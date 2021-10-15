Объявлен список кандидатов на повторный конкурс главы Нацслужбы здоровья Украины

Национальное агентство по вопросам государственной службы объявило список кандидатов на голову Национальной службы здоровья Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ЛБ.

Это Татьяна Бойко, Наталья Гусак, Виталий Давыдов, Дмитрий Самофалов, Оксана Сухорукова и Анна Фенчак.

Напомним, 30 сентября стартовал повторный конкурс на занятие должности председателя НСЗУ.

Ранее, 11 сентября стало известно, что Ляшко уже второй раз не смог определиться с победителем конкурса на должность главы НСЗУ. По его словам, участие в конкурсе не смогли принять все желающие, поскольку не все успели получить сертификат о владении государственным языком, необходимый для участия в конкурсе.

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Предшественник Ляшко в должности главы Минздрава Максим Степанов также дважды не смог выбрать победителя.

Как известно, после освобождения в 2019 году Олега Петренко НСЗУ возглавляли временные руководители. После отставки Петренко провели конкурс, но тогдашний министр Максим Степанов отклонил кандидатуры всех его участников, поэтому руководителя НСЗУ решили временно назначить по внеконкурсной процедуре. Обязанности главы службы положили на Оксану Мовчан, а в августе 2020 - на Андрея Виленского.

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После отмены нормы о запрете проведения конкурсов на госслужбу, введенный в связи с пандемией, было объявлено в том числе конкурс на голову НСЗУ.

В апреле 2021 до финального этапа вошли Виленский, Бойко и Аристов, но после смены министра конкурс было перезапущен. Впрочем, в финал снова попали эти три кандидата.

В начале июля в Министерстве здравоохранения состоялись собеседования с кандидатами на должности председателя НСЗУ. Сообщалось, что глава Минздрава решил снова перезапустить конкурс на эту должность.

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14 июля Кабинет министров назначил Дмитрия Самофалова временно исполняющим обязанности председателя НСЗУ.

Нацслужба здоровья была создана в конце декабря 2017 года. Она является важным органом в имплементации положений медицинской реформы. С ней должны подписывать соглашения больницы, врачи которых будут получать компенсацию из бюджета за каждого приписанного к ним пациента.