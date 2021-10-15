За сутки войска РФ трижды обстреливали наши позиции. Потерь среди украинских военнослужащих нет, - штаб ООС

За минувшие сутки, 14 октября, российско-оккупационные войска три раза нарушали режим прекращения огня, из них один раз с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

Вблизи Пивденного оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Новолуганского позиции украинских воинов враг обстрелял из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе Катериновки противник вел огонь из минометов калибра 120 мм и станковых противотанковых гранатометов.

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Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

По состоянию на 7:00 утра 15 октября, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Наши воины контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил по отпору и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации.

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