Поклонскую не задержат по запросу Украины - у нее абсолютный иммунитет, - МИД РФ

Бывший "прокурор" оккупированного РФ Крыма и депутат Госдумы Наталья Поклонская, которая назначена послом России в Кабо-Верде, не будет задержана по запросу Украины, поскольку у нее абсолютный дипломатический иммунитет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТАСС.

"Как глава дипломатического представительства по Венской конвенции о дипломатических сношениях Наталья Поклонская обладает абсолютным иммунитетом от подобных заявленных или заявляемых кем бы то ни было действий, в том числе на пути следования туда и обратно. Это тоже все должны понимать", - заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на намерение украинской стороны инициировать задержание бывшего "прокурора".

Захарова добавила, что Украина не сможет применить свое правосудие на территории африканской страны.

Напомним, Поклонская после оккупации Крыма возглавила местную "прокуратуру", а позже была избрана депутатом Государственной думы от "Единой России".

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