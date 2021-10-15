Оккупационный суд в Крыму приговорил украинца Ширингу к 12 годам тюрьмы строгого режима за "шпионаж", - правозащитники
"Верховный суд Крыма" приговорил 61-летнего украинца Константина Ширингу, которого обвиняли в "шпионаже", к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.
Заседание проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе.
Также защитник сообщил, что ранее в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита — оправдать Константина Ширингу.
Сам Ширинга тоже просил его оправдать, сообщив, что "его оговорили и свалили на него всю вину".
По информации Дмитрия Динзе, они намерены подавать апелляционные жалобы на данный приговор.
Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны" Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, подозреваемый в "осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы" Константин Ширинга. По информации российского ведомства, были возбуждены уголовные дела "о государственной измене и шпионаже".
По версии ФСБ, Кузьменко, служившая в части прапорщиком, якобы передавала Константину Ширинге сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и т. д. Он в свою очередь, по данным "следствия", эту информацию якобы передавал в Минобороны Украины.
7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей Татьяне Кузьменко, обвиняемой в "государственной измене". Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов под грифом "совершенно секретно". Особый порядок рассмотрения дел применяется, как правило, в случаях признания вины. Гособвинитель просил дать Кузьменко 12 лет лишения свободы. В итоге суд назначил 8 лет с отсрочкой на 2 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.
Ширинга страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Ширинга многократно жаловался на непредоставление медицинской помощи. После этого администрация СИЗО несколько раз переводила его из камеры в камеру и условия содержания в каждой были хуже, чем в предыдущей.
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Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...
Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???
Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.
Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.
Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?
Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..
Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...
Но теперешняя власть на это не способна, у нее в головах "малороссия" и "кишка тонка"!