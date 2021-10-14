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Лавров возмутился заявлением саммита ЕС-Украина, в котором Россия названа агрессором: "Это серьезно противоречит истине"

Лавров возмутился заявлением саммита ЕС-Украина, в котором Россия названа агрессором:

Для возобновления контактов "нормандской четверки" (Украина, ФРГ, Франция, РФ) должно быть обеспечено выполнение предыдущих решений, принятых в этом формате.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом журналистам в Минске заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Меня, конечно, немножко удивило, что с такой напористостью наши западные коллеги продвигают возобновление "нормандского формата", не обеспечивая со своей стороны предыдущих решений", - сказал Лавров.

Он напомнил, что в ходе телефонного разговора лидеров России, Германии и Франции "нашим президентом было подчеркнуто, что прежде, чем собираться на новый саммит, нужно добиться выполнения предыдущего, который состоялся в декабре 2019 года в Париже".

"Он привел конкретные факты, которые убедительно показывают, что Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать", - сказал Лавров.

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Он также обратил внимание на совместное заявление, принятое по итогам состоявшегося в Киеве саммита ЕС-Украина, в котором "Россия прямо названа агрессором и в очень грубых безапелляционных тонах от нас требуют выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа".

"Это серьезно противоречит истине и противоречит даже таким двусмысленным заявлениями, которые нам делали эксперты Германии и Франции, в ответ на наш прямой вопрос, кто является сторонами минских договоренностей", - подчеркнул Лавров.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Меркель и Макрон призвали Путина продвинуть переговоры в нормандском формате, - Зайберт

Автор: 

Лавров Сергей (2306) МИД РФ (1668) нормандская четверка (1596)


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Топ комментарии
+36
Дайте ему побольше овса
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14.10.2021 14:40
+23
Безбашенный шизоид был поражен ))
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14.10.2021 14:39
+19
для внутреннего пользования. не обращайте внимания
там 99.9% "населения" верит этому бреду
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14.10.2021 14:41
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14.10.2021 14:39 Ответить
Безбашенный шизоид был поражен ))
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14.10.2021 14:39 Ответить
Дайте ему побольше овса
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14.10.2021 14:40 Ответить
Не овса, а кокса бразильского.
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14.10.2021 15:08 Ответить
Видать, оно уже овёс не жрёт, только белену подавай, лучше венесуэльской...
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14.10.2021 15:15 Ответить
Или капните никотина
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14.10.2021 15:36 Ответить
Можу навіть запропонувати відро вівса без ГМО, більше не пропоную бо ще обжереться.
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14.10.2021 15:50 Ответить
для внутреннего пользования. не обращайте внимания
там 99.9% "населения" верит этому бреду
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14.10.2021 14:41 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=bRF9D0EGhIQ&ab_channel=SerGeneral Марш Українського війська "Зродились ми великої години"
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14.10.2021 14:42 Ответить
Дебил б**(с) одна лошадка
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14.10.2021 14:43 Ответить
Лошадь бегает по кругу-лошадь ищет себе друга...
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14.10.2021 14:44 Ответить
до кулебы ему, як до кетая, митяй загасит его пинком с правой ноги. а потом закидает нотами протеста
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14.10.2021 14:45 Ответить
Коняка как обычно обдолбится и ржёт что попало.
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14.10.2021 14:46 Ответить
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14.10.2021 15:00 Ответить
Ага, в Древней Греции срамоту закрывали фиговым листком, а в нынешней расеи лавровым
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14.10.2021 18:38 Ответить
У лжи короткие ноги, а у лжи Лаврова - ноги улитки.
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14.10.2021 14:46 Ответить
там просто копыта... уделанные собственным дерьмом!!!
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14.10.2021 14:50 Ответить
Ну а що йому говорити? робота така
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14.10.2021 14:46 Ответить
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14.10.2021 14:46 Ответить
Конь в пальто взбесился?
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14.10.2021 14:46 Ответить
Я не дивуюсь таким заявам. Він дує в одну дудку з ******.
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14.10.2021 14:47 Ответить
Ну так вы знаете , что вы сторона конфликта. Мы знаем , что вы напали на Украину . И все это знают! Этого же не скрыть при всем вашем желании тов конька
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14.10.2021 14:48 Ответить
Коняка
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14.10.2021 14:49 Ответить
лавров не сумасшедший. просто его реальность сильно отличается от реальности здорового человека)))
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14.10.2021 14:54 Ответить
Злые люди не разумеют справедливости, утверждает Библия
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14.10.2021 16:08 Ответить
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14.10.2021 14:57 Ответить
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14.10.2021 15:07 Ответить
так хочется временно побыть ёжиком,встать на краю пропасти в тумане и кричать в бездну-"Ло-ша-дка-а-а-а!"
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14.10.2021 15:05 Ответить
"... от нас требуют выполнения минских договоренностей, потому что, как там заявлено, мы являемся стороной этого документа" - что-то с памятью его стало, ибо под минскими договоренностями есть подпись посла рф в Украине Зурабова. или по мнению лаврова "это другое"?!
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14.10.2021 15:07 Ответить
Лошадь понесла !
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14.10.2021 15:09 Ответить
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14.10.2021 15:09 Ответить
Зелений, де обіцяні (міжнародні) судові справи, що доводять офіційно на міжнародному рівні москотостану його провину та перекреслюють будь-яку можливість кремлівським конякам далі тупо брехати?
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14.10.2021 15:14 Ответить
Прошу володіющих літературною мовою написати петицію Зеленському про присвоєння звання Героя України генерал -полку Бурбі Василь Васильовичу. Ризикуючи життям він залишається патріотом і порядною людиною
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14.10.2021 15:17 Ответить
Олег, Ви не ображайтесь,але отая "чолобитна"буде пуком у калюжу, тому що Таран прийняв у Бурби рапорт про відставку із подачі панунця ЗЕ. "Здав" під час війни бойового генерала -розвідника на догоду запроданцям,що злили інформаццію про проведення "Вагнерівської" спецоперації. Хто у тому винен нехай розбирається слідство. А от "паркетного янярала" Тарана потрібно негайно розжалувати і відправити під трибунал за нанесення Україні вельми відчутної шкоди. Отримати хорошого генерала для любої держави-то не огірки у баби Хвеськи на городі вирощувати: посіяв-і через півтора місяці хрумай собі на здоров"я зелененький, пупирчатий огірочок. Та й то, щоби хрумати,потрібно отой огірничок і поливати і доглядати і від шкідників рятувати. А скільки часу і коштів потрібно державі,щоби "виростити" толкового,хорошого генерала? Як мінімум,років із 20-25. А якесь одоробло у високобздіркових погонах перекркслює отой увесь титанічний труд єдиним розчерком пера? То є злочин і за нього потрібно відповідати по повній програмі.
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14.10.2021 16:53 Ответить
дурна московська коняка.
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14.10.2021 15:18 Ответить
Чьё лаврошадка, кремлёвским чайкём запахло? А ты чурке не спешишь...
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14.10.2021 15:25 Ответить
На наш, превеликий жаль, російські вбивці, сподіваються, що з часом, все минеться, їх злочини всі країни забудуть і знімуть (такі смішні) санкції. І у висновку, наша Україна вже! залишається сам-на-сам, з таким потужним ворогом, та ще й, з такими профанами у владі! Боже, збережи нашу Україну!🙏
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14.10.2021 15:25 Ответить
Упоротое конское говно ты лавров !
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14.10.2021 15:29 Ответить
Все равно, что напердеть в полном троллейбусе и больше всех возмущаться.
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14.10.2021 15:37 Ответить
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14.10.2021 15:41 Ответить
Збуджена коняка тупцювала...
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14.10.2021 15:46 Ответить
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14.10.2021 15:49 Ответить
от цікаво, що саме пообіцяв наркоман в Парижі? Які є підстави цій лошаді стверджувати, що "Киев не выполнил ничего из того, что там обязался сделать"?
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14.10.2021 16:21 Ответить
Так уже весь світ знає - "Блазню збрехать - що дурному з гори збігти!" Так що можна "махнуть рукою" на його обіцянки!
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14.10.2021 16:28 Ответить
Росинант ***** обурився тим,що його недодержаву назвали злодіякою,у тому числі і "вірні друзі"-Німеччина і Франція! Ну,постривайте холопи, зима йде...
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14.10.2021 16:23 Ответить
міг бути більш лаконічним:"Это серьезно."
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14.10.2021 16:42 Ответить
На правду обижаться нельзя. Московия всегда была и есть агрессором и убийцей. Это у них от татаро-монголов.
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14.10.2021 17:11 Ответить
Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями….
Слава Україні
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14.10.2021 17:49 Ответить
Напротив, это заявление ЕС наконец-то совпадает с истиной. Потому мерин и бесится.
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14.10.2021 17:49 Ответить
Московія була і як бачимо є сПадкоємицею Орди, яка Прагнула до володіння Світом. А звідци і усі Проблеми.
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14.10.2021 18:00 Ответить
А нельзя присвоить Лаврову звание «*****» или «*******» на официальном международном уровне? Какую петицию нужно подписывать и сколько нужно собрать голосов?
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14.10.2021 18:01 Ответить
Пока в России не появятся люди( сейчас их нет- есть задавленные страхом и ложью существа) , и эти люди не сдадут на скотобойню ордынско- коммуно- шовинистический мусор , ничего хорошего ждать не приходится. Россия - абсолютное планетарное зло. Оно может исчезнуть только при активном участии всегоЧеловечества. Пу@ло и лошадь с якутом - российский народ.....
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14.10.2021 18:18 Ответить
кипит его разум возмущенный а в смертный бой идти не готов пусть лаптеногие холопы дохнут
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14.10.2021 19:32 Ответить
Что б@яди - засуетились? Понимают, что будет больно, брехня и понты не помогут. Бюджет америкосов( военный, без закрытых статей) на 2022- 790млд, Раши- менее40млд. Плюс НАТО существенно увеличивают бюджеты. Лошадь и Путлер с Оленеводом уже понимают в какую жопу они попали? Ноль шансов конкурировать , даже если сильно брехать и раздувать ноздри. Они понимают, что Раша - третьесортная средневековая страна рабов- мутантов. Ну вы знаете как надо вести сетя с опасными для человечества мутантами- упырями....
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02.12.2021 14:30 Ответить
 
 