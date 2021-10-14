РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4944 посетителя онлайн
Новости
7 009 37

Строительство Подольского моста в Киеве подорожало почти вдвое - до 20 млрд гривен

Строительство Подольского моста в Киеве подорожало почти вдвое - до 20 млрд гривен

Общая сметная стоимость проекта строительства Подольского мостового перехода в Киеве выросла на 77% - с 11,251 миллиарда гривен до 19,922 миллиарда.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ЭП", это следует из распоряжения Киевской городской государственной администрации, если сравнить его с распоряжением от августа 2016 года.

В перечень объектов строительства в новом проекте добавились левобережные эстакады, в том числе эстакады съезда на улицу Оноре де Бальзака, а также арочный мост через озеро Радунка.

Отметим, что в июне 2019 года состоялись общественные слушания, по результатам которых строительство мостового перехода должны осуществить в обход озера.

Ранее в интервью Поворозник говорил, что "нет смысла" строить мост через озеро Радунка.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подписан контракт на завершение строительства Дарницкого моста, - Мининфраструктуры

Также в новом проекте предусмотрено финансирование строительства сооружений для 700-метрового участка метрополитена, который будет проходить мостовым переходом.

По состоянию на июль 2020 года генподрядчик освоил на строительстве 9,809 млрд грн. По состоянию на январь 2016 года этот показатель составлял 3,424 млрд грн.

Генподрядчиком строительства Подольского мостового перехода является компания "Эко-Буд-Трейд", контроль над которой, по информации СМИ, осуществляет Денис Комарницкий.

Распоряжение подписал первый заместитель городского головы Николай Поворозник, исполнявший обязанности главы во время отпуска Виталия Кличко. Ранее Поворозник подписал распоряжение об увеличении вдвое сметной стоимости строительства Шулявского путепровода.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развязку на Дарницком мосту будут строить без выходных круглосуточно, - подрядчик

Автор: 

КГГА (2984) Киев (25587) мост (1028)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+11
Велике крадівництво.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:30
+5
Продивус! Это фамилия главного мостокрада в Украине, уже лет 20 ть как главного вора мостов. Бывший боксер и бандит , все остальное в Интернете.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:33
+4
Это тут я помню умники рассказывали как турки дорого строят при качестве "как у всех"... Вот вам и наши чудо-конторы с непонятными бенефициарами, ценовой политикой и боюсь качеством, ниже плинтуса
показать весь комментарий
14.10.2021 13:38
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вибори скоро...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:29 Ответить
Велике крадівництво.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:30 Ответить
Распил продолжается...
показать весь комментарий
14.10.2021 14:28 Ответить
Продивус! Это фамилия главного мостокрада в Украине, уже лет 20 ть как главного вора мостов. Бывший боксер и бандит , все остальное в Интернете.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:33 Ответить
да щас все дорожает ..он ОСБ -3 22 мм было 640 грн за лист щас 1150 грн
показать весь комментарий
14.10.2021 13:34 Ответить
Видно, Коломойському платять за дозвіл добудовувати...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:35 Ответить
Пригласите китайцев и мост обойдётся максимум в 10 млрд гр
показать весь комментарий
14.10.2021 13:35 Ответить
Міф тих хто не розбирається в економіці та виробництві.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:23 Ответить
а я ще подумав:
невже вони прийшли до влади, щоб знизити витрати? (з мемуарів зебіла)
показать весь комментарий
14.10.2021 13:35 Ответить
Это тут я помню умники рассказывали как турки дорого строят при качестве "как у всех"... Вот вам и наши чудо-конторы с непонятными бенефициарами, ценовой политикой и боюсь качеством, ниже плинтуса
показать весь комментарий
14.10.2021 13:38 Ответить
я вам не лох какой то...
показать весь комментарий
14.10.2021 13:38 Ответить
Если бы разница возмещалась из кармана проектантов, мы бы избежали проблем с финансировантем.
показать весь комментарий
14.10.2021 13:40 Ответить
Чому тільки проектантів? Треба ще з депутатів та з підрядників струсити - тоді буде справедливо
показать весь комментарий
14.10.2021 18:11 Ответить
кто бы сомневался, что подорожает.... еще ни одного проекта подобного без этой махинации не проходило... и за что люди, инженеры, проектировщики, сметчики получают з/п не понимаю! и почему не посадят того кто ошибся в расчетах на 77 %, а это сто пудов не последняяцифра!
показать весь комментарий
14.10.2021 13:54 Ответить
Велике блудівництво в дії.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:01 Ответить
А почему не втрое? Стафанчуку тоже кушать надо!
показать весь комментарий
14.10.2021 14:04 Ответить
Короче, когда до 2016 года были выполнены все самые трудоемкие работы и освоено 3 лярда, оказалось, что Черновецкий и Попов - тупые лохи.
Кличко - наше все!
показать весь комментарий
14.10.2021 14:20 Ответить
Говорящая голова -Кличко, что что а свои денежки умеет считать.
показать весь комментарий
14.10.2021 14:20 Ответить
Сразу скажу что я не фанат зелёной власти,но давайте будем объективными.Сколько металл стоил год назад и сколько стоит сейчас?Да и другие стройматериалы и работы…
показать весь комментарий
14.10.2021 14:26 Ответить
Угу, особенно, если строить эстакаду до Бальзака, а не привести в порядок существующую уже 50 лет дорогу
показать весь комментарий
14.10.2021 14:34 Ответить
Давайте обсудим. А с чего это всего за 1 год буквально ВСЕ подорожало и НАСТОЛЬКО?
показать весь комментарий
14.10.2021 17:00 Ответить
Ось і постає питання ЧОМУ так?
показать весь комментарий
14.10.2021 18:18 Ответить
просто мост устал, оттого и удорожание, шо лечить надо
показать весь комментарий
14.10.2021 14:35 Ответить
Еще много раз подорожает.Свиней у корыта чересчур много,корыто трещит но свиньи требуют больше жрачки.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:34 Ответить
Із втратою компетенцій в інших сферах все коштуватиме дорожче і дорожче
показать весь комментарий
14.10.2021 18:19 Ответить
А металл на сколько подорожал? Хотя, без малого ярд долларов за мост. Хорошо живем.
показать весь комментарий
14.10.2021 15:59 Ответить
Ну, в принципе, если в 2020 году железка стоила 20 000 за 1 тонну а сегодня 40 000 за туже 1 тонну, и всё остальное, буквально ВСЁ, в том же ключе, то может вопрос к ЗЕлёным, - А С ЧЕГО ТАК ВСЁ ПОДОРОЖАЛО ВСЕГО ЗА 1 ГОД?
показать весь комментарий
14.10.2021 16:59 Ответить
мародєрство на крові?
показать весь комментарий
14.10.2021 18:20 Ответить
А вы у Зеленского за то спросите. С Шифером или как его там, Рубероидом или Ондулином и их компашкой.
показать весь комментарий
14.10.2021 20:00 Ответить
Ці естакади планувалися з самого початку! Значить, імбецил Віталя просто до виборів вилучив їх з кошторису, а тепер їх повертають
показать весь комментарий
14.10.2021 19:11 Ответить
Отдайте турецким строителям и всё вдвое подешевеет.
Жертвы антисемитизма оборзели.
показать весь комментарий
14.10.2021 19:56 Ответить
Виталя, поздравляю! Ты успешный бизнесмен!
показать весь комментарий
14.10.2021 20:06 Ответить
400 умерших от ковида за день. В этом году на 100 тысяч больше умрет чем раньше. Больнички переполненые. Какой нах мост. ****** воруют по полной
показать весь комментарий
14.10.2021 20:53 Ответить
Скоро до 1$ млрд. дойдёт. Уже чуть - чуть осталось , а там и до стоимости Керченского моста рукой подать. По-моему и у нас Ротенберги мост строят.
показать весь комментарий
15.10.2021 05:42 Ответить
 
 