За сутки 14 октября зафиксировано 13 624 новых случая коронавируса, умерло 202 человека, выздоровел 4591 человек, - Минздрав

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 13 624 новых случая заболевания COVID-19, выздоровел 4 591 человек, 202 умерло. За сутки вакцинировано 34 897 человек.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает в твиттере пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.

"Всего за сутки 14 октября 2021 в Украине: 34 897 человек вакцинировано против COVID-19. Одну дозу получили 19 703 человека, полностью иммунизированы – 15 194 человек. Зафиксировано 13 624 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 177, медработников - 170). Также за минувшие сутки: госпитализированы – 4 633 человека; летальных случаев - 202; выздоровели – 4 591 человек", – отмечается в сообщении.

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