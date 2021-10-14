Зеленский подписал Указ о санкциях против одного из крупнейших контрабандистов Акста. ДОКУМЕНТ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал Указ о введении санкций против одного из крупнейших контрабандистов Александра Акста.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается на сайте президента Украины.

Напомним, 30 июля президент Зеленский провел заседание СНБО, по итогам которого секретарь СНБО Алексей Данилов огласил решение: "Мы начали в свое время работать с той категорией людей, которых называют в народе контрабандистами. Не все из них вошли в предварительные списки. Эти списки были дополнены. В этот раз этот список формировала не Служба безопасности Украины, а Министерство внутренних дел во главе с министром Денисом Анатольевичем Монастырским... В список вошли три физических лица: гражданин Германии 1986 г.р. Александр Акст, гражданин Украины 1974 г.р. Валерий Фальковский, а также гражданин Украины 1984 г.р. Владислав Студенец. Кроме того, 24 компании, аффилированные с этими господами, также вошли в этот список".











Кроме того, в список вошли 24 компании, аффилированные с вышеперечисленными лицами.

Главред Цензор.НЕТ на своей странице в Facebook не единожды акцентировал внимание на том, что Зеленский не подписывает свой указ, и объяснял возможные причины.

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