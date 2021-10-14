Сегодня одновременно прошло около 400 мероприятий, никаких правонарушений допущено не было, - Монастырский

В ходе празднования Дня защитников и защитниц Украины проходило около 400 мероприятий. Все они прошли без правонарушений.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские, военнослужащие и спасатели сегодня работали в усиленном режиме. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарил сотрудников полиции диалога, кинологов, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Никаких правонарушений допущено не было - приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией", - подытожил Монастырский.

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