РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14676 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
13 752 105

Украина получит ракетное вооружение и военные корабли от Великобритании, - посол Пристайко

Украина получит ракетное вооружение и военные корабли от Великобритании, - посол Пристайко

Украина получит от Великобритании ракетное вооружение и военные корабли, при этом украинским верфям будут переданы технологии по их строительству.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом в интервью телеканалу "Дом" заявил посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко.

"Четыре направления, которые усилят способность нашего военного флота, будут реализованы и в ближайшее время будет объявлено об этом. Я убежден, что в ближайшее время будет приобретено два уже действующих корабля, они сразу пойдут в состав ВМС, будет начата работа по строительству двух военно-морских портов, будет начато строительство кораблей меньшего класса в Украине и Великобритании", - сказал дипломат.

По его словам, первый военный корабль для Украины построят в Великобритании, а затем технологии передадут украинским верфям. Первые корабли, которые британцы передадут Украине - это тральщики, которые помогут защитить побережье от минной угрозы.

"И наконец, что очень важно, мы получим ракетное оружие, которое поможет на реально усилить способности на море", - сказал Пристайко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина возьмет у Великобритании 21 млн фунтов в кредит для закупки ПЦР-тестов, - Минфин

Автор: 

Великобритания (4986) корабль (2042) оборона (5215) оружие (10225) Пристайко Вадим (500)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
Морська країна віників не в'яже!

Зараз кацапячі троляки почнуть на Британію гнати, будь яка допомога у наш бік - це вибух пердаків на московії.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:28
+13
Это есть очень ХО-РО-ШО ...
показать весь комментарий
14.10.2021 23:21
+10
А в идеале и по уму---можно и не озвучивать совсем. По части обороны страны любой---это в порядке вещей за последние полторы тысячи лет как запросто.
показать весь комментарий
14.10.2021 23:34
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
100% +
показать весь комментарий
15.10.2021 18:43 Ответить
God save the Queen!
показать весь комментарий
15.10.2021 16:17 Ответить
Ну от, а то деякі тупарі тут сприйняли (від невігластва, певно) це патріотичне британське гасло за "муть".
показать весь комментарий
15.10.2021 19:24 Ответить
Хана кацапським коритам у Чорному і Азовських морях
показать весь комментарий
12.11.2021 19:14 Ответить
А що з Нептуном, хана йому?
показать весь комментарий
09.02.2022 06:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 