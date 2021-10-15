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За сутки 14 октября зафиксировано 13 624 новых случая коронавируса, умерло 202 человека, выздоровел 4591 человек, - Минздрав
В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровел 4 591 человек, 202 умерло. За сутки вакцинировано 34 897 человек.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
"Всего за сутки 14 октября 2021 в Украине: 34 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы – 15 194 человек. Зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 177, медработников - 170). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4 633 человека; летальных случаев - 202; выздоровели – 4 591 человек", – отмечается в сообщении.
Топ комментарии
+11 Sophia-Maria Duglass
показать весь комментарий15.10.2021 09:55
+8 Vasilij VG
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показать весь комментарий15.10.2021 09:24
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А я писал, что в статистику по смертности от ковида заносят всех подряд у кого положительный тест, даже те кто разбились в ДТП или вышли с 9го этажа. Маразм абсурда! Как тебе такое Валера Греф
Выздоровело 4591
И о какой "эпидемии" речь?