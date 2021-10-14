Зеленский присвоил звание Героя Украины полковнику Николаю Верхогляду (посмертно) и солдату Рустаму Хамраеву (посмертно)

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о присвоении звания Героя Украины двум украинским военнослужащим (посмертно).

Соответствующие указы №535/2021 и №536/2021 были обнародованы на сайте главы государства в четверг, передает Цензор.НЕТ.

Звание Героя Украины с вручением ордена "Золотая звезда" присвоено полковнику Николаю Верхогляду (посмертно) и солдату Рустаму Хамраеву (посмертно) - за личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Зеленский присвоил Левитасу звание Героя Украины (посмертно): По его инициативе был создан Фонд "Память Бабьего Яра"

Рустам Хамраев служил в батальоне "Айдар". Погиб 17 июня 2014 при освобождении пос. Металлист, Славяносербского района, Луганской области.

Николай Верхогляд - украинский офицер, командующий украинского миротворческого контингента в мусульманском анклаве Жепа во время войны в Боснии. Наиболее известен тем, что во время наступления армии Республики Сербской на мусульманский анклав Жепа обеспечил эвакуацию мирного населения. Умер 30 мая 2021 от тяжелой формы COVID-19.