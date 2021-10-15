"Слуга народа" Буймистер: Венецианская комиссия в любом случае даст негативное заключение по закону об олигархах

Из-за очевидной неконституционности Венецианская комиссия даст отрицательное заключение по проекту закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".

"Венецианская комиссия в любом случае предоставит негативное заключение по этому законопроекту. Об этом говорили многочисленные эксперты внутри государства", – отметила нардеп.



Буймистер сообщила, что сейчас законопроект пытаются выпустить из Верховной Рады с нарушением парламентских процедур, регламента и Конституции.



"Есть намерение этот закон принять даже мимо всех парламентских процедур, не учитывая регламент, не считая выполнения законодательства Украины. Для чего это делается именно таким образом, понять очень трудно", – сказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о подписании Закона об олигархах: Найдем вариант и не будем цепляться за регламентные закорючки

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".