Бюджет потеряет 10 млрд грн от запрета газодобытчикам свободно продавать свой газ, - АГКУ
Инициатива по ограничению прав независимых газодобытчиков свободно продавать газ приведет к потерям государственного бюджета в размере 10 млрд грн.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявили в Ассоциации газодобывающих компаний Украины (АГКУ).
"Из-за введения механизма регулирования цены частные газодобывающие компании будут вынуждены остановить инвестиции в геологоразведочные работы, разработку месторождений и бурения новых скважин. Это, в свою очередь, приведет к сокращению рабочих мест в секторе и смежных отраслях, а также к уменьшению поступлений в государственный и местные бюджеты. По предварительным подсчетам, потери могут составить до 10 млрд грн", - говорится в сообщении ассоциации.
Кроме того, предложения по искусственному регулированию цены нанесут удар по инвестиционному имиджу Украины, убеждены в ассоциации.
Так, привлечение миллиардных инвестиций в нефтегазовые проекты, которые, в частности, предусмотрены подписанными соглашениями о распределении продукции, будет невозможным. Это означает потерю более 12 млрд грн в ближайшие пять лет, добавили в ассоциации.
"Остановка инвестиционной деятельности приведет к ежегодному падению газодобычи частными газодобытчиками на 10%, что в свою очередь приведет к необходимости увеличения поставок в Украину импортного газа. Это ослабит энергетическую безопасность Украины, особенно, учитывая, запуск "Северного потока-2" и риск сокращения или даже полного прекращения транзита российского газа через нашу страну", - говорится в сообщении.
На прошлой неделе лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия озвучил идею власти запретить частному бизнесу свободно продавать свой газ.
Это вызвало критику экспертов, нардепов и международных специалистов, которые предупредили о катастрофических последствиях для украинской экономики от такого шага.
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https://www.facebook.com/Dmitriy.Korneychuk 33 мин. ·
С чем связана идея Зеленского запретить временно частным газодобывающим компаниям продавать газ?
На Банковой понимают, что «Газпром» продолжит снижать транзит через Украину. И знают, что физически мы берём газ из транзитной трубы. А значит - в отопительный сезон нам просто негде будет его физически на всех взять.
Какой видят выход? Частные компании олигархов, скважины которых работают постоянно, как и государственные, должны отдавать газ в общую трубу в зимний период. Но брать газ из тоненького транзитного ручейка ( где смешивается наш газ и транзитный) мы будем только на нужды населения. Иначе - «Газпром» заявит, что Украина ворует российский газ, который идёт в Европу. То есть, по сути, придётся остановить все промышленное производство.
Впрочем, проблема в том, что эти ухищрения вряд ли помогут. Поскольку Москва снизит суточный транзит настолько, что нам физически не хватит отбирать газа, пока он идёт через всю страну, чтобы на границе компенсировать давление для европейцев из наших подземных хранилищ. Или - реверсом на границе со Словакией. Как мы это делали каждую зиму с 2015 года.
Ситуация становится патовой. Но это и должно было произойти, если с 2015 года и пальцем не пошевелили, чтобы организовать реальный реверс газа на большую часть страны хотя бы из наших подземных хранилищ…
место того, чтобы покупать газ по 50...150 долларов (как это делали во всем мире весной 2021) и как тогда призывали в партии ЕС, с закачкой его в газохранилища - зеленский и его шобла начали деребан бюджета на сотни млрд.грн.. попросту "забив" на все остальное.
О газе "вспомнили" когда цена превысила 500 долл. и начали покупать по цене 1200...1500 долл..
Т.е. действия зеленского привели к тому, что Украина стала покупать газ в 20-30 раз дороже!
Весной 2021 была масса статей о том. что Украина располагает большим количеством СВОБОДНЫХ объемов в газохранилищах и нужно закачивать газ по 50..100 долл..
В то время в ЕС, например, свободного места в газохранилищах практически не было..
Но зеленскому было некогда - видосики, деребан бюджета на "великому крадивництве" занимали всё его время.
Теперь за счет незаконных действий зеЛох офшорный хочет не только отмазаться, но и лишить бюджет десятков млрд.грн дохода..
а это пенсии и субсидии, зп бюджетникам..
А всіх спекулянтів розробляти цілину в Сибір?
І як? Були при таких умовах повні полиці магазинів товарами?
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Чиновники не должны заниматься экономикой в принципе, это глупость. Для этого есть рынок
€€€€€€€€€€€€€€
££££££££££££££££.......
негров, а как реально независимые бурштынокопачи продают закордон "свои" камешки так рейды проводят (или уже таки нет?) похоже как всегда у нас проблемы только в физиономиях этих "добытчиков" .
Потрібно всі свердловини націоналізувати і навести нарешті в цій галузі порядок!
Кто нибуть подсчитал ?
Сколько с добавленной стоимости пойдёт в бюджет ?
Пусть дадут таблицу !!!!!!!
Міста - це від лукавого
Отже, газовидобувники можуть отримувати гроші виключно за видобування газу і не більше. Газ є власністю народу України, а не приватних компаній, відповідно, вони не можуть продавати те, що їм не належить.