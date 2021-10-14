В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором
В центре Житомира на площади Победы открыли памятный знак "Защитникам Украины в войне с российским агрессором".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы планировали открывать этот памятник, когда последний враг уйдет с нашей земли, но война продолжается, параллельно идет мирная жизнь и у нас нет времени ждать. Этот памятник важен не только для семей погибших, но и для детей, которые стоят с портретами своих родителей. Он гораздо важнее для всей громады Житомира. Я уверен в том, что через 50 лет сюда будут приходить маленькие дети и благодарить героев, которых сегодня с нами нет, за жизнь и будущее", - отметил мэр Житомира Сергей Сухомлин.
По словам автора проекта памятного знака, архитектора Дарьи Евпак, гранитный монумент с четырехсторонней симметрией удачно просматривается с любой стороны.
"С каждой стороны монумента изображены бронзовые фигуры. Солдат стоит на страже нашего государства; волонтер изображен в образе женщины в вышиванке, символизирующей ее патриотизм; медсестра - это олицетворение молодой девушки, которая поехала спасать жизни наших воинов; доброволец - это человек из народа, который по зову сердца уехал защищать свое государство", - рассказала Евпак.
Все бронзовые фигуры расположены на ступеньках, на которых написаны населенные пункты, где погибли защитники. Вверху монумента расположено солнце, которое символизирует светлое будущее Украины.
"Симметричность и именно такой выбор формы тоже не случайны. Если посмотреть на монумент сверху, то увидим правильную геометрическую форму, похожую на орнамент украинской вышивки, которая принадлежит к символике звезд. Это является символом гармонии, порядка во вселенной и в каждом человеке", - добавила Евпак.
Памятник открыли военные, родные погибших и волонтеры.
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а вас, розумних прєгоженців, підбирають по москальських помийках
Но это моё, личное мнение.
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала.
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера,
Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1448570446526431233 4 ч
Окреме привітання воїнам інформаційного фронту.
Небагатьом журналістам, які не продалися, волонтерам і найбільше всім тим, хто кожен день чине опір кремлівській навалі в соцмережах.
Всім, хто не випилявся в 2019. Хто залишився.
Час перемоги близько! Слава Україні!
І згадаємо...
За рыгов у нас даже меньше, чем в Киеве.
Гарненько, повертаємося до свого рідного.