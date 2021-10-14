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Сегодня одновременно прошло около 400 мероприятий, никаких правонарушений допущено не было, - Монастырский

Сегодня одновременно прошло около 400 мероприятий, никаких правонарушений допущено не было, - Монастырский

В ходе празднования Дня защитников и защитниц Украины проходило около 400 мероприятий. Все они прошли без правонарушений.

Об этом в Facebook сообщил министр внутренних дел Денис Монастырский, информирует Цензор.НЕТ.

"Полицейские, военнослужащие и спасатели сегодня работали в усиленном режиме. По всей Украине происходило одновременно около 400 мероприятий", - говорится в сообщении.

Министр поблагодарил сотрудников полиции диалога, кинологов, военнослужащих Национальной гвардии и Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Никаких правонарушений допущено не было - приятно, что сегодняшний праздник завершается именно этой информацией", - подытожил Монастырский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Монастырский наградил работников системы МВД. ФОТОрепортаж

Автор: 

День защитников и защитниц Украины (171) Монастырский Денис (335)


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....это просто сон!) прям аж 400. как выборы в КНДР_101 процент
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15.10.2021 00:33 Ответить
медаль собі повісь Монастирський !!
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15.10.2021 01:21 Ответить
а тому що це ж не тітушня збиралася за бабло ОПУшних
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15.10.2021 02:14 Ответить
Мусора мрази
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15.10.2021 06:55 Ответить
 
 