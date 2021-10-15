Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Компании-должники "Брокбизнесбанка" во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Зеленский и Шефир таким образом пытались забрать из банка свои депозиты в обход установленной законом очереди. Высший хозяйственный суд признал, что эти соглашения не соответствовали законодательству.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в расследовании "Зеленский, Шефир и банк Курченко" сообщают журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), которые проанализировали судебные решения по открытому Государственному реестру судебных решений.
Речь идет о периоде до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир - его первым помощником. Зеленский держал на депозите в "Брокбизнесбанке" более 300 000 долларов, Шефир - более 400 000 долларов.
По данным "Схем", в 2014 году, после введения в "Брокбизнесбанк" временной администрации и после объявления о ликвидации банка, Владимир Зеленский и Сергей Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке - об уступке права требования по своим депозитам.
Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога активы. А Шефир и Зеленский таким образом пытались получить не только гарантированные государством 200 000 гривен, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги.
Из залога банка имели риск выйти:
животноводческие комплексы ООО "Подольский Хозяин" (залоговая стоимость - более 260 000 000 гривен),
недвижимость ПАО "Чинбар" (залоговая стоимость - более 260 000 000 гривен)
и имущественный комплекс на 18 000 квадратных метров ПАО "Киевский опытный ремонтно-механический завод" в Киеве.
Хозяйственный суд Киева (1, 2, 3) и Киевский апелляционный хозяйственный суд (1, 2, 3) признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества. Однако в 2015-м году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса (1, 2, 3).
Кроме этого, Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.
Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения является "недопустимыми". Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что "надо изучать документы". Журналисты документы предоставили, но в эфир от Гетманцева дополнительной ответа не получили.
"Почему подобные взаимозачеты негативно влияют на судьбы вкладчиков проблемных банков? Вывод денег и залогового имущества означает, что Фонд гарантирования получит меньше ресурса, чтобы в дальнейшем в порядке законной очереди рассчитываться с людьми и компаниями, которые держали здесь свои деньги", - говорится в материале.
"Клиент, перекупая право у другого клиента на депозит, выводит свой залог, закрывает кредит с депозитом. И выводит свою ликвидный залог из-под обеспечение этого кредита. Фонд, по сути, не получает такого актива, он мог бы получить и затем направил бы его на погашение вкладов поочередно", - отметила Координатор комитета по вопросам регуляторной политики и комплаенс Независимой ассоциации банков Украины Ирина Вахницкая.
Инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал журналистам, что попытка забрать "свое" вне установленной законом очередности - это фактически попытка залезть в карман государству, которое вследствие банкопада было вынуждено латать большую дыру в бюджете государственного Фонда гарантирования вкладов.
"Платят всегда налогоплательщики. И этих денег не хватает, а Фонд гарантирования должен перекрыть те деньги, которые подпадали под Фонд гарантирования. Поэтому он начинает брать кредит у правительства. Платит за это государство, у государства своих денег нет, то есть это средства налогоплательщиков", - прокомментировал Сергей Фурса.
Журналисты отправили запрос в Офис президента 22 сентября и неоднократно напоминали о запросе пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову, однако ответов к публикации не получили.
Первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии "Схемам" отметил:
"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор - я вспомню".
Но к публикации Шефир документов журналистам не предоставил.
Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Брокбизнесбанка" в июне 2014 года. С августа 2013 им владел Сергей Курченко - олигарх, близкий к семье беглого президента Виктора Януковича. Служба безопасности Украины сообщала, что структуры Сергея Курченко нанесли государству ущерб на сумму около 4 миллиардов гривен.
В марте 2019 Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 миллиона гривен Национального банка, 4,7 миллиона гривен "Реал Банка", 2,3 миллиарда гривен "Брокбизнесбанка", 502 миллионов "Укргазбанка".
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@BorisenkoBoris
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https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1448946643865325570 7 мин
Податкова амністія Гетманцев (той,що з посмiшкой Чiкотiло) поділився скільки грошей вже отримав бюджет З 1.09.2021 "До бюджету надійшло 4,5 млн гривень" Результат податкової амністії передусім залежить від довіри до влади!
и знаешь что? - ты просто лицемер, как и все христуны - в нейтральных вопросах - ползаете и махаете руками, лижете раскрашенные доски, а в таких как тут - тупо ноете, ибо знаете что "бога" вашего нет, не было и не будет.
ты же всегда тут мямлишь про "бога" - почему же щас не проклинаешь эту Зелю "егО" "именем" то?
смешно же, тебе не кажется? а, кстати - Зеля же - из "божего нарида"
Свято триває - вийшло розслідування про підписання фіктивних договорів у 2014 році по виводу фірмами Зеленського і Шефіра коштів з банку Курченка, щоби виводити з-під застави активи підприємств-боржників.
https://youtu.be/MhDxeE30mdc ПОСИЛАННЯ НА ФІЛЬМ
Це замість того, щоби "за Крим померти".
Найсмішніше, що коли ці документи показали "слузі народа" Гетманцеву, той сказав, що це "неприпустимо", а коли дізнався, ЧИЇ ЦЕ ДОКУМЕНТИ - хутко зник від журналістів.
Мабуть, побіг розвішувати борди про "амністію" і нові "чесні податки" для "ми_всі_президентів".
Так що кіно цікаве.
І воно не останнє, до речі. Обіцяють цілий цикл - українцям буде чим зігрівати серця цієї зими.)
ну прямо повторил ВСЕ методички кремлевской пропаганды в одном посте)
Вони зараз як раз увійшли до смаку, та і Разумкова там навіть зараз не має. Можуть творити, що завгодно, ОДНОГОЛОСНО
что есть вода на мельницу психа-Медведева высравшего "статью" с оскорблениями и обвинениями во "внешнем управлении", отчего я и возмутился.
хотя... гном в чем то прав как видим. - клянчим же санкций и шоб дали оружие и кредиты.(отдавать то их надо будет)
но тут ты и тебе подобные возжелали НЕ развития, а ХАЛЯВЫ и привели клована к власти.
у павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
....
Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.
....
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.
.....
У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Но, вышел и упал на снег.
(с)
ты хоть почитай шо Зеля убегала от армии, а фюрер - рвался несмотря на то шо его не хотели брать.
а потом.... что там началось - прямо как у ваты - проклятия и обзывалки "зебилам". я немало поржал читая вопли этих чудаков то. ну да, типо патриоты, но это выглядит как вата в профиль
но написать и я могу(за сто тыщ евро)))))(ладно, за 200 евро, скидка, сезон)
Группе оперативного психологического моделирования УСН СБП ФСО (Управления специального назначения Службы безопасности президента Федеральной службы охраны России , руководитель генерал-майор Скриба Михаил Борисович ) выдано задание на создание модельного психологического портрета Зеленского Владимира Александровича с допуском ко всему массиву информации об объекте. Кроме объекта №1 в список ознакомления включен Дмитриев Кирилл Александрович.
Эти жулики и аферисты в гробу видали абсолютно чуждое им украинское государство и шли на любые махинации, чтобы обогатится. Такие мелочи, как потери государства при их махинациях их никогда не волновали.
И таким прохвостам украинцы доверили свои судьбы и отдали им в руки свои и своих детей жизни.
Феерично!
Вот такая она, украинская демократия.
Я уже писал, что выборы президента не имеют ничего общего с демократичными. Потому что места в бюллетенях за несколько миллионов скупают ставленники олигархии. И из этих мерзавцев народ вынужден "выбирать".
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
Поэтому необходима демократия и демократические выборы. А подобных нашим диким олигархическим выборам президента нигде в мире нет.
Вибрали, моральних уродів з кримінальними задатками....
другом" Шефиром? Это я о пиф паф ой ой ой.
У 2014 році, коли країна вже воювала, Володимир Зеленський та Сергій Шефір після банкрутства Брокбізнесбанку провернули незаконні оборудки, які дозволили їм вивести з банку більше гарантованих державою 200 тисяч гривень.
Оборудки, що порушували порядок виплати усім вкладникам, і виконувалися за рахунок інших вкладників.
"Зато Вова нє воруєт!" - кричали нам ЗЕлюки.
Цікаво, скільки сьогодні є зелюків серед бувших вкладників Брокбізнесбанку, хто й досі не дочекався своїх грошей, згорілих там під час банкрутства? ))))
Нє злорадствую, штови ) виключно спортивний інтерес.)
И чем вы лучше ватников? Те хотя бы враги и понятно шо лгут, а что делаете вы? Мерзко, тупо, подло.
Антиколорадос, перелогинься.
Лещенко с удивлением объяснил - это ваза. Так что - я только за срач, но более за правду. Вы понял, нет?
Как там на Ростове , снег еще не выпал😏😡
и да, "по Фрейду" - каждому о своем мечтается
презираю уродов, которые как, и даже хуже - ваты - гав-гав, а когда им указали шо их гав-гав = мимо - сразу бросаются своим любимым материалом, а такие как ты - еще и начинают про "аналы". мерзость
(Рosted By: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados 16.10.2021)