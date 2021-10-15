В статистику неблагоприятных последствий вакцинации от COVID-19 вносят даже попадания в ДТП, - главный санврач Кузин

В Украине ведется статистика негативных последствий вакцинации от COVID-19.

Об этом в интервью "Украинскому радио" заявил главный санврач Игорь Кузин, передает Цензор.НЕТ.

"Функционирует мощная система фармаконадзора. Каждое зафиксированное событие в течение 30 дней после прививки рассматривается как неблагоприятное после иммунизации событие. Даже если человек попал в ДТП", - объяснил он.

По словам Кузина, на официальном сайте Государственного экспортного центра еженедельно публикуются данные обо всех неблагоприятных событиях относительно иммунизации, которые были зарегистрированы в разрезе возрастных групп и в разрезе той или иной вакцины.

"Эта информация является открытой. В Украине фармаконадзор был введен фактически с первой прививки. Пока не было зафиксировано аномальных или непредсказуемых событий, идущих вразрез с инструкцией к применению вакцин", - добавил главный санврач.

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