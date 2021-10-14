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Сотрудник "Укрпочты" требует у Смелянского 1 млрд евро из-за "принудительной COVID-вакцинации". ПИСЬМО

Один из сотрудников "Укрпочты" написал письмо генеральному директору компании Игорю Смелянскому, в котором требует, чтобы его не принуждали к вакцинации против коронавируса. При этом, если он все же сделает прививку и у него будут побочные эффекты, то он потребует выплатить компенсацию в 1 миллиард евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Смелянский сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив фото письма.

Сотрудник Укрпочты требует у Смелянского 1 млрд евро из-за принудительной COVID-вакцинации 01

Сотрудник Укрпочты требует у Смелянского 1 млрд евро из-за принудительной COVID-вакцинации 02

Сотрудник Укрпочты требует у Смелянского 1 млрд евро из-за принудительной COVID-вакцинации 03

Так, в заявлении один из работников "Укрпочты" отмечает, что принудительная вакцинация недопустима, а заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки - противозаконны. Он пишет, что Смелянский таким образом заставляет сотрудников принимать участие в "испытаниях экспериментальной вакцины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые почтальоны зарабатывают до $1 тыс. в месяц, - Смелянский

Сотрудник требует гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса. Среди побочных эффектов автор письма отметил "непрерывный пронзительный крик" и "высокую температуру".

В ответ на письмо Смелянский иронично написал, что "заканчивает рабочую неделю на позитиве" и понял, "зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата".

"Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу — это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос — почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе поставил. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно из-за Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", - написал Смелянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности, - Смелянский

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" заработала 42 миллиона чистой прибыли за полгода, - Смелянский

Автор: 

Укрпочта (310) шантаж (89) Смелянский Игорь (66)


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Топ комментарии
+29
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14.10.2021 16:15
+25
А что это все ржут с сотрудника почты. Государство, плюс вельмишановное кодло власти, плюс производители вакцЫн - сказали колите себе наш продукт на свой страх и риск. В случае побочки - мы тут не при чем. Его претензии вполне основательны, имеет право!!!
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14.10.2021 16:41
+21
интересно другое:
" У вас может возникнуть вопрос - почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе поставил."

смелянский не понимает, что печатные машинки в Укрпочте - это следствие его высокой зарплаты и нехватки денег на нормальные компьютеры..
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14.10.2021 16:19
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Страница 4 из 4
Потому что антитела у невакцинированных начинают работать с 4-5 дня болезни, а у вакцинированных - с первого. По эффективности-то собственные антитела будут не хуже, но к этому времени уже может быть поздно. К тому же за этот период ты можешь десяток-другой людей заразить.
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14.10.2021 23:33 Ответить
Не бывает "иммунитета от вакцины", это всегда личный иммунитет конкретного человека спровоцированный вакциной. Сама по себе вакцина не несёт в себе никакого иммунитета или защиты. Это всего лишь безобидный провокатор, который провоцирует выработку антител на определенную сигнатуру белков. Для того чтобы наладить выпуск антител для определенной сигнатуры белков нужно время и силы. Так как провокатор не вызывает ослабление оргазма он(организм) легко налаживает производство таких антител, и в дальнейшем когда человек сталкивается с реальным вирусом его организм не тратит время и силы на изучение заразы, у него уже есть готовые решения, и просто запускается конвейер антител. Вот и вся хитрость вакцинации. Всегда с вирусом борется ваш организм, но есть огромная разница натренирован он или нет, как огромная разница между вами хлюпиком до армии и после
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23.10.2021 10:07 Ответить
неправда: саме вакцинація прискорює мутацію віруса від якого тебе вакцинували. Візьми почитай підручник вірусології чи що...
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14.10.2021 21:54 Ответить
Это бред. Вакцинация никак не влияет на мутации вируса. Точнее влияет, но совсем наоборот. Мутации происходят регулярно. Чем больше репликаций - тем больше мутаций. Т.е., чем дольше человек болеет, тем больше у него вероятности "выпустить" новый жизнеспособный штамм. Увеличение числа зараженных также увеличивает вероятность возникновения новых штаммов. У Вас какая-то альтернативная вирусология.
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14.10.2021 23:40 Ответить
Переживаю за ментально вбитих ворогом українців. Вони масово відмовляються робити щеплення проти абсолютно нової зарази, до якої в популяції немає масового імунітету. Одночасно ж виступають і проти епідемічних обмежень. Он данці на 3/4 вакцинувалися і зняли майже усі обмеження. А ми у тій же пропорції збираємось отримувати масовий імунітет природним шляхом, тобто реальну хворобу, і згодні пожертвувати 3% життів людей з виявленими випадками інфікування. З такого переживати мусять усі адекватні громадяни.
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14.10.2021 22:29 Ответить
В тому році на цей час в данців хворіло близько 5 тис.а зараз майже 8 тис.
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15.10.2021 08:28 Ответить
В Данії 789 виявлених випадків за учора, померло за четвер нуль. Середньостатистичний данець протестований 14,5 разів, а українець 0,3 рази. Тестуючи громадян у 47 разів частіше від українців, Данія за учора виявила 1 новий випадок на 7374 громадян країни, а Україна одного з 2660. Поділіть їх на 47. Або помножте на 47 кількість виявлених у нас випадків.
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15.10.2021 10:07 Ответить
Я вам написав як вони хворіли до вакцинації і після в тому році на 15 жовтня 5 тисяч людей а на согодні майже 8 тисяч.а ви там діліть множте
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15.10.2021 11:00 Ответить
Я не помножив, а проаналізував. Якщо б данці тестували людей на нашому рівні, то актив кейсів в них могло бути у 47 разів менше від теперішніх, тобто мізерна кількість у сотні осіб, якою можна знехтувати у країні з населенням близько 6 мільйонів.
А якби ми тестували по данські, то за добу мали б тепер сотні тисяч нових випадків. Які наразі майже усі залишаються поза контролем.
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15.10.2021 11:15 Ответить
Цілком пітримую.
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14.10.2021 16:54 Ответить
держи карман шире
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14.10.2021 16:57 Ответить
молодому рабочему и не знать? Отнять и поделить!!! да стыдоба же
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14.10.2021 17:02 Ответить
вакцинация не принудительная, а обязательная. не хочешь - не ходи на работу, никто не заставляет
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14.10.2021 19:50 Ответить
Напередодні, це повний *******. Навіть документи надрукував на друкарський машинці.
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14.10.2021 17:01 Ответить
Комьютеры это ведь излучение А что в ленте к пишущей машинке вся талица менделева его не волнует потому что Комаровский об этом не говорит!
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14.10.2021 17:17 Ответить
Ох был прав сэр Чарльз Дарвин! Человеку что-бы эволюционировать надо что-бы вымерли ЗЕбилы! Так что респект китайцам который придумали этот вирус!
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14.10.2021 17:06 Ответить
Тобто зараз щодоби вмирає приблизно стільки ж скільки загинуло під час Іловайську.
Але Іолвайськ то звісно злочин, а нарід який прищепився аж на 15% то звісно мудрий.
Я всьо.
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14.10.2021 17:09 Ответить
Полностью согласен!
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14.10.2021 17:29 Ответить
Эт если верить "мешочку с информацией"СМИ
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14.10.2021 17:31 Ответить
+
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23.10.2021 10:10 Ответить
Скромность украшает работника почты. Остальным предлагаю не мелочиться. Начинать с 10-и миллионов. Ух епт, мульярдов.
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14.10.2021 17:28 Ответить
Ну за требуемым 1 миллиардом долларов у нас очередь круглосуточная будет от Сум до Ужгорода.. и мед система рухнет от наплыва желающих. Вопрос в том что "обещать и жениться не одно и то же", поэтому( даже если бы было такое, ну так , для смеха), то в итоге "компетентная комиссия мин здрава" после побочки ( да чего там, даже смерти пациента) написали что у него это генетические особенности, а побочка у него от неправильного приготовления картофельного пюре. (шутка).
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14.10.2021 17:36 Ответить
А хто виплатить 1 млд, у випадку, якщо НЕ вакцинована людина на роботі рознесе заразу іншим робітникам ?Цей абсурд має коріння і воно лежить в РФ и церквах московського патріархату! Саме там і машинка друкувати тексти ( доноси !) і сам зразок тексту! Крім того, є робоче місце до якого роботодавець має свої вимоги . То в цьому випадку ніхто нікого НЕ примушує ні до чого : згоден з вимогами роботодавця - працюй і виконуй , а якщо Ні - то Ні: сиди дома з своїми вимогами сам і шукай роботу в якій ці умови для кожного окремо є підходящими.
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14.10.2021 17:46 Ответить
Валентино, краще приготутуйте чоловіку вечерю, чим отут з нам упоротими дискутуйте, краще буде
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14.10.2021 17:50 Ответить
Валентино! Вакциновані такі ж носіїї інфекції, як і не! Не вірите, запитайте свого лікаря, або з інших джерел. Зі свого досвіду, працюючи в колективі, в досить тісному середовищ(офіс), виявляли у тих, хто захворів, і йшов на лікарняний - випадки, захворювання на ковід. Але, всі ці випадки хвороби нічим не відрізнялись від минулорічних захворювань, на звичайне ГРЗ, або в гіршому випадку - на бронхіт. Але тепер ставлять діагноз - ковід. І раніше, були тяжкі перебіг цих хвороб, але ми про це не знали.
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14.10.2021 19:11 Ответить
Вакцинирование не гарантирует, что человек не будет инфицирован, а даёт довольно высокий шанс на лёгкое или даже бессимптомное течение болезни. Значит вакцинированный человек может быть переносчиком инфекции даже не подозревая это, выходит, что вакцинированный более опасен для окружающих 🤔
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15.10.2021 10:44 Ответить
Я привитимй.Все пройшло добре і в мене і в сім*ї(на другий день трішки поболіла рука після першої прививки,а після другої--нічого) Так от яка моя думка. НІХТО НЕ МАЄ ПРАВА НАСИЛЬНО ВАКЦИНУВАТИ!!! І підтримую того почтаря,хай виплачують компенсації всім в кого будуть наслідки погіршення здоров*я!!!! АЛЕ і почтарю потрібно вказати на те,якщо він заразитиь хоча-б одну людину,то відносно його вимоги,йому дати---ДОВІЧНО!!!! В першій хвилі епідемії в Італії ,за те що без маски,штраф--2000євро,а якщо ти ще й хворий--міг і строк схлопотати. На сьогодні в Дніпрі,Нікополі(це те ,що я знаю на всі 1000000000%) лікарні переповнені і не приймають хворих,особливо тих,кому вже за 60-т і з померлих 100--більш 90 не вакциновані.
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14.10.2021 18:01 Ответить
Почитайте інфо від лікарів - вакциновані, такі ж носії вірусу, як і не вакциовані! То Вас, теж потрібно притягати до відповідальності, якщо захворієте і будете розповсюджувати вірус, про це, навіть не здогадуючись?! Бо вакциновані, можуть хворіти в латентній формі! Чи - ні?
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14.10.2021 19:28 Ответить
Да. Но понимаете в чем фишка? Количество вирионов, которые человек выделяет в окружающую среду прямо пропорционально вирусной нагрузке. У инфицированного привитого человека иммунитет с первого дня болезни борется с вирусом. А организм непривитого служит замечательным инкубатором, антитела начинают работать только через 4-5 дней. Так что заразность привитого и непривитого - большая разница. Это во-первых. Во-вторых, непривитый болеет в среднем значительно дольше, чем привитый.
А в-третьих, изначально говорилось о зависимости тяжести течения заболевания от количества вируса, попавшего в организм и времени выработки иммунного ответа. Если Вы получили изначально большую "дозу" вируса, или иммунный ответ по какой-то причине выработался слишком поздно, когда уже значительная часть тканей поражена вирусом, организм применяет тяжелую артиллерию - он атакует собственные ткани... Так что прививайтесь и не компостируйте людям мозги.
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14.10.2021 23:26 Ответить
Это ты сам видел, как у привитого иммунитет борется с первого дня ?
Прямо со следующего утра, с 9:00 без перерыва на обед ?
Если борется - нечего цепляться к другим людям.
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15.10.2021 00:28 Ответить
Я тебе даже больше скажу. Не со следующего утра борется, а с момента попадания вируса в организм, потому что антитела в крови уже есть. Я бы и не цеплялся к антиваксерам, если бы они не являлись ходячими инкубаторами для новых штаммов и не перегружали больницы. Новые локдауны в этом году полностью на вашей совести - все возможности избежать этого были.
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15.10.2021 22:04 Ответить
Вакцинация елочка ему не нравится...
Пусть скажет спасибо, что не ввели правило
про ежеутреннюю **** в сраку,
иначе уволят - тогда мог бы возмущаться
и то тихо чтоб начальство не узнало случайно
что он не ***** и не уволило бы
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14.10.2021 18:06 Ответить
маловато трильон треба евров и все у чемоданах крокодиловых
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14.10.2021 18:21 Ответить
Таких работников-антиваксеров надо отправлять поработать санитаром в ковидидные реанимации, том более что там медперсонала не хватает.
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14.10.2021 18:22 Ответить
Согласен полностью! Не хочешь вакцнироватся получай природный иммунитет в ковидной инфеционке!
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14.10.2021 18:38 Ответить
Порада до всіх, не панікуйте! Вже, майже всі, мали контакти з хворими! Більшість перехворіло безсимптомно, або в легкій формі - по типу ГРВІ, або звичайно важче - бронхіт. Якщо є тяжкі випадки, на кшталт пневмонії - це, звичайно, жахає! Але ж ці захворювання нікуди не зникли! Просто тепер - це все ( на жаль) - ковід.😥
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14.10.2021 19:58 Ответить
Взяли б всі поштовики та написали б заяву на звільнення в один час.Нехай чиновники укрпошти самі пошту розносять.Отож було б сміху на всю Україну.
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14.10.2021 18:30 Ответить
Организуй людей, сплоти вокруг себя и всей сворой увольтесь......то-то будет смеху на всю Украину.
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14.10.2021 19:31 Ответить
А главное когда все уволятся никто и не заметит.
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14.10.2021 21:48 Ответить
смилянский- типичное мажорное быдло,считающий людей мусором
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14.10.2021 18:50 Ответить
Ты не поверишь, однако это так- в любой стране большинство людей и есть пассивное быдло.
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14.10.2021 19:27 Ответить
За таку заробітну плату яка у поштовиків, краще брати вудочку та рибу ловити.Відпочинок +їжа + задоволення.Досить возити на свому горбу Смелянського та другу бидлоту.
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14.10.2021 18:56 Ответить
Вакцинированные под полной защитой вакцины. - ведь так ?
Вакцина же "работает" - так чего кипешевать ?
А если она НЕ РАБОТАЕТ - по какому праву людей заставляют
колоться не пойми чем и для чего ?
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15.10.2021 00:24 Ответить
В результате "первой волны" ( когда ЗАВЕЗЛИ) ковид переболели практически ВСЕ. Т. е. иммунитет от ТОГО ковила получили ВСЕ. Теперь ЗАВЕЗЛИ ДРУГОЙ штам. Кому ВЫГОДНА эта истерия? Правильно ФАРМ-КОМПАНИЯМ, продающим вакцину и правительствам, списывающим свою НЕ компетентную работу для преодоления КРИЗИСА производства вот этими ограничительными мерами. Ну и конечно это эксперимент ИСКУССТВЕННЫЙ , выполняющий несколько задач:
- уничтожение национального СРЕДНЕГО и МАЛОГО бизнеса
-уничтожение безболезненно свобод граждан, превращении их в "рабов" ( ради их "блага")
- купирование мирового кризиса
- изучение влияния снижения производства на выбросы СО2( реально или нет)
- обогащение фармкомпаний- глобальных корпораций
-уничтожение населения( подконтрольной), я например НЕ верю что ВДРУГ( когда вирус бушует) он прекратился и в полностью отвакцинированных странах и НЕ провакцинированных( типа Украины) Ведь месяц назад до новой истерики его же Не Было и вдруг вот он! Его или ЗАВОЗЯт И РАСПРОСТРАНЯЮТ либо он до истерики был НЕ больше чем сейчас. Скорее первое. Значит это спланированный шаг и безопасность в Украине не лучше чем везде, её нет. А вакцинация от ДРУГОГО штама это та же вакцинация от ДРУГОГО штама гриппа, почему то это считалось дуростью, а то же самое против ковид панацея.
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15.10.2021 08:44 Ответить
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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20.10.2021 09:50 Ответить
А мне вот интересно за какой бук этот смилянский получает миллионы гривен в месяц - за то что смешит людей? Так можно зайти в любое отделение Укрпочты , попробовать переслать посылку или посмотреть на зарплаты почтальонов, чтобы посмеяться или заплакать. И если б там был не миллиард , а например миллион или десять миллионов - то это было бы вполне нормальное заявление.
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15.10.2021 10:12 Ответить
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