В статистику неблагоприятных последствий вакцинации от COVID-19 вносят даже попадания в ДТП, - главный санврач Кузин
В Украине ведется статистика негативных последствий вакцинации от COVID-19.
Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.
"Функционирует мощная система фармаконадзора. Каждое зафиксированное событие в течение 30 дней после прививки рассматривается как неблагоприятное после иммунизации событие. Даже если человек попал в ДТП", - объяснил он.
По словам Кузина, на официальном сайте Государственного экспортного центра еженедельно публикуются данные обо всех неблагоприятных событиях относительно иммунизации, которые были зарегистрированы в разрезе возрастных групп и в разрезе той или иной вакцины.
"Эта информация является открытой. В Украине фармаконадзор был введен фактически с первой прививки. Пока не было зафиксировано аномальных или непредсказуемых событий, идущих вразрез с инструкцией к применению вакцин", - добавил главный санврач.
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Опыт уже такой был когда я жил в панельном доме у меня был сосед который был буддист или кришнаит от которого постоянно ко мне заползали тараканы которых он отказывался травить так вот помогли живительные люли и принудительное травление тараканов как в голове у данного индивида так и в квартире!
БОМЖ .
Хто б сумнівався і смерть від срачки це тепер смерть від Ковід 19 ))))