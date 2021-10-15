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"Зима близко": на "Свободе слова Савика Шустера" обсудят рекордные цены на газ, заключение Саакашвили в Грузии и новые санкции СНБО

В пятницу, 15 октября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии обсудят самые важные вопросы политической и социально-экономической сфер.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

В частности, в прямом эфире гости обсудят:
• Михеил Саакашвили в тюрьме, грузины на улице: прямое включение доктора Саакашвили о состоянии здоровья политика!
• Статья Медведева о руководстве Украины: почему сейчас?
• Новые санкции СНБО: против кого на этот раз?
• Рекордно дорогой газ: не замерзнем ли мы этой зимой?

Как на самом деле чувствует себя Саакашвили и когда его отпустят на свободу? Почему области объявляют чрезвычайную газовую ситуацию и будет ли тепло в домах украинцев этой зимой? Статья Медведева: почему сейчас и как она изменит отношения "Украина-Россия"? Против кого направлены новые санкции СНБО и окажутся ли они эффективны?
Поговорим в "Свободе слова Савика Шустера" в эту пятницу в 21:00. Смотрите на телеканале "Украина" или заходите на YouTube-канал (youtube.com/shuster), а также можете посмотреть трансляцию на странице Facebook Шустер online и в Telegram-канале.

Гости студии:
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВ,
секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины;

ЮРИЙ ВИТРЕНКО,
Председатель правления НАК "Нафтогаз Украины";

МАКСИМ НЕМЧИНОВ,
Заместитель Министра энергетики Украины;

ЮЛИЯ ТИМОШЕНКО ,
лидер партии Всеукраинское объединение "Батькивщина";

ИРИНА ВЕРЕЩУК,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",
член Комитета парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки;

АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРЕНКО,
народный депутат, "Европейская Солидарность";

ЕВГЕНИЙ МУРАЕВ,
лидер партии "НАШИ";

АНДРЕЙ КОБОЛЕВ,
глава правления НАК "Нафтогаз Украины" (2014 – апрель 2021);

МАРИЯ МЕЗЕНЦЕВА,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",
член Комитета парламента по вопросам евроинтеграции;

ЛЕСЯ ЗАБУРАННАЯ,
народный депутат, "СЛУГА НАРОДА",
член Комитета парламента по вопросам бюджета;

ИВАН ПЛАЧКОВ,
Министр топлива и энергетики (2005-2006),
Председатель Всеукраинской Энергетической Ассамблеи;

ДАВИД САКВАРЕЛИДЗЕ,
заместитель генерального прокурора Украины (2015-2016);

ЮРИЙ БУТУСОВ,
главный редактор интернет-издания "Цензор.НЕТ";

АНДРЕЙ ИЛЛАРИОНОВ,
старший научный сотрудник Центра политики безопасности (Вашингтон, США),
советник президента России Владимира Путина по экономическим вопросам (2000-2005);

НИКО КИПШИДЗЕ,
врач Михаила Саакашвили.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Тимошенко предупредила о начале расправы над программой "Свобода слова Савика Шустера". ВИДЕО

Автор: 

Саакашвили Михеил (3307) СНБО (4435) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+6
Самая дебильная программа на украинском ТВ это программа Савика Шустера!! Ничего конкретного !!Одно БЛа...БЛа...БЛА... и показ себя любимого во всей красе!! и Опросы его дебильные !!Ничегшо не говорящие и не означающие!! Закрыть её и забыть !!Как было два года назад!!
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15.10.2021 13:31
+5
Шустер фууу-олигархическая хвойда.
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15.10.2021 13:22
+4
Програма шустера була і є форпостом антиукраїнської пропаганди. За найменьшу критику свого контенту в фейсбуці чи ютуб, савік ставить моментальний бан,. Тобто несприйняття в свій бік ніякої критики , при цьому поливають помиями все українське під виглядом "об'єктивної журналіської думки".
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15.10.2021 15:58
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Мне на рынке один продавец устроил картофельный террор.
Предлагал картошку по 8 грн.
Пошёл к другому и купил такую же, но по 6, но такую же.
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15.10.2021 12:47 Ответить
Замёрзнем! Но не все
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15.10.2021 12:48 Ответить
https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk?__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=-]C%2CP-R Дмитрий Корнейчук сейчас с https://www.facebook.com/profile.php?id=100065567374187&__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=-]C%2CP-R Dmitriy Korneychuk .

https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk/posts/6150811134992913?__cft__[0]=AZWics9qy-iLWAtzKBXBOzrwrvgEr60lTn0uDIRRFWiMUAoQhQoxhDvTdqlckQeDbeJTWdvCsuHiW7c3qU3TmGGYoc6ioK14INsqzjsIpQY_fXIG2x8H4YcCagNAFsIKpPg&__tn__=%2CO%2CP-R 11 мин. ·



С чем связана идея Зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?

На Банковой понимают, что «Газпром» продолжит снижать транзит через Украину. И знают, что физически мы берём газ из транзитной трубы. А значит - в отопительный сезон нам просто негде будет его физически на всех взять.

Какой видят выход? Частные компании олигархов, скважины которых работают постоянно, как и государственные, должны отдавать газ в общую трубу в зимний период. Но брать газ из тоненького транзитного ручейка ( где смешивается наш газ и транзитный) мы будем только на нужды населения. Иначе - «Газпром» заявит, что Украина ворует российский газ, который идёт в Европу. То есть, по сути, придётся остановить все промышленное производство.

Впрочем, проблема в том, что эти ухищрения вряд ли помогут. Поскольку Москва снизит суточный транзит настолько, что нам физически не хватит отбирать газа, пока он идёт через всю страну, чтобы на границе компенсировать давление для европейцев из наших подземных хранилищ. Или - реверсом на границе со Словакией. Как мы это делали каждую зиму с 2015 года.

Ситуация становится патовой. Но это и должно было произойти, если с 2015 года и пальцем не пошевелили, чтобы организовать реальный реверс газа на большую часть страны хотя бы из наших подземных хранилищ…
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15.10.2021 12:57 Ответить
В 2015 році змішували з реверсним газом.
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15.10.2021 13:24 Ответить
Савік Шустер переживає за українців. 😊
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15.10.2021 12:59 Ответить
Я бы в шею выгнал всех этих гостей, кроме Тимошенко.
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15.10.2021 13:03 Ответить
Ну правильно, Вы же не Ржевский...
Тимошенко в ... сад.
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15.10.2021 13:29 Ответить
Ну конечно. Единственный политик, который говорит дело, а не бла-бла. Не без популизма конечно. Но если есть разум, то отделить зерна от плевел в ее выступлениях совсем не сложно.
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15.10.2021 13:35 Ответить
Это желательно делать не только в её выступлении.
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15.10.2021 13:37 Ответить
Бабу Жулю - на пенсию
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15.10.2021 14:04 Ответить
Шустер фууу-олигархическая хвойда.
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15.10.2021 13:22 Ответить
справді, але його частково виправдовує те, що він хвойда рінаха, другого олігарха в Україні.
А от ти - хвойда першого, ЄрЗе.
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15.10.2021 13:56 Ответить
Холуй мародерский совсем в пространстве потерялся.
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15.10.2021 15:08 Ответить
Самая дебильная программа на украинском ТВ это программа Савика Шустера!! Ничего конкретного !!Одно БЛа...БЛа...БЛА... и показ себя любимого во всей красе!! и Опросы его дебильные !!Ничегшо не говорящие и не означающие!! Закрыть её и забыть !!Как было два года назад!!
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15.10.2021 13:31 Ответить
беня шустрика закрив не два роки тому, а в 2015-му.
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15.10.2021 13:53 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=H2hXdeAmjtk Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу "ПолітКлуб" Віталія Портникова на телеканалі Еспресо та на ютуб-каналі 5-го телеканалу . Ефір розпочнеться сьогодні о https://www.youtube.com/watch?v=xsTzh_T0Pyg&list=PLCPC7CzMu8othtMSEsMA-xdjOKR7uESr3&index=1&t=1180s 19:40 . Ведучий і гості програми обговорять найголовніші теми тижня.
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15.10.2021 13:52 Ответить
Вот что значит настоящий независимый журналист! Насколько точно Шустрик знает главные темы, волнующие украинцев! Судите сами - здоровье Саакашвили, статья некогоМедведева... Не то что некоторые порохоботы пытаются отвлечь людей выдумками о вагнергейте и офшорах величайшего из президентов, который в это время изо всех сил борется с контрабандистами
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15.10.2021 13:53 Ответить
Тимошенко Мураев Верещук....
Нахрена эти животные?
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15.10.2021 14:02 Ответить
Програма шустера була і є форпостом антиукраїнської пропаганди. За найменьшу критику свого контенту в фейсбуці чи ютуб, савік ставить моментальний бан,. Тобто несприйняття в свій бік ніякої критики , при цьому поливають помиями все українське під виглядом "об'єктивної журналіської думки".
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15.10.2021 15:58 Ответить
 
 