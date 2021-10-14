"Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Украина будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в Мариуполе во время речи по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Глава государства привел слова немецкого и французского историка Жан-Бенуа Шерера: "Воспитанные как спартанцы, привыкшие к войне как римляне, они никогда не стремились завоевывать чужих земель, стремились лишь к защите своих алтарей и домашних очагов, с чем они никогда не могли примириться, так это с несвободой".

Этими словами он описывал в своей летописи запорожских козаков.

"Цель современного войска Украины - подражать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи. Мыслить шире, шире любых стереотипов, что казаки - это только усы, чуб, люлька и шаровары", - подчеркнул Зеленский.

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"Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня нужно поблагодарить всех, кто в 2014 году проявил "желание и готовность защитить свою родную украинскую землю от российской агрессии хоть с чем - кто с палкой, кто с голыми руками". А также волонтеров, которые все время помогают украинским воинам.

"Наше государство будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве. Ради нас с вами, ради будущего, ради мира, ради будущего мира", - сказал Зеленский.

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