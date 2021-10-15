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Новости
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ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW

ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW

В Евросоюзе продолжают работать на пятым пакетом санкций в отношении Беларуси. Новые ограничения против режима Лукашенко могут быть введены в ноябре.

Об этом в пятницу, 15 октября, корреспонденту DW заявил чиновник ЕС на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять в ноябре", - заявил источник.

Как известно, брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.

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После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций против режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года. В итоге сейчас в санкционном списке находятся 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Кроме того, в июне Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.

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О подготовке пятого пакета санкций стало известно в начале сентября.

Лукашенко Александр (3614) санкции (11326) Евросоюз (17168)


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Топ комментарии
+3
А пуйло кращий друг і торговий партнер для них, це ж Лука хімічні і рідіоактивні атаки робив в Англії, підриває склади в інших країнах та веде війни по всьому світі. Довбані лицеміри.
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15.10.2021 14:09
+2
Не перетрудитесь.
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15.10.2021 13:45
+2
ну обнимуться они с ****** и заплачут?
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15.10.2021 13:58
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Не перетрудитесь.
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15.10.2021 13:45 Ответить
А те как дети пятый, пятидесятый та хоть мильйоный пакет тех санкций. А ище мульйон обеспокойености
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15.10.2021 13:51 Ответить
ну обнимуться они с ****** и заплачут?
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15.10.2021 13:58 Ответить
Нет... Но улыбаться будут кисло
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15.10.2021 14:05 Ответить
чего-то кажется что для этих двоих все по *** мороз... они лично так точно не страдают
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15.10.2021 14:07 Ответить
Зачем откладывать неизбежное?
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15.10.2021 14:03 Ответить
Зато твой ЗЕльц впереди паровоза прогнулся и небо Украины для беларусов перекрыл...подстилка кацапская....одиннарод же)
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15.10.2021 21:12 Ответить
Мойр, вы зноў такі ўсплылі ў сваім лайне?
Ну, што, кучу лайна, што вы асабіста ў сваім доме навалілі за 26 гадоў, ужо разграблі?
Так, дарэчы, ЗЕльцы ня мой, а такіх жа разумова недоравитых, як і вы.
Толькі яны ў нас у адным, 2019 годзе прагаласавалі так, як вы асабіста галасавалі 26 гадоў.
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15.10.2021 21:32 Ответить
А чей ЗЕльц ...наш?)) Твой твой.... и ты в его ЗЕборделе на флейте играешь,сметун дрЫсливый.Мы луку не выбирали он сам себя выбрал.А вот вы ОСОЗНАННО и без фальсификаций выбрали.Очеееень мудрый народ)
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19.10.2021 11:48 Ответить


Не выбралі ?!
Вы не выбіралі яго 26 гадоў!? А хто абраў? Прышэльцы з Мельмака? Альф?
Вы какаеце ў сваім доме 26 гадоў, вы навалілі кучу лайна, з якой нават не бачыце макушкі,
а цяпер кажаце, што гэта не ваша дзярмо.
Вы былі цярплівым статкам, вы цярплівым статкам, вы застанецеся цярплівым статкам.
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19.10.2021 15:40 Ответить
Дарэчы, Мойра, вы хутка прыедзеце. Палякі пачалі будаваць сцяну з вас і вашых чумных казармаў. Каб вы не расслабляліся, вам прыйдзецца наймаць арабскіх «студэнтаў» у свае калгасы.
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19.10.2021 15:43 Ответить
)) читай выше,дрЫщ диванный...с братьями поляками мы разберёмся....а ты терпила лаптеногая цветочки носи к рюзькому посольству и под Ваську басту танчи....вы сметуны позор Украины.
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19.10.2021 19:42 Ответить
Палякі вам браты? І з чаго б гэта вашы "браты" ад вас сцяной отгораживаються?
Мойр, вашыя браты на поўначы, у раёне мардоўскіх балот. І скажу вам на последок, -
чым мець такую ​​радню, як вы, лепш заставацца сіратой.
Спакойна ночы, іншапланецянен 26 гадоў запар не выбірае сабе гэта чмо вусатае.
Няхай вам прысніцца вамі любімы бульбофюрер. І Коленька.
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19.10.2021 22:05 Ответить
Ты снова стрелки переводишь....у нас триколорами не машут и Родину не продали лаптям как ваши Лугандоны и крысчане....у нас одна девочка с цветочком на 10 млн.населения....а у вас 73% на колени перед куйло и перестать стрелять выбирают...вы диванные дрЫщи.....позор и стыдУкраины((
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19.10.2021 22:28 Ответить
Вашу радзіму ўжо прадаў Сашка, той што сам да вас прыйшоў а вы, Мойр,
ня вінаватая.
Зараз ваша радзіма - чумной барак. Ад якога ўсё отгораживаються сцяной.
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19.10.2021 22:48 Ответить
Так, зусім забыўся Мойр сказаць, што Сашка прадаў Х..лу не толькі вашу радзіму,
а і вас, гуртам, як быдла бяскрыўдны.
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19.10.2021 22:51 Ответить
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19.10.2021 22:59 Ответить
Нашёл пару кацапов на всю Беларусь?)) .и то это лаптеногое посольство организовало..)) Так у нас с ними войны нет.....а у тебя чмо дрЫсливое Кива куйло поздравляет через 8 лет убийства украинцев..и по губам тебе водит....вместе с усиковыми,ломаченковыми и рюзькими попами....просто ФАКТ!!!
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20.10.2021 13:57 Ответить
А вакол терпилы

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20.10.2021 14:37 Ответить
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20.10.2021 14:38 Ответить
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20.10.2021 14:38 Ответить
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20.10.2021 14:39 Ответить
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20.10.2021 15:17 Ответить
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19.10.2021 22:59 Ответить
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19.10.2021 23:00 Ответить
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19.10.2021 23:01 Ответить
А неба зачынілі правільна. Тым, хто ліжа Парашы і смокча ў
Крамля, няма чаго паганіш наша неба.
Так, зусім забыўся спытаць, а вы што, хвалюецеся за санкцыі?
Так яны вам на карысць. Вы часам не на вустрычнага палях у
Городненской вобласці працуеце? Ці вы на магілёўскіх балотах
лангустаў з крэветкамі вылоўліваюць?
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15.10.2021 21:43 Ответить
А пуйло кращий друг і торговий партнер для них, це ж Лука хімічні і рідіоактивні атаки робив в Англії, підриває склади в інших країнах та веде війни по всьому світі. Довбані лицеміри.
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15.10.2021 14:09 Ответить
і глубоке занепокоєння
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15.10.2021 14:14 Ответить
я завжди казав, що не треба нам ніякого ЄС...не дарма всі нормальні країни хочуть з нього вийти. НАТО інша справа, але вони за нас теж воювати не будуть...це наша справа
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15.10.2021 14:16 Ответить
 
 