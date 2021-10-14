"Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины", - Зеленский. ВИДЕО
Украина будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в Мариуполе во время речи по случаю Дня защитников и защитниц Украины.
Глава государства привел слова немецкого и французского историка Жан-Бенуа Шерера: "Воспитанные как спартанцы, привыкшие к войне как римляне, они никогда не стремились завоевывать чужих земель, стремились лишь к защите своих алтарей и домашних очагов, с чем они никогда не могли примириться, так это с несвободой".
Этими словами он описывал в своей летописи запорожских козаков.
"Цель современного войска Украины - подражать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи. Мыслить шире, шире любых стереотипов, что казаки - это только усы, чуб, люлька и шаровары", - подчеркнул Зеленский.
"Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами", - добавил президент.
Глава государства подчеркнул, что сегодня нужно поблагодарить всех, кто в 2014 году проявил "желание и готовность защитить свою родную украинскую землю от российской агрессии хоть с чем - кто с палкой, кто с голыми руками". А также волонтеров, которые все время помогают украинским воинам.
"Наше государство будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве. Ради нас с вами, ради будущего, ради мира, ради будущего мира", - сказал Зеленский.
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За 2,5 років це сцикливе мурло ні 1 см української землі не звільнив,ні копійки нікому не пожертвував,жодної передвиборчої обіцянки не виконав:Повернути Крим,Донбас і заробітчан,завершити війну за 1 рік бо Порох не хотів,підвищити ЗП вчителям до 4000$,знизити ціни і тарифи,перестати наживатись на війні і на крові,перемогти корупцію і олігархат,покінчити з епохою бідності,підняти економіку і промисловість,звільнити від сплати комірного людей старших за 70 років,створити українську вакцину від Ковіду,віддати резиденції дітям,перестала красти і відмовилась від кредитів МВФ і т.д.
То що з обіцяного ця тупа і брехлива тварина виконала за половину свого терміну !!!???
Всё что украинофобские гниды дефецировали тут в комментариях два года, по факту оказалось укранофосбкими фекалиями, которыми они так любят обмазываться. Так понимаю ты считаешь себя украинофобской гнидой что отреагировал.
Потом как совет: наблюдайте за розой ветров - когда будет перспектива 5 дней дуть в одну сторону - велик шанс атаки. Ведь к этому управленцы "сильных мира сего" шли более 300 лет...
Одна перчатка подчищает старую грязную...
Тьфу ему в его паскудную сиплогоголосую глотку.
Вы там наверху, или крестики снимите, или трусы на свои обрезки натяните. Займитесь наконец действительно нужными нашему многострадальному народу делами, а не их бурной имитацией.
Насправді, Зе і Ко - дзеркало виборця.
З іншого боку, все правильно сказано.
наголосувалы
крепостейситуаций, которых не смог бы взять большевикпросрать Зе"
КЛОУН ЦЕ ЗАВЖДИ КЛОУН
Чого на чоловічка накинулись ? Га ? Усі в армії служили ?? На фронті були ?
Лишь бы не остался им
позорище…
Запорожцы 16-17 веков шароваров не носили
Тут Зе правий на 100%.
Еге. З 2019-го ще ось такі "козаки" з'явились:
кстати - не все кто защищает - украинцы(с) - тут новость вроде была - защищает такой классический е*рей, прямо как Выссерман - ну, шо только одного взгляда хватает шо воскликнуть - б*же, да это же е*рей, на передовой!!!111
шучу, но хорошо Зеля сказала, то есть ей хорошо написали - типо все и даже другие защищают. вон, такая себе Малюта, русский национал-социалист, пригретый Аваковым, тоже защищал. Вольнов говорил шо Малюта убивала там всяких таджиков вместе с "Тесаком"(упокой Перун его уши)