ОАСК признал незаконным участие иностранцев в органах государственной власти Украины. ДОКУМЕНТ
Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным формирование органов государственной власти иностранцами, которые участвовали в кадровой комиссии, что и стало одной из причин удовлетворения иска прокурора Тараса Карпюка к Первой кадровой комиссии и Офису генпрокурора по поводу признания противоправным решения о неуспешном прохождении аттестации и восстановил его в должности.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, вердикт опубликован на сайте Единого госреестра судебных решений.
В документе сказано, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в международных отношения по вопросам аттестации прокуроров путем непосредственных сношений между Офисом и посольством США. И что Офис, самостоятельно определив для себя привилегию обращаться к посольству США для привлечения американских специалистов к реорганизации прокуратуры, получив от директора отдела посольства США списки иностранных агентов (то есть проводников интересов иностранных государств и международных организаций) и назначив таких лиц в состав кадровой комиссии, действовал явно противоправно. Это обусловило создание кадровой комиссии под влиянием иностранного государства и означает потерю суверенных прав Украины на формирование органов государственной власти.
"Как видно из писем отдела по правоохранительным вопросам посольства США, директор отдела направил в состав кадровой комиссии представителей общественных и международных организаций (Автомайдан, Transparency International), то есть даже не сотрудников посольства", - добавили в ОАСК.
Между тем никакие акты и соглашения "не определяют представительских полномочий директора отдела посольства действовать от имени указанных организаций, представляя протеже указанных организаций".
Включив этих лиц в состав кадровой комиссии, Офис ГП сформировал нелегитимный состав органа, который решал судьбу прокуроров во время аттестации, пришли к выводу в ОАСК.
"Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины очевидно противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины", - решил суд.
На этом основании он сделал вывод, что предписания об участии в аттестации прокуроров лиц, определенных дипломатическими миссиями и международными организациями, нарушают основополагающие конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, неделимость государственной власти, поскольку посольства иностранных государств и международные организации не является представителями народа Украины и не относятся к народу Украины.
"Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о противоправности решения кадровой комиссии относительно неуспешного прохождения истцом переаттестации и, соответственно, производного от этого решения - приказа генерального прокурора об увольнении истца, что в свою очередь обуславливает вывод об отмене оспариваемых решений", - гласит вердикт ОАСК.
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миллиарды компенсаций присудили только что)
хуже не будет, зебилы.
У владі, наглядових радах мають бути тільки татарови, портнови.
"Проект Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду"
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71646
Ой далекоидущие выводы хотят сделать . . .
https://www.facebook.com/roman.maselko/posts/10215649023413125?comment_id=10215650703135117