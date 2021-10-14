В ближайшее время все ограничения для женщин в армии будут отменены, - советник главнокомандующего ВСУ Арнаутова
В Украине до сих пор действуют ограничения относительно возможности назначения женщин на определенные должности. В ближайшее время в Вооруженных Силах планируют отменить все ограничения.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в эфире "Радио Свобода" рассказала советник главнокомандующего ВСУ по гендерным вопросам Виктория Арнаутова.
По ее словам, в Военно-морских силах остаются несколько должностей, которые являются запрещенными для женщин. Поэтому в ВСУ планируют в течение одного или двух месяцев отменить ограничения.
Арнаутова отметила, что речь идет о боевых должностях, в частности, о должностях на кораблях, связанных с ядовитыми и взрывчатыми веществами.
"Логика такова (по поводу снятий ограничений. — Ред.) — это не значит, что мы хотим загнать женщин на эти должности. Это такие международные подходы: в законодательстве не должно быть никаких ограничений для любого. Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее", — пояснила советник главнокомандующего ВСУ.
По состоянию на начало 2021 года в ВСУ служат и работают примерно 57 тысяч женщин. Среди гражданских работников ВСУ женщины составляют более 54% от общего количества гражданского личного состава.
Проходит службу в ВСУ 31 тысяча женщин — это 15,6% от общего количества военных. Также в Украине есть две женщины, которых отметили званием генерал: генерал-майор полковник медицинской службы Людмила Шугалей, а также нынешняя министр по делам ветеранов Юлия Лапутина.
Кроме того, в этом году Татьяна Остащенко стала первой женщиной, возглавившей командование ВСУ, а именно Медицинские силы.
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ох і посади є
Когда у нас есть ограничения, то получается, что мы не позволяем женщине самостоятельно принимать решение о своей судьбе, объективизируем ее Источник:
А как же газоопасные работы (Работа внутри емкостей)? Тоже снимут ограничения? Мне хоть их и жалко (баб), но простите!
Даешь полное равноправие и отмену Главы 12 - КЗоТ Украины - Труд женщин! Ох шо буде, шо буде!
и координаты квартиры голубков...То парочке не позавидуешь.Ракеты точно лягут в цель
Но які вони гарні у формі, красуні!
Красива,юна, молода.
Її би колисати сина:
Вона пішла там де війна.
Професію таку здобула
Цю клятву Гіпократа береже.
Її вона там не забула
Свою Вкраїну стереже.
А ці такі тендітні руки:
Скільки синів наших спасли.
Щоб не доїли в полі круки,
Що мали сили їх несли.
Який у неї гордий погляд.
В руках стискає автомат.
За раниними вмілий догляд,
А вороття нема назад.
Вона сама ще, як дитина:
Її б кохати і любить.
Вмивається сльозами Україна -
За неї серденько болить.
Туфта это от лукавого. В плен попадают на войне иногда, там про права и равноправие женщин порассуждаете, бабоньки.
Головой думайте
Тільки но з Хортиці.
Хочь вас сказати, такого п....цю я не бачила, приїздили до нас на Покрову і Кучма, і Легітимний, був не один раз Порох, але, щоб через кожні 50м.поліціант,щоб в лісі під деревами вояки...
В атракціоні стрільби з лука відібрали стріли на час перебування ЗЕ.
Спочатку зробіть армію як у ЄС, НАТО, а потім вже щось про гендер качайте
Или это в штабах равноправие?