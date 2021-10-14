Три страны до сих пор не начали вакцинацию от COVID-19, - ВОЗ

Вакцинация от коронавируса еще не началась в трех странах мира - Бурунди, Эритрее и Корейской Народно-Демократической Республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ВОЗ.

Так, в организации заявили, что 56 стран были фактически исключены из глобального рынка вакцин и не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября - большинство из них в Африке.

"Еще больше стран рискуют не достичь целевого показателя 40% к концу этого года. Три страны еще не начали вакцинацию: Бурунди, Эритрея и КНДР. Около половины остальных стран ограничены в поставках. У них есть программа вакцинации, но у них нет достаточного количества вакцины, чтобы ускориться и достичь намеченной цели", - говорится в сообщении.

В ВОЗ призвали ряд стран ускорить темпы работы программы COVAX, целью которой является более честное распределение вакцины.

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