За сутки войска РФ трижды обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС
За минувшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
По состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
@InYv_Sergienko
·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1448704250817781767 16 ч
Зеленський підписав указ-військовим виплатять борги до Дня захисників та захисниць України. В воюючий Державі при захмарних преміях та зп у тупорилих чиновників,суддів,депутатів та іншого непотрібу на плечах українців, борг перед воїнами майже 3,7 млрд грн!! Розкажіть про зміни.