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Новости Агрессия России против Украины
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В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Национальный Корпус вместе с другими националистическими и ветеранскими организациями, в частности ВО "Свобода" и Правый сектор, провели в Киеве шествие, посвященное Дню защитников и защитниц Украины и годовщине создания УПА.

По приблизительным оценкам, по состоянию на 14-00 к акции уже присоединилось около 20 000 человек. Колонна растянулась от парка Тараса Шевченко почти до Майдана Незалежности. Многие киевляне приветствуют участников марша, среди которых значительная часть военных, сообщает Цензор.НЕТ.

Организаторы марша планируют почтить память борцов за Украину у мемориала Небесной Сотни, а также провести акцию протеста против политики власти относительно деоккупации Донбасса и против политических преследований ветеранов и патриотов. Главный лозунг акции - "Свободу патриотам, тюрьмы коллаборационистам".

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Трансляцию с марша можно смотреть по этой ссылке.

В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 01

В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 02
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 03
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 04
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 05
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 06
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 07
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 08
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 09
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 10
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 11
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 12
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 13
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 14
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 15
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 16
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 17
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 18
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 19
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 20
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 21
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 22
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 23
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 24
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 25
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 26
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 27

В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 28
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 29
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 30
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 31
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 32
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 33
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 34
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 35
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 36
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 37
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 38
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 39
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 40
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 41
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 42
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 43
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 44
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 45
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 46
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 47
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 48

В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 49
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 50
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 51
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 52
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 53
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 54
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 55
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 56
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 57
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 58
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 59
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 60
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 61
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 62
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 63
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 64
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 65
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 66
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 67
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 68
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 69
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 70
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 71
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 72
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 73
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 74
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 75
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 76
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 77
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 78
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 79
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 80
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 81
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 82
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 83
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 84
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 85
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 86
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 87
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 88
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 89
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 90
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 91
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 92
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 93
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 94
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 95
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 96
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 97
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 98

В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 99
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 100
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 101
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 102
В Киеве прошел марш в честь Дня защитников и защитниц Украины 103

Фото и видео: Олег Богачук, Цензор.НЕТ

Автор: 

Киев (25587) марш (632) Свобода (2752) Правый сектор (855) День защитников и защитниц Украины (171) Национальный корпус (393)


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Топ комментарии
+36
Героям слава!
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14.10.2021 14:02
+35
Слава Україні!
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14.10.2021 14:03
+29
русафобия вот эта вот!)))

Героям Слава!
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14.10.2021 14:02
Комментировать
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Страница 2 из 2
..правильно!! Нахрен те маски!! Нахрен та вакцинация!! Чем больше дебилов в землю зароют в чёрных мешках...тем спокойнее будет ... )))
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14.10.2021 16:42 Ответить
т.е. вакцинированніх дебилов закапівают отдельно и в мешках от Луи Виттон?
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14.10.2021 17:19 Ответить
Сегодня..Дядя Ваня Ученик дебилов... в Киеве закопали 40 человек!! И НИ ОДНОГО вакцинированного!! В Александровской больнице лежит пару сотен больных... и НИ ОДНОГО вакцинированного!! Что скажешь... кандидат на мешок чёрного цвета с молнией-застёжкой? начнёшь тут бред нести о том..что статистика врёт...мировой заговор..чипирование... ?!! Ну давай... демонстрируй пёрлы идиотизма!!!))))
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14.10.2021 18:22 Ответить
Ротовую дырку утри. говноплюй! И статистику киевскую, в очко себе затасуй! Что-либо пояснять тебе, ошалевший, это, что бисер метать! Один лишь совет бесплатный позволю-с зонтиком не расставайся, ибо сосульки не дремлют!
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15.10.2021 08:36 Ответить
ну ..хороший ученик у дяди Васи... Реальный идиот... Дебил..это нем твоё....))) Ты ярче...и значительно дурноватей.!!))) Советы тупорылые вместе с зонтиком именно себе туда и засунь... чем ты думаешь!! Тебе ..идиоту.. только холодное тело кого нибудь близкого прочистит мозг!! Хотя там чистить то нечего...пустота... !!! Правильно человек ниже написал...)))) Сильні - виживуть, слабкі - помруть. Нащо йти проти природи?.....
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15.10.2021 17:33 Ответить
Сильні - виживуть, слабкі - помруть. Нащо йти проти природи?
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15.10.2021 12:38 Ответить
Героям слава!
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14.10.2021 16:06 Ответить
Днепр, что на Днепре!!! 14.10.2021.





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14.10.2021 16:06 Ответить
А "головний херой", у цей час під Хортицею, меняв десятий памперс та натягував третій бронежилет. Яка ж це ганьба для криворогуля.
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14.10.2021 16:41 Ответить
Навіть страшно уявити, СКІЛЬКИ учасників через тиждень опиняться під кисневими масками... воно того варте? Чи "патріотів вірус не бере"(с)? Суджу з кількості "замаскованих" - один з п'ятдесяти, в кращому разі (((
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14.10.2021 17:08 Ответить
все можливо...
але по-перше: багатьох вже щепили, і по-друге: багато вже перехворіли (тож мають надію на імунітет)
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14.10.2021 18:47 Ответить
Щепили ДУЖЕ не багатьох. Щодо "перехворіли" - це теж не гарантія від повторного зараження. Тому на совісті (якщо вона є) організаторів заходу буде сплеск захворювань десь через тиждень-два і приблизно 1-2.5% смертей серед захворілих. На жаль, вірус не розбирає, хто патріот, а хто - не дуже...
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16.10.2021 16:18 Ответить
все може бути...
(єдине (без образ тільки) нехай ваш прогноз не справдиться )
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16.10.2021 16:32 Ответить
Мені теж хотілося б, але епідеміологія - наука точна і безжалісна. І віруси політичних уподобань не мають, заражають усіх підряд (((
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16.10.2021 17:00 Ответить
А ви звідки цікавитесь, не з московії часом?
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15.10.2021 01:21 Ответить
Ні. Я з Києва. І мені шкода цих, без сумніву, достойних людей, з яких до 10% звхворіють, а деякі, на жаль, помруть. Бо масові збіговиська під час пандемії - однозначно на руку москальні.
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16.10.2021 16:15 Ответить
дай, Боже, нам і країні не опинитися від сапогом агресора. Наша свобода завойована нашими пращурами, батьками, дідами та цими мужніми чоловіками та жінками. Чи можна порівнювати загрозу вірусу та реальну загрозу з боку агресора!!! Ви, мабуть, просто боягуз та ніколи не захищатимете свою родину та батьківщину. Прикро чути таке від людини чоловічої статі... Правильно хтось сказав, що не всі чоловіки є захисниками, то ви до таких не відноситеся. Прикро, що є такі, як ви...
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15.10.2021 08:11 Ответить
Закрийте порохосрану методичку та скажіть своїми словами і без дурнуватих лозунгів. Щодо "порівняти загрози" - сходіть у ковідне відділення будь-якої лікарні та подивіться на помираючих нещасних пацієнтів і задовбаних від недосипання медсестер біля них...
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16.10.2021 16:12 Ответить
Хоча серед маршу нескорених і непозеленівших було багато порохоботів з ЄС, але не тільки звідтіля. Азов, Правий Сектор, Свободу до шанувальників Петра Олексійовича, навіть при великому вашому бажанні, не віднесеш. А регулярно показувати зільоній шмарклі "своє місце", просто, вкрай необхідно, щоб ЦЕ жиденя не плутало береги.
А ризики заразитися в колоні на свіжому повітрі, де люди йшли з дотриманням дистанції, була набагато менше, ніж у громадському транспорті, хоча й більше, ніж у власній квартирі наодинці, юраи зільоний ви наш.
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17.10.2021 15:53 Ответить
Дурень ти, льоша, антиваксер...
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18.10.2021 13:40 Ответить
Славетним Героям України тричі СЛАВА СЛАВА СЛАВА !!
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14.10.2021 17:35 Ответить
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14.10.2021 17:41 Ответить
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14.10.2021 17:57 Ответить
Оце був би президент, разом з Мельником - прем`єром, і кабміном з Шандрука, Донцова, Міхновського, Бульби-Боровця та Сціборського
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15.10.2021 12:29 Ответить
Нажаль одні тільки релігіозні свята не можуть захистити Україну - і в Голодомор і в більшовитську навалу люди також святкували ці свята, але не уникли знищення.
Слава Богу за патріотів України.
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15.10.2021 11:26 Ответить
Покрова - наше свято!
Бандера - наш Герой!
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14.10.2021 18:01 Ответить
Грандіозно!
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14.10.2021 21:05 Ответить
Мабуть остання на континенті велика нація яку не зіпсовано лівацьким псевдолібералізмом, але яка знаходиться під лютим національним гнітом з прицілом на винищення.
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14.10.2021 22:11 Ответить
Ще ляхи пручаються та мадяри з хорватами.
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15.10.2021 12:30 Ответить
Одного не хватает. Позади колоны на привязи нужно тащить татарова, портнова, ермака-Козыря и зе_Никчемность.
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15.10.2021 03:51 Ответить
Слава Богу, слава Україні
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15.10.2021 11:24 Ответить
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