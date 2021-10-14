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Новости Агрессия России против Украины Война
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В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором

В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором

В центре Житомира на площади Победы открыли памятный знак "Защитникам Украины в войне с российским агрессором".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы планировали открывать этот памятник, когда последний враг уйдет с нашей земли, но война продолжается, параллельно идет мирная жизнь и у нас нет времени ждать. Этот памятник важен не только для семей погибших, но и для детей, которые стоят с портретами своих родителей. Он гораздо важнее для всей громады Житомира. Я уверен в том, что через 50 лет сюда будут приходить маленькие дети и благодарить героев, которых сегодня с нами нет, за жизнь и будущее", - отметил мэр Житомира Сергей Сухомлин.

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По словам автора проекта памятного знака, архитектора Дарьи Евпак, гранитный монумент с четырехсторонней симметрией удачно просматривается с любой стороны.

"С каждой стороны монумента изображены бронзовые фигуры. Солдат стоит на страже нашего государства; волонтер изображен в образе женщины в вышиванке, символизирующей ее патриотизм; медсестра - это олицетворение молодой девушки, которая поехала спасать жизни наших воинов; доброволец - это человек из народа, который по зову сердца уехал защищать свое государство", - рассказала Евпак.

Все бронзовые фигуры расположены на ступеньках, на которых написаны населенные пункты, где погибли защитники. Вверху монумента расположено солнце, которое символизирует светлое будущее Украины.

"Симметричность и именно такой выбор формы тоже не случайны. Если посмотреть на монумент сверху, то увидим правильную геометрическую форму, похожую на орнамент украинской вышивки, которая принадлежит к символике звезд. Это является символом гармонии, порядка во вселенной и в каждом человеке", - добавила Евпак.

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Памятник открыли военные, родные погибших и волонтеры.

В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 01
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 02
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 03
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 04
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 05
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 06
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 07
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 08
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 09
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 10
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 11
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 12
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 13
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 14
В Житомире открыли памятник Защитникам Украины в войне с российским агрессором 15

Автор: 

Житомир (685) памятник (2241) память (1497) военнослужащие (6156) День защитников и защитниц Украины (171) Сухомлин Сергей (33)


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Топ комментарии
+14
достойный памятник! (берегите его)

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14.10.2021 16:26
+13
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ

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14.10.2021 16:05
+13
сильный памятник, молодец архитектор, отлично все продуманно и необходимо сейчас
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14.10.2021 16:07
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НЕ допустите надруганий. Как известно - западные регионы населены бывшими нквдэшниками.Вместо зачищенных украинцев.Они и за яныка там топили.Кстати в Крыму такая же ситуация была.
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14.10.2021 16:05 Ответить
Може вони там є. Але не у величезних кількостях.
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14.10.2021 16:06 Ответить
Судя по итогам голосований за яныка - не так уж и мало. Я поражен был. Когда увидел,что "западенцы" такую херню преподнесли Украине.
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14.10.2021 16:09 Ответить
І хто ж проголосував за яніка ?
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14.10.2021 16:31 Ответить
Ось подивись.
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14.10.2021 16:39 Ответить
Голосували ті самі вчителі, яким зеленський пообіцяв зарплату в 4000 євро.
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14.10.2021 16:51 Ответить
там нe зарплата там "я хотiла жити кращe. щоб щось змiнилося".
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14.10.2021 17:56 Ответить
а відпоки Житомирщина - "западниє рєгіони", москалю?
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14.10.2021 16:08 Ответить
Ты тупой ? Я ваще то об памятнике забочусь. Какая у тебя логика ? Житомир это шо - восток ?
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14.10.2021 16:11 Ответить
та я, хоч і тупий, але знаю, що Житомирщина - це центральна частина України, москалю
а вас, розумних прєгоженців, підбирають по москальських помийках
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14.10.2021 16:14 Ответить
Как известно - западные регионы населены бывшими нквдэшниками(с)

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14.10.2021 16:15 Ответить
ты тормоз...
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14.10.2021 16:28 Ответить
На смотри голосование за яныка.Житомир для востока Украины всегда был западным регионом. Хотя и рядом с киевской областью.https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/97/UkrElect2010t1pic1.png
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14.10.2021 16:36 Ответить
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14.10.2021 16:33 Ответить
ЦАРСТВО НЕБЕСНЕ ГЕРОЯМ

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14.10.2021 16:05 Ответить
Житомир, ви - кращі!
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14.10.2021 16:06 Ответить
сильный памятник, молодец архитектор, отлично все продуманно и необходимо сейчас
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14.10.2021 16:07 Ответить
Задумка хорошая. На фото смотрится красиво, а в реале, на мой взгляд, фигуры надо было отлить побольше размером.
Но это моё, личное мнение.
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14.10.2021 19:02 Ответить
"...І в цю війну Україну знову порятували її жінки", - Дмитро Малаков
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14.10.2021 16:08 Ответить
У Чилі почали процедуру імпічменту президенту після публікації Pandora Papers
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14.10.2021 16:09 Ответить
Батько наш - Бандера, Україна - мати
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14.10.2021 16:09 Ответить
Весь день у голові слова ))) :
Батько наш - Бандера, Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
Ой, як мати сина свого поховала
На його могилі слова написала.
На його могилі слова написала:
Слава Україні! Всім героям слава!
А ми з москалями та й не в згоді жили,
На самого Петра у бій ми вступили.
Москалі тікали, аж лапті губили,
А наші за ними постріли били.
Батько наш - Бандера,
Україна - мати,
Ми за Україну будем воювати!
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14.10.2021 16:11 Ответить
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14.10.2021 16:09 Ответить
Слід було би відкрити Музей Російсько Українських Війн всіх часів.
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14.10.2021 16:09 Ответить
Ukraine DIY@Vlad_Underwood

https://twitter.com/Vlad_Underwood/status/1448570446526431233 4 ч

Окреме привітання воїнам інформаційного фронту.
Небагатьом журналістам, які не продалися, волонтерам і найбільше всім тим, хто кожен день чине опір кремлівській навалі в соцмережах.
Всім, хто не випилявся в 2019. Хто залишився.
Час перемоги близько! Слава Україні!
І згадаємо...

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14.10.2021 16:21 Ответить
достойный памятник! (берегите его)

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14.10.2021 16:26 Ответить
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14.10.2021 16:52 Ответить
Ригівський осередок в Центральній Україні...але справу зробили добру
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14.10.2021 17:43 Ответить
А не пойти ли вам в сексуальное пешеходное путешествие?

За рыгов у нас даже меньше, чем в Киеве.
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14.10.2021 19:04 Ответить
Кстати, в отличии от 25-й Днепропетровской бригады, наша 95-я не стала выполнять приказ Януковича на силовое подавление Евромайдана.
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14.10.2021 19:05 Ответить
як вiкiпeдiю вiдкрив чи книжку по iсторii.
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14.10.2021 17:52 Ответить
Вічна пам'ять, людська шана та земний уклін полеглим за Батьківщину Героям....
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14.10.2021 18:14 Ответить
Зверху восьмікутня зірка - українська продавня, прямий хрест чоловічий, косий жіночий.

Гарненько, повертаємося до свого рідного.
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14.10.2021 18:51 Ответить
Якби можна було поставити 100 вподобайок - поставив би. Я в захваті.
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14.10.2021 19:17 Ответить
Архітектора, що зробила проект цього пам'ятника, варто запросити до Києва щоб розробила і в Києві щось подібне в пам'ять про загиблих за свободу України. Бо до сьогодні, на жаль, в Києві такого достойного меморіалу немає.
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14.10.2021 23:19 Ответить
 
 