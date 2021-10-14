ОАСК признал незаконным участие иностранцев в органах государственной власти Украины. ДОКУМЕНТ

Окружной административный суд Киева (ОАСК) признал незаконным формирование органов государственной власти иностранцами, которые участвовали в кадровой комиссии, что и стало одной из причин удовлетворения иска прокурора Тараса Карпюка к Первой кадровой комиссии и Офису генпрокурора по поводу признания противоправным решения о неуспешном прохождении аттестации и восстановил его в должности.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН, вердикт опубликован на сайте Единого госреестра судебных решений.

В документе сказано, что ни профильный закон, ни другой акт не уполномочивает Офис генпрокурора вступать в международных отношения по вопросам аттестации прокуроров путем непосредственных сношений между Офисом и посольством США. И что Офис, самостоятельно определив для себя привилегию обращаться к посольству США для привлечения американских специалистов к реорганизации прокуратуры, получив от директора отдела посольства США списки иностранных агентов (то есть проводников интересов иностранных государств и международных организаций) и назначив таких лиц в состав кадровой комиссии, действовал явно противоправно. Это обусловило создание кадровой комиссии под влиянием иностранного государства и означает потерю суверенных прав Украины на формирование органов государственной власти.

"Как видно из писем отдела по правоохранительным вопросам посольства США, директор отдела направил в состав кадровой комиссии представителей общественных и международных организаций (Автомайдан, Transparency International), то есть даже не сотрудников посольства", - добавили в ОАСК.

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Между тем никакие акты и соглашения "не определяют представительских полномочий директора отдела посольства действовать от имени указанных организаций, представляя протеже указанных организаций".

Включив этих лиц в состав кадровой комиссии, Офис ГП сформировал нелегитимный состав органа, который решал судьбу прокуроров во время аттестации, пришли к выводу в ОАСК.

"Участие любых иностранных лиц или органов, организаций в формировании органов власти Украины очевидно противоречит Декларации о государственном суверенитете Украины и, соответственно, Конституции Украины", - решил суд.

На этом основании он сделал вывод, что предписания об участии в аттестации прокуроров лиц, определенных дипломатическими миссиями и международными организациями, нарушают основополагающие конституционные принципы государства, в частности суверенитет, право народа Украины на его реализацию, неделимость государственной власти, поскольку посольства иностранных государств и международные организации не является представителями народа Украины и не относятся к народу Украины.

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"Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу о противоправности решения кадровой комиссии относительно неуспешного прохождения истцом переаттестации и, соответственно, производного от этого решения - приказа генерального прокурора об увольнении истца, что в свою очередь обуславливает вывод об отмене оспариваемых решений", - гласит вердикт ОАСК.



