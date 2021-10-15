COVID-19 в Украине: Херсонщина стала "красной", число "оранжевых" регионов выросло. ТАБЛИЦА
По состоянию на пятницу, 15 октября, уровень эпидемической опасности ухудшился до "красного" в Херсонской области и до "оранжевого" - в Киевской.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.
С 15 октября "красная" зона адаптивного карантина начала действовать в Херсонской области. Это влечет за собой ряд ограничений.
В "красной" зоне запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется, если все посетители и персонал вакцинированы от COVID-19.
Учебные заведения с менее 100% вакцинированного персонала не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.
А с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
За минувшие сутки в "оранжевую зону" вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит следующим образом:
- Волынская область
- Днепропетровская область
- Донецкая область
- Житомирская область
- Запорожская область
- Киевская область
- Луганская область
- Львовская область
- Николаевская область
- Одесская область
- Сумская область
- Тернопольская область
- Харьковская область
- Херсонская область
- Хмельницкая область
- Черкасская область
- Черновицкая область
- Черниговская область
В "оранжевой" зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.
В "желтой" зоне адаптивного карантина пока остаются:
- Киев
- Винницкая область
- Закарпатская область
- Ивано-Франковская область
- Кировоградская область
- Полтавская область
- Ровенская область
В "желтой" зоне нужно обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Укажите первоисточник.
The social media company said it had banned accounts connected to Fazze, a subsidiary of UK-registered marketing firm AdNow, which primarily conducted its operations from Russia, for violating its policy against foreign interference. Facebook said the campaign used its platforms primarily to target audiences in India, Latin America and, to a smaller extent, the United States.
The company's investigators called the campaign a "disinformation laundromat," creating misleading articles and petitions on forums like Reddit, Medium and Change.org, and using fake accounts on platforms like Facebook and Instagram to amplify the content. Facebook said while the majority of the campaign fell flat, the crux of it appeared to be engaging with paid influencers and these posts attracted "some limited attention."
An official with the State Department's Global Engagement Center, which monitors foreign disinformation efforts, identified four publications that he said have served as fronts for Russian intelligence.
С ним он в гости без маски к бабке ходил
Выгод от этого сразу две
Антитела и квартира в Москве!