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Новости Репрессии в оккупированном Крыму
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Оккупационный суд в Крыму приговорил украинца Ширингу к 12 годам тюрьмы строгого режима за "шпионаж", - правозащитники

Оккупационный суд в Крыму приговорил украинца Ширингу к 12 годам тюрьмы строгого режима за

"Верховный суд Крыма" приговорил 61-летнего украинца Константина Ширингу, которого обвиняли в "шпионаже", к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Заседание проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе.

Также защитник сообщил, что ранее в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита — оправдать Константина Ширингу.

Сам Ширинга тоже просил его оправдать, сообщив, что "его оговорили и свалили на него всю вину".

По информации Дмитрия Динзе, они намерены подавать апелляционные жалобы на данный приговор.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Украинский политзаключенный в РФ Коломиец написал письмо: Надежды уже нет ни на обмен, ни на освобождение. ДОКУМЕНТ

Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны" Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, подозреваемый в "осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы" Константин Ширинга. По информации российского ведомства, были возбуждены уголовные дела "о государственной измене и шпионаже".

По версии ФСБ, Кузьменко, служившая в части прапорщиком, якобы передавала Константину Ширинге сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и т. д. Он в свою очередь, по данным "следствия", эту информацию якобы передавал в Минобороны Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ФСБ РФ заявила о задержании украинца в Туле "за шпионаж"

7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей Татьяне Кузьменко, обвиняемой в "государственной измене". Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов под грифом "совершенно секретно". Особый порядок рассмотрения дел применяется, как правило, в случаях признания вины. Гособвинитель просил дать Кузьменко 12 лет лишения свободы. В итоге суд назначил 8 лет с отсрочкой на 2 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Ширинга страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Ширинга многократно жаловался на непредоставление медицинской помощи. После этого администрация СИЗО несколько раз переводила его из камеры в камеру и условия содержания в каждой были хуже, чем в предыдущей.

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Крым (26412) репрессии (2767) шпионаж (1392)


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Топ комментарии
+5
Надо просто в ответ посадить ДЕСЯТЬ ватников!
Но теперешняя власть на это не способна, у нее в головах "малороссия" и "кишка тонка"!
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15.10.2021 11:18
+4
Кацапня дело из пальца высолала и 12лет впаяла,а у нас для отъявленных сепарков-"понять и простить". Тьфу.
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15.10.2021 11:22
+3
Значит с Медвечуком надо к высшей мере...
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15.10.2021 11:17
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Сралиские гебешные мрази . 37 год билят
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15.10.2021 11:11 Ответить
Значит с Медвечуком надо к высшей мере...
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15.10.2021 11:17 Ответить
Это что? Возить ему на домашний арест хавчик из ресторана?
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15.10.2021 11:23 Ответить
Антиросійські, чи антиукраїнські санкції ввела в дію окупаційна адміністрація ЗЕ ???

Українська соняшникова олія в росії продається в ДВА рази ДЕШЕВШЕ, ніж на Батьківщині ...

Наприклад, п'ятилітровий бутель соняшникової олії марки «Олейна» в торговельній мережі «Метро» в Москві коштує 545 рублів (п'ять літрів !!!), тоді як подібний продукт в київському магазині «Метро» продається вже за 916 рублів. ???

Однак навіть зараз планується, що вартість олії в країні ( як і інших продуктів харчування) буде тільки рости, хоча на експорт йде за суттєво зниженою ціною.

Але не тільки в росії українську соняшникову олію продають вдвічі дешевше ніж в Україні. Наприклад, в Італії соняшникова олія коштує майже втричі дешевше, ніж на Україні - незважаючи на транспорті витрати, подвійну перевалку в портах і навар Бариг... наших і італійських.

Чому ж всередині країни цей продукт продається вдвічі-втричі дорожче, ніж в країнах, куди його експортують?
Чому інші продовольчі продукти мають таку ж тенденцію?

Я вже не раз пропонував як вирішити проблему: - Слід лишати ліцензії тих трейдерів, які продають дорожче на українській біржі, ніж на закордонних. І так - по умовах торгівлі всією українською продукцією,..

Але ж "патріотична" банда ЗЕ ввела санкції саме проти Українців, а не проти агресора і його сателітів - а їм встановили пільгові ціни...
Для чого, запитаєте? - щоб українці швидше повиздихали, або виїхали з України, бо за намірами "гуманіста" і "українолюбця" ЗЕ... знайдеться ким заселити її штучно здешевлену землю...
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15.10.2021 11:38 Ответить
Надо просто в ответ посадить ДЕСЯТЬ ватников!
Но теперешняя власть на это не способна, у нее в головах "малороссия" и "кишка тонка"!
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15.10.2021 11:18 Ответить
Тогда надо и нужно пересадить 1/5 так сказать населения Украины. ********* здесь со времен Голодомора прочно жёппами угнездились. И срут.
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15.10.2021 11:34 Ответить
Кацапня дело из пальца высолала и 12лет впаяла,а у нас для отъявленных сепарков-"понять и простить". Тьфу.
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15.10.2021 11:22 Ответить
Прошли времена, когда Украина освобождала кремлёвских узников - сегодня Зермак только имитирует президента, а МИД вообще где-то с задворок какую-то бесполезную херню вещает. Специально для тех псевдодеятелей, которые обменный фонд ищут, подсказка: Россотрудничество, опять же Ермака и Демченко можно было бы на украинцев обменять.
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15.10.2021 11:31 Ответить
Ну и что? Мы уже привыкли, что....агентура говно-русни в Украине чувствует себя вольготно.
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15.10.2021 11:33 Ответить
Канал в районе Шелкино(Ленинский рай-н) наполнен водой. Откуда водица ?
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15.10.2021 12:00 Ответить
Пруфы, если можно.
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15.10.2021 12:22 Ответить
Что скажет "немужчина"?
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15.10.2021 12:22 Ответить
Спасти любой ценой рядового Ширингу. Ну допустим он не виноват, но кто его заставил переехать на пмж в окупированый Крым из Украины в 2015 году? Кто его заставил женится на прапорщике российской армии и "коллеге" по шпионажу? Почему Украина должна что-то таким людям, которые не думают головой и не думают о последствиях?
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15.10.2021 12:45 Ответить
А в это время где-то в Украине дали 3 года усолвно и тут же выпустили крымскую тварь, получившую от ***** медаль за "возвращение Крыма"... Когда мы уже начнем судить наших судей???
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15.10.2021 18:43 Ответить
 
 