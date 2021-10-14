Освобождение взятого в плен наемника РФ Косяка возможно только в случае процедуры обмена, - Бутусов

Освобождение взятого в плен террориста, гражданина РФ, Андрея Косяка невозможно.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Военнослужащие 24-й бригады на участке разведения Золотое задержали на участке разведения Золотое террориста, гражданина России, офицера 6-го мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе Андрея Косяка. Оккупанты "ЛНР" требуют немедленно освободить преступника, угрожая срывом переговоров. Однако выдача Косяка невозможна", - подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, Косяк имел при себе документы "офицер-наблюдатель СЦКК".

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"На телефоне Косяка обнаружена видеозапись как Косяк в в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела.

После задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010-м году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, подозревается по статье 115, и скрылся от правоохранительных органов. После российского вторжения Косяк поступил на "службу" в оккупационные войска, и оформил себе российский паспорт несмотря на причастность к особо тяжкому уголовному преступлению", - объяснил главред Цензор.НЕТ.

"Освобождение убийцы и террориста Косяка в данных обстоятельствах абсолютно невозможно, никакие бумаги террористической организации "ЛНР" не могут давать ему какую-то защиту.

Учитывая статус этого военнопленного-уголовника, освобождение данного гражданина РФ возможно только в случае процедуры обмена. В российских тюрьмах свыше 400 украинских граждан, осужденных только потому, что они патриоты Украины. Мы не имеем права освобождать российских военнопленных пока Россия продолжает издеваться над сотнями украинцев", - подытожил Бутусов.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

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