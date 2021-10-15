Оккупационный суд в Крыму приговорил украинца Ширингу к 12 годам тюрьмы строгого режима за "шпионаж", - правозащитники

"Верховный суд Крыма" приговорил 61-летнего украинца Константина Ширингу, которого обвиняли в "шпионаже", к 12 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Крымская правозащитная группа.

Заседание проходило в закрытом режиме, информацию по его итогам озвучил адвокат Дмитрий Динзе.

Также защитник сообщил, что ранее в прениях прокурор просил 14 лет лишения свободы, а защита — оправдать Константина Ширингу.

Сам Ширинга тоже просил его оправдать, сообщив, что "его оговорили и свалили на него всю вину".

По информации Дмитрия Динзе, они намерены подавать апелляционные жалобы на данный приговор.

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Крымская правозащитная группа сообщала ранее, что 15 апреля 2020 года ФСБ РФ заявила о задержании в Крыму участников "украинской разведывательно-диверсионной группы", в которую якобы входила "российская военнослужащая, подозреваемая в выдаче государственной тайны" Татьяна Кузьменко и гражданин Украины, подозреваемый в "осуществлении шпионской деятельности по заданию украинской спецслужбы" Константин Ширинга. По информации российского ведомства, были возбуждены уголовные дела "о государственной измене и шпионаже".

По версии ФСБ, Кузьменко, служившая в части прапорщиком, якобы передавала Константину Ширинге сведения о численности личного состава полка, ракетном и прочем вооружении, местах его дислокации и т. д. Он в свою очередь, по данным "следствия", эту информацию якобы передавал в Минобороны Украины.

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7 июня 2021 года Южный окружной военный суд России назначил 8 лет лишения свободы с отсрочкой на 2 года военнослужащей Татьяне Кузьменко, обвиняемой в "государственной измене". Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке и закрытом режиме из-за материалов под грифом "совершенно секретно". Особый порядок рассмотрения дел применяется, как правило, в случаях признания вины. Гособвинитель просил дать Кузьменко 12 лет лишения свободы. В итоге суд назначил 8 лет с отсрочкой на 2 года, пока ее ребенок не достигнет 14-летнего возраста.

Ширинга страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями. Он несколько раз обращался с заявлением о медицинской помощи к администрации Симферопольского СИЗО. Ширинга многократно жаловался на непредоставление медицинской помощи. После этого администрация СИЗО несколько раз переводила его из камеры в камеру и условия содержания в каждой были хуже, чем в предыдущей.

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