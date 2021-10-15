"Зима близко": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят рекордные цены на газ, заключение Саакашвили в Грузии и новые санкции СНБО
В пятницу, 15 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят самые важные вопросы политической и социально-экономической сфер.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
В частности, в прямом эфире гости обсудят:
• Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!
• Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?
• Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?
• Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?
Как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на свободу? Почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах украинцев этой зимой? Статья Медведева: почему сейчас и как она изменит отношения "Украина-Россия"? Против кого направлены новые санкции СНБО и окажутся ли они эффективны?
Поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.
Гости студии:
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ,
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;
ЮРИЙ ВИТРЕНКО,
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";
МАКСИМ НЕМЧИНОВ,
Заместитель Министра энергетики Украины;
ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ,
лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина";
ИРИНА ВЕРЕЩУК,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",
член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;
АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО,
народный депутат, "Европейская Солидарность";
ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ,
лидер партии "НАШИ";
АНДРЕЙ КОБОЛЕВ,
глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);
МАРИЯ МЕЗЕНЦЕВА,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",
член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;
ЛЕСЯ ЗАБУРАННАЯ,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",
член Комитета парламента по вопросам бюджета;
ИВАН ПЛАЧКОВ,
Министр топлива и энергетики (2005-2006),
Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;
ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ,
заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);
ЮРИЙ БУТУСОВ,
главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";
АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ,
старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США),
советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);
НИКО КИПШИДЗЕ,
врач Михаила Саакашвили.
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Предлагал картошку по 8 грн.
Пошёл к другому и купил такую же, но по 6, но такую же.
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6150811134992913?__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·
С чем связана идея Зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?
На Банковой понимают, что «Газпром» продолжит снижать транзит через Украину. И знают, что физически мы берём газ из транзитной трубы. А значит - в отопительный сезон нам просто негде будет его физически на всех взять.
Какой видят выход? Частные компании олигархов, скважины которых работают постоянно, как и государственные, должны отдавать газ в общую трубу в зимний период. Но брать газ из тоненького транзитного ручейка ( где смешивается наш газ и транзитный) мы будем только на нужды населения. Иначе - «Газпром» заявит, что Украина ворует российский газ, который идёт в Европу. То есть, по сути, придётся остановить все промышленное производство.
Впрочем, проблема в том, что эти ухищрения вряд ли помогут. Поскольку Москва снизит суточный транзит настолько, что нам физически не хватит отбирать газа, пока он идёт через всю страну, чтобы на границе компенсировать давление для европейцев из наших подземных хранилищ. Или - реверсом на границе со Словакией. Как мы это делали каждую зиму с 2015 года.
Ситуация становится патовой. Но это и должно было произойти, если с 2015 года и пальцем не пошевелили, чтобы организовать реальный реверс газа на большую часть страны хотя бы из наших подземных хранилищ…
Тимошенко в ... сад.
А от ти - хвойда першого, ЄрЗе.
Нахрена эти животные?