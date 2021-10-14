РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4944 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
10 440 62

Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Николаю Верхогляду (посмертно) и солдату Рустаму Хамраеву (посмертно)

Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Николаю Верхогляду (посмертно) и солдату Рустаму Хамраеву (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины двум украинским военнослужащим (посмертно).

Соответствующие указы №535/2021 и №536/2021 были обнародованы на сайте главы государства в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено полковнику Николаю Верхогляду (посмертно) и солдату Рустаму Хамраеву (посмертно) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины (посмертно): По его инициативе был создан Фонд "Память Бабьего Яра"

Рустам Хамраев служил в батальоне "Айдар".  Погиб 17 июня 2014 при освобождении пос. Металлист, Славяносербского района, Луганской области.

Николай Верхогляд - украинский офицер, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Наиболее известен тем, что во время наступления армии Республики Сербской на мусульманский анклав Жепа обеспечил эвакуацию мирного населения. Умер 30 мая 2021 от тяжелой формы COVID-19. 

Автор: 

Герой Украины (456) Зеленский Владимир (20505) награда (1801)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+14
показать весь комментарий
14.10.2021 13:28
+12
показать весь комментарий
14.10.2021 13:28
+9
Сержанту Журавлю что присвоил? Опять ничего?!
показать весь комментарий
14.10.2021 13:53
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
14.10.2021 13:28 Ответить
толстые мужики в золоте кого то там поминают... Ах оставьте вывсеврети, мужики же бегают по детдомам и раздают подношение дебильных христоедов, которое они собрали не на Мерседесы, а на .... Ах...(с придыханьем), на деток....
показать весь комментарий
14.10.2021 13:36 Ответить
побегай по детдомам и пожертвуй из своего кармана! тогда будешь критиковать попов....Бог же не при чем, что такие как ты , безбожники , одевают рясу , а сердцами не меняются!
показать весь комментарий
14.10.2021 18:54 Ответить
бога нет
сердце - орган
мне хватает кошке или псу помочь, а не вякать об этом как верозавры, или как и ты.
хочешь дам ссылку на чрач ы Антиколорадоса? сам не дочитал еще. там про ..вреев то..
засрали модераторшу - типо ненавидит мол "бо..ий норот" то😄
показать весь комментарий
14.10.2021 19:10 Ответить
А ви остання істанція, бо у вас манія величі.
показать весь комментарий
14.10.2021 19:17 Ответить
Переход от одной мысли к другой, недосказанность мысли и предложения и невнятность слов --признак шизофрении! Не могу помочь, друг! Молись Тому против Кого вякаешь! Он милостив, простит и тебя!
показать весь комментарий
14.10.2021 23:07 Ответить
не приходячи до тями?
він дійсно - найвеличніший лідер **********!
показать весь комментарий
14.10.2021 13:28 Ответить
показать весь комментарий
14.10.2021 13:28 Ответить
кстати - посм. ролик где Петр со слезами читал с суфлера про что-то.
и да - мне смешно. как и у Антиколорадоса его лепят "Гетьманом" - самое прикольное что даже один высрал, тут он как "Амбер" пишет - шо типо Мишиных товарищей оказывается.... оварищ на букву "С"(сорос) прислал..
я реально знаю что дурак - хужеврага. ибо дурака считают своим. как и ты.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:39 Ответить
Як ви вже за...бали своїм Порохом.....три роки пройшло ніяк не заспокоятся.....не Гетьман він і не месія......а барига і казнокрад....нічим не краще інших.....лідер це той що жертвує своїми інтересами...а я не пам'ятаю такого за Порохом)))
показать весь комментарий
14.10.2021 19:17 Ответить
обыкновенный лицемер!

вор и бандит! а еще его главная черта - ПАТОЛОГИЧЕСКАЯ ЖАДНОСТЬ!!!
беглец Онищенко описал эту черту в своей книге примерами... если это правда - это не нормальный человек!!!
показать весь комментарий
15.10.2021 09:31 Ответить
У меня есть мечта ,присвоить ,звание Георгий Украины ,Владимиру Зеленскому, Посмертно
показать весь комментарий
14.10.2021 13:29 Ответить
На його могилі буде купа зеленого лайна. Ні, чотири купи, по числу разів відкошування від армії. Він це заслужив. На його могилу плюватимуть всі прийдешні покоління, як на зеленого мародера і зрадника України.
Ну, а так згоден, чим раніше ця зелена падла здохне, тим краще.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:55 Ответить
на петиной могиле наверное шоколадный бюст поставят?)))))
показать весь комментарий
15.10.2021 09:32 Ответить
Герой
показать весь комментарий
14.10.2021 13:29 Ответить
Что написано пером, то не вырубишь и топором) Георгий, значит георгий) Главное что посмертно)
показать весь комментарий
14.10.2021 13:38 Ответить
Тебе разів з 10 розстріляли.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:39 Ответить
Шото Вова подозрітєльно патріотичним став , аж протівно. Видать щось замишляє не зовсім хороше.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:53 Ответить
Сержанту Журавлю что присвоил? Опять ничего?!
показать весь комментарий
14.10.2021 13:53 Ответить
"Зеxxxx присвоил... "

Зєлупа привласнила.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:17 Ответить
а пошто себя забыл, ведь кажный день на передке борьбы с агрессией кремля? усе було б правильно, хлопцы кровь-руду за батькивщину проливали, а зеля - пот
показать весь комментарий
14.10.2021 14:39 Ответить
Прошу володіющих літературною мовою написати петицію Зеленському про присвоєння звання Героя України генерал -полку Бурбі Василь Васильовичу. Ризикуючи життям він залишається патріотом і порядною людиною
показать весь комментарий
14.10.2021 15:15 Ответить
А когда, это недоразумение, будет чтить и награждать, или просто вспоминать добрым словом тех, которые погибли и сейчас воюют в его "просто надо перестать стрелять и посмотреть в глаза путину".
показать весь комментарий
14.10.2021 15:49 Ответить
Все ніби правильно - нагороджено Героїв, але ... чомусь в Україні нагроджують званням Героя України майже завжди посмертно. Ну неможе керівництво держави уявити живих Героїв!!! Не потрібні їм живі Герої України! НЕ ПОТРІБНІ! А вони є. Живі Герої це проблеми. Це потенційні "моральні авторитети" які здатні підняти людей на зміну компрадорського неоколонільного режиму зрадників та запроданців, в даному випадку "слуг"...
показать весь комментарий
14.10.2021 16:53 Ответить
верно.
показать весь комментарий
14.10.2021 17:06 Ответить
Це жах.
Зелений мародер, мультимільйонер, який обікрав ПриватБанк на 41 мільйон доларів, нагороджує патріотів.
Будьте прокляті 73% дебілів, які обрали ублюдка головнокомандуючим під час війни. Бажаю подохнути вам, вашим дітям і онукам.
Хотіли , щоби ваш препизедент їздив на велосипеді? Їздить? Тоді ви ублюдки.
Віддав державну дачу дітям? Ні? Тоді ви ублюдки. Тільки єдиний президент Порох не жив на державній дачі. Всі інші були паразитами.
Припинив війну? Ні? тоді ви ублюдки.
Звільнив території, чи віддав їх? Ні? Тоді ви ублюдки.
Бажаю здохнути всім, хто голосував за зелене лайно. Чим раніше ви подохните, тим краще буде Україні.
показать весь комментарий
14.10.2021 18:14 Ответить
не захлебнись своей слюной, патриот! Патриот не может желать смерти большей части своего , хоть и глупого , народа! Погибая за родину, патриот не ждет благодарности большинства и заранее не заказывает памятник себе... Распроклинался, гусь!
показать весь комментарий
14.10.2021 18:59 Ответить
В каком году Зеленский обокрал Приват банк на 41 лимон баксов?
показать весь комментарий
14.10.2021 20:19 Ответить
Вроде в 16 от году, беня так распорядился рефинансом...
показать весь комментарий
14.10.2021 22:57 Ответить
ты вырази правильно мысль свою тупую: как он обокрал???
показать весь комментарий
15.10.2021 09:36 Ответить
Мысль тупая у тебя, а обокрал он следующим образом: Нацбанк дал рефинанс на Приват, чтобы тот поддержал свою платежеспособнось т.е. мог расчитываться с вкладчиками и люди массово не повалили забирать свои деньги из банка, чем положили бы всю банковскую систему.
Вместо этого, беня выводит эти деньги на офшор--воровство №1 (в частности и те 41 млн) и переводит их как взнос уставный фонд офшорки зельцмана, зельцман не платит налоги в Украине с этого дохода --воровство №2,не платит налоги в офшоре -воровство №3 т.к. выводит эти деньги из уставного капитала и тратит на покупку недвиги(нецелевое использование).
В это время за годы 14-18 он показывает убыточность всех своих юрлиц в Украине и за эти года платит налогами тысяч 30 баксов( воровство №4), а недвиги покупает на 13 млн .баксов.
И это по -твоему не воровство????
показать весь комментарий
15.10.2021 21:09 Ответить
уверен? это твои влажные фантазии... решение суда будет по этому делу, чтобы совпало с твоими словами?

воровство... беня, ахмет, барыга - они все одинаково по одним и тем же схемам уклоняются от уплаты налогов! так что давай, хоть одно решение суда!

вывод в оффшор по закону НЕ ВОРОВСТВО! запомни, деятель
показать весь комментарий
15.10.2021 21:20 Ответить
КАКАОГО суда? Волчьего? зеленого?
Офшорки зеленского проходят по делу каломойши в штате Делавер---так, что суд будет)))
Нет, беня, ахметка, фирташ и Порох --это РАЗНЫЕ вещи, Т.К. Порох не является монополистом ни в одной отрасли, не доит недра (газ, нефть, руда, энергетика и пр) и поэтому НИКАК не может создать через власть преференций своему бизнесу.
Вывод в офшор не воровство ПОСЛЕ УПЛАТЫ НАЛОГОВ В УКРАИНЕ! В противном случае-это уклонение от налогов!
Порох за пять лет заплатил налогами ШЕСТЬ МИЛЛИАРДОВ, потратил на благотворительность и армию еще ДВА МИЛЛИАДА и не приобрел НИЧЕГО за бугром, а зебиленыш заплатил 1 миллион грвн., а купил недвиги за бугром на 13 МИЛЛИОНОВ БАКСОВ---улавливаешь разницу, бот?
показать весь комментарий
15.10.2021 21:57 Ответить
твой пэдро во много раз хуже зелебоба!

олигарх - это главное зло Украины! именно т=им и является пэдро!!!
посмотрим, как он заноет, когда закон про олигархов вступит в силу
показать весь комментарий
15.10.2021 09:35 Ответить
И чем же, убогий, "мой Педро" хуже зеленого барыги?
Тем, что всю жизнь платил налоги в Украине и входил в десятку крупнейших налогоплательщиков,не был монополистом, не доил недра, не сосал из бюджета? а не как зельцман вечно крысивший налоги Украине, получающий кредитное финансирование в рашке?
Тем, что своими деньгами помогал армии, когда бюджет был пустой, не жил на госдаче,помогал при ковиде, раненным, семьям погибших, покупал оружие за свой счет? Отдыхал 1 раз за пять лет 5 дней и за СВОЙ счет? А не как зеленое чмо -НИКОГДА и НИЧЕГО за свой счет: все за счет государства, даже ежемесячный туризм!
Тем, что остановил кацапню и вернул две трети Донбасса?А не сдавал территории как зе?
Тем, что создал, одел, обул, накормил, вооружил армию, поднял зарплату в ВСУ до 30 тыс на передке?А не деморализовал ее тупыми приказами не стрелять, бросая умирать раненных бойцов в серой зоне,сдавая, кровью отвоеванную территорию, сдавая вагнеровцев, сдавая цемаха, сдавая нашу агентуру и рвазведчиков????
Тем, что приняв пустой бюджет, имея войну и разрыв связей с кацапией (падение экономики) обеспечил трехлетний рост ВВП и прибыльность всех госпредприятий?А не разворовал все как зе , сейчас все госпредприятия убыточны, зе увеличивает госдолг под 12% годовых, печатает бабки и доля запозичень в следующем бюджете составляет ТРЕТЬ всех расходов
Тем, что боролся эффективно с коррупцией, при нем созданы НАБУ, САП, ДБР, Антикоррупционный суд, НАЗК, е-декларирование, Прозоро?И все это убил зельцман, рассадив туда свои кварталовско-портновско-татаровские кадры! Даже если верить Сааке,при Порохе уходило в тень 5 млрд, а при зельцмане 38 миллиардов баксов в год( треь бюджета)???
Тем, что была отлично проведена децентрализация и миста та села получили деньги в своих бюджетах на развитие?А зебил ЗАБИРАЕТ эти деньги опять наверх?
Тем, что на все должности проводились конкурсы?А у зебила везде сидит квартальная воровская гопота или друзья-подружки квартала?
Тем, что не стыдно было за страну ?А сейчас краснеешь каждый раз, когда оно тащится туристом за госсчет по миру и всякий раз,когда ЭТО открывает рот?
Тем, что люди гордились, что они украинцы? а не "какаяразница"?
Тем, что была граммотная внешняя политика?А сейчас ЭТО перепортило отношения почти со всеми нашими союзниками? И ЭТО сейчас в мире никто в грош не ставит, говорят об Украине без Украины, т.к. у нас нет президента?
Я могу продолжать и дальше, но ты вряд ли в состояний трезво анализировать факты...
показать весь комментарий
15.10.2021 21:46 Ответить
ты сначала пообщайся с "передком"... да и просто с парнями из ВСУ, которые служили и служат... потом уже свои мантры тут размазывай по окнам!

барыга твой - барыга! зелебоб - сопля!

два валенка, только один левый, а второй - правый!

и напомни мне, а то я забыл, как он тут коррупцию искоренил, и как руки отрубывал, как обещал...
ах, да, он и рошен обещал продать)) ну и как?

мрази! одни мрази!
но хуже, если мразей идеализируют идиоты!!!
показать весь комментарий
15.10.2021 21:52 Ответить
Я общаюсь.И знаю, что там есть люди, которые за Пороха порвут, хотя есть и "какаяразница" т.к. у них нет времени и возможности разобраться в ситуации. Кстати, погибший Журавель некоторых своих побратимов отговаривал голосовать за зе, был приверженцем курса Пороха---может за это зебиленыш его и убил...
Ботяра немудрый, искорененной коррупции нет ни в одной стране мира! НО Порох за свою каденцию, учитывая, что у него не было монобольшинства , сделал в этом вопросе по-максимуму!Руки рубать---это фигура речи или ты в средневековом Востоке застрял?
Он поступил очень по-европейски и честно: т.к. бизнес в воюющей стране НИКТО В МИРЕ не захотел купить, он официально сдал его в траст до конца каденции и не другу-сыну-брату-свату , а фирме с 200-летней историей , именем и мировой репутацией!
Но быдлу и мразям этого не понять!
Ждите дальше своего волшебника в голубом вертолете, инфантильный недобитый совок!
показать весь комментарий
15.10.2021 22:12 Ответить
Кстати, ВОЕННЫЕ вручили высокую награду Порошенко
https://www.facebook.com/petroporoshenko/videos/656238322027745/ Петро Порошенко - Військові вручили Порошенку високу нагороду | Facebook
показать весь комментарий
15.10.2021 22:58 Ответить
Ты тупой разносчик фейков!
Он привез в войска партию оборудования : Комплект видеонаблюдения оптической разведки , 5 мощных генераторов и 2,5 километра теневой сетки --это только за один приезд, а клубничка была для вас подслеповатых недоумков)))
И раненным он помогал, и за границей за свой счет их лечил.
Ты со свего зельцмана спроси--он хоть 1 гривну кому-то дал????
показать весь комментарий
15.10.2021 23:16 Ответить
Жаль, что ценим хлопцев только после их смерти.
При жизни у нас в почете судьи, депутаты и всякая правоохренительная шушель, что ничего не делает - прислужники олигархической Системы.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:17 Ответить
Надо зеле и себе присвоить награду Янелох Второй степени... "За взятие под личный контроль судьбы сержанта Журавля" с присвоением очередного звания прапорщик ФСБ,
показать весь комментарий
14.10.2021 22:43 Ответить
 
 