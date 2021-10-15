ЕС может ввести пятый пакет санкций против режима Лукашенко в ноябре, - DW
В Евросоюзе продолжают работать на пятым пакетом санкций в отношении Беларуси. Новые ограничения против режима Лукашенко могут быть введены в ноябре.
Об этом в пятницу, 15 октября, корреспонденту DW заявил чиновник ЕС на условиях анонимности, информирует Цензор.НЕТ.
"Мы работаем над пятым пакетом санкций, который, как я ожидаю, могут принять в ноябре", - заявил источник.
Как известно, брюссельские чиновники готовят санкции совместно с представителями стран ЕС, однако их принятие - это политическое решение всех 27 государств-членов Евросоюза, поэтому со стопроцентной уверенностью в структурах ЕС никто не может прогнозировать введение ограничительных мер.
После непризнанных Западом президентских выборов в Беларуси в августе прошлого года Евросоюз уже ввел четыре пакета персональных санкций против режима Александра Лукашенко. Три из них - в прошлом году, четвертый - в июне этого года. В итоге сейчас в санкционном списке находятся 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.
Кроме того, в июне Евросоюз ввел экономические санкции в отношении Беларуси. Среди них - частичные ограничения на импорт из страны калийных удобрений и нефтепродуктов.
О подготовке пятого пакета санкций стало известно в начале сентября.
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Ну, што, кучу лайна, што вы асабіста ў сваім доме навалілі за 26 гадоў, ужо разграблі?
Так, дарэчы, ЗЕльцы ня мой, а такіх жа разумова недоравитых, як і вы.
Толькі яны ў нас у адным, 2019 годзе прагаласавалі так, як вы асабіста галасавалі 26 гадоў.
Не выбралі ?!
Вы не выбіралі яго 26 гадоў!? А хто абраў? Прышэльцы з Мельмака? Альф?
Вы какаеце ў сваім доме 26 гадоў, вы навалілі кучу лайна, з якой нават не бачыце макушкі,
а цяпер кажаце, што гэта не ваша дзярмо.
Вы былі цярплівым статкам, вы цярплівым статкам, вы застанецеся цярплівым статкам.
Мойр, вашыя браты на поўначы, у раёне мардоўскіх балот. І скажу вам на последок, -
чым мець такую радню, як вы, лепш заставацца сіратой.
Спакойна ночы, іншапланецянен 26 гадоў запар не выбірае сабе гэта чмо вусатае.
Няхай вам прысніцца вамі любімы бульбофюрер. І Коленька.
ня вінаватая.
Зараз ваша радзіма - чумной барак. Ад якога ўсё отгораживаються сцяной.
а і вас, гуртам, як быдла бяскрыўдны.
Крамля, няма чаго паганіш наша неба.
Так, зусім забыўся спытаць, а вы што, хвалюецеся за санкцыі?
Так яны вам на карысць. Вы часам не на вустрычнага палях у
Городненской вобласці працуеце? Ці вы на магілёўскіх балотах
лангустаў з крэветкамі вылоўліваюць?