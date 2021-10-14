РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6478 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
24 059 104

Три страны до сих пор не начали вакцинацию от COVID-19, - ВОЗ

Три страны до сих пор не начали вакцинацию от COVID-19, - ВОЗ

Вакцинация от коронавируса еще не началась в трех странах мира - Бурунди, Эритрее и Корейской Народно-Демократической Республике.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ВОЗ.

Так, в организации заявили, что 56 стран были фактически исключены из глобального рынка вакцин и не смогли достичь цели вакцинации 10% своего населения к концу сентября - большинство из них в Африке.

"Еще больше стран рискуют не достичь целевого показателя 40% к концу этого года. Три страны еще не начали вакцинацию: Бурунди, Эритрея и КНДР.  Около половины остальных стран ограничены в поставках. У них есть программа вакцинации, но у них нет достаточного количества вакцины, чтобы ускориться и достичь намеченной цели", - говорится в сообщении.

В ВОЗ призвали ряд стран ускорить темпы работы программы COVAX, целью которой является более честное распределение вакцины.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Группа ученых займется исследованием новых вирусов и работой над предотвращением пандемий, - ВОЗ

Автор: 

вакцина (3815) ВОЗ (777) КНДР (1214) COVID-19 (18608)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
О, так ці країни - рай для антивакцинаторів!
показать весь комментарий
14.10.2021 19:02
+22
Почему же они до сих пор не вымерли без спасительной жижи?
показать весь комментарий
14.10.2021 19:24
+13
А сейчас за чьи лечат?
показать весь комментарий
14.10.2021 20:10
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
треба коротше.

москалі колються.
показать весь комментарий
15.10.2021 08:59 Ответить
Росія така ж сама залежна колонія, як і Україна.
показать весь комментарий
15.10.2021 13:44 Ответить
Denis Denissov 9ab7c2b0 , Даагой дуг , я не знаю сколько у Вас не вымерло ,однако ,я точно знаю ,что у меня умер товарищ в Германии от короны , и прикиньте , ему было 46 лет . А ещё умерла вся семья знакомых в москве , девушке было 24 года года .А привите люди тоже умирают ,но процент гораздо меньше , и переносится болезнь легче ,если заболел . Ну а вообще дедушка Дарвин был прав ,от части
показать весь комментарий
15.10.2021 08:52 Ответить
Культ ОРВИ говорите , это просто вам повезло и ОРВИ не стукнуло по настоящему , не дай Бог конечно ,ни кому не желаю желаю пройти через больницу , но Вы должны обязательно прочитать про Фому ,Михалкова
показать весь комментарий
15.10.2021 09:04 Ответить
Страница 2 из 2
 
 