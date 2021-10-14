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Новости
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17-е по счету уголовное производство открыто против бизнесмена Тынного в интересах фирмы главы СБУ Баканова

17-е по счету уголовное производство открыто против бизнесмена Тынного в интересах фирмы главы СБУ Баканова

Бизнесмен Игорь Тынный заявил, что СБУ по команде главы Службы Ивана Баканова, "из мотивов личной мести, на протяжении двух лет ищет любые варианты", как "достать" его бизнесы.

Об этом бизнесмен сообщил в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"В лучших традициях совдеповской карательной машины в пятницу перед праздниками у нас в энерго бизнесе прошел очередной обыск (четвертый по группе компаний за начало осени). Фабула обвинений такова: следствие по делу №42019101070000224 от 15.08.2019 утверждает, что мои компании "Гидроэнергоресурс", "Акванова Гидроресурс" и "Акваресурсэнерго" совместно с сотрудниками АТ "Укргазбанк" буд-то бы разворовали средства государственного банка", - говорится в сообщении.

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По словам Тынного, срок полного погашения кредитов наступит в 2024-2027 гг. Кредиты выдавались для постройки миниэлектростанций, которые построены, введены в эксплуатацию и эффективно работают. Обязательства по кредитным договорам предприятия выполняют, график погашения кредитов соблюдается, проценты оплачиваются, просроченной задолженности нет.

Кроме того, добавил бизнесмен, группа компаний погасила ранее выданных кредитов АТ "Укргазбанк" более 9,5 млн евро и заплатила процентов по кредитам около 4,4 млн евро.

"Уголовное дело расследовать начала полиция метрополитена г. Киев. Трудно предположить какое именно отношение имеет сие подразделение Нацпола к строительству гидроэлектростанций в Полтавской области, предполагаю, что очень "бубновое". Оперативное сопровождение уголовного производства, как и в 17 других производствах по моим юрлицам, осуществляют сотрудники департамента экономики СБУ. Именно эти мерзавцы проедают бюджетные деньги на непонятные уголовные "производства" и постоянно влипают в скандалы с несоответствием образа жизни своим коррупционных доходам", - подчеркнул Тынный.

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Бизнесмен рассказал, что спустя почти полгода после закрытия дела, прокуроратура возобновила уголовное производство, что является очевидным процессуальным нарушением. 

"СБУшники, по команде своего шефа Ивана Баканова, из мотивов личной мести, на протяжении двух лет ищут любые варианты как меня лично и мои бизнесы "достать". Поскольку бизнесы белые и достаточно прозрачные, поводы приходится придумывать, факты - шельмовать. Те уголовные производства, обвинения в которых подпадают под полномочия СБУ (финансирование терроризма, экоцид) - расследуют напрямую. В тех, где согласно УПК, подследственность полиции, ГБР, прокуратуры, - ищут людей, согласных нас "догонять" по очень личным просьбам. Так же точно, те же СБУшники требуют от разнообразных контролирующих органов нас беспрестанно и пристрастно проверять", - подчеркнул Тынный.

"Украинское государство всегда презирало мелкий и средний частный бизнес и его права. Исключением являются только крупные олигархические кланы, которые так глубоко инкорпорированы во власть, что могут назначать лояльных чиновников и силовиков. Лично мне не повезло, что у Президента Зеленского в детстве был друг и он его сделал главой целой Службы безопасности всей страны. Мелочный и мстительный человек получил огромную власть и она вскружила голову", - добавил бизнесмен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ОП заставляет Шмыгаля ухудшать условия ведения бизнеса для "зеленых" инвесторов, - Тынный

Автор: 

СБУ (19937) Тынный Игорь (32) Баканов Иван (303)


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Топ комментарии
+19
Це той самий офшорний барига Баканов, у якого дружина громадянка росії?
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14.10.2021 19:19
+17
Зрадник,злодій і хабарник Баканов сидітиме разом із Зелупою/Єрмелею...
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14.10.2021 19:17
+13
Номінальним власником офшорних компаній підерів проєкту «Квартал-95» був Іван Баканов, нині - голова СБУ.
Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-«кварталівців»,
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14.10.2021 19:22
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Правила форума Совет форумчан
чимось бакан на андропова схожий
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14.10.2021 19:17 Ответить
Це той самий офшорний барига Баканов, у якого дружина громадянка росії?
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14.10.2021 19:19 Ответить
это другое
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14.10.2021 19:24 Ответить
Куда Баканов собирается убегать после окончания президентства Зеленского??? РФ ведь не резиновая...
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14.10.2021 23:30 Ответить
Бакланов гнида на подтанцовке зеИУДЫ - банда , охреневших от безнаказанности выродков узурпировавших власть!
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14.10.2021 20:43 Ответить
Зрадник,злодій і хабарник Баканов сидітиме разом із Зелупою/Єрмелею...
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14.10.2021 19:17 Ответить
Оставьте эти мечты. Сколько натворили Янукович и Ко, сколько грозились их наказать/колесовать/четвертовать и ..? Кто-то сел? Кто-то наказан? У кого-то конфисковали имущество?

То-то. Законы и законность в Украине отсутствуют.
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14.10.2021 19:35 Ответить
Но деньги он отмывал не в Украине, а в Европе и США.
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14.10.2021 19:43 Ответить
наговаривает он на честного Баканова . не может такого быть . во первых он дружбан Зели а во вторых ... достаточно и того что во первых
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14.10.2021 19:18 Ответить
Номінальним власником офшорних компаній підерів проєкту «Квартал-95» був Іван Баканов, нині - голова СБУ.
Баканов володів офшорною фірмою Davegra Limited, яка була номінальним власником всього офшорного бізнесу Зеленського і його друзів-«кварталівців»,
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14.10.2021 19:22 Ответить
»Спасибо» быдлонаселению , это можно было легко предвидеть!
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14.10.2021 20:47 Ответить
Не , мало, 21 пойдет. Счастливое число. хотя 17 предел.
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14.10.2021 19:19 Ответить
тут всем не повезло, что брехло конченное президент Украины, всем лепил сказки про то, что никакого кумовства, а поназначал кругом друзей, а когда его спросили про это кумовство, он включил хуцпу, рассчитанную на полных дебилов и сказал, что это не кумовья, а друзья...
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14.10.2021 19:23 Ответить
я бы лейтенанту баканову палец в рот не положил. баканов-это голова. а зеленский и баканов-это две головы
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14.10.2021 19:23 Ответить
Ще треба подати заяву, щоб баканов розслідував офшор голови СБУ.
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14.10.2021 19:24 Ответить
Так всі ГЕС України підпорядковані поліції метро.
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14.10.2021 19:32 Ответить
Кто такой Иван Баканов
https://timeze2019.blogspot.com/p/aut-vincere-aut-mori.html Иван Баканов. Aut vincere, aut mori.
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14.10.2021 19:33 Ответить
Имела жаба гадюку...
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14.10.2021 19:34 Ответить
Ганьба
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14.10.2021 19:38 Ответить
Это конфликт интересов, была бы Украина правовым государством, то должны были бы независимые органы начать расследование, но поскольку Баканов друг президента, на этой основе был назначен, то речи о праве не может быть и речи, никакие няни не помогут в развитии экономики страны с таким подходом, сколько бы Зеленский не плакал на международном уровне о своих желаниях про всяких нянь и тд.
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14.10.2021 19:41 Ответить
Це інвєст-няні від потужних реформаторів.
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14.10.2021 19:50 Ответить
Двічи несудимий саме так починав свою недовгу кар"єру на табуретці президента! Два роки на табуретці "найвеличнішого" скінчилися.
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14.10.2021 19:57 Ответить
Как бы это было смешно, если бы не было правдой
(вибачте за кацапску мову)
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14.10.2021 19:58 Ответить
Иностранные инвесторы, скорее несите сюда деньги, они очень нужны нашим бандитам при власти!😁😁😁😁😁
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14.10.2021 21:10 Ответить
А ты не воруй!
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14.10.2021 21:11 Ответить
Цікаво звідки взявся мотим особистої помсти? Щось "бізнесмен" пор це мовчить.
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14.10.2021 21:28 Ответить
так он ж пятиалтынный, потому и так дорог букаше-бакаше
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14.10.2021 22:01 Ответить
 
 