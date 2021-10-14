"Осознаем низость политики России": На странице консульства РФ в Харькове появилось поздравление ко Дню защитников и защитниц Украины. Скриншот
На странице Генконсульства РФ в Харькове опубликовали поздравление с Днем защитников и защитниц Украины.
Об этом на своей странице в Фейсбуке написал экс-нардеп Юрий Михальчишин, передает Цензор.НЕТ.
"Оригинальным способом присоединились к поздравлениям украинцев даже работники Генконсульства РФ в Харькове. С Днем защитника и Покровом!" - рассказал он.
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Вот вторая.
https://iz.ru/1235475/2021-10-14/*******-genkonsulstva-rossii-v-kharkove-v-instagram-vzlomali
Хорошої русні не буває, вони не можуть одуматись, вони всі як один підтримують вбивства українців і хочуть нашої смерті, вони вороги і вбивати треба всіх без розбору.