С начала суток войска РФ не проявляли огневой активности на Донбассе, - штаб ООС

На Донбассе с начала суток не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО