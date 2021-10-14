17-е по счету уголовное производство открыто против бизнесмена Тынного в интересах фирмы главы СБУ Баканова

Бизнесмен Игорь Тынный заявил, что СБУ по команде главы Службы Ивана Баканова, "из мотивов личной мести, на протяжении двух лет ищет любые варианты", как "достать" его бизнесы.

Об этом бизнесмен сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В лучших традициях совдеповской карательной машины в пятницу перед праздниками у нас в энерго бизнесе прошел очередной обыск (четвертый по группе компаний за начало осени). Фабула обвинений такова: следствие по делу №42019101070000224 от 15.08.2019 утверждает, что мои компании "Гидроэнергоресурс", "Акванова Гидроресурс" и "Акваресурсэнерго" совместно с сотрудниками АТ "Укргазбанк" буд-то бы разворовали средства государственного банка", - говорится в сообщении.

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По словам Тынного, срок полного погашения кредитов наступит в 2024-2027 гг. Кредиты выдавались для постройки миниэлектростанций, которые построены, введены в эксплуатацию и эффективно работают. Обязательства по кредитным договорам предприятия выполняют, график погашения кредитов соблюдается, проценты оплачиваются, просроченной задолженности нет.

Кроме того, добавил бизнесмен, группа компаний погасила ранее выданных кредитов АТ "Укргазбанк" более 9,5 млн евро и заплатила процентов по кредитам около 4,4 млн евро.

"Уголовное дело расследовать начала полиция метрополитена г. Киев. Трудно предположить какое именно отношение имеет сие подразделение Нацпола к строительству гидроэлектростанций в Полтавской области, предполагаю, что очень "бубновое". Оперативное сопровождение уголовного производства, как и в 17 других производствах по моим юрлицам, осуществляют сотрудники департамента экономики СБУ. Именно эти мерзавцы проедают бюджетные деньги на непонятные уголовные "производства" и постоянно влипают в скандалы с несоответствием образа жизни своим коррупционных доходам", - подчеркнул Тынный.

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Бизнесмен рассказал, что спустя почти полгода после закрытия дела, прокуроратура возобновила уголовное производство, что является очевидным процессуальным нарушением.

"СБУшники, по команде своего шефа Ивана Баканова, из мотивов личной мести, на протяжении двух лет ищут любые варианты как меня лично и мои бизнесы "достать". Поскольку бизнесы белые и достаточно прозрачные, поводы приходится придумывать, факты - шельмовать. Те уголовные производства, обвинения в которых подпадают под полномочия СБУ (финансирование терроризма, экоцид) - расследуют напрямую. В тех, где согласно УПК, подследственность полиции, ГБР, прокуратуры, - ищут людей, согласных нас "догонять" по очень личным просьбам. Так же точно, те же СБУшники требуют от разнообразных контролирующих органов нас беспрестанно и пристрастно проверять", - подчеркнул Тынный.

"Украинское государство всегда презирало мелкий и средний частный бизнес и его права. Исключением являются только крупные олигархические кланы, которые так глубоко инкорпорированы во власть, что могут назначать лояльных чиновников и силовиков. Лично мне не повезло, что у Президента Зеленского в детстве был друг и он его сделал главой целой Службы безопасности всей страны. Мелочный и мстительный человек получил огромную власть и она вскружила голову", - добавил бизнесмен.

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