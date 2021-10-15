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Новости Агрессия России против Украины Война
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За сутки войска РФ трижды обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС

За сутки войска РФ трижды обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС

За минувшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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обстрел (27396) Донбасс (26956) боевые действия (4142) операция Объединенных сил (6766)


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надо портрет "найвэлiчнешего" Ким-Чен-Зе повесить - должны "перестать стрелять"(с)

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15.10.2021 08:13 Ответить
Ара Хам Зия круче...
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15.10.2021 08:40 Ответить
Ара Цзе Дун?
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16.10.2021 07:44 Ответить
то ли дерьмаку докладывают...то или еще какому-то... турысту...

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15.10.2021 08:59 Ответить
Kostenko_Inna


@InYv_Sergienko

·
https://twitter.com/InYv_Sergienko/status/1448704250817781767 16 ч



Зеленський підписав указ-військовим виплатять борги до Дня захисників та захисниць України. В воюючий Державі при захмарних преміях та зп у тупорилих чиновників,суддів,депутатів та іншого непотрібу на плечах українців, борг перед воїнами майже 3,7 млрд грн!! Розкажіть про зміни.
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15.10.2021 12:42 Ответить
 
 