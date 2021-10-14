В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Национальный Корпус вместе с другими националистическими и ветеранскими организациями, в частности ВО "Свобода" и Правый сектор, провели в Киеве шествие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины и годовщине создания УПА.

По приблизительным оценкам, по состоянию на 14-00 к акции уже присоединилось около 20 000 человек. Колонна растянулась от парка Тараса Шевченко почти до Майдана Незалежности. Многие киевляне приветствуют участников марша, среди которых значительная часть военных, сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы марша планируют почтить память борцов за Украину у мемориала Небесной Сотни, а также провести акцию протеста против политики власти относительно деоккупации Донбасса и против политических преследований ветеранов и патриотов. Главный лозунг акции - "Свободу патриотам, тюрьмы коллаборационистам".

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Трансляцию с марша можно смотреть по этой ссылке.













































































































































































































Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ