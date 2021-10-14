Сотрудник "Укрпочты" требует у Смелянского 1 млрд евро из-за "принудительной COVID-вакцинации". ПИСЬМО
Один из сотрудников "Укрпочты" написал письмо генеральному директору компании Игорю Смелянскому, в котором требует, чтобы его не принуждали к вакцинации против коронавируса. При этом, если он все же сделает прививку и у него будут побочные эффекты, то он потребует выплатить компенсацию в 1 миллиард евро.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Смелянский сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив фото письма.
Так, в заявлении один из работников "Укрпочты" отмечает, что принудительная вакцинация недопустима, а заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки - противозаконны. Он пишет, что Смелянский таким образом заставляет сотрудников принимать участие в "испытаниях экспериментальной вакцины".
Сотрудник требует гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса. Среди побочных эффектов автор письма отметил "непрерывный пронзительный крик" и "высокую температуру".
В ответ на письмо Смелянский иронично написал, что "заканчивает рабочую неделю на позитиве" и понял, "зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата".
"Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу — это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос — почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе поставил. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно из-за Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", - написал Смелянский.
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А якби ми тестували по данські, то за добу мали б тепер сотні тисяч нових випадків. Які наразі майже усі залишаються поза контролем.
Але Іолвайськ то звісно злочин, а нарід який прищепився аж на 15% то звісно мудрий.
Я всьо.
А в-третьих, изначально говорилось о зависимости тяжести течения заболевания от количества вируса, попавшего в организм и времени выработки иммунного ответа. Если Вы получили изначально большую "дозу" вируса, или иммунный ответ по какой-то причине выработался слишком поздно, когда уже значительная часть тканей поражена вирусом, организм применяет тяжелую артиллерию - он атакует собственные ткани... Так что прививайтесь и не компостируйте людям мозги.
Прямо со следующего утра, с 9:00 без перерыва на обед ?
Если борется - нечего цепляться к другим людям.
елочкаему не нравится...
Пусть скажет спасибо, что не ввели правило
про ежеутреннюю **** в сраку,
иначе уволят - тогда мог бы возмущаться
и то тихо чтоб начальство не узнало случайно
что он не ***** и не уволило бы
Вакцина же "работает" - так чего кипешевать ?
А если она НЕ РАБОТАЕТ - по какому праву людей заставляют
колоться не пойми чем и для чего ?
- уничтожение национального СРЕДНЕГО и МАЛОГО бизнеса
-уничтожение безболезненно свобод граждан, превращении их в "рабов" ( ради их "блага")
- купирование мирового кризиса
- изучение влияния снижения производства на выбросы СО2( реально или нет)
- обогащение фармкомпаний- глобальных корпораций
-уничтожение населения( подконтрольной), я например НЕ верю что ВДРУГ( когда вирус бушует) он прекратился и в полностью отвакцинированных странах и НЕ провакцинированных( типа Украины) Ведь месяц назад до новой истерики его же Не Было и вдруг вот он! Его или ЗАВОЗЯт И РАСПРОСТРАНЯЮТ либо он до истерики был НЕ больше чем сейчас. Скорее первое. Значит это спланированный шаг и безопасность в Украине не лучше чем везде, её нет. А вакцинация от ДРУГОГО штама это та же вакцинация от ДРУГОГО штама гриппа, почему то это считалось дуростью, а то же самое против ковид панацея.
Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.
1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР
2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?
3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.
4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?
5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.
Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.
Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!
Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!
Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.
У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.
Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?
У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.
(с) Рауль Чилачава