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Новости Агрессия России против Украины
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В ближайшее время все ограничения для женщин в армии будут отменены, - советник главнокомандующего ВСУ Арнаутова

В ближайшее время все ограничения для женщин в армии будут отменены, - советник главнокомандующего ВСУ Арнаутова

В Украине до сих пор действуют ограничения относительно возможности назначения женщин на определенные должности. В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.

По ее словам, в Военно-морских силах остаются несколько должностей, которые являются запрещенными для женщин. Поэтому в ВСУ планируют в течение одного или двух месяцев отменить ограничения.

Арнаутова отметила, что речь идет о боевых должностях, в частности, о должностях на кораблях, связанных с ядовитыми и взрывчатыми веществами.

"Логика такова (по поводу снятий ограничений. — Ред.) — это не значит, что мы хотим загнать женщин на эти должности. Это такие международные подходы: в законодательстве не должно быть никаких ограничений для любого. Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее", — пояснила советник главнокомандующего ВСУ.

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По состоянию на начало 2021 года в ВСУ служат и работают примерно 57 тысяч женщин. Среди гражданских работников ВСУ женщины составляют более 54% от общего количества гражданского личного состава.

Проходит службу в ВСУ 31 тысяча женщин — это 15,6% от общего количества военных. Также в Украине есть две женщины, которых отметили званием генерал: генерал-майор полковник медицинской службы Людмила Шугалей, а также нынешняя министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.

Кроме того, в этом году Татьяна Остащенко стала первой женщиной, возглавившей командование ВСУ, а именно Медицинские силы.

Автор: 

женщины (890) ВСУ (6629)


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Топ комментарии
+10
Интересно, сколько из этих 31 тысячи, а тем более из 57, в совершенстве владеют стрелковым оружием и могут, как минимум, защитить себя, а потом уже и всю страну? Равноправие распространяется на профессиональный уровень?
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14.10.2021 19:03
+6
призивати теж почнуть?
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14.10.2021 19:57
+5
Ну, хоть так повысим рождаемость!
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14.10.2021 19:07
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14.10.2021 19:07 Ответить
тебе на голову... таки Да!
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14.10.2021 19:07 Ответить
радниця Головнокомандувача Збройних Сил України з ґендерних питань Вікторія Арнаутова
ох і посади є
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14.10.2021 19:01 Ответить
О скільки прізвищ чудних в Світі є..., і Сміт,і Вессон, навіть Шевальє-є?,питаю-А?!
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14.10.2021 19:37 Ответить
Каша в голове и оккультность. Накомандует
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15.10.2021 06:49 Ответить
Интересно, сколько из этих 31 тысячи, а тем более из 57, в совершенстве владеют стрелковым оружием и могут, как минимум, защитить себя, а потом уже и всю страну? Равноправие распространяется на профессиональный уровень?
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14.10.2021 19:03 Ответить
Мається на увазі призначення на певні посади. Янелох призначить Верещучку міністром оборони і зажівьом.
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14.10.2021 19:09 Ответить
Їх навіть нецікавить чому нехочуть брати в бойові підрозділи жінок. Тут питаня навіть не в гендерній політиці, а тому що 70% з них невідповідають займаній посаді. Тим паче на даний час в деяких підрозділах де кількість жінок висока мують низку серйозних проблем. Одна з яких, наряди ми навіть неговорим про стрільби з непристреляної зброї та інше. В більшій своїй масі жінкі невзмозі виконати покладені задачі на них. Навіть неговорячи про фізичний труд ритя блідажів , такелажні роботи та інше. К рім цого вісомий фактор грають як і вік та специфіка жінок які готові йти в армію.
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15.10.2021 00:07 Ответить
Ну, хоть так повысим рождаемость!
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14.10.2021 19:07 Ответить
Головнокомандувачкиня Верешчук!!! Нє, нуачьо?
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14.10.2021 19:07 Ответить
Літатиме на парасольці над лінією розмежування і командуватиме.
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14.10.2021 19:11 Ответить
В тему с верховным-клоуном, какая разница...
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14.10.2021 19:13 Ответить
Арнаутова отметила, что речь идет о боевых должностях, в частности, о должностях на кораблях, связанных с ядовитыми и взрывчатыми веществами. Источник:
Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее Источник:

А как же газоопасные работы (Работа внутри емкостей)? Тоже снимут ограничения? Мне хоть их и жалко (баб), но простите!

Даешь полное равноправие и отмену Главы 12 - КЗоТ Украины - Труд женщин! Ох шо буде, шо буде!
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14.10.2021 19:15 Ответить
Да уж.Командовать кораблём в момент гормонального всплеска-это не хухры мухры.А если в этот момент капитану эсминца прислать фото,где её муж с любовницей и координаты квартиры голубков...То парочке не позавидуешь.Ракеты точно лягут в цель
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14.10.2021 19:41 Ответить
.А если в этот момент капитану эсминца прислать фото,где его жена с любовником
и координаты квартиры голубков...То парочке не позавидуешь.Ракеты точно лягут в цель
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14.10.2021 20:44 Ответить
Мужчин так гормоны не накрывают как женщин.Где в работу по плану мести,включается не одно полушарие мозга,а целых два.Два ядра.Одно просчитывает логическую вероятность,другое творческую месть на полную мощность процессора.В этот момент, если случится перегрев,летит и система и ракеты
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14.10.2021 21:06 Ответить
Хорошо сказано!
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14.10.2021 22:59 Ответить
В мире есть женщины капитаны кораблей. Редкость, но бывет.
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14.10.2021 23:20 Ответить
Особливість українок - стояти руки в боки. Нація амазонок, які народжують славетних воїнів.
Но які вони гарні у формі, красуні!
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14.10.2021 19:45 Ответить
Мені також жінкі в формі більш до вподоби, чим чоловіки! Но всему свое место и здравый смысл!
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14.10.2021 23:04 Ответить
мне тоже в форме нравятся на порнохабе. А вот на службе блевать хочется. Я как-то в полях Донбасса с одной мадам встретился. Какала она в посадке. Такая психологическая травма получилась, шо ппц. Лучше бы осколок получил. Думал импотентом на всю жизнь останусь. Через пол года отпустило.
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15.10.2021 00:35 Ответить
Лейтенант Ржевский собственной персоной?
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15.10.2021 02:33 Ответить
форма красуни моей травме не помогла https://censor.net/ru/comments/locate/3293984/01921419-9103-715a-8315-0ee869115613
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15.10.2021 00:39 Ответить
Вона сама ще ,як дитина
Красива,юна, молода.
Її би колисати сина:
Вона пішла там де війна.

Професію таку здобула
Цю клятву Гіпократа береже.
Її вона там не забула
Свою Вкраїну стереже.

А ці такі тендітні руки:
Скільки синів наших спасли.
Щоб не доїли в полі круки,
Що мали сили їх несли.

Який у неї гордий погляд.
В руках стискає автомат.
За раниними вмілий догляд,
А вороття нема назад.

Вона сама ще, як дитина:
Її б кохати і любить.
Вмивається сльозами Україна -
За неї серденько болить.
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17.10.2021 21:13 Ответить
Дайош равноправие! Мужикам декретный отгул...
Туфта это от лукавого. В плен попадают на войне иногда, там про права и равноправие женщин порассуждаете, бабоньки.
Головой думайте
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14.10.2021 19:53 Ответить
призивати теж почнуть?
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14.10.2021 19:57 Ответить
Людмила@Kovaleva240161





Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
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14.10.2021 20:04 Ответить
Ощущение, что госохраной руководит мамаРима!
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14.10.2021 23:06 Ответить
В Украине до сих пор действуют ограничения относительно возможности назначения женщин на определенные должности. В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения. Источник:
Спочатку зробіть армію як у ЄС, НАТО, а потім вже щось про гендер качайте
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14.10.2021 20:39 Ответить
В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения. Как передает , об этом в эфире "Радио Свобода" https://www.radiosvoboda.org/a/news-zsu-posady-zhinky/31508798.html рассказала советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова. Источник:

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14.10.2021 20:43 Ответить
В нас строкова служба,тільки для чоловіків.Чомусь всі мовчать.
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14.10.2021 21:29 Ответить
вот тут в точку. Я под столом!
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15.10.2021 00:31 Ответить
Мужикам разрешат рожать и кормить грудью.Блдь,какое позорище: мужики бегают от военкоматов и пускают пьяные слюни у наливаек и телевизоров.Женщина,вместо материнской ласки детям -тянет армейскую лямку и убивает врагов или погибает или становится калекой! СТЫД КАКОЙ!
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14.10.2021 21:53 Ответить
99% баб в армию из-за ****** идут и за мужиками охотятся.
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15.10.2021 00:31 Ответить
так няхай заместо зели епошат, а то развели тут сплошной грин пис
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14.10.2021 22:05 Ответить
Писец. И так жопа в армии из-за баб. То месячные, то животик болит, то дитё заболело, то декретный отпуск, то морду бьют бойцы из-за баб, то ********. А как что-то сделать серьезное - я не мАгу, йа женьЩина! ******* уже. А еще киевской Мери Попинс засмердило на посту МО. Жесть. Буду увольняться от греха подальше.
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15.10.2021 00:29 Ответить
Більше жінок потрібно в армії ? Серйозно ? Кончені популісти ((( Справжній "невидимий батальйон"- вони є й числяться на посаді але толку від них немає )))
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15.10.2021 01:50 Ответить
Про трансгендерів нічого. Забули? Дискримінація? Не допрацьовують, однако.
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15.10.2021 05:19 Ответить
А среди наших пленных женщины есть? Как там с правами и равноправием?
Или это в штабах равноправие?
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15.10.2021 06:41 Ответить
верно! всех феминисток - на корабль с ядовитыми и взрывчатыми веществами.
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15.10.2021 20:22 Ответить
 
 