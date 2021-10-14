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Новости Агрессия России против Украины
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Освобождение взятого в плен наемника РФ Косяка возможно только в случае процедуры обмена, - Бутусов

Освобождение взятого в плен наемника РФ Косяка возможно только в случае процедуры обмена, - Бутусов

Освобождение взятого в плен террориста, гражданина РФ, Андрея Косяка невозможно.

Об этом в Facebook сообщил главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Военнослужащие 24-й бригады на участке разведения Золотое задержали на участке разведения Золотое террориста, гражданина России, офицера 6-го мотострелкового полка оккупационных войск РФ на Донбассе Андрея Косяка. Оккупанты "ЛНР" требуют немедленно освободить преступника, угрожая срывом переговоров. Однако выдача Косяка невозможна", - подчеркнул журналист.

По словам Бутусова, Косяк имел при себе документы "офицер-наблюдатель СЦКК".

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"На телефоне Косяка обнаружена видеозапись как Косяк в в составе минометного расчета в нарушение условий прекращения огня ведет огонь по украинским позициям в районе Золотого. Таким образом, Косяк под прикрытием документов СЦКК вел разведку для вычисления новых целей для обстрела.

После задержания выяснилось, что уроженец Алчевска Косяк в 2010-м году как гражданин Украины совершил умышленное убийство, подозревается по статье 115, и скрылся от правоохранительных органов. После российского вторжения Косяк поступил на "службу" в оккупационные войска, и оформил себе российский паспорт несмотря на причастность к особо тяжкому уголовному преступлению", - объяснил главред Цензор.НЕТ.

"Освобождение убийцы и террориста Косяка в данных обстоятельствах абсолютно невозможно, никакие бумаги террористической организации "ЛНР" не могут давать ему какую-то защиту.

Учитывая статус этого военнопленного-уголовника, освобождение данного гражданина РФ возможно только в случае процедуры обмена. В российских тюрьмах свыше 400 украинских граждан, осужденных только потому, что они патриоты Украины. Мы не имеем права освобождать российских военнопленных пока Россия продолжает издеваться над сотнями украинцев", - подытожил Бутусов.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

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Автор: 

задержание (6679) терроризм (18691) Бутусов Юрий (4369) наемники рф (2087) Косяк Андрей (16)


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Топ комментарии
+31
Боюся, Зеленський нас здивує.
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15.10.2021 00:01
+21
Та да. Как с садисткой "Терезой"
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15.10.2021 00:06
+14
2 на 2 кожному москалю.
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15.10.2021 00:06
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донецкий талибан издевается над луганским
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15.10.2021 00:00 Ответить
Україна не може обіцяти.
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15.10.2021 00:02 Ответить
Боюся, Зеленський нас здивує.
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15.10.2021 00:01 Ответить
не бiйтеся - здивуе ще й як!
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15.10.2021 00:05 Ответить
Та да. Как с садисткой "Терезой"
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15.10.2021 00:06 Ответить
блохастий тест на вшивість не пройде
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15.10.2021 00:50 Ответить
Навпаки ! Здивує якщо не віддасть!
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15.10.2021 14:27 Ответить
пришел телеграф с той стороны:
"3 ордлотаксиста, 3 веселых друха - на обмен готовы боевой"
печать и подпись - "ордлы".
вроде все чин чинарем, надо минять.
а може проста в качестве доброй воли?
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15.10.2021 00:02 Ответить
можна було прикопати по тихому
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15.10.2021 00:05 Ответить
2 на 2 кожному москалю.
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15.10.2021 00:06 Ответить
мацковським передастам вистачить і 1 на 2.
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15.10.2021 00:12 Ответить
А скотчем одну звивину в мозку замотали?
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15.10.2021 09:06 Ответить
Рашкофашист котенок дофига треплется. Не пора ли ему сдохнуть?
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15.10.2021 00:20 Ответить
Як він опинився на території України? Лавров казав шо іхтамнєт. Ну нєт, так нєт.
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15.10.2021 00:11 Ответить
"Ну нєт, так нєт - Пекельний пали".
Орест Лютий" (с) .
початок...
ще тодi нiхто не знав, що e 73% пiдкацаплених палюк, що стомлюються вiйною навiть за рахунок своеi свободи...
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15.10.2021 00:45 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=hmKlGu3Im2c
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15.10.2021 02:58 Ответить
Надо наловить наемников побольше !!! На обмен !!!
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15.10.2021 00:18 Ответить
тварь на бойца менять? - ето один обмен.
тварь менять на какую то ордловскую шваль, шо у кого то там шо то скоммуниздила и села на подвал? - ето уже совсем другой обмен.
вопрос к автору - за етим следит кто то?
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15.10.2021 00:23 Ответить
А какого хрена надо было опять эту "сцэкаку" возобновлять, чтобы они на наших позициях ошивались?...
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15.10.2021 00:38 Ответить
пристрелити кацапського пі$ара, бо зелений пі$ар в порядкє "жєста доброй волі" іще з десяток таких кондомів віддасть. навіть не сумнівайтеся - таварісч дєрьмак скажет і зелейо$ок все зробить...
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15.10.2021 00:47 Ответить
У тебе немає ні совісті, ні розуму. Бо цього злочинця можна обміняти на НАШУ людину, що зараз сидитьь у в'язниці. Але для тебе НАШИХ не існує, ти бот
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15.10.2021 10:54 Ответить
Расстрелять нахрен и все. Теперь этого адепта ***** еще кормить и поить нужно. Закопали бы в этой яме и дело с концом.
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15.10.2021 01:08 Ответить
Ну не знаю, разумно ли это...
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15.10.2021 01:44 Ответить
Розстріли московських терористів принесуть більше користі.
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15.10.2021 02:11 Ответить
ермак-Козырь разрешил своим собратьям инспектировать позиции ЗСУ, и что же вы удивляетесь?
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15.10.2021 04:03 Ответить
Обменный фонд нам очень нужен.
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15.10.2021 05:41 Ответить
Зеленський відпустить, а українських вояків віддасть під суд
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15.10.2021 06:27 Ответить
Одного не пойму: почему автор его назьівает военнопленньім, а не уголовником
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15.10.2021 06:36 Ответить
Никогда не говорите "никогда". По крайней мере, пока в кресле президента - фигляр.
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15.10.2021 06:40 Ответить
Мы знаем все. Мы помним все. Мы поняли: кацапы не люди. Отныне слово "кацап" для нас самое страшное проклятье. Отныне слово "кацап" разряжает ружье. Не будем говорить. Не будем возмущаться. Будем убивать. Если ты не убил за день хотя бы одного кацапа, твой день пропал. Если ты думаешь, что за тебя кацапа убьет твой сосед, ты не понял угрозы. Если ты не убьешь кацапа, кацап убьет тебя. Он возьмет твоих близких и будет мучить их в своей окаянной кацапии. Если ты не можешь убить кацапа пулей, убей кацапа штыком. Если на твоем участке затишье, если ты ждешь боя, убей кацапа до боя. Если ты оставишь кацапа жить, кацап повесит украинца и опозорит украинскую женщину. Если ты убил одного кацапа, убей другого - нет для нас ничего веселее кацапских трупов. Не считай дней. Не считай вёрст. Считай одно: убитых тобою кацапов. Убей кацапа! - это просит старуха мать. Убей кацапа! - это молит тебя дитя. Убей кацапа! - это кричит родная земля. Не промахнись. Не пропусти. Убей!
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15.10.2021 06:48 Ответить
Руданський.

КАЦАП З ГРЕБІНЦЯМИ
Стоїть кацап з гребінцями,
Патли закидає;
Коло нього молодиця
Гребінь оглядає.
Оглядає, та й питає:
«А що то за нього?»
- Ґрівєнічок, ґалубушка!
Дьошево-с, єй богу!..
«А чи-ж буде він чесати?»
- Ах ти, мая маті!
Та раді Бох толька воші, -
Уш будєт чесаті!..
15 апреля [1858]
У цьому вірші оповідається про те, як
брудний кацап продавав заражені
вошами гребінці. Саме тому цей вірш
не увійшов до тритомника 1972го року.
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15.10.2021 09:09 Ответить
Неужели? Зедебилы сделают так как им скажет х-ло.
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15.10.2021 08:33 Ответить
КОМУ ЧОГО БРАКУЄ

Було тісно під Москвою,
Просять козаків:
«Поможіте, запорожці,
Збити ворогів!»
- Заплатіте, добрі люде,-
Кажуть козаки,-
То вибємо Москву вашу
З вражої руки.
«То ви бєтесь з-за копійки? -
Кажуть москалі.-
А ми ж б'ємось із-за чести,
Як Господь велів!»
    -Та кому чого бракує! -
Кажуть козаки.-
Знать, у вас на честь посуха,
В нас - на копійки!    
18 окт[ября 1857]
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15.10.2021 09:10 Ответить
Не переживайте!! Президент Володя и его проросисский чокнутый друг Ермак, отпустят этого КОсяка. без обмена, под "честное слово Пуйла", как до этого отпустил Цимеса и других убийц , что бы понравится Пуйлу!!
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15.10.2021 09:44 Ответить
Як кажуть, ніколи не кажіть ніколи. Нєлох і не таких відпускав
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15.10.2021 11:27 Ответить
после цемаха, вагнеровцев, беркутов и т.д не удивлюсь, что это Существо малоПИД,,,роское может отдать по просьбе кремлевской Крысы ермака....
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15.10.2021 15:14 Ответить
Завдяки пороху було звільнено людей на декілька порядків більше чим при Зе.

А саме головне послідовники пороха мають можливість тицяти мордою рашистів в факт обміну солдат росії на солдат України. І можуть легко навести безліч прикладів. І коли задаєш жителю параші на кого ж поміняли савченко у них ламається методичка і вони зливаються.
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15.10.2021 19:56 Ответить
Я би його показово стратив і розбором на органи.

Розумію що це порушення всього що можна. Але це так би деморалізувало рашистів що бажаючих їхати в Україну взагалі б не знайшлось не зважаючи на ні які кредити якими обкладені росіяни.
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15.10.2021 19:52 Ответить
 
 