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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19 в Украине: Херсонщина стала "красной", число "оранжевых" регионов выросло. ТАБЛИЦА

COVID-19 в Украине: Херсонщина стала

По состоянию на пятницу, 15 октября, уровень эпидемической опасности ухудшился до "красного" в Херсонской области и до "оранжевого" - в Киевской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Министерства здравоохранения Украины.

COVID-19 в Украине: Херсонщина стала красной, число оранжевых регионов выросло 01

С 15 октября "красная" зона адаптивного карантина начала действовать в Херсонской области. Это влечет за собой ряд ограничений.

В "красной" зоне запрещена работа кинотеатров, кафе, рынков и проведение массовых мероприятий. Ограничение не распространяется, если все посетители и персонал вакцинированы от COVID-19.

Учебные заведения с менее 100% вакцинированного персонала не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

А с 21 октября жители "красной" зоны не смогут пользоваться автобусами, поездами и самолетами для поездок в регионы без документов о вакцинации, отрицательного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не дай Бог, вы начнете пасовать и отчаиваться, будет коллапс", - Ляшко пообщался с медиками на Львовщине. ВИДЕО

За минувшие сутки в "оранжевую зону" вошла Киевская область. Теперь данный список выглядит следующим образом:

  • Волынская область
  • Днепропетровская область
  • Донецкая область
  • Житомирская область
  • Запорожская область
  • Киевская область
  • Луганская область
  • Львовская область
  • Николаевская область
  • Одесская область
  • Сумская область
  • Тернопольская область
  • Харьковская область
  • Херсонская область
  • Хмельницкая область
  • Черкасская область
  • Черновицкая область
  • Черниговская область

В "оранжевой" зоне нет своих особых карантинных ограничений, но местные власти могут их вводить на свое усмотрение.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация с COVID-19 в Украине ухудшается: в "красную" зону карантина могут перейти еще пять областей, - Кузин

В "желтой" зоне адаптивного карантина пока остаются:

  • Киев
  • Винницкая область
  • Закарпатская область
  • Ивано-Франковская область
  • Кировоградская область
  • Полтавская область
  • Ровенская область

В "желтой" зоне нужно обязательно соблюдать масочный режим, физическую дистанцию в 1,5 м, а также запрещаются массовые мероприятия с участием более 1 человека на 4 кв. м.; заполнять более 50% мест в кино и залах учреждений культуры; заполнять спортзалы из расчета более чем 1 человек на 10 кв. метров.

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+5
Вітаю російськомовних споживачів антивакцинаторного спаму з рассєї!
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15.10.2021 12:14
+5
Вакцинированные наверно, им же нечего бояцца!😇
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15.10.2021 12:27
+3
Ага! Вот ходили без масачек и вот оно!
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15.10.2021 12:12
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Ага! Вот ходили без масачек и вот оно!
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15.10.2021 12:12 Ответить
Тиха, тиха, без нервов Вам чо, везде нужно таг #сарказм прописывать, так не понимаете?
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15.10.2021 12:33 Ответить
Кто носит масочку тот будет кушать пасочку! Кто масочку не носит того шестеро выносят!
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15.10.2021 12:41 Ответить
Нет не пожизнено! Вот ЗЕбилы выздыхают (те кто без масочки). И вирус пропадет потому что инкубаторы зебиольные вымрут. Негде будет вирусу размножатся!
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15.10.2021 12:46 Ответить
Вітаю російськомовних споживачів антивакцинаторного спаму з рассєї!
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15.10.2021 12:14 Ответить
Ашо, изнарасеи ативакцинаторов много? Может там и спутник скрепный не рекламят и с работы не пытаются поувольнять всех кто не хочет в медицинских опытах участвовать?
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15.10.2021 12:16 Ответить
80% всієї антивакцинаторной маячні у світі походить з Расеї...думайте самі
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15.10.2021 12:21 Ответить
Почему не 73%?
Укажите первоисточник.
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15.10.2021 12:23 Ответить
Aug 10 (Reuters) - Facebook https://www.reuters.com/companies/FB.O (FB.O) said on Tuesday it had removed a network of accounts from Russia that it linked to a marketing firm which aimed to enlist influencers to push anti-vaccine content about the COVID-19 jabs.
The social media company said it had banned accounts connected to Fazze, a subsidiary of UK-registered marketing firm AdNow, which primarily conducted its operations from Russia, for violating its policy against foreign interference. Facebook said the campaign used its platforms primarily to target audiences in India, Latin America and, to a smaller extent, the United States.
The company's investigators called the campaign a "disinformation laundromat," creating misleading articles and petitions on forums like Reddit, Medium and Change.org, and using fake accounts on platforms like Facebook and Instagram to amplify the content. Facebook said while the majority of the campaign fell flat, the crux of it appeared to be engaging with paid influencers and these posts attracted "some limited attention."
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15.10.2021 12:32 Ответить
Не вижу здесь цифру 80.
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15.10.2021 12:40 Ответить
Дадада, верю, каждому слову верю

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15.10.2021 12:23 Ответить
Russian intelligence agencies have mounted a campaign to undermine confidence in Pfizer Inc.'s and other Western vaccines, using online publications that in recent months have questioned the vaccines' development and safety, U.S. officials said.

An official with the State Department's Global Engagement Center, which monitors foreign disinformation efforts, identified four publications that he said have served as fronts for Russian intelligence.
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15.10.2021 12:39 Ответить
Чуйствуешь разницу между "против пфайзера" и "против вакцинации"? Не?
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15.10.2021 12:44 Ответить
Жду твой коммент на покраснение западных областей.
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15.10.2021 12:22 Ответить
BRUSSELS (AP) - Russia has launched a major campaign using ministries, companies and pro-Kremlin media to promote the Sputnik V coronavirus vaccine and spread fake news that the West and the European Union are trying to undermine the shot, an EU agency said in a report Wednesday.
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15.10.2021 12:41 Ответить
PNH
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15.10.2021 12:42 Ответить
Вооот! Сам то хоть понимаешь, чо постишь?
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15.10.2021 12:46 Ответить
Брехня ,все нормуль. Ехал вчера в метро- много храбрых интеллектуалов без масок или с подбородкомаской.
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15.10.2021 12:25 Ответить
Вакцинированные наверно, им же нечего бояцца!😇
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15.10.2021 12:27 Ответить
Вакцинированным тоже есть что боятся. Вот я например боюсь что в ЗЕбилах врус мутирует в какую-то хрень от которой моя прививка не защищает!
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15.10.2021 12:47 Ответить
А она чо, от чегото вообще защищает?
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15.10.2021 12:49 Ответить
Смотря какая. Спутник нет не защищает а вот моя Файзер защищает на 83% от Дельты!
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15.10.2021 12:50 Ответить
И перед тем как этот инкубатор сдохнет он свою заразу мутировшую раздаст окружающим!
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15.10.2021 12:49 Ответить
По сути уже вся страна в оранжевой зоне без исключения , а из них до десяти в "красной".. Просто это "стыдятся" признать
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15.10.2021 12:37 Ответить
Маленький мальчик Ковид подхватил
С ним он в гости без маски к бабке ходил
Выгод от этого сразу две
Антитела и квартира в Москве!
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15.10.2021 12:43 Ответить
 
 