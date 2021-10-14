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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток войска РФ не проявляли огневой активности на Донбассе, - штаб ООС

С начала суток войска РФ не проявляли огневой активности на Донбассе, - штаб ООС

На Донбассе с начала суток не зафиксировано нарушений режима прекращения огня.

Об этом в Facebook сообщает пресс-центр штаба ООС, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение текущих суток со стороны российско-оккупационных войск нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой", - говорится в сообщении.

Украинские подразделения продолжают выполнять задачи по отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский прибыл на Донбасс. ФОТО

Автор: 

обстрел (27396) Донбасс (26956) наемники рф (2087) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+13
Підніму трохи тобі настрій:

Отдыхают в Карпатах украинец, американец и москаль. Горы вокруг, красота. Решили они посоревноваться, у кого эхо будет дольше звучать.
Москаль первый - «Уррря!». Пару раз эхо «уракнуло» и затихло.
Американец - «Freedom!». Целых полминуты звучало.
Украинец - «Москаль в горах!!!». И тут пошло по горам - «Москаль в горах!»… «Москаль в горах!»…«Москаль в горах!»…Через пять минут москаль спрашивает - «И что, долго теперь будет это эхо?». Украинец - «Поки не знайдуть». Москаль - «что не найдут?». Украинец - «Тебе».
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14.10.2021 18:14
+11
зеля пазваніл, сказал пацани нє бамбітє
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14.10.2021 18:07
+11
Або цей- улюблений. ))


-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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14.10.2021 18:19
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зеля пазваніл, сказал пацани нє бамбітє
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14.10.2021 18:07 Ответить
Ржачно, але дебіли на повному серйозі таке писали про Петра.
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14.10.2021 18:09 Ответить
За Петра Олексійовича було таке, що, коли він приїзжав, то принаймні на тій ділянці не стріляли.
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14.10.2021 19:47 Ответить
Це добре, але ще не вечір!!!!!!!!! Хтось пам"ятає хоч один день ТИШІ??????????
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14.10.2021 18:09 Ответить
краще не тиша, а розвідка боєм, в тил супротивника з артпідготовкою!!!!
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14.10.2021 18:15 Ответить
Маю надію, що незабаром буде і такий наказ!!!!! І повзучий наступ!!!!!!!
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14.10.2021 18:20 Ответить
Зеля ж на дамбасі...
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14.10.2021 18:09 Ответить
Шут шутом, а не стреляют. Вот вам и Вовочка.
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14.10.2021 18:09 Ответить
І кожен раз це співпадає з відвідинами найвеличніВшим фронту. Може, хай там живе, щоб кацапи дотримувались вавиного "режиму тиші"?
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14.10.2021 18:53 Ответить
Может бубочку заселим в окопы и тогда стрельба прекратится сама собой?
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14.10.2021 18:11 Ответить
Підніму трохи тобі настрій:

Отдыхают в Карпатах украинец, американец и москаль. Горы вокруг, красота. Решили они посоревноваться, у кого эхо будет дольше звучать.
Москаль первый - «Уррря!». Пару раз эхо «уракнуло» и затихло.
Американец - «Freedom!». Целых полминуты звучало.
Украинец - «Москаль в горах!!!». И тут пошло по горам - «Москаль в горах!»… «Москаль в горах!»…«Москаль в горах!»…Через пять минут москаль спрашивает - «И что, долго теперь будет это эхо?». Украинец - «Поки не знайдуть». Москаль - «что не найдут?». Украинец - «Тебе».
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14.10.2021 18:14 Ответить
А я такий знаю )
Зустрілися Українець з американцем і в них зайшла розмова про гори. Американець говорить:
- У нас такі гори, що як гукнеш то ехо 5 хвилин триває.
Українець:
- Ну то їдем подивимось.
Вилізають на вершину та й американець кричить:
- Hello !!!
Ехо:
- Hello- ello- llo- o .
А Українець каже :
- Та хіба це гори ? У нас у горах ехо 3 години тримається.
Американець?
- Ну поїхали подивимося.
Вилазять вони на Говерлу і Українець:
- В Карпатах москаль !!!
Луна: Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !? Де москаль !?
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14.10.2021 18:16 Ответить
Або цей- улюблений. ))


-Шановний,не пийте воду з цього ставка,туди лайно з всього села стікає.

-Што ви гаварітє? Гаварітє па рускі,я вас нє панімаю.

-Я кажу двома руками черпай!
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14.10.2021 18:19 Ответить
У мене є схожий але довший:

- Эх-х-хорошо у вас на Украине!
- Дякуємо.
- Нет, в самом деле. Вы даже сами не подозреваете, насколько замечательная у вас страна.
- Приємно чути.
- Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, что я ем сейчас, как называется?
- Налисники.
- Как?
- Налисники.
- "Налисники"? Потрясающе просто. Звучит как секс!
- Смачного.
- А женщины! Я вот когда иду по улице, просто иду - банально фланирую, так сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, что бесконечно влюбляюсь, понимаете...
- Так.
- Прям на ходу, верите? Как мальчишка! Так бы и жил здесь.
- А ось це зайве.
- Что?
- Нічого-нічого.
- Вот видите, не понял. А казалось бы, родственные языки... Да что там языки - культура одна, история! Но кухня просто божественная, невероятная кухня. Вот как называется то, что я сейчас ем?
- Щуряча отрута.
- Как-как?
- Щуряча отрута.
- "Отрута"?
- Так.
- Замечательно просто. Роскошная фонетика!
- Смачного.
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14.10.2021 18:25 Ответить
😂😂😂
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14.10.2021 18:48 Ответить
мабуть и живет из-за этого качества какцапа самый краткий анекдот о нем, мол, шел хахол зробив на пол, шел какцап - зубами цап.
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14.10.2021 18:49 Ответить
- «... ты кто?»
- «...русский...»
- «...я у тебя не диагноз спрашиваю, а национальность...»
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14.10.2021 18:52 Ответить
Никто не может так понять русскую душу, как русская печень и русские почки!
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14.10.2021 18:59 Ответить
- Почему в России такая низкая рождаемость?
- Потому что рассеянин без водки не может начать, а с водкой - кончить...
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14.10.2021 19:02 Ответить
Да и не говорите, бо страшнее пьяного русского мужика может быть только русский мужик с похмелья... о каком там начать-кончить, там кредо - ВСЕГДА(забухать), потому все кацапы - недоперепившие. и уроды заточкой.
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14.10.2021 19:05 Ответить
Зы... про кокцапа, аксиома: РОЖДЕННЫЙ ПИТЬ ЗАЧАТЬ НЕ МОЖЕТ
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14.10.2021 19:22 Ответить
ЗЫ... потому ковид сейчас и косит по 1000 какцапов в день (официально), но реально - это по 10000 в день.
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14.10.2021 19:02 Ответить
Я вже тридцять років не був в Україні, здається мені, що я вперше почув - Налисники.
У нас вдома казали (і зараз кажуть) - блинчики або млинці.
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14.10.2021 19:27 Ответить
"млинці" це "заготовка" для "налисників" (стосовно останніх - напівфабрикат") Не знаю звідки ти родом але Подніпров"я каже саме "налисники"
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14.10.2021 19:32 Ответить
Я з Дніпра.
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14.10.2021 19:37 Ответить
Так все що південніше Черкас і Вінниці - "Новоукраїна" Там і діалекти сталі сформуваться не встигли! Адже до 18 століття там було "Дике поле" Там не було значних сталих мас населення - лише хутори А потім туди нагнали людей з половини імперії і Європи Українці москалі євреї серби болгари німці данці Два століття (та ще й з купою воєн) - дуже мало для формування діалекту
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14.10.2021 19:51 Ответить
Це так. Дикі ми.
У Дніпрі на мій час нараховувалось понад 1.000 000 people населення. На весь оцей муравєйник лише in university був факультєт Журналистики з Україньською мовою викладання, крім цьго була лише одна (1) Англо-Україньська школа на все місце.
Але що до "млинців" - колись я читав О'Генрі в Україньському перекладі. Там було одне оповідання «Піментові Млинці». І там йшлося не про полуфабрикат, а про готову страву. Але це був переклад за часів совєтів.
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14.10.2021 20:16 Ответить
І для мене улюблений. Хотіла поділитися, та ви випередили. Дякую.
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14.10.2021 18:57 Ответить
Аналогічний:
- Люди добрі, не пийте, джерело отруєне!
- Прастите, ми нє панимаєм
- Ааа Ну то я говорю: пийте осторожно, вода холодная
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14.10.2021 19:53 Ответить
Стоїть дід Панас на греблі ставка,курить люльку і спокійно,але пильно дивиться на чоловіка,що відчайдушно ******** руками і волає:
- ПАмАгите,тАну.пАмАгите, пАмАгите,тАну-у-у-у...
-Ото би ти краще б плИвати навчився, аніж по мацькальски цвенькати...
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15.10.2021 02:28 Ответить
Супер!
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15.10.2021 06:21 Ответить
Звичайно. Зеленський же на Донбас полетів.
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14.10.2021 18:13 Ответить
підкачає стегна на промці біля Києва
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14.10.2021 18:16 Ответить
Кокцапы как бы не шли по беспределу, но в такой день знают свое место, бо знают , шо в такуую дату огребут по полной сверх нормы, мало не покажется..
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14.10.2021 18:16 Ответить
То так,Саша,бо гірше москаля із бодуна є тільки роз"ярений українець,особливо,якщо він є воїном ЗСУ!
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14.10.2021 21:17 Ответить
Обманчивый покой.
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14.10.2021 18:16 Ответить
Бубочка на Донбасе, значит стрелять нельзя. А нашим давно уже запретили.
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14.10.2021 18:26 Ответить
Всі стоїмо незламно, бо за нами Україна
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14.10.2021 18:35 Ответить
Приколы нашего городка: если это не наши хакеры протролили какцапов, но кацапоконсулы в Харькове осудили действия нарабсеи, как захватчика в Украине, и поздравили наших воинов с Праздником.
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14.10.2021 18:35 Ответить
Та це не приколи. Сьогодні прочитав і отеретів. Якщо ото не фейк, то отим "сорвиголовам" потрібно негайно просити політичного притулку в України і ні у якому разі не повертатись на парашію,бо ***** їх неодмінно вб"є.
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14.10.2021 21:23 Ответить
а вспомните как я говорил указывая на эту аномалию )))) - а может стоит найсветлейшего катать день и ночь вдоль границы с рахой???? ну если те даже ложкой по котелку грымнуть боятся пока зенелох где-то может быть около передовой ))))
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14.10.2021 18:36 Ответить
Вдоль границы с каазламордыми - минные поля, вы дело говорите.
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14.10.2021 18:46 Ответить
А на главной странице сайта написано что один украинский воин ранен в результате обстрела?
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14.10.2021 19:01 Ответить


в Ким-Чен-Зе не стреляет. братья по оффшорам.

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14.10.2021 19:03 Ответить
Ну,як ***** із чубчиком? Красава! Так і хочеться його відірвати!
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14.10.2021 21:26 Ответить
 
 