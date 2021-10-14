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Минобороны выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по выплатам военнослужащим

Минобороны выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по выплатам военнослужащим

Министерство обороны Украины в период 11 и 12 октября выделило воинским частям и учреждениям Вооруженных сил Украины почти 3,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и тому подобное", - указывается в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины

Отмечается, что 1 млрд 810 млн грн из этой суммы выделены для выплат денежной помощи на оздоровление. Почти 247 млн грн направлены на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат. Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн на выплату компенсаций за съем жилья, еще более 82 млн грн предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Кроме того, для выплаты вознаграждений за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделены более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 млн грн.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.

Комментируя эту информацию премьер Шмыгаль заверил, что задолженности по выплатам военнослужащим нет.

После этого омбудмен Людмила Денисова заявила, что задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено.

Тогда Минобороны пообещало уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам.

Позже премьер-министр Шмыгаль заявил: "Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк".

Однако, 14 октября президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Автор: 

выплаты (651) задолженность (221) Минобороны (9368) военнослужащие (6156) ВСУ (6626)


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Топ комментарии
+10
Все, теперь можно до следующего Дня защитника ничего не платить?
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14.10.2021 14:24
+8
Какой великодушный подарок к празднику.
Пообещали выплатить заработанные деньги!
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14.10.2021 14:32
+7
А як брехали :" Все виплачуємо своєчасно..". А от зараз як раз і видно скільки заборгували, яку суму! І кому ? Ні в поліції, ні в ОП заборгованості НЕ має, там все ОКЕЙ ! Влада Попандопала ...
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14.10.2021 14:37
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Основну зарплату платили вчасно?
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14.10.2021 14:22 Ответить
зарплату платят, тьфу-тьфу, вовремя.
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14.10.2021 14:32 Ответить
Все, теперь можно до следующего Дня защитника ничего не платить?
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14.10.2021 14:24 Ответить
гроши вийсковым це дуже гарно. а у них ще зброя есть, значит могут крутиться, як хотят
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14.10.2021 14:32 Ответить
Какой великодушный подарок к празднику.
Пообещали выплатить заработанные деньги!
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14.10.2021 14:32 Ответить
Виділило....А на чому зекономили ? На їжі ? На формі ? На озброєнні чи пальному ?
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14.10.2021 14:34 Ответить
А як брехали :" Все виплачуємо своєчасно..". А от зараз як раз і видно скільки заборгували, яку суму! І кому ? Ні в поліції, ні в ОП заборгованості НЕ має, там все ОКЕЙ ! Влада Попандопала ...
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14.10.2021 14:37 Ответить
Хто понесе відповідальність за появу заборгованостей? Хто понесе відповільність за те, що жодного разу не було піднято зарплатню?
"Благодетелі".
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14.10.2021 14:41 Ответить
Ніхто.
Пока зебіли не відчують заборгованість їм, нічого не буде.
Це не громадяни, а шкури...
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14.10.2021 14:44 Ответить
Интересно.. Почему никогда нет задолженности перед ментами, судьями и прокурорами? А перед армией она есть?
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14.10.2021 14:49 Ответить
Да потому что они не воюют с лаптестаном, а борются с патриотами внутри страны.
Подозреваемый в госизмене находится дома в теплой ванне, а ночью - под боком жены.
А патриоты, воевавшие: Павловский, Семенченко и др. - в тюрьме.
Глава внешней разведки Бурба и его некоторые подчиненные - уволены со службы. Разыскиваемый всеми спецслужбами росии "Швед" был обстрелян своими же из СБУ. Чудом остался жив. Вся его группа задержана и засвечена.
Кстати, на Шведа трижды посылали представление на звание Героя Украины, но какая-то штабная крыса, она же любитель руцкого мира и вовремя получающая зарплату, это представление возвращала. В душе радуясь, что хоть так напакостит герою Украины.
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14.10.2021 16:10 Ответить
Недавно некоторые зеленые перцы пели песню, что никаких задолженностей нет вообще.
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14.10.2021 15:11 Ответить
Цікаво, а скільки сімей розпалося через ті заборгованості? Демотивація армії - це те, чим цілеспрямовано та наполегливо займалася влада до 2014.
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14.10.2021 15:39 Ответить
Вибачте за мою французську мову, а якого хрена своєчасно не виплачувати? Що це ще за "достіженія" влади, мать твою в кочерижку під час війни!
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14.10.2021 16:12 Ответить
Вже Надрукували???
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14.10.2021 18:55 Ответить
А що, для цього потрібно свято.
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14.10.2021 19:24 Ответить
а говорили что нет никаких задолженностей
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14.10.2021 20:26 Ответить
Какой такой задолженности?

Шмыгло вещало, что нет никакой задолженности.
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14.10.2021 23:56 Ответить
 
 