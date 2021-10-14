Минобороны выделило 3,7 млрд грн на погашение задолженности по выплатам военнослужащим

Министерство обороны Украины в период 11 и 12 октября выделило воинским частям и учреждениям Вооруженных сил Украины почти 3,7 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

"Эти средства предназначены для погашения задолженности по единоразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных сил, выплаты вознаграждений, поощрения личного состава и тому подобное", - указывается в сообщении.

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Отмечается, что 1 млрд 810 млн грн из этой суммы выделены для выплат денежной помощи на оздоровление. Почти 247 млн грн направлены на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат. Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 млн грн, 195 млн грн на выплату компенсаций за съем жилья, еще более 82 млн грн предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Кроме того, для выплаты вознаграждений за участие в ООС за сентябрь 2021 года выделены более 725 млн грн. Ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более чем на 641 млн грн.

Ранее главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов сообщил, что по данным источников Цензор.НЕТ, по состоянию на 10 августа задолженность Минобороны по обязательным выплатам военнослужащим составляла 1,5 миллиарда гривен. В сезон отпусков, летом, были полностью остановлены выплаты на оздоровление.

"По состоянию на сейчас размер задолженности значительно возрос. Сегодня на фронте по всем частям фиксируются массовые задержки "боевых" выплат", - отмечает журналист.

Комментируя эту информацию премьер Шмыгаль заверил, что задолженности по выплатам военнослужащим нет.

После этого омбудмен Людмила Денисова заявила, что задолженность Минобороны перед военнослужащими составляет 1 млрд 465,8 млн грн. Финансирование "боевых выплат" прекращено.

Тогда Минобороны пообещало уже в октябре полностью погасить долги перед военнослужащими по выплатам.

Позже премьер-министр Шмыгаль заявил: "Информация о задолженности перед военнослужащими по "боевым выплатам" – это фейк".

Однако, 14 октября президент Владимир Зеленский поручил выплатить в полном объеме денежное обеспечение военным ВСУ и премию по случаю Дня защитников и защитниц Украины.