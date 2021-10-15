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Витренко: Мы понимаем, как даже в самых худших обстоятельствах пройти отопительный сезон

Витренко: Мы понимаем, как даже в самых худших обстоятельствах пройти отопительный сезон

Украина готовится к самым худшим сценариям по транзиту газа и готовится к отопительному сезону, учитывая все риски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Его попросили прокомментировать возможный самый плохой вариант развития событий, при котором россияне запускают "Северный поток-2" и полностью прекращают транзит через Украину.

"Это самый худший вариант для Украины. Газа в Европе больше не станет, но при этом у нас возникнут технические проблемы, и вырастет цена газа в Словакии, где мы его покупаем", - отметил Витренко.

При этом он подчеркнул, что Украина готовится к самым худшим сценариям: "Мы моделируем различные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда в подземках ограничена мощность поднимать, какая у нас добыча, ограничения, сколько газа нужно взять из трубы, сколько-подать, и так далее ... И планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе всех наших клиентов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем". Для наращивания транзита ее нужно привести в нормативное состояние

Автор: 

Газ (10234) Нафтогаз (3114) Транзит газа (371) Витренко Юрий (377)


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Топ комментарии
+10
да и сколько той зимы ))))
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15.10.2021 13:55
+6
Сибирских морозов в Украине не зафиксировано за прошедшие 200 лет...,грачи журавли и прочие вороны не улетают из Украины...,Покрова Пресвятой Богородицы прошли тихо и незаметно...значит зима теплой будет...
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15.10.2021 13:53
+5
Когда-нибудь было чтобы плесень не брехала ?
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15.10.2021 13:54
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Сибирских морозов в Украине не зафиксировано за прошедшие 200 лет...,грачи журавли и прочие вороны не улетают из Украины...,Покрова Пресвятой Богородицы прошли тихо и незаметно...значит зима теплой будет...
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15.10.2021 13:53 Ответить
да и сколько той зимы ))))
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15.10.2021 13:55 Ответить
вывернут мудрому карманы да и дело с концом...
скоко той зимы
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15.10.2021 14:11 Ответить
73% избирателей спокойны, и не просто спокойны, они в летаргическом сне. Они знают, что у власти профессионалы в экономике и политике во главе с наимудрейшим Зеленским. Господи, хоть бы он не поперся на второй срок.
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15.10.2021 16:08 Ответить
Вы очень правильно поставили акцент на 73 % не украинцев, а именно избирателей (это две огромные разницы...и в численном выражении тоже)...
касаемо 2 срока.... печально то, что ему кроме как на второй срок больше деваться некуда....разве на первый (по измене Родине и коррупционным скандалам)...ибо больше нигде оно уже и на фиг не надо...разве как продюсер своих сериальчиков (чтоб отмыть.... не конфискованное)
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15.10.2021 16:13 Ответить
Еще лучшая отмазка -- глобальное потепление и можно не топить Хотя я дома уже включил на минимуме.
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15.10.2021 14:03 Ответить
понимать и пройти сезон отопления и теория и практика-- это как арбуз и кактус...
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15.10.2021 14:33 Ответить
а у нас на півдні зима - максимум два тижні вже 30 років. . . . як совок розвалився. співпадіння - не думаю. БОГ нас чує і допомагає нам. . .
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15.10.2021 14:04 Ответить
Но есть и другая сторона отсутствия морозов -- бешеная сырость.
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15.10.2021 14:10 Ответить
Когда-нибудь было чтобы плесень не брехала ?
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15.10.2021 13:54 Ответить
бла-бла-бла... цена - вот самое важное для населения...
и возможность отказаться от отопления если тебе не в силах его платить (многоквартирные дома с центральным отоплением - это заложники теплосетей-монополистов, ибо на индивидуалку не перейти, а платить за холодные батареи (особенно первые этажи при подаче сверху) - это преступление против своей семьи... (и тепла нет и денег нет...)
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15.10.2021 13:54 Ответить
холодные батареи (особенно первые этажи при подаче сверху)
В БТИ взять тех. паспорт дома и в суд. Требовать с жильцов восстановить систему ц.о согласно тех. паспорта.
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15.10.2021 15:42 Ответить
та да... и при 16+ в квартире вызывать комиссию чтоб пересчитывали...
теория (которая недешево стоит )... а на практике - головняк и тяжбы длящиеся годами (но при этом все равно надо платить ибо как должника еще буду прессовать)...
в соседнем доме идет такая возня (лет эдак....7...до войны (руцко-украинской) по-моему началась)
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15.10.2021 16:06 Ответить
та нет..... Вы будете смеяться, но система отопления вашего 5-ти этажного дома (подача сверху) это сложная, рассчитанная инженерная конструкция, и каждый верхний сосед, добавивший себе секций радиаторов отнял тепло у вас. Плавали сталкивались знаем, суд суд элементарно решает восстановить первоначальный баланс потребителей тепла по этажам.
Если у вас 10 секций, то на 5 этаже их должно быть 4. Там поставили 10 - погасили ваши.
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15.10.2021 16:36 Ответить
Меняли стояки отопления на пластиковые. У бабушки нижнего этажа попросились врезаться. Ради бога. Потом молодая хозяйка на это подала в суд. В течении месяца было решение вернуть всё к старому. В тех. паспорте записано "система отопления выполнена стальной трубой" Судья признаёт это глупостью. У неё самой дома переделано. Но, нормативы. Вопрос решили по иному.
Стучите и вам откроют.
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15.10.2021 16:56 Ответить
9 этажного... и по несколько вертикальных стояков в квартире...и счетчик тепла на дом... при подаче в 60 (а этой зимой редко было 70) на нижних этажах уже 45-50 в лучшем случае...
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15.10.2021 17:14 Ответить
несколько вертикальных стояков в квартире
У вас, в частности, на кухне 2 стояка отопления?
Счётчик по дому показывает дельту 10 градусов - это в пределах допуска для системы ( в целом) Она просто разбалансирована по этажам. Как возможное решение - заменить радиаторы на стальные низкотемпературные панели типа "Корадо"
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15.10.2021 17:39 Ответить
возможно
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15.10.2021 18:22 Ответить
30 лет уже моделируют...,домоделировались при зебилах...
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15.10.2021 13:55 Ответить
Наталья Витренко подала ИСК в Международный СУД ЕСПЧ...сыночку не заплатили по Иску ГрязьПрома...который выиграл Коболев...,причем тут это быдло типа ее сынок..непонятно....
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15.10.2021 13:56 Ответить
Кто то ему верит? Точнее вопрос поставлю правильно, - есть умственно недоразвитые, кто верит вот этому на службе у ЗЕлёной мрази?
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15.10.2021 13:58 Ответить
оно было и при попрази
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15.10.2021 14:03 Ответить
Но сидело и работало, а не варнякало. Оно выполняет поставленные сверху задачи. Была задача выиграть у Газпрома -- исполнил. Поставили задачу пилить бабки для плесени -- тоже исполняет.
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15.10.2021 14:06 Ответить
вітренко, чьмо ссучєне, а ви не планіруєте забрати у бандітів ахмєтова , каломойського і прочєй пздоти газові родовища, які належать народу по конституції?
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15.10.2021 13:58 Ответить
докерувалися кобелев и витренка, где добыча своего газа?
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15.10.2021 14:02 Ответить
Это тот витренко (мамки Витренко сын), который не хотел в конце весны газом запасаться и говорил, что - "когда подешевеет тогда и купим"
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15.10.2021 14:02 Ответить
Фишка в другом...Британия нашла офшорные счета Зелемойских...а именно..3 счета Зеленского...2 его личные офшоры..а трутуетий для спонсоров...типа зная я Сентатор счет Зели в Лондоне могу скинуть 2 фунта стерлинга этому Шуту для процветания квартала 95...,счет кстати растет бешенными темпами...Спасибо Скотланд-Ярду и даже Шерлоку Голмсу...схема старая... 100 лет..но цветет...
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15.10.2021 14:04 Ответить
почему покрыта тайной цена газа собственной добычи? как и количество такого газа???
почему собственный газ не пустить чисто на нужды населения (и коммунальных тепло-распределяющих компаний)?
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15.10.2021 14:06 Ответить
Кучма Фирташ и Пинчук правят балом...,а не зеленомойские ДИЛЕТАНТЫ
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15.10.2021 14:07 Ответить
думаю и танцорам на том бале что-то достается (хотя бы чаевые ))))
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15.10.2021 14:09 Ответить
Десь так)))Крохи с барского стола)))
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15.10.2021 14:10 Ответить
Собственная добыча от 13 до 15 млрд. А вот цена сейчас -- тайна тайн.
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15.10.2021 14:08 Ответить
уверены шо понимаете?
вас не за понималку от паликмахреского кресла и клоунских шариков оторвали и во власть привели, а за пиндовадость и покорность.
подверждаете ето на каждом шагу,,,
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15.10.2021 14:11 Ответить
Если кто не понял ответ, то переведу - он в душе не ведает, что и как будет у нас, но за себя он спокоен.
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15.10.2021 14:12 Ответить
самый плохой вариант.-Когда Витренко больше мародёрить воюющую Украину не сможет. И Витренко к нему готов: Витренко перечислил на счёт своей благоверной в Лихтенштейне 1 млн. 900 тыс. евро и 2 млн. 900 тыс. долларов.
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15.10.2021 14:14 Ответить
Начинали всю эту туфту...Кучма Ведмедчук и Пинчук с Коломойским вместе в 2004 году на даче Данилыча...,жаль... мне тогда пришлось удрать...иначе вычисли бы и грохнули...но я узнал главное...кто стоял за этой туфтой....
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15.10.2021 14:14 Ответить
А вы не экспортируйте добытый в Украине газ и все будет хорошо.
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15.10.2021 14:15 Ответить
Пук в лужу?
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15.10.2021 15:00 Ответить
предсказание витренко-ванги - хз...
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15.10.2021 14:15 Ответить
мистер икс, у вас есть ПЛАН, у меня есть план... как то так выглядит, никакой конкретики, я так понимаю плана нет от слова совсем, называеся "будь , что будет, главное что бы я успелс...ъ..б...а..ться" думаю это самый точный план...
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15.10.2021 14:15 Ответить
все дело в том что одного понимания мало - хорошо бы чтоб газ был ... и по доступной цене - это вы понимаете????
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15.10.2021 14:18 Ответить
Україна має найбільше природних багатств,у своїй землі.Газ також є.Але завжди якісь проблеми.
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15.10.2021 14:18 Ответить
проблема в хитрож*пых и ненажерливых !!! которым пофиг все, кроме прибарахлиться и внукам хватит (с)...
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15.10.2021 14:19 Ответить
Ну ми самі їх обираємо.І до зелених також було усіляка дурість.За газ терендять з 90-х років.І ті хто терендить,має на газі надбагатства.
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15.10.2021 14:21 Ответить
ні, газу у нас насправді небагато, але сланцевих покладів дійсно достатньо...але московська пропаганда зробила все можливе аби знищити можливість видобутку сланцевого газу в Україні прикриваючись недолугими екологічними гаслами
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15.10.2021 14:32 Ответить
Небагато,але є.Більше чим в Європі.
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15.10.2021 14:35 Ответить
Арахамия летает к Фирташу "перетереть за газ". Моносброд принимает закон о списании долгов компаниям Фирташа. Компании Фирташа покупают у Нафтогаза газ по 7,50, а все убытки покроют из бюджета Украины, т.е. - деньгами налогоплательщиков, т.е. - за весь этот грёбаный цирк заплатит каждый украинец из своего кармана.
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15.10.2021 14:18 Ответить
Кучма был генератором васего этого говна...а Лазаренко сдал спецом американцам..чтобы себя и банду спасти...
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15.10.2021 14:19 Ответить
Шо то я много болтаю...,Юля Тимошенко може догадацца кто я...Убегаю... на дискотеку...
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15.10.2021 14:22 Ответить
На юго-западе Москвы взорвалась газовая подстанция, сообщают сегодня, 15 октября, местные телеграмм-каналы. Огонь уже перекинулся на припаркованные машины.
https://youtu.be/Z3sy-wL_pnk

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15.10.2021 14:24 Ответить
плохо шо на юго- западе,
надо шоб в центре гниды пожарились!
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15.10.2021 14:27 Ответить
Гори-гори ясно чтобы не погасло.
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15.10.2021 14:59 Ответить
шо та меня смутно мучает, а вот.
почему условному слесарю порошенко нужно разбираться в гасе, если виренко не знает как и чем нарезается резьба на 4 и каким сверлом под ету резьбу нужно сверлить?
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15.10.2021 14:25 Ответить
я теж розумію - обмежити коло споживачів і підняти ціни
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15.10.2021 14:28 Ответить
Ви падлюки, укладайте прямі договори з Росією і робіть адекватні ціни на газ. Досить вже знущатися з людей. Адже маючи свої свердловини і спільний кордон з Росією, платити по 38-42 грн. за метр кубічний це вже якийсь геноцид.
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15.10.2021 14:33 Ответить
Ось тобі🖕,а не прямі договори з твоїм свинарником,кацап))
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15.10.2021 14:57 Ответить
А тебе больше нравятся кривые договора? Я бы ещё понял вашу логику если бы вы действительно отказались о российского газа. Вот уж действительно, назло бабушке отморожу уши. Самое прикольное, что больше всех от этого упрямства выиграл путин.
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15.10.2021 18:01 Ответить
🖕
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16.10.2021 00:35 Ответить
Неужели Вы действительно ничего не видите своими глазами? Вы же за газ платите через посредников газпрому, бешеные деньги, гораздо большие, чем если бы платили напрямую. По вашим карманам нагло шарятся куча паразитов. Это олигархи Украины, России, Словакии, Венгрии, которые посмеиваясь вертят свой палец у виска, морочат вам головы не забывая его слюнявить, что бы считать бабки которые они ложат в свои карманы. Неужели так сложно помножить два на два? Вы же посмотрите на мир трезво. К примеру Германия закупает тот же самый газ в огромных количествах во цене 220$. Так за, что же Вы вынуждены покупать его же по цене в пять раз дороже? При такой ситуации ваша промышленность не сможет ничего производить из-за несопоставимой себестоимости ваших товаров. Вас же нагло выталкивают с рынка с помощью конкурентных преимуществ, и вообще с Украины. Дурят вас как детей в песочнице. Это же так очевидно. Прямо национальный морок какой то. Массовый гипноз что ли применяется для одурачивания Украинцев? Я даже знаю, что ты мне сейчас ответишь. Тема ответа одна. Искусственный фаллос в виде среднего пальца или стеклянной бутылки. Это тоже подтверждает гипотезу о массовом гипнозе. Попробуй облить лицо холодной водой, резко покрути головой из стороны в сторону, скажи брррр. Должно помочь. Подумай, отчего рождаемость по стране составляет 10,1 рождений на 1000 человек (190-е место в мире), а смертность 14,3 смертей на 1000 человек (6-е место в мире)??? Кто в этом виноват? Путин?
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16.10.2021 06:00 Ответить
🖕
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16.10.2021 06:11 Ответить
Украина с свиноросия больше НИКОГДА НЕ БУДУТ ИМЕТЬ НИЧЕГО ОБЩЕГО. Смирись с этим,кацап.
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16.10.2021 06:14 Ответить
Ну так и чего ты ноешь здесь? Иди отсюда. Плакальщики таёжные,блеать. Тошнит от вас. Просто не лезьте к украинцам. Занимайтесь своими никчёмным житухами.
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16.10.2021 08:38 Ответить
"Хрен с ней с россией" будет,когда она уберётся с украинского Крыма и Донбасса. А лить крокодильи слёзы о "нещастной Украине" украв у неё кусок территории-много ума не надо.
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16.10.2021 09:18 Ответить
Вот вся цена всем твоим сказкам. Шовинист и подонок.

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16.10.2021 13:31 Ответить
Слушай, дятел, там в дыныры рабочие места свободные и прямые поставки газа из рассии прямо на танках привозят .... Можешь пи#довать уже сейчас и потомство свое дурных шариковых забирай с собой...
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15.10.2021 17:04 Ответить
Надо просто перестать топить.
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15.10.2021 14:35 Ответить
Ваша казка гарна й нова, починайте її знову...
https://www.pravda.com.ua/news/2019/12/2/7233632/ Зеленський: Знайшли "цікаве рішення", щоб вдвічі знизити тарифи на тепло
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15.10.2021 14:42 Ответить
А у вас есть понимание, как не доводить страну до такого положения?
Из-за вашего бесконечного дерибана должностей и миллиардов, вы забыли о людях...
А теперь очухались.
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15.10.2021 14:47 Ответить
Проверить Ваш бред недолго осталось готовьте вазелин до нового года вам будет бо бо народ от холода озвереет и еще закроется куча предприятий платить будет нечем эта Ваша политика видосиков уже достала
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15.10.2021 14:53 Ответить
О,как раз я внизу написал про вот это вот воняющее козлорогое
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15.10.2021 14:55 Ответить
Кацапы,как самые настоящие примитивы тупо про газ рассказывают. Замёрзнет,мол,обмерзнете..да кто вы без нас. В принципе ничего нового.И наши околоплавающее барыги подтявкивают. А по факту-да ничего. Потеря 2млрд$ которые и так разворовывали 30 лет. И более серьезные трудности-ничено уже не останавливает от серьёзной свинороской атаки на Украину.
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15.10.2021 14:54 Ответить
с такими премиальными ,как у грабителей из "нафтогаза",которые их себе выписывают из тарифов для народа Украины, народ должен тоже понимать,что именно "нафтогаз" есть создатель найхудших обстоятельств по указанию власти, для украинского народа
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15.10.2021 15:01 Ответить
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15.10.2021 15:04 Ответить
угу точно

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15.10.2021 15:06 Ответить
А на х............ я прожил жизнь, что бы подготовился к самым х.............. обстоятельствам. РОГА НАДО ЛОМАТЬ. Сколько можно терпеть.
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15.10.2021 16:07 Ответить
Июль , август я удивлялась ,что сми и властьмолчали про заполненность газовых хранилищ . И ОППОЗИЦИЯ молчала тоже
в чем секрет ???

может хранилища хранили газ , закупленный олигархами . А те в свою очередь хотят его продать подороже и ждут осени
ну а народ плевать - он же молчит
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15.10.2021 16:39 Ответить
Много говорит, но самое главное не рассказывает. Никто не может объяснить почему за семь лет не смогли нарастить добычу собственного газа.
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15.10.2021 18:22 Ответить
Колаборант вітренко, зрадник України і українців. посадіть його на нари з конфіскацією.
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15.10.2021 19:09 Ответить
Ще один чемпіон по "боротьбі з коронавірусом".
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15.10.2021 20:45 Ответить
 
 