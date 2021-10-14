РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4944 посетителя онлайн
Новости Новый Кабмин
977 14

Рада в ближайшую неделю не планирует рассматривать кадровые ротации в Кабмине, - Стефанчук

Рада в ближайшую неделю не планирует рассматривать кадровые ротации в Кабмине, - Стефанчук

Повестка дня Верховной Рады на ближайшую пленарную неделю, с 19 по 22 октября, не предусматривает рассмотрения вопросов о кадровых ротациях в Кабинете Министров Украины, сообщил председатель парламента Руслан Стефанчук.

"Пока эти вопросы о перестановках в Кабмине в повестку дня (на пленарную неделю с 19 по 22 октября. - Ред.) не внесены, и думаю, что стоять не будут, потому что для нас очень важны законопроекты, о которых мы говорили ранее (речь идёт, в частности, о разблокировании подписания законопроекта об олигархах, принятие проекта госбюджета-2022 в первом чтении и "ресурсного законопроекта - во втором. - Ред.). И после того, как мы их примем, будут приниматься и другие, возможно, и кадровые, решения", - сказал Стефанчук журналистам в четверг в Киеве, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина

Вместе с тем он уточнил, что Верховная Рада может рассматривать кадровые вопросы и без предварительного включения их в повестку дня, но "по состоянию на сейчас в Верховной Раде нет ни одного представления о кадровых вопросах".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рада планирует рассмотреть проект госбюджета-2022 в первом чтении 20 октября, - Стефанчук

Автор: 

ВР (29261) Кабмин (14031) Стефанчук Руслан (658)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+3
https://www.youtube.com/watch?v=4yG7_JphpD8&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81 ESTRADARADA - Вите Надо Выйти

Прям ностальгія...
Думаю, Вові треба до Віті
показать весь комментарий
14.10.2021 13:14
+1
Налогоплатильщикам надо НЕ то , что вы не будете, а то что вы будете рассматривать. Вроде очевидные вещи или нет?..
показать весь комментарий
14.10.2021 13:14
+1
Вові до Віті не потрібно, бо йому требо за грати.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:15
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Налогоплатильщикам надо НЕ то , что вы не будете, а то что вы будете рассматривать. Вроде очевидные вещи или нет?..
показать весь комментарий
14.10.2021 13:14 Ответить
Налогоплательщикам давно пора ,самим, рассмотреть "кадровые перестановки"!И не только в Кабмине!
показать весь комментарий
14.10.2021 13:44 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=4yG7_JphpD8&ab_channel=%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%9C%D0%B0%D0%B9%D1%81 ESTRADARADA - Вите Надо Выйти

Прям ностальгія...
Думаю, Вові треба до Віті
показать весь комментарий
14.10.2021 13:14 Ответить
Нелох даже там не нужен...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:21 Ответить
Вові до Віті не потрібно, бо йому требо за грати.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:15 Ответить
нагадує радянський анекдот про оголошення на ринку при комунізмі:
- Шановні товариші! Сьогодні потреб у м'ясі не буде
показать весь комментарий
14.10.2021 13:24 Ответить
Земародёры ждали народных волнений к 14 октября, чтобы бросить кость отставок и сохранить Олигархического премьера! Но народ не вышел и значит можно кость не бросать! Но дальше так пропетлять ещё 2 года не удастся, враги народа!!!
показать весь комментарий
14.10.2021 13:47 Ответить
Какие ротации, какая Рада? Бройлер бородатый. Что ваша Рада может рассматривать вообще? Кого Ермак скажет, за того и нажмете, олухи безмозглые.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:51 Ответить
ППЦ. Как увижу это существо в маске и постоянно в дрожь бросает. Вылитый АБАЖ из Королевства кривых зеркал.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:08 Ответить
Какой портрэт, какой пэйзаж…
показать весь комментарий
14.10.2021 14:32 Ответить
богу -богово, колывану - колываново
показать весь комментарий
14.10.2021 14:50 Ответить
 
 