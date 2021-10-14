Освобождение взятого в плен наемника РФ Косяка возможно только в случае процедуры обмена, - Бутусов
Освобождение взятого в плен террориста, гражданина РФ, Андрея Косяка невозможно.
Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.
"Военнослужащие 24-й бригады на участке разведения Золотое задержали на участке разведения Золотое террориста, гражданина России, офицера 6-го мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе Андрея Косяка. Оккупанты "ЛНР" требуют немедленно освободить преступника, угрожая срывом переговоров. Однако выдача Косяка невозможна", - подчеркнул журналист.
По словам Бутусова, Косяк имел при себе документы "офицер-наблюдатель СЦКК".
"На телефоне Косяка обнаружена видеозапись как Косяк в в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела.
После задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010-м году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, подозревается по статье 115, и скрылся от правоохранительных органов. После российского вторжения Косяк поступил на "службу" в оккупационные войска, и оформил себе российский паспорт несмотря на причастность к особо тяжкому уголовному преступлению", - объяснил главред Цензор.НЕТ.
"Освобождение убийцы и террориста Косяка в данных обстоятельствах абсолютно невозможно, никакие бумаги террористической организации "ЛНР" не могут давать ему какую-то защиту.
Учитывая статус этого военнопленного-уголовника, освобождение данного гражданина РФ возможно только в случае процедуры обмена. В российских тюрьмах свыше 400 украинских граждан, осужденных только потому, что они патриоты Украины. Мы не имеем права освобождать российских военнопленных пока Россия продолжает издеваться над сотнями украинцев", - подытожил Бутусов.
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
"3 ордлотаксиста, 3 веселых друха - на обмен готовы боевой"
печать и подпись - "ордлы".
вроде все чин чинарем, надо минять.
а може проста в качестве доброй воли?
Орест Лютий" (с) .
початок...
ще тодi нiхто не знав, що e 73% пiдкацаплених палюк, що стомлюються вiйною навiть за рахунок своеi свободи...
тварь менять на какую то ордловскую шваль, шо у кого то там шо то скоммуниздила и села на подвал? - ето уже совсем другой обмен.
вопрос к автору - за етим следит кто то?
КАЦАП З ГРЕБІНЦЯМИ
Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]
У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року.
Було тісно під Москвою,
Просять козаків:
«Поможіте, запорожці,
Збити ворогів!»
- Заплатіте, добрі люде,-
Кажуть козаки,-
То вибємо Москву вашу
З вражої руки.
«То ви бєтесь з-за копійки? -
Кажуть москалі.-
А ми ж б'ємось із-за чести,
Як Господь велів!»
-Та кому чого бракує! -
Кажуть козаки.-
Знать, у вас на честь посуха,
В нас - на копійки!
18 окт[ября 1857]
А саме головне послідовники пороха мають можливість тицяти мордою рашистів в факт обміну солдат росії на солдат України. І можуть легко навести безліч прикладів. І коли задаєш жителю параші на кого ж поміняли савченко у них ламається методичка і вони зливаються.
Розумію що це порушення всього що можна. Але це так би деморалізувало рашистів що бажаючих їхати в Україну взагалі б не знайшлось не зважаючи на ні які кредити якими обкладені росіяни.