14.10.2021 12:27 Ответить
Можливо кожний з них так і думає... Але кожний знає, що у сейфі завжди є запас "Новичек"...
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14.10.2021 13:18 Ответить
Троллінг.
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14.10.2021 12:21 Ответить
Проба на то, как мы среагирует.
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14.10.2021 13:41 Ответить
Ви, їй-богу, не розумієте, що це робота українських хакерів?!
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14.10.2021 15:50 Ответить
https://www.unian.ua/politics/shovatisya-ne-viyde-mzs-zvernulosya-do-vladi-kabo-verde-z-privodu-zlochinnoji-diyalnosti-poklonskoji-novini-ukrajina-11576524.html "Сховатися не вийде": МЗС звернулося до влади Кабо-Верде з приводу злочинної діяльності Поклонської
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14.10.2021 12:02 Ответить
ну ничего. станет удаленным послом, сидя в тайге под елкой, прихлебывая бояру и любуясь побережьем Атлантического океана по скайпу, будет представлять вяликую сверхдержаву дистанционно. в масквабаде она больше не нужна и так долго терпели.
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14.10.2021 12:12 Ответить
По скайпу-нескрепно.Вот на Море Лаптевых в это время года чудесные закаты,знаете ли.Только уши в шапке-ушанке надо опускать и завязывать,а то легкий морской бриз может надуть.
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14.10.2021 12:29 Ответить
Вот блин,не успела еще фотогравию Кольки-кровавого в кабинете повесить,а уже началось.
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14.10.2021 12:14 Ответить
покаяние первый шаг к прощению
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14.10.2021 12:02 Ответить
Покаяние,наказание виновных,компенсация...
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14.10.2021 12:11 Ответить
Помогае здорово, на себе проверял.
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14.10.2021 12:05 Ответить
Эти сайты консульств так легко ломаются!
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14.10.2021 12:05 Ответить
То инстаграм. Вот ссылка.
https://www.instagram.com/p/CU_5jEwMyk3/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
Вот вторая.
https://iz.ru/1235475/2021-10-14/*******-genkonsulstva-rossii-v-kharkove-v-instagram-vzlomali
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14.10.2021 12:59 Ответить
Копченый,прокацтился...
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14.10.2021 12:06 Ответить
Они не имеют никакого права поздравлять нас, потому что мы с ними воюем.
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14.10.2021 12:07 Ответить
А новину ми читаємо сракою...
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14.10.2021 12:10 Ответить
Кто бы это ни был,сами консульские или хакеры,я в восхищении.
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14.10.2021 12:08 Ответить
Ни фегасе ,вот это прорыв , не ожидал . Всетаки есть люди в России.
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14.10.2021 12:32 Ответить
не поспiшайте пишатися кацапами там 99% покидьки
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14.10.2021 12:35 Ответить
немае там людей однi покидьки
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14.10.2021 12:36 Ответить
Підтверджую. Я теж перевірив, 99,9999% покидьки.
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14.10.2021 16:57 Ответить
Вони скоріше гівно публічно їстимуть, аніж таке скажуть. Робота українських хакерів. А какцапів Ви справді сприймаєте неадекватно. Робіть щось із цим.
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14.10.2021 15:52 Ответить
хакеры яроша взламали страничку пасольства мыралюбивай роиси...да как вы смели фошизды!
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14.10.2021 12:32 Ответить
рашкованцы го хоум
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14.10.2021 12:35 Ответить
Кацапу вірити не можна, що б він не казав,бо це мерзотна, підступна,хижа і брехлива істота.
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14.10.2021 12:35 Ответить
Шатеночка на переднем плане довольно *********.
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14.10.2021 12:37 Ответить
Для того и держат
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14.10.2021 12:43 Ответить
Взломали. Не верю в раскаянье мокшанское. Тем более в искреннее
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14.10.2021 12:40 Ответить
Ну че....с юмором. ......наши всегда были с юмором!! Неплохо сделано.
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14.10.2021 12:41 Ответить
Не хватает коллективной подписи- ПТН ХЛО!
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14.10.2021 12:48 Ответить
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14.10.2021 13:02 Ответить
Гарну можливість отримати щось реальне розміняли на дитячі забавки. А дурники радіють.
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14.10.2021 13:14 Ответить
Та, в Твитере секретные данные не хранят, попустись. Они подумали 300 раз перед тем как это сделать. А внести смуту в ряды врага - тоже дело.
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14.10.2021 13:28 Ответить
смішно, але очевидно, що хтось з наших зламав сторінку та написав цей текст.

Хорошої русні не буває, вони не можуть одуматись, вони всі як один підтримують вбивства українців і хочуть нашої смерті, вони вороги і вбивати треба всіх без розбору.
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14.10.2021 18:28 Ответить
Ой! какой же бьіл скандал, а вПрочем дело не о нем...........!!!!!!!!
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14.10.2021 19:05 Ответить
Взломали, конечно: https://tass.ru/obschestvo/12662427 . "злоумышленникам" честь и слава. Не только за сам взлом, но и за текст, что там поместили
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14.10.2021 22:15 Ответить
 
 