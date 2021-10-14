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ОАСК признал незаконным участие иностранцев в органах государственной власти Украины. ДОКУМЕНТ

ОАСК признал незаконным участие иностранцев в органах государственной власти Украины. ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным формирование органов государственной власти иностранцами, которые участвовали в кадровой комиссии, что и стало одной из причин удовлетворения иска прокурора Тараса Карпюка к Первой кадровой комиссии и Офису генпрокурора по поводу признания противоправным решения о неуспешном прохождении аттестации и восстановил его в должности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, вердикт опубликован на сайте Единого госреестра судебных решений.

В документе сказано, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в международных отношения по вопросам аттестации прокуроров путем непосредственных сношений между Офисом и посольством США. И что Офис, самостоятельно определив для себя привилегию обращаться к посольству США для привлечения американских специалистов к реорганизации прокуратуры, получив от директора отдела посольства США списки иностранных агентов (то есть проводников интересов иностранных государств и международных организаций) и назначив таких лиц в состав кадровой комиссии, действовал явно противоправно. Это обусловило создание кадровой комиссии под влиянием иностранного государства и означает потерю суверенных прав Украины на формирование органов государственной власти.

"Как видно из писем отдела по правоохранительным вопросам посольства США, директор отдела направил в состав кадровой комиссии представителей общественных и международных организаций (Автомайдан, Transparency International), то есть даже не сотрудников посольства", - добавили в ОАСК.

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Между тем никакие акты и соглашения "не определяют представительских полномочий директора отдела посольства действовать от имени указанных организаций, представляя протеже указанных организаций".

Включив этих лиц в состав кадровой комиссии, Офис ГП сформировал нелегитимный состав органа, который решал судьбу прокуроров во время аттестации, пришли к выводу в ОАСК.

"Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины очевидно противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины", - решил суд.

На этом основании он сделал вывод, что предписания об участии в аттестации прокуроров лиц, определенных дипломатическими миссиями и международными организациями, нарушают основополагающие конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, неделимость государственной власти, поскольку посольства иностранных государств и международные организации не является представителями народа Украины и не относятся к народу Украины.

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"Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о противоправности решения кадровой комиссии относительно неуспешного прохождения истцом переаттестации и, соответственно, производного от этого решения - приказа генерального прокурора об увольнении истца, что в свою очередь обуславливает вывод об отмене оспариваемых решений", - гласит вердикт ОАСК.

ОАСК признал незаконным участие иностранцев в органах государственной власти Украины 01
ОАСК признал незаконным участие иностранцев в органах государственной власти Украины 02

Автор: 

прокуратура (5020) прокурор (1131) Переаттестация (147) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+14
"Суд Камбіса" (Здирання шкіри з продажного судді). Герард Давід.
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14.10.2021 14:18
+9
Ручний суд ОПи виность рішення на замовлення ОПи.
У владі, наглядових радах мають бути тільки татарови, портнови.
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14.10.2021 14:19
+6
Никакие реформы невозможны, пока существует ОАСК.
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14.10.2021 15:15
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Правила форума Совет форумчан
так я не пойняв, шо, путєн - не *****???
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14.10.2021 14:12 Ответить
Як для кого. Як бачимо, в Україні є категорія цґрителів ху*ла.
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14.10.2021 16:12 Ответить
ахахахаха
миллиарды компенсаций присудили только что)
хуже не будет, зебилы.
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14.10.2021 14:16 Ответить
пєтіна люстрація , пєтіна рехворма судів та прокуратури. Хоча зеленський сцикло і його кожен тепер чмирить.
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14.10.2021 21:50 Ответить
"Суд Камбіса" (Здирання шкіри з продажного судді). Герард Давід.
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14.10.2021 14:18 Ответить
гарний сюжет, треба скопипастити і розмножити.
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14.10.2021 15:09 Ответить
Пока парочку судей публично не казнят за такие решения, это будет продолжаться до бесконечности! Каста неприкасаемых ублюдков!
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14.10.2021 15:12 Ответить
Ручний суд ОПи виность рішення на замовлення ОПи.
У владі, наглядових радах мають бути тільки татарови, портнови.
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14.10.2021 14:19 Ответить
дуже страшная вещь, як кулемет молот
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14.10.2021 14:24 Ответить
Отакої! А як же ж пулізія зроблена на грузинській манді? Тепер усіх їх розстріляти?
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14.10.2021 14:24 Ответить
Риторичне питання, хто в домі господар. Схоже те, що до цих пір не розігнаний ОАСК, як непряма відповідь на імітацію зеленою владою, реформи судової системи в державі.
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14.10.2021 14:31 Ответить
Интересная формулировка суда.Незаконными являются те ,,кто участвовал,, а о тех кто участвует сейчас ни слова.Почему не является не законным любое участвие иностранцев или лиц из двойным гражданством?
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14.10.2021 14:32 Ответить
Всех кто заканчивал гарвады, кембриджии и т п , повышал квалификацию за границей , изучал там иностранные языки, а особенно все дипломаты бо их формально утверждают главы других государств накуй!!!!! ?????...... Бо на все их назначения повлияли граждане иностранных государств.
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14.10.2021 14:35 Ответить
красти можуть лише наші...
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14.10.2021 14:47 Ответить
Маме так, навіть є аудіофіксація розмови
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14.10.2021 14:58 Ответить
Є визначений список та ієрархія хто і що може красти, а от хто кришує, хто вбиває і переслідує - поліція.
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14.10.2021 15:00 Ответить
все як має бути...зельонскій - наш президент!₴
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14.10.2021 15:00 Ответить
Никакие реформы невозможны, пока существует ОАСК.
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14.10.2021 15:15 Ответить
кільки там вже часу лежить в е-парламенті законопроєкт про ліквідацію цього вовчого суду...
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14.10.2021 15:45 Ответить
13.04.2021, Визначено Президентом як невідкладний
"Проект Закону про ліквідацію Окружного адміністративного суду міста Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду"

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71646
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15.10.2021 01:50 Ответить
І що тепер робити з тими, хто їх туда попапихав?
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14.10.2021 15:58 Ответить
Цікава у суддів логіка - бпьл у іноземців брати можна, а виконувати умови, на яких це бабло виділяється - не обов'язково. Логіка зебілів.
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14.10.2021 16:13 Ответить
Як прикольно плюнули в рило зеленому довбню.
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14.10.2021 16:14 Ответить
і що там зі знесенням вовчого суду з арени цирку?
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14.10.2021 16:35 Ответить
Це вовче шобло, діє явно та зухвало проти інтересів України! Якщо за них не візьметься СНБО як за державних зрадників та кремлівських агентів, то їх потім вулиця на шибенецю потягне!
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14.10.2021 16:41 Ответить
Зеля специально устроил это бардак не упразднив окружной суд.
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14.10.2021 17:20 Ответить
Фактически у народа не остается иного выбора по уничтожению судебной мафии, которая уничтожает наше будущее, - их физическое уничтожение любым способом
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14.10.2021 17:43 Ответить
А в кого подвійне громадянство?
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14.10.2021 20:16 Ответить
Так Арахамии паковать чемоданы?
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14.10.2021 23:58 Ответить
Отсюда следующий вывод : кадровые комиссии по НАБУ, САП, ВАКС, а теперь ВРП, ВККС . . .

Ой далекоидущие выводы хотят сделать . . .
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15.10.2021 00:42 Ответить
ОАСК вже скасовував закони фізики, принаймні у Протасовому яру для Корбана. Суддя Кєлеберда своєю ухвалою сказав що 99,9 метри менше за 73,5 метри, чим спробував розблокувати дніпровському уркагану можливість незаконної забудови

https://www.facebook.com/roman.maselko/posts/10215649023413125?comment_id=10215650703135117
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15.10.2021 01:55 Ответить
Цей гнійник ОАСК пора спалити разом із суддями.
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15.10.2021 02:49 Ответить
"Окружной административный суд Киева (ОАСК)" - змеиное гнездо врагов страны

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15.10.2021 06:09 Ответить
 
 