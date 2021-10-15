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Новости Борьба с коронавирусом
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В статистику неблагоприятных последствий вакцинации от COVID-19 вносят даже попадания в ДТП, - главный санврач Кузин

В статистику неблагоприятных последствий вакцинации от COVID-19 вносят даже попадания в ДТП, - главный санврач Кузин

В Украине ведется статистика негативных последствий вакцинации от COVID-19.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Функционирует мощная система фармаконадзора. Каждое зафиксированное событие в течение 30 дней после прививки рассматривается как неблагоприятное после иммунизации событие. Даже если человек попал в ДТП", - объяснил он.

По словам Кузина, на официальном сайте Государственного экспортного центра еженедельно публикуются данные обо всех неблагоприятных событиях относительно иммунизации, которые были зарегистрированы в разрезе возрастных групп и в разрезе той или иной вакцины.

"Эта информация является открытой. В Украине фармаконадзор был введен фактически с первой прививки. Пока не было зафиксировано аномальных или непредсказуемых событий, идущих вразрез с инструкцией к применению вакцин", - добавил главный санврач.

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Автор: 

вакцина (3815) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+24
Я вобще НЕ противник вакцинации. Вакцина - это хорошо и правильно. Но то, что делается сейчас считаю не правильным. Нагнетание паники с помощью СМИ, принудительная вакцинация, отказ производителя и государства от обязательств за побочки вакцинации экспериментальной вакциной - всё это влияет на доверие к этой самой вакцинации. Кто в здравом уме пойдёт колоть себе шмурдяк, который отказываются колоть себе сами медики, депутаты и министры?
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15.10.2021 03:47
+11
Ваша біда в тому що свою діяльність зелена влада почала з брехні. Брехня на брехні і брехнею поганяє і люди вам не вірять.
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15.10.2021 00:31
+9
поясню тебе, почему твои слова - полнейший бред. и все с точностью до наоборот. ты верно должен был слышать, что во время эпидемии нельзя проводить вакцинацию? но почему, точно понятия не имеешь. в первые полторы-две недели после вакцинации у человека начинают вырабатываться антитела к вирусу. но их мало, организм ослаблен из-за нагрузки на иммунную систему и для вируса они особой опасности не представляют, наоборот, такой человек является идеальным инкубатором для "обучения" вируса противодействию антителам, т.е. новой мутации. из-за такого развития событий эффективность вакцины падает очень быстро, но и это не самое опасное. есть далеко не нулевой шанс, что мутировавший вирус будет более агрессивен к вакцинированным, чем к непривытым людям. вакцинированный является разносчиком болезни и основным фактором появления новых мутаций, в естественных условиях вирус мутирует много медленнее, чем подстегнутый вакциной. и меня сильно удивляет то, что сейчас творится с вакцинацией.
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15.10.2021 10:05
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Правила форума Совет форумчан
Ваша біда в тому що свою діяльність зелена влада почала з брехні. Брехня на брехні і брехнею поганяє і люди вам не вірять.
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15.10.2021 00:31 Ответить
А коли була іспанка - то що було? Ковід по зрівнянню з нею - легкий насморк.
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15.10.2021 04:05 Ответить
Любая власть врет по максимуму, ну например говорят" сейчас тяжело, нужно потерпеть, вот потом..." и так далее, это основной механизм управления.
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15.10.2021 07:48 Ответить
Исправьте: не "Государственного экспортного центра" (от слова Экспорт) а "Государственного экспертного центра МОЗ Украины".
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15.10.2021 00:39 Ответить
Та все нормально.
Ето уровень етого ресурса
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15.10.2021 06:21 Ответить
Ви неуявляєте скільки людей вмирає невдозі після сніданку...
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15.10.2021 01:49 Ответить
лживая перекрученная фразочка. В статистику последствий от COVID-19 вносят даже попадания в ДТП. Так было. Фармаконадзор - это вообще днище воспаленных перевернутых мозгов
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15.10.2021 02:26 Ответить
Я вобще НЕ противник вакцинации. Вакцина - это хорошо и правильно. Но то, что делается сейчас считаю не правильным. Нагнетание паники с помощью СМИ, принудительная вакцинация, отказ производителя и государства от обязательств за побочки вакцинации экспериментальной вакциной - всё это влияет на доверие к этой самой вакцинации. Кто в здравом уме пойдёт колоть себе шмурдяк, который отказываются колоть себе сами медики, депутаты и министры?
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15.10.2021 03:47 Ответить
Сейчас на тебя налетят сразу с двух фронтов. Антиваксеры будут орать, что вакцины вообще зло, похуже Гитлера, а упоротые фанатики вакцинации будут говорить, что за деревьями ты не видишь леса, и про принцип "наименьшего зла". Готовься.
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15.10.2021 04:57 Ответить
Я уже писал если бы в антиваксер не был колыбелью эволюции для вируса то мне было пох на то что он делает или не делает прививку! Но антиваксер для вируса как стадо овец для волка! Поэтому пока вирус себя хорошо чувствует в антиваксерах мне как-то стремно что вирус в антиваксере мутирует в какую-то хрень для которой моя прививка будет или мало эффективная или вобще не эффективная!
Опыт уже такой был когда я жил в панельном доме у меня был сосед который был буддист или кришнаит от которого постоянно ко мне заползали тараканы которых он отказывался травить так вот помогли живительные люли и принудительное травление тараканов как в голове у данного индивида так и в квартире!
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15.10.2021 05:30 Ответить
Удивительная логика! Невакцинированный человек переболел,и получил естественный иммунитет, тот,что вакцинироваться этими шмурдяками, подстегнул иммунитет, а живой вирус остаётся в организме,только он блокирован на время действия вакцины,и преспокойно себе мутирует.Закончился срок дозы, если не ввести следующую, вирус выражается наружу. Говорил же вам товарищ Ляшко,что носить маски должны https://www.ukrinform.ru/rubric-society/3320719-vakcinirovannye-ot-covid19-dolzny-nosit-masku-lasko.html вакцинированные>>
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15.10.2021 06:43 Ответить
Ничего нет удивительного! Антиваксер это комфортная среда для вируса. А вакцинируемый это среда не комфортная для вируса! Это как сравнить по здоровью Коломойского и какого-то бомжа который живет под мостом и питается с помойки! Кто будет сдоровей и даст более жизнеспособное потомство Коломойкий или бомж? Самая большая беда что переболевший не получает естественный иммунитет вот Горький Лук переболел короной 2 раза от второй кроны помер!
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15.10.2021 07:24 Ответить
ты может сначала школьную программу усвой а потом можно и отзывы писать.Задолбал твой бред
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15.10.2021 08:06 Ответить
И в чем бред? Ты хочешь сказать что эволюции не существует?
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15.10.2021 08:35 Ответить
поясню тебе, почему твои слова - полнейший бред. и все с точностью до наоборот. ты верно должен был слышать, что во время эпидемии нельзя проводить вакцинацию? но почему, точно понятия не имеешь. в первые полторы-две недели после вакцинации у человека начинают вырабатываться антитела к вирусу. но их мало, организм ослаблен из-за нагрузки на иммунную систему и для вируса они особой опасности не представляют, наоборот, такой человек является идеальным инкубатором для "обучения" вируса противодействию антителам, т.е. новой мутации. из-за такого развития событий эффективность вакцины падает очень быстро, но и это не самое опасное. есть далеко не нулевой шанс, что мутировавший вирус будет более агрессивен к вакцинированным, чем к непривытым людям. вакцинированный является разносчиком болезни и основным фактором появления новых мутаций, в естественных условиях вирус мутирует много медленнее, чем подстегнутый вакциной. и меня сильно удивляет то, что сейчас творится с вакцинацией.
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15.10.2021 10:05 Ответить
" Кто будет здоровей ... ? "
БОМЖ .
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15.10.2021 08:30 Ответить
Нет по статистике они живут на улицах не более 5 лет!
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15.10.2021 08:34 Ответить
Ви все правильно кажете тільки висновки у Вас трохи дибільні. Як будь-який живий організм вірус потрапляючи у некомфортне середовище має пристосовуватись мутувати, а в комфортному середовищі він цього не робить. Не має стимулів для цього.
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15.10.2021 08:51 Ответить
Это я упрощенно сказал. Да вы правы что в неприспособленных выживает сильнейший но выживает он ослабленным и не жизнеспособным это как раньше вакцину делали ослабленным (почти сдохшим) возбудителем. А так в комфортной среде больше выживает особой которые дают жизнеспособное потомство которое из-за своей большей жизнеспособности попадая в не комфортную среду могут дать жизнеспособное потомство которое может быть и приспособится к некомфортной среде! Поэтому я и ненавижу антиваксеров этих инкубаторы для вируса!
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15.10.2021 09:16 Ответить
Вакцинують зазвичай першими саме групи ризику, які вже мають хронічні захворювання і імунна відповідь, яких може бути набагато слабшою ніж у невакцинованої особи. Вірус зустрівшись з несприятливими умовами адаптується до них і мутує. Крім того, сам медичний підхід вакцинації повязаний саме зі збереженням життя слабких людських особин, що збільшує вразливість всієї популяції, бо недозволяє природньому відбору забезпечити виживання сильніших. А враховуючи, що вимагається медичне втручання в здорові і сильні організми, частина з яких стають менш здоровими то дана процедура, з точки зору природи, взагалі шкодить еволюції.
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15.10.2021 20:51 Ответить
Смотрите пример к соседом у которого тараканы он немного не коректен но хапанув яда в моей квартире он может упозти к соседу в квартиру там отлежатся и он уже даст потомство в комфортной среде которое будет менее восприимчиво к яду!
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15.10.2021 09:19 Ответить
поскольку могут переносить возбудителя болезни и инфицировать невакцинированных. Это как взять помоечного кошака с мусорки отнести к ветеринару накормить, обогреть и вывести всех паразитов! Да кошак просто из полудохлого кашака превратится в игривого котейку так и с вирусом! Вселится от вакцинируемого в антиваксера и начнет сразу жрать размножатся и мутировать!
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15.10.2021 07:32 Ответить
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15.10.2021 11:40 Ответить
это ты сейчас про Спутник?!
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15.10.2021 06:10 Ответить
Сколько нежности было! Сколько грации! Когда ты возвращалась с вакцинации! (Старая притча, немного переделанная).
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15.10.2021 05:28 Ответить
"Функционирует мощная система фармаконадзора. Каждое зафиксированное событие в течение 30 дней после прививки рассматривается как неблагоприятное после иммунизации событие. Даже если человек попал в ДТП", - объяснил он. Источник:
Хто б сумнівався і смерть від срачки це тепер смерть від Ковід 19 ))))
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15.10.2021 11:34 Ответить
...а в статистику коронавірусу навіть захворювання на тріпер. Хоча з щасливими хлопами і дівахами, які його підчепили, виникають непорозуміння і конфлікти, - не хочуть лягати під апарат ШВЛ і зразу ж вимагають антибіотики. А протоколи ж лікування коронавірусу від ВООЗ спочатку вимагають провести на черговому піддослідному випробування експериментальних препаратів, а вже потім лікувати.
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15.10.2021 13:30 Ответить
Зараз діагноз ковід це бізнес, бо лікарі отримую ть за це надбавки. Рідними хворого купуються дорогущі ліки, хто контролює, що насправді треба ? Спостерігаю на роботі за вакцинованими - після вакцинації постійно тягають шмарклі і періодично підчеплюють різні простудні...причому масок не хочуть вдягати. Не бачу логіки в такій вакцинації...
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20.01.2022 07:51 Ответить
 
 