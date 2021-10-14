РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14506 посетителей онлайн
Новости Борьба с коронавирусом
3 758 39

Украинские ученые разрабатывают вакцину для борьбы с новыми вариантами коронавируса, - академик НАН Комиссаренко

Украинские ученые разрабатывают вакцину для борьбы с новыми вариантами коронавируса, - академик НАН Комиссаренко

Украинские ученые разрабатывают вакцину, которая понадобится для борьбы с новыми вариантами коронавируса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "ДОМ", об этом заявил академик-секретарь Отделения биохимии, физиологии и молекулярной биологии НАН Украины Сергей Комиссаренко.

По его словам, украинские ученые сейчас разрабатывают собственную вакцину, близкую к Moderna и Pfizer.

"Мы же в Украине разрабатываем более интересный вариант. Мы должны сделать вакцину, которая очень похожа на Moderna и на Pfizer", - сказал он.

Она понадобится для борьбы с новыми вариантами вируса, добавил ученый.

"Это мРНКовая вакцина, которая нам пока не нужна сегодня, но она понадобится завтра, когда появится новый вариант коронавируса. Она нам нужна, потому что ее легко адаптировать к вариантам, которые наверняка будут появляться. Сейчас даже так и называют - "вариант Х", то есть еще неизвестный. И наша вакцина позволит нам бороться со злокачественным ростом. Вот сейчас мы работаем над этим", - объяснил Комиссаренко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ученые академии наук работают над двумя типами вакцины против коронавируса, - академик Комиссаренко

Автор: 

вакцина (3815) НАН Украины (198) COVID-19 (18608) Комиссаренко Сергей (11)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+7
А вот так. И деньги списать, можно, и на пфайзер и модерну вроде похоже, и проверить ничего невозможно.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:00
+6
Від ковіду не вмирають. Вмирають від ускладнень яки приніс ковід(запалення легенів,сердцево-судинни захворювання,имуни хвороби и т д). Але ще ніхто не зробив висновок яки ускладненя могут бути від вакцін. Та яким людям краще не щеплюватися.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:02
+5
Академики гоняют лысого вирусы.
показать весь комментарий
14.10.2021 22:56
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яблунька@Yablonyk

https://mobile.twitter.com/Yablonyka/status/1447944468225789965 12 окт.



Білоруські турфірми почали пропонувати тури для щеплення схваленою в світі вакциною від коронавірусу.
Поїхати пропонують до Львова, Румунії, Туреччини, а в майбутньому і до Хорватії.
Так, білорусам пропонують за 85 євро поїхати до Львова, щоб отримати щеплення вакциною Pfizer.
показать весь комментарий
14.10.2021 22:46 Ответить
"на пять бед - один ответ"
показать весь комментарий
14.10.2021 23:08 Ответить
Товарищи, сделаем вакцину ударными темпами...

напильником на коленке !
показать весь комментарий
14.10.2021 23:08 Ответить
а старые вирусы уже успешно побороли в кабинетах?)
показать весь комментарий
14.10.2021 22:49 Ответить
От засранці...
показать весь комментарий
14.10.2021 22:51 Ответить
Если их ещё нет, то как они разрабатывают ?
показать весь комментарий
14.10.2021 22:52 Ответить
А вот так. И деньги списать, можно, и на пфайзер и модерну вроде похоже, и проверить ничего невозможно.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:00 Ответить
Вот именно …
А
показать весь комментарий
14.10.2021 23:03 Ответить
Та уже ж раз, вроде, создали уникальную какую-то. А теперь шо, по новой?
показать весь комментарий
14.10.2021 22:55 Ответить
Академики гоняют лысого вирусы.
показать весь комментарий
14.10.2021 22:56 Ответить
Від ковіду не вмирають. Вмирають від ускладнень яки приніс ковід(запалення легенів,сердцево-судинни захворювання,имуни хвороби и т д). Але ще ніхто не зробив висновок яки ускладненя могут бути від вакцін. Та яким людям краще не щеплюватися.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:02 Ответить
Не зовсім так . Відомо з офіційної інформації Німеччини та інших
країн ЄС про таке ускладнення як міокардит .
показать весь комментарий
15.10.2021 00:32 Ответить
Оттава - 854,000 доз вакцини і 32 випадки міокардита. Ризик відносно невеликий.
показать весь комментарий
15.10.2021 02:20 Ответить
а у нас що?? здорові блін всі вакциновані і такі живеньки лежать
показать весь комментарий
15.10.2021 03:21 Ответить
без лоха жизнь плоха
показать весь комментарий
14.10.2021 23:08 Ответить
Не ,ну, весь мир лохануть, це вже занадто!
показать весь комментарий
14.10.2021 23:12 Ответить
спочатку б вывели вакцину от зеленой плесени, а уж потом можно быо б усе остальное робить
показать весь комментарий
14.10.2021 23:15 Ответить
Нууу..... Я думаю химикам Нелоха, это под силу
показать весь комментарий
14.10.2021 23:16 Ответить
таварисч кива он бальшой учоный
он зделает вакцыну лучче всех
он гибкостью двух рук вооружонный
а в телехвоне - куча хформул и рецепт
показать весь комментарий
14.10.2021 23:19 Ответить
Фармацевтические компании в Украине не производят ни одного медицинского препарата собственной разработки.
Либо препараты разработанные десятилетия назад за границей, на которые истек срок патентов, либо производство по лицензии.
Вот и все что нужно знать.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:19 Ответить
Ще також потрібно знати що з 280 діючих речовин (основа) в складі будь яких ліків планети в Україні виробляють 220. Якби фінансування науки було не 0,17% ВВП то виробляли б не лише всі "діючі" але й патентували нові ліки. Все, як відомо, починається з фінансування а без нього закінчується... У нас керівництво держави "живе з митниці" - вивозимо сировину (оподатковуємо і маємо відкати з ПДВ) і ввозимо ліки які закупаємо "з відкатом" (по в рази завищеній ціні) теж оподатковуємо і віддаємо в лапи спекулянтам... Всього десять років назад звичайний нафтізін коштував 1 гривню 85 копійок. Сьогодні за 20 гривень...
показать весь комментарий
14.10.2021 23:36 Ответить
Чого тоді приватні підприємства соплі жують? Та сама "Дарниця" чи "Фармак"?
показать весь комментарий
15.10.2021 02:23 Ответить
Філя Жебрівська - бухгалтерша яка колись прихватизувала "Фармак" - живе метрів за 300 від мене. Повірте, їй особисто уже все по фіг. Давно по фіг. Ну навіщо їй щось "розробляти" якщо можна регулярно піднімати ціну на те що є і не платити за якісь там дослідження, в чому вона абсолютний профан? Один "цитрамон" і "нафтізін" гарантують їм надприбутки назавжди.
показать весь комментарий
15.10.2021 21:17 Ответить
Если бы финансирование науки было не 0.17% ВВП...а больше...то и домишки у академиков из НАН были больше...и машинки у них были бы получше...и недвига за бугром подороже...а на количество и качество лекарств это ни как бы не повлияло...
показать весь комментарий
15.10.2021 08:57 Ответить
За існуючої системи "імені Патона" дійсно нічого не зміниться. Патон це могильщик української науки. Він здох але справа його живе...
показать весь комментарий
15.10.2021 21:20 Ответить
Академика киву подкдючили к финансированию?
показать весь комментарий
14.10.2021 23:27 Ответить
Ви хоч би одну власну класичну вакцину розробили, торгаші повітрям. "Варіант Х" - Х - ну, зрозуміло.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:43 Ответить
главное то, что пипл хавает
показать весь комментарий
15.10.2021 00:13 Ответить
А еще украинские ученые вот-вот изобретут колесо и велосипед.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:47 Ответить
І десь на далекому острові голосно засміялись британські вчені.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:53 Ответить
Мы же в Украине разрабатываем более интересный вариант. Источник:
===============
где-то про "интересный вариант-решение" я уже слышал в области цен на коммуналку.
показать весь комментарий
15.10.2021 00:13 Ответить
Предлагаю начать вакцинацию с фракции зебилов в ВР и с офиса Зебила
показать весь комментарий
15.10.2021 00:15 Ответить
...страна чудес дебилов и возможностей!) сидите молча др.чите и ждите пенсию, олени! кто вас пустит в этот рынок. или главный Зе!академик согласился ее рекламировать в зарубежных вояжах
показать весь комментарий
15.10.2021 00:29 Ответить
Патона откопали?
показать весь комментарий
15.10.2021 06:56 Ответить
Ну что, зебобики, будем вас колоть. Хуже не будет точно.
показать весь комментарий
15.10.2021 08:33 Ответить
- Вариант Ы..
- А почему Ы??
- Что бы никто не догадался..😀
показать весь комментарий
15.10.2021 08:47 Ответить
классика )))))
показать весь комментарий
15.10.2021 09:39 Ответить
 
 