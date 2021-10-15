ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW

В Евросоюзе продолжают работать на пятым пакетом санкций в отношении Беларуси. Новые ограничения против режима Лукашенко могут быть введены в ноябре.

Об этом в пятницу, 15 октября, корреспонденту DW заявил чиновник ЕС на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять в ноябре", - заявил источник.

Как известно, брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.

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После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций против режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года. В итоге сейчас в санкционном списке находятся 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.

Кроме того, в июне Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.

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О подготовке пятого пакета санкций стало известно в начале сентября.