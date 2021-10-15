"Вся наша "вина" состоит в том, что мы имеем смелость иметь убеждения и делиться ими открыто и публично", - Джелял
Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, который незаконно содержится под стражей в оккупированном Крыму, передал из неволи письмо на свободу.
Как передает Цензор.НЕТ, его опубликовал в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.
Текст заявления Наримана Джеляла : "Когда читаешь строки обвинения, сочиненные каким-то сотрудником фсб, то хочется одновременно смеяться и злиться.
Смеяться над той скудной фантазией, избитыми формулировками, которыми авторы моего ареста прикрывают свои незаконные действия, целью которых, несомненно, является стремление опорочить имя одного из лидеров национального движения крымских татар в Крыму, и тем самым обвинить само это движение, всегда исповедовавшее ненасильственные методы борьбы за права крымских татар, в нарушении собственных принципов.
Попытаться убедить мировое сообщество, всегда поддерживавшего стремление коренного народа Крыма жить мирно и развиваться на родной земле, что сотни активистов, членов органов национального самоуправления, крымских татар, готовы к насильственным действиям.
Попытка, как по мне, заранее обреченная на провал.
Злиться на ту гнусную ложь, какое-то средневековое мракобесие, в которой меня обвиняют, сочиняя несуществующие в моей голове умыслы, лживые показания скрытых свидетелей. Злиться на неспособность твоих оппонентов хоть в какой-то мере честно противостоять твоим убеждениям.
Убеждениям, которые и я, и другие не скрывали, выступая против действий России в Крыму, выступая в защиту территориальной целостности Украины, в защиту прав человека и против репрессий.
Ведь вся наша "вина" состоит в том, что мы имеем смелость иметь убеждения и делиться ими открыто и публично".
Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.
Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.
Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).
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больше уважаю мнение пастора....
В.И. Ленин
не мети пургу !
Крымская автономия в составе Украины была образована законом УССР от 12 февраля 1991 года как Крымская Автономная Советская Социалистическая Республика.
Это был проект Горби по потрошению 15 союзных республик - создать много автономий и уравнять их с союзными, одновременно отобрав у них максимум прав
кырымлы тогда только возвращались, их была жменька
воду в Крыму всегда мутили кацапы, вплоть до отделения при Мешкове
если бы в 2014-м мы раздали кырымлы калаши и проч. стрелковое оружие со складов, кацапы сели бы на жопу
єдині хто в Криму за Україну - це киримли.
Джелял ясно написав - Кримсько-татарська автономія у складі України.
До 2014 боялись киримли - СБУ працювала виключно проти них,
а захопили півострів "братья-славьяне" кацапи
отакі чебуреки з котятами...
буде Кримсько-татарська автономія у складі України -
киримли загризуть кацапів, бо Крим - то їхня Батьківщина
тобі України мало ?
"неситим оком край світу зазираєш", як ті кацапи із Курилами та Кримом
Путін отримав таки свого Манделу....
у них все списано с нацистов от корки до корки....
но мы все знаем чем нацики закончили - етим же закончит и кацапня.
я абсолютно не прихильник ЗЕ-жабки, але не треба перебільшувати
15 октября, 2021Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2021/10/%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bc%d1%83-%d0%bb%d1%83%d1%87%d1%88%d0%b5-%d0%bc%d0%be%d0%bb%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c-%d1%82%d0%be%d0%b3%d0%b4%d0%b0-%d0%be%d1%82-%d0%bd%d0%b5%d0%b3.html#comments Комментарии: 1
После завершения Таллиннской конференции «Восточное партнерство», я хочу поделиться своими выводами.
Об этом https://www.facebook.com/borislav.bereza пишет сегодня в Фейсбуке экс-нардеп Борислав Береза.
Во-первых, заметны последствия работы величайшего политического лидера современности на дипломатическом фронте. Украина отошла на задний план. Для наших самых близких партнёров, Эстонии, Литвы, Латвии и Польши, сегодня актуальность вопросов связанных с Украиной идёт сразу после проблематики Беларуси и путь успешных реформ Молдовы.
Именно в таком порядке. А потом уже мы. Это заметно и по вопросам, которые обсуждались на всех панелях конференции, по риторике и… по общению в кулуарах. И это тревожный сигнал. Было заметно, что европейцы под впечатлением от того какой взяла темп в реформах Молдова и разочарованы откатом и регрессом в процессе реформирования в Украине.
На нашей панели представитель Молдовы сказал, что их общество осознало, что реформы они делают не для того, чтоб получить дату вступления в ЕС, а для того, чтоб жизнь для граждан Молдовы была комфортной, как жизнь в ЕС комфортна для граждан Евросоюза.
- https://www.economics-prorok.com/2021/05/%D1%82%D1%80%D0%B8-%D1%81-%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BC-%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8B-%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D1%88%D0%BD%D1%8E.html Три с минусом: эксперты оценили внешнюю политику Зеленского
Может поэтому Майя Санду проводит реформы, а не истерично спрашивает у ЕС - «Почему Молдова ещё не в Евросоюзе?». Дело в том, что молдаване проводят реформы для себя. А мы… Нам необходимо менять и риторику и модель поведения. И пора менять сам подход к проведению реформ. Мы их проводим, в первую очередь, для себя. Суд, армия, экономика, экология, медицина, образование должны быть реформированы. Не для кого-то, а для себя.
Во-вторых, я конечно понимаю, что уровень знаний и компетенций нашего президента находится на уровне умственно отсталого школьника, но он уже 2,5 года работает президентом и даже ему уже пора понять, что все сказанное им про страны и форматы ЕС затем анализируется в ЕС и там делаются выводы. Поэтому, когда он ляпает глупость о том, что «из-за отсутствия со стороны ЕС стратегического видения целе «Восточного партнерства» саммит становится полуживым», то наши партнёры делают выводы, которые потом влияют на позицию Украины на европейской арене.
Европейцы перевели «полуживой», как «half-dead» и решили, что если украинский президент не заинтересован в таком формате, то «Восточному партнерству» будет разумнее сконцентрироваться на работе и помощи той же Молдове и Грузии, а так же сконцентрироваться на работе с оппозиционными силами Беларуси. А про Украину теперь можно просто говорить, не вкладывая деньги и силы в программы и помощь Украине.
- https://www.economics-prorok.com/2019/08/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%BA%D0%B0-%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%8C-%D0%B2%D0%BD.html Попытка Зеленского перезагрузить внешнюю политику Украины обернулась катастрофой - The Washington Post
Как говорится, насильно мил не будешь. Это уже заметно по риторике наших европейских партнеров на конференции и по приоритетам. Поэтому Зеленскому лучше молчать - тогда от него будет меньше вреда и есть шанс не выглядеть так глупо, а Украина не лишится своих надёжных адвокатов в Европе. Кстати, немало немецких и французских политиков любят разглагольствовать о том, что ЕС должно всесторонне работать над сближением с Россией, ведь они все одна большая семья. В риторике Польши и стран Балтии такое отсутствует. И после этого, после огромных денег и ресурсов, которые вложены в Украину, Зеленский говорит подобные слова о полуживом формате? Да, как дипломат Зеленский скорее мёртв, чем жив.
Теперь о некоторых моментах, которые показывают, что для президента Украины абсолютно неизвестно понятие системной работы. Меня несколько раз, и на приеме в посольстве Чехии и на конференции спросили о «Крымской платформе». Спросили о том, почему в этот формате не поддерживается жизнь и почему сегодня отсутствует активность в рамках этого формата? Спросили о том, почему президент Зеленский даже не пытается системно заниматься освобождением из российской неволи первого заместителя председателя Меджлиса Наримана Джеляла, которого арестовали россияне после того, как он принял участие в Крымской платформе?
Ведь Нариман Джелял мог бы стать такой же знаковой фигурой для всего цивилизованного мира, какой стал Сенцов. А значит вокруг этой ситуации можно объединять разные европейские силы для давления на РФ и для достижения результата. Спрашивали и Pandora Papers и об отсутствии реакции со стороны президента. Спросили меня об Арахамии и пошутили, что благодаря новому созыву ВР в европейских СМИ появилось больше «известных украинцев». Кстати, выяснилось, что про анал-табу Яременко никто не забыл. Хоть и через два года после скандала. Спросили о нем и ещё о нескольких персонажах. Спросили с презрением и брезгливостью. В общем, наша власть немало сделала и постаралась чтоб были заданы неприятные вопросы.
К сожалению, я должен констатировать, что Зеленский продолжает хаотичную и несистемную внешнюю политику. К чему это ведёт? К отсутствию прогресса и достижений на дипломатическом фронте, к потере авторитета и к ослаблению поддержки европейских партнеров, к тому, что мы теряем свою актуальность и привлекательность.
А при условии войны, экономического и энергетического кризиса, а так же при наличии множества других проблем это несёт прямую угрозу для государственной безопасности. Потому что РФ точно не будет упускать шансы создать проблемы Украине. А без надёжных союзников и партнеров противостоять Кремлю не просто сложно, а практически невозможно. Это пора понять актёру, который когда-то играл президента, но теперь крайне плохо исполняет эту роль в реальной жизни.
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Фото из Фейсбука Борислава Березы.
вони добьються свого - Кримско-татарської автономії у складі України
прочитайте уважно його лист - саме цього й хотят киримли