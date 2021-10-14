Строительство Подольского моста в Киеве подорожало почти вдвое - до 20 млрд гривен

Общая сметная стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода в Киеве выросла на 77% - с 11,251 миллиарда гривен до 19,922 миллиарда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", это следует из распоряжения Киевской городской государственной администрации, если сравнить его с распоряжением от августа 2016 года.

В перечень объектов строительства в новом проекте добавились левобережные эстакады, в том числе эстакады съезда на улицу Оноре де Бальзака, а также арочный мост через озеро Радунка.

Отметим, что в июне 2019 года состоялись общественные слушания, по результатам которых строительство мостового перехода должны осуществить в обход озера.

Ранее в интервью Поворозник говорил, что "нет смысла" строить мост через озеро Радунка.

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Также в новом проекте предусмотрено финансирование строительства сооружений для 700-метрового участка метрополитена, который будет проходить мостовым переходом.

По состоянию на июль 2020 года генподрядчик освоил на строительстве 9,809 млрд грн. По состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял 3,424 млрд грн.

Генподрядчиком строительства Подольского мостового перехода является компания "Эко-Буд-Трейд", контроль над которой, по информации СМИ, осуществляет Денис Комарницкий.

Распоряжение подписал первый заместитель городского головы Николай Поворозник, исполнявший обязанности главы во время отпуска Виталия Кличко. Ранее Поворозник подписал распоряжение об увеличении вдвое сметной стоимости строительства Шулявского путепровода.

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