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Поклонскую не задержат по запросу Украины - у нее абсолютный иммунитет, - МИД РФ

Поклонскую не задержат по запросу Украины - у нее абсолютный иммунитет, - МИД РФ

Бывший "прокурор" оккупированного РФ Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая назначена послом России в Кабо-Верде, не будет задержана по запросу Украины, поскольку у нее абсолютный дипломатический иммунитет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на намерение украинской стороны инициировать задержание бывшего "прокурора".

Захарова добавила, что Украина не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.

Напомним, Поклонская после оккупации Крыма возглавила местную "прокуратуру", а позже была избрана депутатом Государственной думы от "Единой России".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кулеба о назначении Поклонской послом России в африканской республике Кабо-Верде: "Очень красивая иллюстрация судьбы предателей"

Автор: 

МИД РФ (1668) Поклонская Наталия (184) Захарова Мария (375)


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Топ комментарии
+48
Ізраїльські спецслужби не просто ловили злочинців - вони їх знищували. Дивлячись на те, як Ізраїль красиво і правильно захищає свої інтереси, можна лише констатувати, що нам, на жаль, дістався якийсь бракований єврей...
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14.10.2021 12:50
+29
посол в Турции Андрей Карлов подтверждает: иммунитет абсолютный))..
честное дипломатическое))
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14.10.2021 12:53
+19
израильские спецслужбы ловили нацистских преступников даже в Южной Америке.
Почему СБУ не может провести операцию в Кабо-Верде ?
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14.10.2021 12:45
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израильские спецслужбы ловили нацистских преступников даже в Южной Америке.
Почему СБУ не может провести операцию в Кабо-Верде ?
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14.10.2021 12:45 Ответить
потому что это не бизнес кошмарить. профита ноль
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14.10.2021 12:48 Ответить
Ізраїльські спецслужби не просто ловили злочинців - вони їх знищували. Дивлячись на те, як Ізраїль красиво і правильно захищає свої інтереси, можна лише констатувати, що нам, на жаль, дістався якийсь бракований єврей...
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14.10.2021 12:50 Ответить
Та нє, - "свої інтереси" воно захищає на 5 з плюсом.
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14.10.2021 13:01 Ответить
Та ні. Свої інтереси та інтереси ;Кварталу; Зеленський захищає зразково.
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14.10.2021 13:23 Ответить
Закон об антисемитизме,по настоянию Израиля, быстренько приняли- в турборежиме
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14.10.2021 19:35 Ответить
Отчасти нет умения и отчасти нет руководства. Остались одни понты для приезжих. В рашке то же самое. Удел всех разворованных комуняками стран.
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14.10.2021 13:13 Ответить
Умение есть. За вагнеровцев, напомнить?
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14.10.2021 14:05 Ответить
Напомни пожалуйста как сумели с вагнеровцами порешать. Ликвидировали, посадили или ещё как наказали? ах да, умелая операция прошла так успешно, что вагнеровцы сейчас где то в Ливии воюют. А может и на Донбассе портят жизнь Украине.
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14.10.2021 14:43 Ответить
Напоминаю. На заключительном этапе, ********** её слил. Что никак не умаляет спецуру.
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14.10.2021 15:06 Ответить
Вы привели пример предательства и, как следствие, провал операции, но по причине припиЗедента, а не бестолковости тех кто проводил. Есть другие примеры: моторола в аду, гиви там же, захват Цемаха на их территории и доставка в Украину. Операции успешные, но у нас говнокомандующий-запроданец .
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14.10.2021 15:15 Ответить
забыл еще добавить куриного маршала захарченко как пример работы спецов.
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14.10.2021 15:17 Ответить
Тю, обломал радость биомассе, которой Кулеба навешал очередной лапши.
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14.10.2021 12:45 Ответить
Украинский МИД все правильно говорит. поклонская - гражданин Украины. Никто украинского гражданства ее не лишал и она сама официально из него не выходила. Ее реально задержать зарубежном и докасть липовость ее россиянского гражданства.
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14.10.2021 12:56 Ответить
Сам веришь в то что написал?
Если да, обратись к психиатру пока не поздно!
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14.10.2021 14:12 Ответить
Картинное разрывание украинского паспорта на камеру это не выход из гражданства Украины. На самом деле это достаточно долгая и непростая процедура. поклонская для остального мира является гражданкой Украины и Украина может это легко доказать.
Вся эта деятельность с назначением ее послом и есть провокация рашки направленная на легализацию таких личностей как поклонская.
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14.10.2021 14:23 Ответить
Кстати,приезд посла в страну пребывания всегда предваряется письменным представлением на кандидата ( т.наз. "агриман",т.е." согласование"). Страна имеет право отвергнуть кандидатуру посла. Так было у нас с кандидатурой российского посла. До сих пор,кстати,нет посла у россии в Украине.
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14.10.2021 17:38 Ответить
ну и отлично. нафик он тут нужен. посольство сжечь, границу закрыть.
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14.10.2021 18:43 Ответить
Ее сожрут аборигены островов Зеленого мыса, куда ее отправили как "гуманитарную помощь".
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14.10.2021 12:45 Ответить
Какие еще аборигены ? Там фешенебельный курорт из разряда "отдых без кацапов"
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14.10.2021 12:46 Ответить
никто правда за тот "курорт" не слышал, но в методичке написано, что это не ссылка, а благодарность. извольте выполнять
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14.10.2021 12:48 Ответить
Это типа Канарских островов. Кабо Верде и находится недалеко от них. Это достаточно престижный курорт.
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14.10.2021 12:54 Ответить
та бери выше. типа сейшельских)) ввп на душу населения в 10 раз ниже, чем на Канарах, но что то типа))
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14.10.2021 13:26 Ответить
Так как этим летом выбирал между Кабо Верде и Канарами, то информацию изучал по обоим курортам. Выбрал Канарский Тенерифе потому, что дешевле и чуть ближе лететь. Насчёт "низкого" ВВП Кабо Верде, так ей не Кабо Верде будет платить. Она туда летит не работать, а отдыхать и, главное, устроить международную провокацию.
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14.10.2021 13:35 Ответить
доооо)) выбрал ты в лучшем случае клязьминское водохранилище)
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14.10.2021 18:41 Ответить
фсё. сломался курорт. теперь с прокацапкой.
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14.10.2021 12:49 Ответить
Но где то в глубине острова еще есть "глубинный народ" ( аборигенов ) которым возможно она придется по вкусу. От Украины гарнир гарантируем.
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14.10.2021 12:50 Ответить
Этот "фешенебельный курорт" сродни Гоа. Вы же не считаете Гоа процветающим местом? Вот и Кабо-Верде того-же пошиба.
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14.10.2021 12:53 Ответить
не мог пуйло послать няшу в плохое место. вы не понимаете, это другое)
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14.10.2021 13:26 Ответить


Ее сожрут аборигены островов Зеленого мыса, куда ее отправили как "гуманитарную помощь".

как бы невзначай
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14.10.2021 15:10 Ответить
Надо учиться у Израиля.Сначала делать,а потом не патякать.
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14.10.2021 12:46 Ответить
Якби рішали про гобліна, то воно мало б сенс. А його колишня коханка і так життям ображена і на голову трохи той-во ( мо й не трохи). нафік на неї ще кошти витрачати?
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14.10.2021 16:58 Ответить
Вот народ говорит об этой сумасшедшей, с царём в голове, при чём в прямом смысле. И почему-то никто и не заикается, а как вот это чудо вообще оказалось в украинской прокуратуре и сколько там ещё подобных сказочных персонажей?...Кто-то проводил анализ действий крымской прокуратуры в полном составе сбежавшей на Рашку или концы в воду и молчок? Налогоплатильщики Украины ведь уже заплатили за её работу и что получили взамен?
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14.10.2021 12:47 Ответить
Пфф, а тож щас през лучше Зачем анализ, тут и так всё на поверхности.
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14.10.2021 21:57 Ответить
ну так нехай її акули сожруть , їм імунітет до лампи ...
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14.10.2021 12:48 Ответить
Скорее Кабо Верде просто не захочет поклонскую пускать на свою территорию, что бы просто, не было проблем. У них вся экономика завязана на Испанию и Португалию. У самой Испании своих проблем хватает с сепаратизмом, так, что думаю эти 2 страны могут намекнуть Кабо Верде, что такое за говно поклонская.
П.С. Республика Кабо Верде в ООН в 2014 году поддержала территориальную целостность Украины.
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14.10.2021 12:50 Ответить
Це в принципі можливо. Кабо_верде ніяк не залежить від орди. Основні торговельні партнери - Португалія, Іспанія, Алжир та Польща.
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14.10.2021 17:06 Ответить
Не вистачало щоб ще тут "мироточила", свої безумні дістають.
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14.10.2021 12:50 Ответить
Фото встречи Няши с Хутиным.
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14.10.2021 12:56 Ответить
Пусть к ней "на помощь" отправится и захарова - хоть "согреются" в "секстуре"...
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14.10.2021 12:53 Ответить
посол в Турции Андрей Карлов подтверждает: иммунитет абсолютный))..
честное дипломатическое))
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14.10.2021 12:53 Ответить
Имши, невірний!
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14.10.2021 15:23 Ответить
Тут надо креативнее подходить. Подкиньте ей отравленное дилдо в форме Николая второгого и всех делов. Ну, если не кровожадные - намажьте его бальзамом Звездочка. Кацапы звездочки любят.
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14.10.2021 12:55 Ответить
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14.10.2021 12:57 Ответить
у неё только на сперму иммунитет, а так обычная шлюха кандидат на Гаагский трибунал, дедушка гитлер тоже обладал хорошим иммунитетом, но по финишу начал жрать цианистый калий.
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14.10.2021 13:02 Ответить
Но она не вышла из гражданства Украины - Захарова об этом умалчивает.

В Украине на неё форма А общегражданского паспорта хранится.
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14.10.2021 12:57 Ответить
Значит надо грохнуьт её там на острове и концы в воду!!
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14.10.2021 13:01 Ответить
Вы абсолютно правы.... Тропическая лихорадка, гепатиты, укусы насекомых и змей приведут Ваш приговор в исполнение. Поклонская, гори в Аду.
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15.10.2021 16:57 Ответить
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14.10.2021 13:05 Ответить
зрадників треба залишати жити з усвідомленням своєї зради
це обов'язкова умова
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14.10.2021 13:09 Ответить
Вы абсолютно правы. Поклонская протянет недолго после перенесённых тропических болезней.... Сгниёт заживо, как Вы и предлагаете....Думаю, уже пора отправить ноту "соболезнований" в кацапское посольство на Африке...
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15.10.2021 17:01 Ответить
У рашистского посла в Турции тоже наверное есть такой иммунитет, но в 2016-ом году это не помогло тогдашнему послу ...

https://www.youtube.com/watch?v=z4qEDmjGkU0
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14.10.2021 13:17 Ответить
Установлено, что отказаться от украинского гражданства в 666 раз труднее, чем получить его. Это перекос.
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14.10.2021 13:18 Ответить
"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях". "сношениях" ?! оговорка по Захаровой? ))
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14.10.2021 13:21 Ответить
Кацапи і конвенція, це як негр блондин або жид колгоспник. Де ваша конвенція коли ви лізете з окупацією у чужі країни?
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14.10.2021 13:26 Ответить
А почему донецкие пенсы, призывавшие Путина не предатели, что ли? Почему их не наказывают, почему мы их ещё мы и содержим? Они самые настоящие предатели, продавшиеся врагу за обещания.
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14.10.2021 13:32 Ответить
Та пусть еще потролит Москву/ Какой-нибудь борьбой за непорочность Николая II.
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14.10.2021 13:35 Ответить
Оставьте ее в покое. Пусть выходит замуж за какого-нибудь негра и живет себе в КАБО-ВЕРДЕ. Там ее место...
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14.10.2021 13:38 Ответить
Ну и фиг с ней, она и так уже нормально наговорила про Крым и лугандонию вставшие с колен))))
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14.10.2021 13:43 Ответить
...у нее абсолютный иммунитет... ее прикончат агенты кремля. Как Троцкого в Мексике.
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14.10.2021 13:59 Ответить
Африканским людоедам её иммунитет на один зуб.
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14.10.2021 14:10 Ответить
Бачив одне її відео з африканцем. Вона там більше схожа на людожерку.
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14.10.2021 18:11 Ответить
Диетическое белое мясо.
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14.10.2021 14:10 Ответить
Ну... По дорозі десь в "Вєтєрок" зайде, чи попісять захоче... Знаєте все в житті буває...
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14.10.2021 14:48 Ответить
Вона змолоду ********* грать на кожаній сопільці *********** кольору. Нехай собі далі грає.
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14.10.2021 14:48 Ответить
Переживаю я за нашу україночку. Підхопить вона якусь смертельну хворобу і помре молодою, а їй би сидіти і сидіти.
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14.10.2021 15:19 Ответить
Більше немає чим зайнятись, як божевільну сучку шукати. Буде суд - буде вирок. А так - марні витрати грошей і робочого часу.
Подайте в Інтерпол і хай їх далі свербить. А коли виженуть з посади дипломата - тоді хай її ловить Інтерпол. Головне, щоб був заочний вирок для арешту.
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14.10.2021 17:43 Ответить
ее там сейчас шпилят негры во все дыры)))
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14.10.2021 18:53 Ответить
Да девочке уже не 20 лет, старовата она для этого дела.
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14.10.2021 19:13 Ответить
Поклонскую отправили на верную смерть, что она и заслужила....Если она через неделю не умрёт от круглосуточной диареи, то она мучительно проболеет месяц от какой-нибудь африканской лихорадки после укусов насекомых ... И всё равно откинет лапти.... Или местные парни прикончат её после ограбления и изнасилования, чтобы не пожаловалась....Поклонская - почти уже труп....В кремле уже и соболезнования семье заготовлены, и помощь на перевозку трупа в Крым...
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14.10.2021 20:11 Ответить
для этого её туда и запихнули...
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14.10.2021 20:15 Ответить
Скинули бабу на бомж остров, чтоб не маячила там больше
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14.10.2021 21:58 Ответить
"Вот пуля пролетела и ага..."

Пойди потом знай украинское это было правосудие или просто нелепая случайность.
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15.10.2021 00:01 Ответить
Африканские бабуины все-таки подобрее будут.
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15.10.2021 00:42 Ответить
 
 