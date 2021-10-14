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Новости Агрессия России против Украины Война
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Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия - главное препятствие на пути к миру на Донбассе

Посольство США о переговорах Нуланд в Москве: Россия - главное препятствие на пути к миру на Донбассе

Россия – главное препятствие на пути к миру на Донбассе, она должна вывести оружие и войска, которые контролирует.

Об этом посольство США в Украине заявило Суспільному, комментируя переговоры замглавы Госдепа США Виктории Нуланд в Москве, передает Цензор.НЕТ.

Дипломатов попросили отреагировать на слова замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака, который заявил, что Нуланд якобы поддержала автономию временно оккупированных территорий.

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В посольстве ответили, что дипломаты, как правило, не разглашают содержания закрытых переговоров. Однако там подчеркнули: США неизменно поддерживают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины в условиях российской агрессии.

При этом американские дипломаты подчеркнули, что Россия должна выполнять свои обязательства по минским соглашениям и работать над прекращением конфликта на Донбассе. Они добавили, что "главное препятствие на пути к миру – это Россия", ведь она этот конфликт начала и несет полную ответственность за его прекращение.

"Россия должна продемонстрировать серьезное и конструктивное участие, выполняя свои обязательства по безопасности согласно Минским соглашениям", - отметили в посольстве.

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"Мы решительно призываем РФ полностью выполнить свои минские обязательства, вывести из Украины свое оружие и силы, которыми она управляет, и вернуть Украине полный контроль над ее международно признанными границами", – подытожили в посольстве США.

Автор: 

россия (95687) США (26860) Донбасс (26956) Нуланд Виктория (314)


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Топ комментарии
+11
А забіглі москалики говорили протилежне.
Вже встигли перебріхати слова Нуланд.
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14.10.2021 15:19
+11
З таким же успіхом можна просити Зелю надати звання герой України Порошенкові.
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14.10.2021 15:20
+6
Прошу володіющих літературною мовою написати петицію Зеленському про присвоєння звання Героя України генерал -полку Бурбі Василь Васильовичу. Ризикуючи життям він залишається патріотом і порядною людиною
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14.10.2021 15:16
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Что только дошло? Надо еще газопроводов с мордора построить, чтобы сговорчевее были.
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14.10.2021 15:11 Ответить
Лицемірство зашкалює.
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14.10.2021 15:12 Ответить
сказаное все сю-сю по теме озабоченность , кроме по теме вопроса " автономия"
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14.10.2021 15:18 Ответить
Прошу володіющих літературною мовою написати петицію Зеленському про присвоєння звання Героя України генерал -полку Бурбі Василь Васильовичу. Ризикуючи життям він залишається патріотом і порядною людиною
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14.10.2021 15:16 Ответить
Ви знущаєтесь...
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14.10.2021 15:18 Ответить
З таким же успіхом можна просити Зелю надати звання герой України Порошенкові.
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14.10.2021 15:20 Ответить
А забіглі москалики говорили протилежне.
Вже встигли перебріхати слова Нуланд.
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14.10.2021 15:19 Ответить
Вот Россия должна, но она, юююююююююююююююю, не хочет и шо? Розги запретили, будем уговаривать, а вдруг? Козакы, держитесь там.
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14.10.2021 15:22 Ответить
А что они, у нас зеледент в упор войны не видит. США должны вместо нас воевать?
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14.10.2021 15:32 Ответить
А кто у нас видит войну? только на словах. По площадям одни патриоты, а кто объявил войну? Вот и хотят вместо нас, а никто не хочет и не в зелени вопрос, он последствие попередников.
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14.10.2021 16:10 Ответить
В зелени как раз и вопрос. Это вы же, зелохи, повелись на "аканчание вайны".
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14.10.2021 16:20 Ответить
"даже военное положение не ввели" ты хоть знаешь что это такое?
А где был ты, в первую очередь?
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14.10.2021 16:45 Ответить
Оккупантов встречал, думал денег вагон дадут?
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14.10.2021 17:03 Ответить
Ты своим бессвязным бредом сам себя обижаешь прилюдно. Ну так если тупин не дал тебе вагон денег, то в этом тоже Порох виноват?
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14.10.2021 17:14 Ответить
"Даже военного положения нет."
Почитай что такое военное положение.
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14.10.2021 21:04 Ответить
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 https://ru.wikipedia.org/wiki/Военное_положение_на_Украине

Где вас таких тупых на рабсее в рашотролли набирают. Спокойной ночи. Своди хоть свою самочку в кафешку за бабло от Бортникова за свои высеры. Или тебе даже не платят? Строчишь тут за чтобы не посадили? На параше это сейчас влегкую...
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14.10.2021 21:44 Ответить
Ама́н Гуми́рович Туле́ев (урожд. Амангельды́ Молдагазы́евич Туле́ев (каз. Аманкелді Молдағазыұлы Төлеев); род. 13 мая 1944, Красноводск, Туркменская ССР, СССР) - российский государственный и политический деятель. Ректор Кузбасского регионального института развития профессионального образования с 17 сентября 2018 года. Член Высшего совета партии «Единая Россия»[3].
Уберите своего мавзолейного для начала.
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14.10.2021 22:11 Ответить
Казах, иди нах. В своей стране разберитесь для начала.
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14.10.2021 22:53 Ответить
https://inosmi.ru Казах, иди нах. Американская пресса... Клоуном лучше иди поработай чем тут троллячить.
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15.10.2021 12:31 Ответить
Через семь лет названы вещи своими именами. Это большой срок. Учитывая ,что рычаги давления есть. И они могли бы быть применены.
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14.10.2021 15:32 Ответить
А Вам в 14 году было что-то не понятно? Или поза страуса вам самая подходящая? Голова ничего не видит, а опа снаружи?
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14.10.2021 23:17 Ответить
блін , а думав то таліби ...
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14.10.2021 15:40 Ответить
Туалетный ёршик, верёвку прислать или сам купишь? Пора вешаться!

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14.10.2021 16:01 Ответить
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14.10.2021 16:02 Ответить
что то дохрена текста. рашка в очередной раз за счет газа поставила раком весь ес, тем самым утерев нос сша. мы уже 7 лет слушаем об озабоченности или о беспокойстве но........... на афган, сша потратило около 2 триллиона за 20 лет ( 100 млрд в год) или 300млн в день. а такой "нужной" в стратегичесских вопросах стране как Украина, тыцяют по 250-300 лямов в год. тоесть 300 лямов в день и в год. наверное разница есть мой вывод такой: поддержка пушечного мяса, чтоб не испортилось. содержание живого щита перед рашей. и по другому никак.
НО ЭТО МОЕ субьективное мнение.
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14.10.2021 16:25 Ответить
Афганцы получали эти триллионы в основном в виде бомб и ракет на свои головы. Так что не стоит завидовать.
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14.10.2021 18:32 Ответить
готов подписаться под каждым словом кроме последнего предложения. у нас боевые действия на донбассе, ни как не из за фондов сша.
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14.10.2021 20:36 Ответить
Страну раскололи регионалы - Ахметов хотел стать царём автономного Донбасса. Вот и началось: путин, приди. Вот он и пришёл.
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15.10.2021 00:41 Ответить
Ещё козак заявил что Нуланд-мужчина. Кого там слушать?
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14.10.2021 16:26 Ответить
О чем козак все время пытается договориться?
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14.10.2021 16:28 Ответить
Об Україні!!!!!! Щоб Україна була їхнім рабом!!!!!!!!Щоб вони себе бачили русинами правдивими з їхньою історією, і щоб ні хто не казав, що вони її вкрали !!!!!!! Їм, монголоїдам, неприємно себе відчувати потомками ОРДИ!!!!!!
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14.10.2021 17:46 Ответить
Ні коли не треба слухати монголоїдів після перемовин з кимось, поки не почути відповіді другої сторони!!!!! мордва, єрдзя мокши . і т.п. всі вони брехуни!!!!!!! Ось і вся правда!!!!!
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14.10.2021 17:37 Ответить
Нуланд підтримала автономію? Ну тут ******** вже самі себе перебрехали. Та вона після такого висеру кабздоха три дні руки у спирті буде відмочувати,бо мабуть-таки "ручкалась" із кацапським гівном.
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14.10.2021 17:50 Ответить
Облізла сива Лошадь вПала зПідкуПолу на арену і заволала :"знову Підставили - коли я вже здохну".
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14.10.2021 18:42 Ответить
А чего Вика в Киев не заехала? Брезгует? В Москве аж 3 дня была. Могла бы и к нам заехать.
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14.10.2021 18:57 Ответить
видно, заїзжати нема чого, все з козаком парішали
ЗЛИЛА Нудільманша Україну
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15.10.2021 00:25 Ответить
А с кем в Киеве разговаривать ? С Ермаком ? Или Шефиром ?
Им надо малость подрасти.
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15.10.2021 00:32 Ответить
млять, прозрели через 7 лет.
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14.10.2021 19:04 Ответить
Посмотрите свежайшее видео Юрия Швеца на канале "Юрий Швец -официальный канал" час назад.
Нуланд прочистила мозги в кремле.
Сливные бачки взорвались нечистотами.
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15.10.2021 00:36 Ответить
 
 