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Новости Коронавирус и карантин
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За сутки 14 октября зафиксировано 13 624 новых случая коронавируса, умерло 202 человека, выздоровел 4591 человек, - Минздрав

За сутки 14 октября зафиксировано 13 624 новых случая коронавируса, умерло 202 человека, выздоровел 4591 человек, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровел 4 591 человек, 202 умерло. За сутки вакцинировано 34 897 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Всего за сутки 14 октября 2021 в Украине: 34 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы – 15 194 человек. Зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 177, медработников - 170). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4 633 человека; летальных случаев - 202; выздоровели – 4 591 человек", – отмечается в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": COVID-19 в Украине: Впервые с апреля число инфицированных за сутки превысило 18 тысяч человек, умерли 412 пациентов

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+11
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15.10.2021 09:55
+8
Бо блазні знову почали малювати статистику.
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15.10.2021 08:49
+7

А я писал, что в статистику по смертности от ковида заносят всех подряд у кого положительный тест, даже те кто разбились в ДТП или вышли с 9го этажа. Маразм абсурда! Как тебе такое Валера Греф
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15.10.2021 09:24
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Вихідний! Вихідний !!! Вихідний !
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15.10.2021 08:30 Ответить
Я ще можу зрозуміти, що у вихідний виявляють менше випадків, бо менше тестів роблять. Але як пояснити те, що менше летальних?
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15.10.2021 08:44 Ответить
Бо блазні знову почали малювати статистику.
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15.10.2021 08:49 Ответить

А я писал, что в статистику по смертности от ковида заносят всех подряд у кого положительный тест, даже те кто разбились в ДТП или вышли с 9го этажа. Маразм абсурда! Как тебе такое Валера Греф
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15.10.2021 09:24 Ответить
антиковідщик, уважніше читайте: статистика побічок, а не смертності
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15.10.2021 09:29 Ответить
Валера завел себе классную любовницу! На радостях взял и рассказал все жене... Причина смерти - короновирус! (Современный анекдот).
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15.10.2021 09:53 Ответить
Надо же: такое печатали давеча испанские СМИ, а наши соотечественники в Испании хихикали, что глупые испанцы ездят в своих автомобилях в масках.
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15.10.2021 11:54 Ответить
Тоже с выходными связано. У паталагоанатомам некуда спешить поэтому и них тоже выходной!
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15.10.2021 08:56 Ответить
Злые языки кажуть что РАБссия заняла 1 место в мире по коровиRUSу...,брешуть люди...,Бункерный фюрер давно победил даже Гитлера....
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15.10.2021 08:57 Ответить
На Якутию поступило 35 млн вакцин типа Фуфломицин Путлера.... странно...насэлэние Саха-Якутии всего ничего....,982 000 чуваков якутов...
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15.10.2021 09:00 Ответить
а сколько китайцев?
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15.10.2021 11:33 Ответить
15 октября на РАБссии стартовала перепись насэлэния...,наверно скажить Памфилова нас 200 млн баранов
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15.10.2021 09:03 Ответить
Якщо ви хочете обговорити події, що відбуваються в росії, вам треба іти на сайт Лента.ру. Тут на Українському цензорі нам не цікаво чим і як живе росія, звичайно хочеться щоб там було побільшей катаклізмів і катастроф, але обговорювати це немає ніякого бажання.
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15.10.2021 09:16 Ответить
Ой не кажи лапеногий ватнику! Може тобі і з Пригожинскої свинопесо ферми і не цікаво! А для мене Кацапстан це ворог і мені цікаво що там відбувается в юрті у ворога!
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15.10.2021 09:31 Ответить
А чого ви тоді на українському сайті, тобто в українському інформаційному полі пишете на російській мові - мові вашого ворога як ви сказали, чим її популяризуєте на наших ресурсах? Дивна якась у вас логіка.
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15.10.2021 10:49 Ответить
Задовбали брехуни!
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15.10.2021 09:29 Ответить
Сейчас у нас в Роттердаме люди ходят в магазины, кафе, в ночные клубы без масок, потому что вся страна вакцинирована и без негативных тестов давно не пускают иностранцев - власти сделали все, чтобы побыстрее избавится от пвндемии. А что в Украине, где офшорные клоуны имеют неограниченную власть? А нихера! Преступная банда квартал95 сделала все чтобы население не вакцинировалось вовремя, так как доктора смерть очень хотели прибарахлится от фарм компаний, а теперь еще офшорные клоуны сделали все для очередной рекордной вспышки - ведь в лохдаун можно безнаказанно грабить страну и не боятся что народ выйдет на Майдан, ведь все будут закрыты по домам
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15.10.2021 09:32 Ответить
Та яке там закриті,хто їх буде слухати,як жили так і будемо жити і настати,що ті клоуни там наприймають.
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15.10.2021 09:41 Ответить
Роттердам - город орального секса?
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15.10.2021 09:55 Ответить
А я думал, что там только угольком балуются!
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15.10.2021 10:00 Ответить
Ты походу поехал в швецию, чтобы тебя там трахали черномазые и орально, и в задний проход. По-другому я не могу твой комент
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15.10.2021 15:41 Ответить
Зер гут! Очень хорошо! Вижу Голландия - страна однополых браков и свободного секса на тебя нехорошее влияние оказывает! Нет, мы - шведы - люди стойкие и любим высоких голубоглазых красавиц! Даже на снегу!
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15.10.2021 17:39 Ответить
Чудик ты! Кокс - не уголь, а порода дерева, термически обработанная! А вот некоторые на формуле Роттердам+ заработали миллиарды, в очередной раз ободрав народ Украины! Иди, колись! Речь не о наркоте!
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15.10.2021 10:27 Ответить
Фига,се - кокс порода дерева.А шпроты - порода рыбы?А бефстроганов -порода коров.
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16.10.2021 07:34 Ответить
В Україні ручна статистика. Яку хочу таку й намалюю.
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15.10.2021 09:39 Ответить
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15.10.2021 09:55 Ответить
...ммм.. а если они давно вакцинировались ?? ?то нахера им маски ??? я лично ехал в автобусе с 25 чел. на борту которые сдали плр тесты ... и приехал здоровый .... в Украину где в каждой области + пару сотен заболевших (это без учёта тех кто не понял что он больной+он думает что он Халк+он не знал ничего вообще в мире кроме того что всё это не хуже ""гриппа ""+ те кто уже не могут сказать что с ними было + те кто уже никогда не смогут сказать + те кто лепят картинки тут на цензоре не понимая что у тоже же ган-горжона бабла больше чем у тебя в принепи когда либо было ) ... ну и в чём собственно трабл в этой пикче ? ... трабл только в том что люди которые это репостят ... они просто это репостят как промокашка в союзе ... они промакнули чернило ... но так нихеРА и не поняли.
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16.10.2021 00:05 Ответить
минздраав, а сколько умерло от ССЗ? Не интересно тебе? Тупой политический рупор
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15.10.2021 09:55 Ответить
!
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15.10.2021 09:57 Ответить
О, как праздник животворящий на смертность влияет! А все водка!
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15.10.2021 10:59 Ответить
Просто был праздник и врачи никого не лечили!
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15.10.2021 11:50 Ответить
Вот же екскулапы дай на лапу в белам халати😁
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15.10.2021 14:48 Ответить
Умерло 202
Выздоровело 4591
И о какой "эпидемии" речь?
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16.10.2021 08:30 Ответить
 
 