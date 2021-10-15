"Зима близко": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят рекордные цены на газ, заключение Саакашвили в Грузии и новые санкции СНБО

В пятницу, 15 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят самые важные вопросы политической и социально-экономической сфер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в прямом эфире гости обсудят:

• Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!

• Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?

• Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?

• Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?

Как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на свободу? Почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах украинцев этой зимой? Статья Медведева: почему сейчас и как она изменит отношения "Украина-Россия"? Против кого направлены новые санкции СНБО и окажутся ли они эффективны?

Поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:

АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ,

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

ЮРИЙ ВИТРЕНКО,

Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

МАКСИМ НЕМЧИНОВ,

Заместитель Министра энергетики Украины;

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ,

лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина";

ИРИНА ВЕРЕЩУК,

народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",

член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО,

народный депутат, "Европейская Солидарность";

ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ,

лидер партии "НАШИ";

АНДРЕЙ КОБОЛЕВ,

глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);

МАРИЯ МЕЗЕНЦЕВА,

народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",

член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;

ЛЕСЯ ЗАБУРАННАЯ,

народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",

член Комитета парламента по вопросам бюджета;

ИВАН ПЛАЧКОВ,

Министр топлива и энергетики (2005-2006),

Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ,

заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

ЮРИЙ БУТУСОВ,

главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ,

старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США),

советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);

НИКО КИПШИДЗЕ,

врач Михаила Саакашвили.

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