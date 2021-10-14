Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия - главное препятствие на пути к миру на Донбассе
Россия – главное препятствие на пути к миру на Донбассе, она должна вывести оружие и войска, которые контролирует.
Об этом посольство США в Украине заявило Суспільному, комментируя переговоры замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москве, передает Цензор.НЕТ.
Дипломатов попросили отреагировать на слова замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который заявил, что Нуланд якобы поддержала автономию временно оккупированных территорий.
В посольстве ответили, что дипломаты, как правило, не разглашают содержания закрытых переговоров. Однако там подчеркнули: США неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в условиях российской агрессии.
При этом американские дипломаты подчеркнули, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и работать над прекращением конфликта на Донбассе. Они добавили, что "главное препятствие на пути к миру – это Россия", ведь она этот конфликт начала и несет полную ответственность за его прекращение.
"Россия должна продемонстрировать серьезное и конструктивное участие, выполняя свои обязательства по безопасности согласно Минским соглашениям", - отметили в посольстве.
"Мы решительно призываем РФ полностью выполнить свои минские обязательства, вывести из Украины свое оружие и силы, которыми она управляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – подытожили в посольстве США.
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Вже встигли перебріхати слова Нуланд.
А где был ты, в первую очередь?
Почитай что такое военное положение.
Где вас таких тупых на рабсее в рашотролли набирают. Спокойной ночи. Своди хоть свою самочку в кафешку за бабло от Бортникова за свои высеры. Или тебе даже не платят? Строчишь тут за чтобы не посадили? На параше это сейчас влегкую...
Уберите своего мавзолейного для начала.
НО ЭТО МОЕ субьективное мнение.
ЗЛИЛА Нудільманша Україну
Им надо малость подрасти.
Нуланд прочистила мозги в кремле.
Сливные бачки взорвались нечистотами.