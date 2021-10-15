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Новости Агрессия России против Украины
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Россия отправила в ОРДЛО уже 103-й "гумконвой": МИД направил РФ ноту протеста

Россия отправила в ОРДЛО уже 103-й

МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"14 октября Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 103-й т.н. "Гуманитарный конвой" РФ", - говорится в сообщении.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Отсутствие законных оснований сделало невозможным его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины и неуклонно соблюдать международное право и законодательства Украины.

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МИД (6968) протест (5858) россия (95702) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+1
Короновирусные авзолейные Фуфломицин Путлера приперли...вакцинировать концлагерь будут и отменят Комендантский час....
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15.10.2021 05:55
+1
Нота за нотою ноти подавай...
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15.10.2021 06:48
+1
Эти "композиторы" в МИДе уже уморили всех своими "нотами"! Вместо того, чтоб разорвать ВСЕ отношения с АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ /и в первую очередь дипломатические/ власть как прежняя, так и нынешняя занимается формальныли "писюльками"! ТФУ, на них!
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15.10.2021 12:20
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"Гуманитарная" помощь боевикам. К рабам из ОРДЛО, она не дойдет
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15.10.2021 01:06 Ответить
Проще. Снабжение изтамнетов и ротация личного состава. Интендантская рота
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15.10.2021 06:20 Ответить
питание кацпадлюк идет через казапскую жилу нон стоп, но кацапия не сторона конфликтa, не...... - они, ****, миротворцы! 🤣
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15.10.2021 04:32 Ответить
Короновирусные авзолейные Фуфломицин Путлера приперли...вакцинировать концлагерь будут и отменят Комендантский час....
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15.10.2021 05:55 Ответить
Ноты протеста направлять конечно надо (чтобы выглядело "як годиться"), но МИД уже сейчас может выбрать наиболее подходящий ответ из предлагаемых:
"Извольте откушать"©
"Пожалуйте бриться"©
"Накося выкуси"©
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15.10.2021 06:11 Ответить
Нота за нотою ноти подавай...
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15.10.2021 06:48 Ответить
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15.10.2021 09:20 Ответить
Эти "композиторы" в МИДе уже уморили всех своими "нотами"! Вместо того, чтоб разорвать ВСЕ отношения с АГРЕССОРОМ И ОККУПАНТОМ /и в первую очередь дипломатические/ власть как прежняя, так и нынешняя занимается формальныли "писюльками"! ТФУ, на них!
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15.10.2021 12:20 Ответить
кто девушку танцет, тот ее и ужинает..)))..пусть кормят кормилицу теперь...))
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15.10.2021 12:37 Ответить
Как рвонуть хоть один ---слабо
Мы сбросимся страной по гривне -- думаю все за
Такому действительно герою
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15.10.2021 12:43 Ответить
 
 