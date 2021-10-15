РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13933 посетителя онлайн
Новости
3 017 7

Заявления РФ об увеличении транзита через Украину - это манипуляции. "Газпром" уже трижды сокращал транзит, - Оператор ГТС

Заявления РФ об увеличении транзита через Украину - это манипуляции.

Российский газовый монополист "Газпром" в 2021 году трижды сокращал объем транзит газа по территории Украины. Поэтому заявления о росте поставок являются манипулятивными.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Facebook генерального директора Оператора ГТС Сергея Макогона.

По его словам, "Газпром" трижды сокращал транзит газа: 1 января с 186 млн кубометров до 124 млн кубометров в сутки, с 1 сентября - до 109 млн кубометров, а с 1 октября до 86 млн кубометров, хотя платит за 109 млн.

Он также отметил, что "Газпром" часто использует транзитные мощности, которые уже оплачены. И не только в Украине, но и в других странах, например, в Словакии.

"Заявления руководства РФ об увеличении транзита через Украину в 2021 году имеют манипулятивный характер. Следует отметить, что действующий контракт предполагает не ежегодную транспортировку 40 млрд кубометров, а ежедневные транспортировки 109 млн кубометров. Сейчас физически транспортируется значительно меньше - 85,9 млн кубометров в сутки", - отметил Макогон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Песков о транзите газа через Украину: Будет коммерческое предложение - все продолжит работать

Автор: 

Газпром (3184) ГТС (994) Макогон Сергей (54) Оператор ГТС (87)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
АДМІНІСТРАЦІЯ БАЙДЕНА ДАЛА ЗРОЗУМІТИ, ЩО НОВИХ САНКЦІЙ ПРОТИ "ПІВНІЧНОГО ПОТОКУ-2" НЕ БУДЕ
https://www.5.ua/svit/administratsiia-baidena-dala-zrozumity-shcho-novykh-sanktsii-proty-pivnichnoho-potoku-2-ne-bude-politico-257679.html?utm_source=gravitec&utm_medium=push&utm_campaign=push-top-5ua
показать весь комментарий
15.10.2021 13:23 Ответить
Зрада
показать весь комментарий
15.10.2021 15:03 Ответить
Ні! Чергова велика перемога на політичному рівні від шмарклі
показать весь комментарий
15.10.2021 15:14 Ответить
Порошенко неоднократно заявлял про свои, особые отношения именно с Байденом.
показать весь комментарий
15.10.2021 21:52 Ответить
https://www.facebook.com/Kucherenko2020?__cft__[0]=AZUte5uXT4OrIiL5vsppW-rhq8VhsuogE6Hj1EYLjJx0eNDqVnQImlpZaYSwec-sKCZjVnNZYE2CvtH3A2z41r15On35br4nYvUFcO-Nk4ODddu9Y2s9EnwK3LQUDIDw7Us&__tn__=-UC%2CP-R Алексей Кучеренко

https://www.facebook.com/Kucherenko2020/posts/2390243294444558?__cft__[0]=AZUte5uXT4OrIiL5vsppW-rhq8VhsuogE6Hj1EYLjJx0eNDqVnQImlpZaYSwec-sKCZjVnNZYE2CvtH3A2z41r15On35br4nYvUFcO-Nk4ODddu9Y2s9EnwK3LQUDIDw7Us&__tn__=%2CO%2CP-R 18 ч. ·



Звільнений «за прогули» з Нафтогазу іноземний авантюрист Отто Ватерландер перебуваючи на посаді виконавчого директора встиг виписати собі біля 100 млн грн премії за 2020 рік.
Цю оборудку освятили покидьки з «незалежної наглядової ради» на чолі з іноземною авантюристкою Клєр Споттісвуд.
За цей час видобуток газу невпинно скорочувався, транзит віддавався на Північний Потік-2, а Нафтогаз заганявся в багатомільярдні борги. Весь цей час цю шайку прикривали браві посли та іноземні політики з «експертами» - переконаний що не безкоштовно.
Розпочали цю аферу уряди Порошенка на чолі з Яценюком та Гройсманом.
Імпотентні уряди нового президента за його вказівкою аферу продовжували та примудрилися продовжити на чотири роки контракт з Коболєвим - головним виконавцем цієї злочинної схеми.
Пояснення може бути лише одно - величезний фінансовий потік переспрямувався новим господарям Банкової.
Зараз за цю геополітичну аферу масштабу «панамського каналу» дуже великі гроші заплатять українські споживачі та платники податків.
Тепер вам зрозуміло, чому при фразі «аудит Нафтогазу» нинішні клоуни від політики одразу мочуть штани та потрапляють в параліч?!
На чолі з головним «антиолігархом» країни та за сумісництвом - головним натхненником «доленосного меморандуму».



показать весь комментарий
15.10.2021 13:40 Ответить
Главным директором исполнительным Группы Нафтогаз назначен Отто Ватерландер
08.05.2020, 16:58:54
Т.е при Зе ,
показать весь комментарий
15.10.2021 15:33 Ответить
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

Не буду писати лонгрід, але ситуація серйозна.
Китайська помийка Global Times почала публікувати русню.
Типу РФ буде підтримувати КНР у війні за Тайвань.
Також називають Януковича легітимним. Натякають, що Китай «поверне» Тайвань, як Росія - Крим, Абхазію та Осетію.
Паралельно з цим РФ і КНР почали спільні морські навчання у Японському морі. Прямо пишуть: будують альянс проти Японії, Тайваню, США, Австралії тощо. Китайці сильно цим вихваляються. Це означає, що Москва планує напад на Японію разом з комуністами.
Причому русня така ж гнила русня. Прямо ж не пише про Крим, аби Зеленський далі йшов на Китай. Почитайте той спешал Кремля для китайської держпропаганди.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:35 Ответить
 
 