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Новости Агрессия России против Украины
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"Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины", - Зеленский. ВИДЕО

Украина будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом президент Владимир Зеленский заявил в Мариуполе во время речи по случаю Дня защитников и защитниц Украины.

Глава государства привел слова немецкого и французского историка Жан-Бенуа Шерера: "Воспитанные как спартанцы, привыкшие к войне как римляне, они никогда не стремились завоевывать чужих земель, стремились лишь к защите своих алтарей и домашних очагов, с чем они никогда не могли примириться, так это с несвободой".

Этими словами он описывал в своей летописи запорожских козаков.

"Цель современного войска Украины - подражать и приумножать славные традиции Запорожской Сечи. Мыслить шире, шире любых стереотипов, что казаки - это только усы, чуб, люлька и шаровары", - подчеркнул Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский обсудил урегулирование на Донбассе с послами стран G7

"Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами", - добавил президент.

Глава государства подчеркнул, что сегодня нужно поблагодарить всех, кто в 2014 году проявил "желание и готовность защитить свою родную украинскую землю от российской агрессии хоть с чем - кто с палкой, кто с голыми руками". А также волонтеров, которые все время помогают украинским воинам.

"Наше государство будет защищать людей, которые защищают нашу страну на суше, в воде, в воздухе, в киберпространстве. Ради нас с вами, ради будущего, ради мира, ради будущего мира", - сказал Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский посетил передовые позиции украинских воинов на Донбассе. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20511) День защитников и защитниц Украины (171)


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Топ комментарии
+80
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14.10.2021 22:19
+73
сильно врезал !
особенно вот эта часть : "
и не все мужчины являются защитниками Украины"

единственно что можно добавить, что не все те кто носит штаны являются мужчинами, потому как бегают от военкомата
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14.10.2021 22:16
+72
Это оно о себе?

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14.10.2021 22:14
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Страница 3 из 3
вот это бредово завернул
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15.10.2021 01:06 Ответить
Не всі президенти є захисниками.
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15.10.2021 01:17 Ответить
Как же у украинофобских гнид подгорает от Зеленского, от того что Украина движется в правильном направлении. Всё что они рассказывали оказывается украинофосбкими фекалиями которые они с удовольствием потребляют.
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15.10.2021 01:45 Ответить
Ти головою об підлогу сам падав чи тебе ще пологовому по приколу кидали акушери???
За 2,5 років це сцикливе мурло ні 1 см української землі не звільнив,ні копійки нікому не пожертвував,жодної передвиборчої обіцянки не виконав:Повернути Крим,Донбас і заробітчан,завершити війну за 1 рік бо Порох не хотів,підвищити ЗП вчителям до 4000$,знизити ціни і тарифи,перестати наживатись на війні і на крові,перемогти корупцію і олігархат,покінчити з епохою бідності,підняти економіку і промисловість,звільнити від сплати комірного людей старших за 70 років,створити українську вакцину від Ковіду,віддати резиденції дітям,перестала красти і відмовилась від кредитів МВФ і т.д.
То що з обіцяного ця тупа і брехлива тварина виконала за половину свого терміну !!!???
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15.10.2021 02:02 Ответить
Не називайте цю істоту твариною бо худобі обидно.
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15.10.2021 19:42 Ответить
Я ему про Фому, он мне про Ерему. Сразу видно любителя мальдивского дезертира, у которого мозга хватает только бездумно соевые фекалии из соевой методички потреблять.
Всё что украинофобские гниды дефецировали тут в комментариях два года, по факту оказалось укранофосбкими фекалиями, которыми они так любят обмазываться. Так понимаю ты считаешь себя украинофобской гнидой что отреагировал.
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15.10.2021 22:44 Ответить
Спасибо за объективное понимание реальности, добавлю что ядерные удары тоже будут - Харьков и тд просто очистка от соцбиома что бы после взрывов 10Мт линия была чистой от нуклидов...
Потом как совет: наблюдайте за розой ветров - когда будет перспектива 5 дней дуть в одну сторону - велик шанс атаки. Ведь к этому управленцы "сильных мира сего" шли более 300 лет...

Одна перчатка подчищает старую грязную...
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07.03.2022 11:22 Ответить
************ преЗЕрватив,хто б уже казав але точно не цей гнусявий уклонист !!!
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15.10.2021 01:52 Ответить
забористую дурь употребляет парень. давненько не было такого потока сознания
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15.10.2021 02:37 Ответить
Колективный разум ..А дурь видать забористая ..Аж завидно ..А тут на роботу идти Ушлёпков порхатых содержать
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15.10.2021 03:39 Ответить
не завидуйте) это опасная дурь. Превращает людей в мерзких зеленых жаб)
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15.10.2021 13:14 Ответить
ЧЮНДОНА ПРОКЛИНИЛО ,,СПАРТА ЖИЛА ЗА СЧЁТ РАБОВ КОТОРЫЕ БЫЛИ В ДОЛИНЕ ВОКРУГ КРЕПОСТИ С ПЕДИКАМИ ЗЛЫМИ .. МОЖЕ ОНО СОВСЕМ КУМПОЛОМ ПОЕХАЛО
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15.10.2021 03:35 Ответить
...ну, красава. Еще бы добавил бы : если бы бабушке добавить член... и т.д. Этот червь может прикидываться ужиком долго, но не бесконечно - прилетит птичка и клюнет слегка... и R.I.P.
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15.10.2021 04:59 Ответить
На жаль ти ні те ні друге
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15.10.2021 06:17 Ответить
Найдётся ли хоть кто-нибудь, кто бы услышав или прочитав вторую часть президентского рефрена "... не все мужчины являются защитниками Украины" первым делом не соотнёс бы её к самому ЗЕлёносопельному БлаЗЕню
Тьфу ему в его паскудную сиплогоголосую глотку.
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15.10.2021 06:40 Ответить
Та все уже на клоуна не обращают внимания, ждут шобы поскорее он ушел из власти и не позорил страну, я уже не говорю о том, шо дурбыцал окромя стяжательств ничего не сделал. Тобто -это чел от непроизводительных нахлебников-пиявок общества.
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15.10.2021 10:30 Ответить
А подразумевать множественное число для всех наших захистників слабО или вера не позволяет? Или мало разделять мозги людям по вере, языку, месту жительства, возрасту, так давайте еще придумаем как ни будь и по полу. Феминистки всего мира такие языковые изыски не поймут.
Вы там наверху, или крестики снимите, или трусы на свои обрезки натяните. Займитесь наконец действительно нужными нашему многострадальному народу делами, а не их бурной имитацией.
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15.10.2021 06:42 Ответить
ВЫ ,ещё в это верите ? Абсолютно не для того ,зеУБЛЮДКИ узурпировали власть ,
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15.10.2021 07:32 Ответить
Що значить узурпували ? Як виборець вирішив у 2019 р., так воно і вийшло.
Насправді, Зе і Ко - дзеркало виборця.
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15.10.2021 11:40 Ответить
Подмяли под себя все силовые структуры ,включая Нацгвардию ,выгнали Разумкова и усадили абсолютную марионетку Стефанчука , вся прокуратура и суды у них под контролем , все депутаты повязаны , как в банде (кровью) КОНВЕРТАМИ ОТ КОТОРЫХ НЕ МОГУТ ОТКАЗАТЬСЯ
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15.10.2021 17:46 Ответить
Ехай навсегда...
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15.10.2021 06:58 Ответить
Хіба можна вірити в щирість слів людини, яка ще кілька років назад зі зневагою обзивала державу Україну і її народ?!
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15.10.2021 06:58 Ответить
Страна дураков верит у членограя , конченного нарика , самый высокий рейтинг (хотя я надеюсь ,что это манипуляция его кукловодов)
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15.10.2021 07:35 Ответить
Как этот перл воспринимать ? Как самокритику?
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15.10.2021 07:42 Ответить
Зы... Типо: "...Не все муСЧины являются защитниками", - Зеленский.
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15.10.2021 07:52 Ответить
Можливо. Раз промову видав, значить читав напередодні.
З іншого боку, все правильно сказано.
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15.10.2021 11:48 Ответить
Опять вылез ,бот подлянский.Что правильного?
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15.10.2021 12:19 Ответить
Какая глубокая мысль!
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15.10.2021 07:50 Ответить
"И не все мужчины являются защитниками Украины" - це воно про себе?
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15.10.2021 07:50 Ответить
Учитывая тот факт, шо оно как шлепер, сначала ляпает шо попало , затем тока думает, то да...
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15.10.2021 07:54 Ответить
Дайте йому подвійну дозу. 15 хвилин без ханки, то є висер
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15.10.2021 08:02 Ответить
Це він про себе і сказав !!
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15.10.2021 08:30 Ответить
клован, що ти не мужик, то вже всім ясно. але що ти і не баба, то відкриття 😂😁🤣
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15.10.2021 08:38 Ответить
А теперешняя пародия на Президента и не мужчина и не защитник.
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15.10.2021 08:43 Ответить
..не слушал.. не вижу смысла, вот уже третий год, вникать в пустые слова лицедея-балаболки-барыги, вынесенного на вершину случайной волной говна и там окопавшегося..
наголосувалы
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15.10.2021 08:46 Ответить
Не все дедушки, это бабушки и не все бабушки, это дедушки. Но, если...
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15.10.2021 08:48 Ответить
Не кожний віслюк є царем і не кожен наріт обере собі віслюка очільником.
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15.10.2021 08:50 Ответить
Цікаво, а після своєї каденції зезедентства він піде служити до лав ЗСУ ?
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15.10.2021 08:51 Ответить
По контракту ... Канєшна ...
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15.10.2021 11:41 Ответить
И тебя с подляком возьмет.
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15.10.2021 12:20 Ответить
Господи, помилуй!
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15.10.2021 08:52 Ответить
Булгаков все предвидел!
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15.10.2021 08:54 Ответить
Будешь так ширяться как Булгаков - тоже сможешь все "предвидеть"
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15.10.2021 12:30 Ответить
А ты любитель Шариковых?
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16.10.2021 08:18 Ответить
Какая глубокая мысль. Добавил бы, что не все президенты являются президентами.)
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15.10.2021 09:00 Ответить
Влучно )))
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15.10.2021 09:48 Ответить
...а сегодня в завтрашний день не все могут смотреть...©
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15.10.2021 09:02 Ответить
Весьма самокритично
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15.10.2021 09:06 Ответить
запредел цинизма
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15.10.2021 19:54 Ответить
Невже знов нанюхався і забу, що він "не мужчина" а дезертир
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15.10.2021 09:12 Ответить
Зеля точно не захисник.
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15.10.2021 09:19 Ответить
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15.10.2021 09:32 Ответить
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15.10.2021 14:10 Ответить
А Я и не знал , что наш президент, четырежды дезертировавший от призыва в ВСУ ,является таким ярым защитнитником Украины /задним умом и числом/. А в 2014 году вообще драпал и жил в Россиии , лишь бы не призвали в армию и зарабатывал там себе бабло!! Молодец Володя!!Мужик -защитник , за спиной остальных солдат Всу!!.... Фу!! .... Противно Читать!!
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15.10.2021 09:32 Ответить
Чотирижди "уклоніст", "ухиляст" ... блін, як же правильно ??
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15.10.2021 11:43 Ответить
Є ще одно слово з таким же закінченням -.....аст.
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15.10.2021 19:46 Ответить
Це він про себе рідного.
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15.10.2021 09:32 Ответить
ТАК !!!! НЕ ВСІ ЧОЛОВІКИ -ЗАХИСНИКИ . БЛАЗЕНЬ - НЕ ЗАХИСНИК , а 4 кратний уклоніст.
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15.10.2021 09:39 Ответить
Мудро. Це він про себе сказав. Поганенький мужчинка і точно не захисник нашої України... Сховався від 4-х повісток в армію і разом з Коломойським крав народні гроші. От і думай-те!
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15.10.2021 10:11 Ответить
Правильно сказав. Інколи так трапляється, що президент країни не є її патріотом, не є її захисником та ще й немає яєць.
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15.10.2021 10:20 Ответить
воно забуло добавити, що не всі мужоподібні взагалі є мужчинами. Воно ж перший приклад.
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15.10.2021 10:50 Ответить
Казалось бы, как можно еще сильнее расколоть общество, тем более в день защитника отечества - но Зе справился. Как говорится "нет таких крепостей ситуаций, которых не смог бы взять большевик просрать Зе"
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15.10.2021 11:02 Ответить
И не все президенты были клоунами.
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15.10.2021 11:15 Ответить
"Всем нужно осознать вещи, о которых идет речь в обществе. Не все защитники Украины являются мужчинами и не все мужчины являются защитниками Украины. Не все украинцы ее защищают и не все, кто ее защищает, являются украинцами", - добавил президент. Источник:

КЛОУН ЦЕ ЗАВЖДИ КЛОУН

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15.10.2021 11:29 Ответить
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15.10.2021 11:32 Ответить
надо бы себя наградить
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15.10.2021 19:57 Ответить
Самокритично ....
Чого на чоловічка накинулись ? Га ? Усі в армії служили ?? На фронті були ?
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15.10.2021 11:45 Ответить
Неважно что был клоуном
Лишь бы не остался им
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15.10.2021 12:39 Ответить
Чотириразовий ухиляниць від військкомату на службі у олігархів….
позорище…
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15.10.2021 12:47 Ответить
Козаки начали носить шаровары лишь в середине 18 века, но художники тех времен быстро создали из этого клише.
Запорожцы 16-17 веков шароваров не носили
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15.10.2021 13:28 Ответить
А ти тоді жив? Ти "в курсі" що козаки мали на собі великий вплив половців і татар? Навіть зачіска була половецькою - "оселедець"! І одяг носили схожий з ними А тюркські народи якраз носили широкі штани які дозволяли вільно пересуваться (в тому числі і сидіть в сідлі!) Чи ти хочеш сказать що козаки були дурними і носили "лосини" гусар 18 століття? А де вони їх брали? Одяг в ті часи дорого коштував а на території Дикого Поля не було багато кравців що шили-б одяг Носили "трофейний" А "трофейний" - це одяг з ворогів З убитих чи пограбованих! А з ким частіш всього стикалися козаки? З тюрками! Подивися ілюстрації до карти Боплана (її ще у 16 столітті намалювали!)
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16.10.2021 08:01 Ответить
Зе: "Не всі захисники України є чоловіками і не всі чоловіки є захисниками України."
Тут Зе правий на 100%.

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15.10.2021 13:29 Ответить
Мислити ширше будь-яких стереотипів, що козаки - це тільки вуса, чуб, люлька та шаровари. © Зе
Еге. З 2019-го ще ось такі "козаки" з'явились:

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15.10.2021 13:34 Ответить
кому шаровари, а кому колготки...
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15.10.2021 14:12 Ответить
самокритика
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15.10.2021 14:15 Ответить
Вот видите - сперва кривлялся и обсерал, а теперь сам защищает - то есть - стал очень добрым
кстати - не все кто защищает - украинцы(с) - тут новость вроде была - защищает такой классический е*рей, прямо как Выссерман - ну, шо только одного взгляда хватает шо воскликнуть - б*же, да это же е*рей, на передовой!!!111
шучу, но хорошо Зеля сказала, то есть ей хорошо написали - типо все и даже другие защищают. вон, такая себе Малюта, русский национал-социалист, пригретый Аваковым, тоже защищал. Вольнов говорил шо Малюта убивала там всяких таджиков вместе с "Тесаком"(упокой Перун его уши)
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15.10.2021 16:02 Ответить
глядя на зелю понимаешь, что не все мужчины являются защитниками Украины...
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15.10.2021 16:31 Ответить
І перший із них -- це ти, непорозуміння.
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15.10.2021 18:25 Ответить
4-кратний уклоніст вчить нас захищати Україну.
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15.10.2021 19:38 Ответить
вова, раздели - участники боевых действий - это те, кто является участником боевых соприкосновений... и отдели прокурорвов, которые за 100 км от линии боев заседали на 5 минут и приписали себе УБД... иначе... иначе народ уже все Уже и Уже, тобто ближе и ближе порвать твою тряпку безуглую и табе...
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15.10.2021 20:25 Ответить
это ты, говнокомандующий, расскажи родным солдата Журавля, которого ты бросил умирать на поле боя
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15.10.2021 22:55 Ответить
Як вдало це непорозуміння сказало про самого себе.
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17.10.2021 16:12 Ответить
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