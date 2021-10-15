Зеленский и Шефир способствовали попыткам вывести активы из банка Курченко - "Схемы". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Компании-должники "Брокбизнесбанка" во время его ликвидации подписывали с Владимиром Зеленским и Сергеем Шефиром соглашения, пытаясь вывести из-под залога имущество на миллионы гривен. Зеленский и Шефир таким образом пытались забрать из банка свои депозиты в обход установленной законом очереди. Высший хозяйственный суд признал, что эти соглашения не соответствовали законодательству.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в расследовании "Зеленский, Шефир и банк Курченко" сообщают журналисты программы "Схемы" (совместный проект Радио Свобода и телеканала UA: Первый), которые проанализировали судебные решения по открытому Государственному реестру судебных решений.

Речь идет о периоде до того, как Зеленский стал президентом Украины, а Шефир - его первым помощником. Зеленский держал на депозите в "Брокбизнесбанке" более 300 000 долларов, Шефир - более 400 000 долларов.

По данным "Схем", в 2014 году, после введения в "Брокбизнесбанк" временной администрации и после объявления о ликвидации банка, Владимир Зеленский и Сергей Шефир подписали ряд соглашений с компаниями, которые имели кредиты в банке - об уступке права требования по своим депозитам.

Читайте также: Курченко проиграл иск к АМКУ об отмене штрафа в 15 млн в деле о покупке "Брокбизнесбанка"

Для компаний это была попытка не возвращать банку долги и вывести из-под залога активы. А Шефир и Зеленский таким образом пытались получить не только гарантированные государством 200 000 гривен, но и вернуть большую сумму в обход установленной законом очереди, по которой Фонд гарантирования вкладов должен возвращать деньги.

Из залога банка имели риск выйти:

животноводческие комплексы ООО "Подольский Хозяин" (залоговая стоимость - более 260 000 000 гривен),

недвижимость ПАО "Чинбар" (залоговая стоимость - более 260 000 000 гривен)

и имущественный комплекс на 18 000 квадратных метров ПАО "Киевский опытный ремонтно-механический завод" в Киеве.

Хозяйственный суд Киева (1, 2, 3) и Киевский апелляционный хозяйственный суд (1, 2, 3) признали прекращенными долги компаний и сняли обременение с имущества. Однако в 2015-м году Высший хозяйственный суд признал, что эти действия не соответствовали нормам Гражданского кодекса (1, 2, 3).

Кроме этого, Верховный суд Украины впоследствии подтвердил, что обязательства заемщика не могут прекращаться за счет приобретенных прав требования к банку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Банк Курченко "отмыл" более 50 миллионов гривен, - Миндоходов

Народный депутат от "Слуги народа" и председатель комитета по вопросам финансов Данил Гетманцев в комментарии журналистам заявил, что подобные соглашения является "недопустимыми". Однако, когда узнал, что речь идет о Владимире Зеленском, отметил, что "надо изучать документы". Журналисты документы предоставили, но в эфир от Гетманцева дополнительной ответа не получили.

"Почему подобные взаимозачеты негативно влияют на судьбы вкладчиков проблемных банков? Вывод денег и залогового имущества означает, что Фонд гарантирования получит меньше ресурса, чтобы в дальнейшем в порядке законной очереди рассчитываться с людьми и компаниями, которые держали здесь свои деньги", - говорится в материале.

"Клиент, перекупая право у другого клиента на депозит, выводит свой залог, закрывает кредит с депозитом. И выводит свою ликвидный залог из-под обеспечение этого кредита. Фонд, по сути, не получает такого актива, он мог бы получить и затем направил бы его на погашение вкладов поочередно", - отметила Координатор комитета по вопросам регуляторной политики и комплаенс Независимой ассоциации банков Украины Ирина Вахницкая.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Новые проблемы "Брокбизнесбанка" - разорваны отношения с платежной системой "Виза"

Инвестиционный банкир Сергей Фурса сказал журналистам, что попытка забрать "свое" вне установленной законом очередности - это фактически попытка залезть в карман государству, которое вследствие банкопада было вынуждено латать большую дыру в бюджете государственного Фонда гарантирования вкладов.

"Платят всегда налогоплательщики. И этих денег не хватает, а Фонд гарантирования должен перекрыть те деньги, которые подпадали под Фонд гарантирования. Поэтому он начинает брать кредит у правительства. Платит за это государство, у государства своих денег нет, то есть это средства налогоплательщиков", - прокомментировал Сергей Фурса.

Журналисты отправили запрос в Офис президента 22 сентября и неоднократно напоминали о запросе пресс-секретарю Владимира Зеленского Сергею Никифорову, однако ответов к публикации не получили.

Первый помощник президента Сергей Шефир в комментарии "Схемам" отметил:

"У нас не было времени заниматься юридическими вопросами. И мы кому-то отдали право заниматься нашими юридическими вопросами. Поднимут этот договор - я вспомню".

Но к публикации Шефир документов журналистам не предоставил.

Национальный банк Украины принял решение о ликвидации "Брокбизнесбанка" в июне 2014 года. С августа 2013 им владел Сергей Курченко - олигарх, близкий к семье беглого президента Виктора Януковича. Служба безопасности Украины сообщала, что структуры Сергея Курченко нанесли государству ущерб на сумму около 4 миллиардов гривен.

В марте 2019 Генпрокуратура завершила расследование против Курченко. По версии следствия, олигарх причастен, среди прочего, к завладению деньгами нескольких банков с последующим отмыванием этих средств: 787,4 миллиона гривен Национального банка, 4,7 миллиона гривен "Реал Банка", 2,3 миллиарда гривен "Брокбизнесбанка", 502 миллионов "Укргазбанка".