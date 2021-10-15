Витренко: Мы понимаем, как даже в самых худших обстоятельствах пройти отопительный сезон

Украина готовится к самым худшим сценариям по транзиту газа и готовится к отопительному сезону, учитывая все риски.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко рассказал в интервью "Интерфакс-Украина".

Его попросили прокомментировать возможный самый плохой вариант развития событий, при котором россияне запускают "Северный поток-2" и полностью прекращают транзит через Украину.

"Это самый худший вариант для Украины. Газа в Европе больше не станет, но при этом у нас возникнут технические проблемы, и вырастет цена газа в Словакии, где мы его покупаем", - отметил Витренко.

При этом он подчеркнул, что Украина готовится к самым худшим сценариям: "Мы моделируем различные сценарии: сколько газа в подземке, когда его можно поднять, а когда в подземках ограничена мощность поднимать, какая у нас добыча, ограничения, сколько газа нужно взять из трубы, сколько-подать, и так далее ... И планируем, как пройти этот отопительный сезон, в частности, обеспечить потребности в газе всех наших клиентов".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин об украинской ГТС: Изношена на 85% и может "лопнуть совсем". Для наращивания транзита ее нужно привести в нормативное состояние