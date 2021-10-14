Украинские ученые разрабатывают вакцину для борьбы с новыми вариантами коронавируса, - академик НАН Комиссаренко

Украинские ученые разрабатывают вакцину, которая понадобится для борьбы с новыми вариантами коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко.

По его словам, украинские ученые сейчас разрабатывают собственную вакцину, близкую к Moderna и Pfizer.

"Мы же в Украине разрабатываем более интересный вариант. Мы должны сделать вакцину, которая очень похожа на Moderna и на Pfizer", - сказал он.

Она понадобится для борьбы с новыми вариантами вируса, добавил ученый.

"Это мРНКовая вакцина, которая нам пока не нужна сегодня, но она понадобится завтра, когда появится новый вариант коронавируса. Она нам нужна, потому что ее легко адаптировать к вариантам, которые наверняка будут появляться. Сейчас даже так и называют - "вариант Х", то есть еще неизвестный. И наша вакцина позволит нам бороться со злокачественным ростом. Вот сейчас мы работаем над этим", - объяснил Комиссаренко.

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