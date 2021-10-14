Сотрудник "Укрпочты" требует у Смелянского 1 млрд евро из-за "принудительной COVID-вакцинации". ПИСЬМО

Один из сотрудников "Укрпочты" написал письмо генеральному директору компании Игорю Смелянскому, в котором требует, чтобы его не принуждали к вакцинации против коронавируса. При этом, если он все же сделает прививку и у него будут побочные эффекты, то он потребует выплатить компенсацию в 1 миллиард евро.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сам Смелянский сообщил на своей странице в Facebook, прикрепив фото письма.











Так, в заявлении один из работников "Укрпочты" отмечает, что принудительная вакцинация недопустима, а заявления руководства об отстранении от работы и лишении заработной платы, премий без прививки - противозаконны. Он пишет, что Смелянский таким образом заставляет сотрудников принимать участие в "испытаниях экспериментальной вакцины".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Некоторые почтальоны зарабатывают до $1 тыс. в месяц, - Смелянский

Сотрудник требует гарантировать выплату компенсации в размере 1 млрд евро в случае побочных эффектов или осложнений в течение года после вакцинации от коронавируса. Среди побочных эффектов автор письма отметил "непрерывный пронзительный крик" и "высокую температуру".

В ответ на письмо Смелянский иронично написал, что "заканчивает рабочую неделю на позитиве" и понял, "зачем топ-менеджерам такая высокая зарплата".

"Для того, чтобы если что, я мог выплатить миллиард евро возмещения сотруднику, который только на таких условиях согласен вакцинироваться. В общем, теперь я знаю почему политики и эксперты кричат на разных шоу — это у них побочный эффект от прививки. У вас может возникнуть вопрос — почему письмо напечатано на пишущей машинке? Я тоже его себе поставил. А потом понял. Это чтобы Билл Гейтс, случайно из-за Microsoft Word не чипировал его. Так что нас так просто не возьмешь", - написал Смелянский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не так много людей готовы идти в госсектор, особенно на руководящие должности, - Смелянский

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Укрпочта" заработала 42 миллиона чистой прибыли за полгода, - Смелянский