Поклонскую не задержат по запросу Украины - у нее абсолютный иммунитет, - МИД РФ
Бывший "прокурор" оккупированного РФ Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая назначена послом России в Кабо-Верде, не будет задержана по запросу Украины, поскольку у нее абсолютный дипломатический иммунитет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.
"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на намерение украинской стороны инициировать задержание бывшего "прокурора".
Захарова добавила, что Украина не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.
Напомним, Поклонская после оккупации Крыма возглавила местную "прокуратуру", а позже была избрана депутатом Государственной думы от "Единой России".
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Почему СБУ не может провести операцию в Кабо-Верде ?
Если да, обратись к психиатру пока не поздно!
Вся эта деятельность с назначением ее послом и есть провокация рашки направленная на легализацию таких личностей как поклонская.
Ее сожрут аборигены островов Зеленого мыса, куда ее отправили как "гуманитарную помощь".
как бы невзначай
П.С. Республика Кабо Верде в ООН в 2014 году поддержала территориальную целостность Украины.
честное дипломатическое))
В Украине на неё форма А общегражданского паспорта хранится.
це обов'язкова умова
https://www.youtube.com/watch?v=z4qEDmjGkU0
Подайте в Інтерпол і хай їх далі свербить. А коли виженуть з посади дипломата - тоді хай її ловить Інтерпол. Головне, щоб був заочний вирок для арешту.
Пойди потом знай украинское это было правосудие или просто нелепая случайность.