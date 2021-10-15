Россия отправила в ОРДЛО уже 103-й "гумконвой": МИД направил РФ ноту протеста

МИД Украины выражает решительный протест в связи с продолжением Российской Федерацией противоправной практики направления на территорию Украины т.н. "гуманитарных конвоев".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу министерства.

"14 октября Российская Федерация в очередной раз проигнорировала ранее высказанные неоднократные предостережения Украины и без ее официального согласия, с нарушением законодательства Украины, условий и модальностей доставки гуманитарной помощи, незаконно направила на временно оккупированные территории в Донецкой и Луганской областях 103-й т.н. "Гуманитарный конвой" РФ", - говорится в сообщении.

Перемещение произошло через неподконтрольный правительству Украины участок государственной границы Украины, через российские пограничные пункты пропуска "Донецк" и "Матвеев Курган".

Отсутствие законных оснований сделало невозможным его обязательное оформление представителями пограничных и таможенных органов Украины.

В этой связи МИД Украины направило российскому внешнеполитическому ведомству ноту протеста с требованием к РФ прекратить совершение противоправных действий против суверенитета Украины и неуклонно соблюдать международное право и законодательства Украины.

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