"Вся наша "вина" состоит в том, что мы имеем смелость иметь убеждения и делиться ими открыто и публично", - Джелял

Первый заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Нариман Джелял, который незаконно содержится под стражей в оккупированном Крыму, передал из неволи письмо на свободу.

Как передает Цензор.НЕТ, его опубликовал в Фейсбуке адвокат Николай Полозов.

Текст заявления Наримана Джеляла : "Когда читаешь строки обвинения, сочиненные каким-то сотрудником фсб, то хочется одновременно смеяться и злиться.

Смеяться над той скудной фантазией, избитыми формулировками, которыми авторы моего ареста прикрывают свои незаконные действия, целью которых, несомненно, является стремление опорочить имя одного из лидеров национального движения крымских татар в Крыму, и тем самым обвинить само это движение, всегда исповедовавшее ненасильственные методы борьбы за права крымских татар, в нарушении собственных принципов.

Попытаться убедить мировое сообщество, всегда поддерживавшего стремление коренного народа Крыма жить мирно и развиваться на родной земле, что сотни активистов, членов органов национального самоуправления, крымских татар, готовы к насильственным действиям.

Попытка, как по мне, заранее обреченная на провал.

Злиться на ту гнусную ложь, какое-то средневековое мракобесие, в которой меня обвиняют, сочиняя несуществующие в моей голове умыслы, лживые показания скрытых свидетелей. Злиться на неспособность твоих оппонентов хоть в какой-то мере честно противостоять твоим убеждениям.

Убеждениям, которые и я, и другие не скрывали, выступая против действий России в Крыму, выступая в защиту территориальной целостности Украины, в защиту прав человека и против репрессий.

Ведь вся наша "вина" состоит в том, что мы имеем смелость иметь убеждения и делиться ими открыто и публично".

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Напомним, российские силовики в оккупированном Крыму 3-4 сентября задержалипятерых крымских татар: Азиза Ахтемова, Асана Ахтемова, Наримана Джеляла, Эльдара Одаманова и Шевкета Усеинова.

Более суток о них ничего не было известно. Десятки человек, в числе которых родственники, журналисты и адвокаты, пришли к зданию ФСБ с требованием дать информацию о задержанных. Более 50 из них были арестованы бойцами ОМОНа, в том числе журналисты "Крымской солидарности" и "Граней.ру" Айдера Кадырова и Нури Абдурешитова, на которых ясно были видны удостоверения СМИ, висевшие на шее.

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Оккупанты обвиняют замглавы Меджлиса Наримана Джеляла и братьев Азиза и Асана Ахтемовых в повреждении газопровода в районе Перевального. Позже обвинение переквалифицировали с пособничества в диверсии на совершение диверсии (часть 1 статьи 281 УК РФ).