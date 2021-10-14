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Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста. ДОКУМЕНТ

Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против одного из крупнейших контрабандистов Александра Акста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Украины.

Напомним, 30 июля президент Зеленский провел заседание СНБО, по итогам которого секретарь СНБО Алексей Данилов огласил решение: "Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским... В список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список".

Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста 01Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста 02Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста 03
Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста 04
Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста 05

Кроме того, в список вошли 24 компании, аффилированные с вышеперечисленными лицами.

Главред Цензор.НЕТ на своей странице в Facebook не единожды акцентировал внимание на том, что Зеленский не подписывает свой указ, и объяснял возможные причины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский уже месяц не подписывает указ о санкциях против контрабандиста Акста, вопреки решению СНБО, - Бутусов

А также: 

Читайте: Зеленский уже два месяца не подписывает свой указ о санкциях против контрабандиста Акста, которого "крышует" его партнер, глава СБУ Баканов, - Бутусов

Автор: 

контрабанда (2409) санкции (11319) СНБО (4435) Акст Александр (4)


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Топ комментарии
+18
А чего так быстро? Дал время наладить новые схемы и спрятать активы, как и Мертветчуку?
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14.10.2021 16:50
+16
ну теперь,когда Акст передал свои дела новому доверенному лицу,можно и санкции подписать.
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14.10.2021 16:50
+13
Боротьба з контрабандою? 🤣🤣🤣 Не смішіть мої тапки! З контрабандою бояться інакше! Це боротьба З конкурентами у сфері контрабанди.
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14.10.2021 16:50
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Правила форума Совет форумчан
так он контрабас на горбу тягал или таможня помогала
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14.10.2021 16:49 Ответить
ну теперь,когда Акст передал свои дела новому доверенному лицу,можно и санкции подписать.
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14.10.2021 16:50 Ответить
а що це таке, санкції? Може краще рішення суду. мені здається це єдиний правовий спосіб...все решта виходить за рамки демократії
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14.10.2021 16:54 Ответить
За ришенням суду можно и сесть, а так - САНКЦИИ. А как громко звучит.
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14.10.2021 17:05 Ответить
ці санкції нічого не значать насправді крім порушення прав людини і конституції...
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14.10.2021 17:07 Ответить
а шмарклявим подобається
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14.10.2021 21:23 Ответить
Исходя из того,что суды не работают на государство,а только на свой карман,то решение может быть вынесено лет через 5-6.
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14.10.2021 17:59 Ответить
А чего так быстро? Дал время наладить новые схемы и спрятать активы, как и Мертветчуку?
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14.10.2021 16:50 Ответить
За это время структуры Акста провели все структурные изменения и перешли под управление подставных лиц сохранив все схемы и потоки. За сколько явлена Аксту такая милость от Зеленского и Ермака когда то узнаем.
TZE
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14.10.2021 22:07 Ответить
таки подписал..
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14.10.2021 16:50 Ответить
Когда Акст сам дал добро.
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14.10.2021 16:52 Ответить
Схоже на те.
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14.10.2021 16:54 Ответить
Так Зеленський призначив у Верховний суд двох суддів, яких при Порошенку відхилили через недоброчесність

ПрепиЗЕдент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення суддів Верховного Суду України.

Відповідно до https://www.president.gov.ua/documents/5302021-40385 указу президента, посади отримали Тетяна Анатоліївна Чумаченко (у Касаційний адміністративний суд) і Валерій Іванович Картере (у Касаційний господарський суд
Відомо, що обидва судді подавалися на конкурс у ВС ще у 2018-2019 році. Тетяна Чумаченко не відповідала критеріям доброчесності, тоді як Валерія Картере Громадська рада не допустила до конкурсу. Вона працювала в Касаційному адміністративному суді, він - у Вищому господарському суді.
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14.10.2021 16:54 Ответить
Боротьба з контрабандою? 🤣🤣🤣 Не смішіть мої тапки! З контрабандою бояться інакше! Це боротьба З конкурентами у сфері контрабанди.
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14.10.2021 16:50 Ответить
в общем, за 3 месяца НЕ договорился клоун с размерами откатов и подписал "санкции" - как "принуждение к сотрудничеству"
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14.10.2021 16:50 Ответить
за контрабанду сажать должны!
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14.10.2021 16:51 Ответить
Борба з олєгархом виходе на фінішну пряму
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14.10.2021 16:51 Ответить
літати бортом Фірташа - це добре
в його жінки є два борта Фірташа
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14.10.2021 16:56 Ответить
Єті пальоти на барту прінадліжащєму фірташу ваабщє у всєх єсть. Я сам два раза лжтал кагдата. Тіперь жєна літаіт. (c) DJ ZE baryga давід арахамія/
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14.10.2021 16:58 Ответить
та дві булки..
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14.10.2021 17:00 Ответить
Акст, понятно? Ещё один запорожский козак жирует в Украине. И чтобы таких шмулей обезопасить, нам понадобился ещё и закон об антисемитизме. Как и сто лет назад власть в стране захватила этническая преступная группировка. Внучата Ильича, ****.
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14.10.2021 16:51 Ответить
Не минуло і трьох місяців... Досить швидко передав "канали, явки, паролі"
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14.10.2021 16:52 Ответить
Мені здається, що санкції застосовують до іноземців, а власних мерзотників треба до суду
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14.10.2021 16:53 Ответить
Славік, ти статтю читав? чи тільки заголовок?
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14.10.2021 16:55 Ответить
а чому царь особисто займається якимись окремими людьми замість того щоб переслідувати їх в судовому порядку? Може він захоче і вас записати в контрабас або олігархи, наприклад. Що, є рішення суду, яке підтверджує що ці особи вчиняли злочини пов'язані з контрабандою?
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14.10.2021 17:05 Ответить
Слава, ти на питання відповідай, а якщо сказати нічого то не треба нічого придумувати. Я тебе зовсім про інше запитував. А то шо зебіли є зебілами я і без тебе знаю.
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14.10.2021 17:08 Ответить
Потому что 30 лет страна строилась под определённый круг лиц,судовая система в том числе.но если их всех сегодня разогнать,то вы первый начнёте волать о беспределе.
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14.10.2021 18:05 Ответить
але почали ви з тих людей, яких іменують в народі олігархами
тепер от - контрабандисти...
не зупиняйтесь впроваджувати принцип "плати владі - і роби, що бажаєш"
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14.10.2021 16:54 Ответить
Так, а шо з громадянами України Фальковским та Студенцем вони вже сидять?
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14.10.2021 16:55 Ответить
вони не сидять, вони - вийшли покуріть за формулою:
"Іди геть звідси, розбійник...."
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14.10.2021 16:59 Ответить
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14.10.2021 17:06 Ответить
Він казав толерантніше "Вийди отсюда, розбійник"
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14.10.2021 17:10 Ответить
от і мене хвилює чому громадяни України перебувають під якимись санкціями замість того щоб до них застосовувалися заходи визначені рішенням суду. Ладно там іноземці, але свої, рідні...
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14.10.2021 17:06 Ответить
Слава, перечитай ще раз статтю
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14.10.2021 17:14 Ответить
Злий, прочитав і що? Роз'ясни що ти маєш на увазі!
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14.10.2021 17:18 Ответить
Бесполєзно
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14.10.2021 20:28 Ответить
задрало это:
"Іди геть звідси, розбійник...."
мелкое, беспомощное ничтожно чмо

судить их не за что, надо полагать ?
или все же попробовать через суд посадить и конфисковать ворованное?
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14.10.2021 16:57 Ответить
Hellis@13Hellis_13

https://twitter.com/13Hellis_13/status/1448373789578997765 18 ч



Когда я поняла, что сын стал взрослым и самостоятельным, то пришла к решению, что теперь надо успеть пожить для себя. И хорошо успевала.
Но потом пришло две беды: Вова и ковид.
И для меня Вова намного мерзопакостнее
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14.10.2021 16:59 Ответить
и это не наказуемо? таможенники ему не помогали?
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14.10.2021 17:01 Ответить
Бедняга, работает, не жалея себя, по выходным и праздникам! А сколько ещё предстоит бесполезных законов подписать и никогда не работающих санкций понапридумать, умом тронуться. Отдохни уже, что ли!
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14.10.2021 17:13 Ответить
я попробовал проанализировать действия нашего президента за время его правления и пришол к выводу что он уже два года посилает всех нас нах..... по этому навожу несколько примеров хоть это мизер от всех его высказиваний или молчания. и так:
молчание на серьезный вопрос, это значить, пошли нах......
почему в ОП аферисты? это друзья, так что пошли нах....
в чем не прав Гео Лерос? пошли нах... вместе с ним.
почему как президент были в Омане без протокола? я так решил. так что Нах...
почему страной правят неуки и прходимци? пошли нах...
почему Ваши люди сривают гособоронзаказ, это пока что не мои люди так что нах...
почему продаете землю бех референдума? мы так решили значить десять раз нах нах нах....
почему на секретном совещании рнбо 4 человека без доступа? я пригласил, пошли Нах...
у Вас в ОП предатели, слили вагнеровцев. это не предатели а я, так что опять пошли нах...
уже скоро третья весна, где посадки? дайте разобраться с потоками а пока идите нах...
обьясните за офшоры. ОТВЕТ президента ВЫ ВСЕ ЗНАЕТЕ. стократное НАХ!!!
И ТАКОЕ ПРОИСХОДИТ КАЖДЫЙ ДЕНЬ, ЕЖЕЧАСНО, ЕЖЕМИНУТНО. опять же, это мое субьективное виденье происходящего.
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14.10.2021 17:13 Ответить
Молодец Президент Зеленский ! Президент человек дела и самый честный из всех предыдущих.Кравчука можно вычеркнуть потому что он не понимал что можно так воровать в таких маштабах
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14.10.2021 17:23 Ответить
Тсссс -це божевільни…
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14.10.2021 17:31 Ответить
"
Зеленський підписав Указ про санкції проти одного з найбільших контрабандистів Акста"-так ішо он аказіваєтся із другой сінаґоґі?
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14.10.2021 17:25 Ответить
Это силища какая.Санкции - это почти,как Ахметов гудел гудками своих заводов!Да и цель такая же - ничего не сделать,когда надо было бы.
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14.10.2021 17:25 Ответить
Жаль Чекотило не дожил до этих времен , отделался бы сейчас санкциями.
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14.10.2021 17:45 Ответить
А в тюрьму посадить его никак нельзя?
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14.10.2021 17:51 Ответить
Можно,но на это потребуются годы.
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14.10.2021 18:11 Ответить
Семёнченко вон посадили. И ничего не надо. Прямо на следующий день как им захотелось.
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14.10.2021 21:03 Ответить
Семенченко под следствием находится,а не сидит.
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16.10.2021 14:27 Ответить
А хто ж цого посадить - він же памятник.
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14.10.2021 20:18 Ответить
Держи вора ))
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14.10.2021 17:59 Ответить
Тепер цим буде займатись ермак і баканов.
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14.10.2021 18:05 Ответить
Колись бандитів садили в тюрму, а зараз санкції.
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14.10.2021 18:49 Ответить
А був час коли і розстрілювали.
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14.10.2021 20:17 Ответить
Почему санкции, а не уголовные дела?
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14.10.2021 20:02 Ответить
Санкции к контрабандисту?! УК отменили что ли?
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14.10.2021 20:05 Ответить
УК відмінили вже років так 30 тому. А ви і не помітили?
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14.10.2021 20:15 Ответить
"Цього разу цей список формувала не Служба безпеки України, а Міністерство внутрішніх справ" - із цього виходить, що цих бандитів кришувало СБУ, тобто грошики отримував друг-Баканов.
Незручно якось вийшло через міжвідомчу незлагодженість.
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14.10.2021 20:13 Ответить
tZE inform


@tZEinform

·
https://twitter.com/tZEinform/status/1448672261553246211 2 ч



Через два с лишним месяца после принятия решения, Зеленский подписал указ о наложении санкций на крупнейшего украинского контрабандиста Александра Акста.
За это время структуры Акста провели все структурные изменения и перешли под управление подставных лиц сохранив все схемы и потоки. За сколько явлена Аксту такая милость от Зеленского и Ермака когда то узнаем.
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14.10.2021 20:57 Ответить
Схоже що дали "зелену дорогу".
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14.10.2021 21:03 Ответить
Щось чим далі, тим сумніше стає.
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14.10.2021 21:34 Ответить
 
 