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Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Компании-должники "Брокбизнесбанка" во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Зеленский и Шефир таким образом пытались забрать из банка свои депозиты в обход установленной законом очереди. Высший хозяйственный суд признал, что эти соглашения не соответствовали законодательству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в расследовании "Зеленский, Шефир и банк Курченко" сообщают журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), которые проанализировали судебные решения по открытому Государственному реестру судебных решений.

Речь идет о периоде до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир - его первым помощником. Зеленский держал на депозите в "Брокбизнесбанке" более 300 000 долларов, Шефир - более 400 000 долларов.

Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - Схемы 01

По данным "Схем", в 2014 году, после введения в "Брокбизнесбанк" временной администрации и после объявления о ликвидации банка, Владимир Зеленский и Сергей Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке - об уступке права требования по своим депозитам.

Читайте также: Курченко проиграл иск к АМКУ об отмене штрафа в 15 млн в деле о покупке "Брокбизнесбанка"

Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога активы. А Шефир и Зеленский таким образом пытались получить не только гарантированные государством 200 000 гривен, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги.

Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - Схемы 02

Из залога банка имели риск выйти:

животноводческие комплексы ООО "Подольский Хозяин" (залоговая стоимость - более 260 000 000 гривен),

недвижимость ПАО "Чинбар" (залоговая стоимость - более 260 000 000 гривен)

и имущественный комплекс на 18 000 квадратных метров ПАО "Киевский опытный ремонтно-механический завод" в Киеве.

Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - Схемы 03

Хозяйственный суд Киева (1, 2, 3) и Киевский апелляционный хозяйственный суд (1, 2, 3) признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества. Однако в 2015-м году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса (1, 2, 3).

Кроме этого, Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банк Курченко "отмыл" более 50 миллионов гривен, - Миндоходов

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения является "недопустимыми". Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что "надо изучать документы". Журналисты документы предоставили, но в эфир от Гетманцева дополнительной ответа не получили.

"Почему подобные взаимозачеты негативно влияют на судьбы вкладчиков проблемных банков? Вывод денег и залогового имущества означает, что Фонд гарантирования получит меньше ресурса, чтобы в дальнейшем в порядке законной очереди рассчитываться с людьми и компаниями, которые держали здесь свои деньги", - говорится в материале.

"Клиент, перекупая право у другого клиента на депозит, выводит свой залог, закрывает кредит с депозитом. И выводит свою ликвидный залог из-под обеспечение этого кредита. Фонд, по сути, не получает такого актива, он мог бы получить и затем направил бы его на погашение вкладов поочередно", - отметила Координатор комитета по вопросам регуляторной политики и комплаенс Независимой ассоциации банков Украины Ирина Вахницкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые проблемы "Брокбизнесбанка" - разорваны отношения с платежной системой "Виза"

Инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал журналистам, что попытка забрать "свое" вне установленной законом очередности - это фактически попытка залезть в карман государству, которое вследствие банкопада было вынуждено латать большую дыру в бюджете государственного Фонда гарантирования вкладов.

Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - Схемы 04

"Платят всегда налогоплательщики. И этих денег не хватает, а Фонд гарантирования должен перекрыть те деньги, которые подпадали под Фонд гарантирования. Поэтому он начинает брать кредит у правительства. Платит за это государство, у государства своих денег нет, то есть это средства налогоплательщиков", - прокомментировал Сергей Фурса.

Журналисты отправили запрос в Офис президента 22 сентября и неоднократно напоминали о запросе пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову, однако ответов к публикации не получили.

Первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии "Схемам" отметил:

"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор - я вспомню".

Но к публикации Шефир документов журналистам не предоставил.

Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Брокбизнесбанка" в июне 2014 года. С августа 2013 им владел Сергей Курченко - олигарх, близкий к семье беглого президента Виктора Януковича. Служба безопасности Украины сообщала, что структуры Сергея Курченко нанесли государству ущерб на сумму около 4 миллиардов гривен.

В марте 2019 Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 миллиона гривен Национального банка, 4,7 миллиона гривен "Реал Банка", 2,3 миллиарда гривен "Брокбизнесбанка", 502 миллионов "Укргазбанка".

Брокбизнес (23) расследование (3043) Шефир Сергей (120)


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Топ комментарии
+74
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15.10.2021 11:58
+52
Ну что вы? Это не барыги. Это другое.
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15.10.2021 11:53
+45
ну шо, зебараны, запевай - "апшоры! липецк! мальдивы! барыга!"
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15.10.2021 11:57
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До речі чомусь доллар падає..і ніхто нічого не знає і нічого не робить)) Постійно на обміні втрачаю..Охренеть. Жаль Гонтарьової не має...вона б зараз інтерв*ю дала що НБУ курс контролювати не буде і курс би відразу збільшився))
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15.10.2021 12:46 Ответить
Boris Borisenko


@BorisenkoBoris

·
https://twitter.com/BorisenkoBoris/status/1448946643865325570 7 мин



Податкова амністія Гетманцев (той,що з посмiшкой Чiкотiло) поділився скільки грошей вже отримав бюджет З 1.09.2021 "До бюджету надійшло 4,5 млн гривень" Результат податкової амністії передусім залежить від довіри до влади!
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15.10.2021 12:47 Ответить
Оказывается, у зели личная неприязнь к Гонтаревой и к государству. Барыгой был, бырыгой и остался.
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15.10.2021 12:49 Ответить
"ПрАстой парень с нарИда", мав той нарід, в усіх збочених формах, а потім прОкривляв роль президента, і продовжив мати наріді в особливо великих розмірах.
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15.10.2021 12:50 Ответить
странно шо ты своего "бога" не вспомнил, мол "накажет" виновников?
и знаешь что? - ты просто лицемер, как и все христуны - в нейтральных вопросах - ползаете и махаете руками, лижете раскрашенные доски, а в таких как тут - тупо ноете, ибо знаете что "бога" вашего нет, не было и не будет.
ты же всегда тут мямлишь про "бога" - почему же щас не проклинаешь эту Зелю "егО" "именем" то?
смешно же, тебе не кажется? а, кстати - Зеля же - из "божего нарида"
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16.10.2021 14:09 Ответить
______
Свято триває - вийшло розслідування про підписання фіктивних договорів у 2014 році по виводу фірмами Зеленського і Шефіра коштів з банку Курченка, щоби виводити з-під застави активи підприємств-боржників.
https://youtu.be/MhDxeE30mdc ПОСИЛАННЯ НА ФІЛЬМ

Це замість того, щоби "за Крим померти".
Найсмішніше, що коли ці документи показали "слузі народа" Гетманцеву, той сказав, що це "неприпустимо", а коли дізнався, ЧИЇ ЦЕ ДОКУМЕНТИ - хутко зник від журналістів.
Мабуть, побіг розвішувати борди про "амністію" і нові "чесні податки" для "ми_всі_президентів".
Так що кіно цікаве.
І воно не останнє, до речі. Обіцяють цілий цикл - українцям буде чим зігрівати серця цієї зими.)
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15.10.2021 12:53 Ответить
шо ты там такое куришь.. кизяки от скабеевой?
ну прямо повторил ВСЕ методички кремлевской пропаганды в одном посте)
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15.10.2021 13:51 Ответить
Опа! Новий зашквар нєлоха! Чекаємо на вручення 3ої підозри мєртвєтчуку!
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15.10.2021 13:01 Ответить
Ой, дивіться, щоб сьогодні РНБО не оголосило санкції спільному проекту Радіо Свобода та UА: ПЕРШИЙ - "Схеми"

Вони зараз як раз увійшли до смаку, та і Разумкова там навіть зараз не має. Можуть творити, що завгодно, ОДНОГОЛОСНО
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15.10.2021 13:34 Ответить
Тоді їм із Вашингтона прилетить...
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15.10.2021 19:52 Ответить
ага!, тогда ты сказал щас то шо и ватники - типо тут управляют вашингтонщики - зачет.но чо
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16.10.2021 14:11 Ответить
Причому тут це? Радіо Свобода - підрозділ Держдепу США... Звичайно, американці захищатимуть своїх! Наїзд на Радіо Свобода буде рівносильним наїзду на дипломатів із посольства США! Причому, незалежно від країни!
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16.10.2021 14:25 Ответить
а, то вы за нападения в банке говоришь то. правильно что кипеш сделали, но просто комент выглядит как типо - тут рулят из вашингтона.
что есть вода на мельницу психа-Медведева высравшего "статью" с оскорблениями и обвинениями во "внешнем управлении", отчего я и возмутился.
хотя... гном в чем то прав как видим. - клянчим же санкций и шоб дали оружие и кредиты.(отдавать то их надо будет)
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16.10.2021 14:40 Ответить
......
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15.10.2021 13:03 Ответить
Это называется коррупция
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15.10.2021 13:06 Ответить
до вашего идиотизма в 2019 с Украиной было все хорошо..
но тут ты и тебе подобные возжелали НЕ развития, а ХАЛЯВЫ и привели клована к власти.
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15.10.2021 14:03 Ответить
это называется идиотизм ибирателей, которые привели к власти клоуна из сериалов, снятых за украденные у них же деньги и из кредитов минобороны расеи(!)
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15.10.2021 14:02 Ответить
73%, прЮвет участникам конца эпохи бедности фюрера Зели, как и все вы - обычного президента из нарида!:

у павильона «Пиво-воды»
Стоял советский постовой.
Он вышел родом из народу,
Как говорится, парень свой.
....
Однажды ночью он сменился,
Принес бутылку коньяку.
И так напился, так напился -
До помутнения в мозгу.
....
И снилось пиво, снились воды -
И в этих водах он тонул.
.....
У павильона «Пиво-воды»
Лежал счастливый человек.
Он вышел родом из народу,
Но, вышел и упал на снег.
(с)
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15.10.2021 13:08 Ответить
умник, "фюрер" против Зели - как синий кит против кота - по массе то.
ты хоть почитай шо Зеля убегала от армии, а фюрер - рвался несмотря на то шо его не хотели брать.
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16.10.2021 14:12 Ответить
А Вова с Шефиром оказались еще теми жлобами. Свои гроши положили на депозит не в надежные "Укрсиб" или "Креди Агриколь" под 5% годовых, а в паханский общак "Брокбизнес" под 20%.
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15.10.2021 13:09 Ответить
Так Вова же еврей, а не украинец, а евреи, как известно всем, ну уж очень хитрющие...
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15.10.2021 20:42 Ответить
прАстой парень из народ® говорили они ..............
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15.10.2021 13:15 Ответить
Судя по коментариям у янелоха нету не то что 30% поддержки но и 1%.
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15.10.2021 13:39 Ответить
Да его могут поддержать, только лишь слуги олигархов, а не простой народ.
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15.10.2021 20:44 Ответить
судя весной 2019-го, на сайте Антиколорадоса, ПАП выиграть должен был чуть ли не ф.адынтур.
а потом.... что там началось - прямо как у ваты - проклятия и обзывалки "зебилам". я немало поржал читая вопли этих чудаков то. ну да, типо патриоты, но это выглядит как вата в профиль
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16.10.2021 14:15 Ответить
Ось інформація для роздумів:https://www.youtube.com/watch?v=oX6xVSQjSas . Я думаю що історія з офшорами це тільки початок.Що офшорний бізнес Зе-банда осідлала серйозно та з розмахом.ДУМАЙТЕ...
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15.10.2021 13:43 Ответить
Вся жизнь Зеленского - это сплошной шахер-махер, оборудки и схемы на пару с Шефиром. Вот такие они - простые парни из народа. Кстати, а кто-то слышал, чтоб Зеленский что-то пожертвовал на благотворительность? Думаю, удавится за копейку.
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15.10.2021 13:47 Ответить
Он слуга иного народа.
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15.10.2021 14:09 Ответить
Да это ещё тот жлобяра...
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15.10.2021 20:45 Ответить
Просто у него было тяжёлое детство, ну как у Хведоровича, вот и тырит все что можно 😁😁😁😁
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16.10.2021 09:00 Ответить
писали шо в АТО ездил.
но написать и я могу(за сто тыщ евро)))))(ладно, за 200 евро, скидка, сезон)
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16.10.2021 14:16 Ответить
зєля, давай, нхй с шифером.
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15.10.2021 13:50 Ответить
12.‎10.‎2021

Группе оперативного психологического моделирования УСН СБП ФСО (Управления специального назначения Службы безопасности президента Федеральной службы охраны России , руководитель генерал-майор Скриба Михаил Борисович ) выдано задание на создание модельного психологического портрета Зеленского Владимира Александровича с допуском ко всему массиву информации об объекте. Кроме объекта №1 в список ознакомления включен Дмитриев Кирилл Александрович.
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15.10.2021 13:53 Ответить
Если у них нет времени заниматься юридическими вопросами, тогда у прокуроров появится время, чтобы заняться ими. Как говорится, если ты не идешь к юристам (адвокатам), тогда другие юристы (прокуроры, полиция) приходят к тебе.
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15.10.2021 14:13 Ответить
А вот и реально настоящие ЗЕмародёры...Только что то ЗЕбилов не слышно с их визгами - барига мародьор!
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15.10.2021 14:20 Ответить
В этих новостях о финансовой деятельности величайшего лидера всей вселенной и его подельников прекрасно всё.
Эти жулики и аферисты в гробу видали абсолютно чуждое им украинское государство и шли на любые махинации, чтобы обогатится. Такие мелочи, как потери государства при их махинациях их никогда не волновали.
И таким прохвостам украинцы доверили свои судьбы и отдали им в руки свои и своих детей жизни.
Феерично!
Вот такая она, украинская демократия.
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15.10.2021 14:22 Ответить
Вы правы. За исключееием очень важного, что в Украине никогда не было демократии.
Я уже писал, что выборы президента не имеют ничего общего с демократичными. Потому что места в бюллетенях за несколько миллионов скупают ставленники олигархии. И из этих мерзавцев народ вынужден "выбирать".
Необходимо перейти на аналог польской демократической системы выборов.
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15.10.2021 14:44 Ответить
Як мінімум 3 тур виборів у 2005 році був чесний... Був би нечесним - виграв би яник тоді!
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15.10.2021 19:53 Ответить
И еще добавлю, что многие говорят, что во всем виноват народ. Что не за тех голосует. Каков бы ни был наш народ, но он заслуживает лучших политиков чем наши.
Поэтому необходима демократия и демократические выборы. А подобных нашим диким олигархическим выборам президента нигде в мире нет.
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15.10.2021 15:16 Ответить
Ты вообще что несёшь?? КТо что скупает?? В списке на выборах президенты было 32 кандидата!! 32!!! На любой вкус. ЧТо там вынужден выбирать бедный тупой нарит??? Скажи ещё что выбора нет.
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15.10.2021 16:49 Ответить
Якщо кожного дня від зеленських не смердить - потицяйте їх паличкою, може вони вже здохли.
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15.10.2021 14:25 Ответить
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15.10.2021 15:56 Ответить
Елементарне злодійство. Причім у великих розмірах. Але Арахамія щось придумає для ефектного виправдання (як це було з офшорною пригодою). Він же не воро хам і "я".
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15.10.2021 15:07 Ответить
Они давят его на правильные действия, а то петросянам на съедение отдадут.
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15.10.2021 16:00 Ответить
ШО ОПЯТЬ --- ЗЕЛЬЦ --- СНОВА БАНКИ --- ШИФЕР И БОБЛО . БОБЛО . БОБЛО ---я вам ничего не должен любил говорить зеленый барыга . а может хватит уже . вова давай в отставку . ты же нелох чтобы так страну позорить и твою мать римму
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15.10.2021 16:13 Ответить
Да уж, розвели 73% наріда зачьотно в 2019р.
Вибрали, моральних уродів з кримінальними задатками....
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15.10.2021 17:30 Ответить
Єтаваніможетбить! Вифсеврете! Авидокажите!
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15.10.2021 18:55 Ответить
Зеленський урод.
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15.10.2021 19:47 Ответить
Вот что бывает, когда сперва пропускаешь фразу "я вам ничего не должен", а потом пускаешь пацанчиков "порулить" страной. Как бы поздно нести яйца не оказалось. ЗЕленая абапела успел изговнять уже все на свете и везде.
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15.10.2021 20:53 Ответить
Очень слабо. Притянуто за уши. Так делали тысячи физ лиц и компаний. Частные лица, Зе и Шефир пытались вернуть свои депозиты, не нарушив закон, немного схитрив, но так ничего и не получили. А если и получили, то гораздо меньше, не из банка, а от компании должника. А то, что потом должник вывел свой залог это уже никак держателей депозита не касается. И банке уже был не курченко (януковича на самом деле), а уже там сидел НБУ. Причём, по закону депозиты физ лиц погашаются чуть ли не в ПЕРВУЮ очередь.
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15.10.2021 21:14 Ответить
як це не порушивши, ще й як порошили, суд же сказав, що так не можна, і чим шмаркля з шифером кращі за інших вкладників, нічим, тому 200 000 грн. законних і нєфіг.
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15.10.2021 22:06 Ответить
вы не юрист и не банковский служащий. а я этими вопросами занимался. незаконность этих операций сомнительна. суд сказал то, суд сказал это. не зрада, а туфта.
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15.10.2021 22:14 Ответить
незакоконність сумнівна, гиги, а загалом погано займався.
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15.10.2021 23:07 Ответить
гиги - твой уровень.
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15.10.2021 23:13 Ответить
ну так, ти ж, йуризд, займався цим питанням, і чому ти таке жалюгідне.
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15.10.2021 23:24 Ответить
йуризд, що ти там нові відмазки для клієнтів придумуєш, чому справу програв, типа законність рішення сумнівна, бабки не віддам, це ти канєшно видав, але ж ти йуризд, ти цим займався, от тільки юристи ФГВФО виявилися кращі, ну то таке, буває, займайся далі, розводь клієнтів на гроші, а потім розказуй, що законність рішення сумнівна, *****, такої тупої відмазки ще не чув.
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16.10.2021 12:28 Ответить
у тебя, как всегда, набор слов без смысла.
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17.10.2021 22:24 Ответить
А как там с "сильным ответом" на постановку с "лучшим
другом" Шефиром? Это я о пиф паф ой ой ой.
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15.10.2021 21:19 Ответить
"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами."--а юридическим вопросами у них занимались бакланов с дерьмаком)))
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16.10.2021 00:20 Ответить
https://gorlis-gorsky.livejournal.com/3697956.html Який талановитий хлопчик цей ваш ЗЕбіл. Але талановитий лише у воровстві, брехні і підлості

У 2014 році, коли країна вже воювала, Володимир Зеленський та Сергій Шефір після банкрутства Брокбізнесбанку провернули незаконні оборудки, які дозволили їм вивести з банку більше гарантованих державою 200 тисяч гривень.
Оборудки, що порушували порядок виплати усім вкладникам, і виконувалися за рахунок інших вкладників.
"Зато Вова нє воруєт!" - кричали нам ЗЕлюки.
Цікаво, скільки сьогодні є зелюків серед бувших вкладників Брокбізнесбанку, хто й досі не дочекався своїх грошей, згорілих там під час банкрутства? ))))
Нє злорадствую, штови ) виключно спортивний інтерес.)
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16.10.2021 02:20 Ответить
Кстати, Док, а ведь ваш Илон Маск вроде в Москве то был? и ноль - даже одной буквы там у вас на сайте, даже в коментах не было про это. Ну и шо, у вас не секта? хо-хо-хо, натуральная секта, Док. Настолько тупо замалчивается неудобное и возвеличивается "линия партии". Или что там за переговоры ПАП-а и Мертвечука? и т.д. и т.п.? А?
И чем вы лучше ватников? Те хотя бы враги и понятно шо лгут, а что делаете вы? Мерзко, тупо, подло.
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16.10.2021 14:22 Ответить
А яке відношення маєм ми до того,що Ілон Маск прогулювався по болоті.Можливо він екстримал,хто його зна.
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17.10.2021 10:07 Ответить
я же написал - там они облизывают илонов и порохов, а когда те что-то делают не так как должны делать "кумиры" - то вся эта "публика" тупо молчит. при этом обзывая других "зелень" и даже "Свободу" и ставя ся как единственные патриоты и т.д.
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18.10.2021 13:29 Ответить
Что эксперт по анальным делам наивеличайшего молчит!
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16.10.2021 08:39 Ответить
Ха!
Антиколорадос, перелогинься.
Лещенко с удивлением объяснил - это ваза. Так что - я только за срач, но более за правду. Вы понял, нет?
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16.10.2021 14:18 Ответить
Твои коментарии - это гной , которые не заслуживают внимания здравомыслящих людей !
Как там на Ростове , снег еще не выпал😏😡
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16.10.2021 15:04 Ответить
ты сам гной, дряхлая старикашка - вы там всегда так - если обосрались, то молчок. и чем вы не та же вата? вату хоть видно, а вы - лицемеры-тихарики. вместо извинений, ты меня обосрал - так кто ты если не гной, а?
и да, "по Фрейду" - каждому о своем мечтается
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18.10.2021 13:17 Ответить
ну звичайно ваза, а що ж іще, ваза для анальних ігр серлеща з діджеїхою, так як квартиру вона купила, то вона і головна, ну ти понєл.
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17.10.2021 14:57 Ответить
с тридварасами не общаюсь. иди на "анал" к кому то еще поприставай.
презираю уродов, которые как, и даже хуже - ваты - гав-гав, а когда им указали шо их гав-гав = мимо - сразу бросаются своим любимым материалом, а такие как ты - еще и начинают про "аналы". мерзость
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18.10.2021 13:19 Ответить
хрюзге, пиши нормальню мовою, а не щось там на якомусь козлячому.
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18.10.2021 20:24 Ответить
А потом, в своих членограй шоу, смихуиочки про глупых хахлив, баригу и прием во все дыры Украиной. Такие они, команда галабародька.
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16.10.2021 18:29 Ответить
"Он вишел родам із народа.Как гаварітца парєнь свой".Все життя обгадював Українців,а ми взяли і вибрали його на найвищу посаду.І хто ми після цьго?
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17.10.2021 09:59 Ответить
предлагаю за антисемитизм садить в тюрьму навечно -хаим и сара розенблюм
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17.10.2021 13:19 Ответить
Совсем не киношный барыга...
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17.10.2021 16:22 Ответить
" И чтобы картина была полностью понятной, все это с успехом практиковалось лет десять, но наибольший размах этот финансово-офшорный фестиваль приобрел после Майдана, поскольку кошельки Януковича получили блокировку части своих счетов. В общем, пока мы покупали кровеостанавливающие, кевларовые каски, бронежилеты, электрические кабели, генераторы и прочее нужное фронту добро, часто - выворачивая карманы до дна..., эта братва выкачивала из Украины последние соки, хохмя и веселясь в свободное от основной деятельности время. Нет, они не покупали броники, ночники и прицелы, они покупали квартиры в Лондоне, особняки в Италии, а также прочие ништяки и при этом, ни в чем себе не отказывая"

(Рosted By: https://defence-line.org/author/anti-colorados/ anti-colorados 16.10.2021)
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17.10.2021 19:06 Ответить
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