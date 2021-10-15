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"Слуга народа" Буймистер: Венецианская комиссия в любом случае даст негативное заключение по закону об олигархах

Из-за очевидной неконституционности Венецианская комиссия даст отрицательное заключение по проекту закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".

"Венецианская комиссия в любом случае предоставит негативное заключение по этому законопроекту. Об этом говорили многочисленные эксперты внутри государства", – отметила нардеп.

Буймистер сообщила, что сейчас законопроект пытаются выпустить из Верховной Рады с нарушением парламентских процедур, регламента и Конституции.

"Есть намерение этот закон принять даже мимо всех парламентских процедур, не учитывая регламент, не считая выполнения законодательства Украины. Для чего это делается именно таким образом, понять очень трудно", – сказала политик.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стефанчук о подписании Закона об олигархах: Найдем вариант и не будем цепляться за регламентные закорючки

Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.

Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Буймистер Людмила (70) Закон об олигархах (119)


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Топ комментарии
+22
особенно в Венецианской комиссии "боятся"
будем откровенны - за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!

только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.

Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
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15.10.2021 14:47
+18
плохая подделка оригинального фото от радио Свободы)
ОРИГИНАЛ выглядит так:

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15.10.2021 14:59
+16
расскажи это судам в США, Израиле, Британии, Швейцарии и на Кипре..
а заодно - и ценам в магазинах, которые выросли в 2-3 раза при зеленском.
Да и слуги урода врать не будут, ведь "здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!"
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15.10.2021 14:52
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Правила форума Совет форумчан
Боятся бандиты олигархи Закона оь олигархах . Поэтому такая истерика
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15.10.2021 14:46 Ответить
особенно в Венецианской комиссии "боятся"
будем откровенны - за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!

только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.

Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
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15.10.2021 14:47 Ответить
Просто смешнгые цыфры и голословные обвинения. Я тожэ могу написать что сосед украл сто тысяч мильярдов
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15.10.2021 14:49 Ответить
расскажи это судам в США, Израиле, Британии, Швейцарии и на Кипре..
а заодно - и ценам в магазинах, которые выросли в 2-3 раза при зеленском.
Да и слуги урода врать не будут, ведь "здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!"
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15.10.2021 14:52 Ответить
ну да. как представитель Эстонии, США, международные организации))))

а нарик - честный)))
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15.10.2021 14:54 Ответить
п.с. ты как раз можешь нести что угодно в своей палате для идитов, а факты деребана бюджета и держзрады зеленского - признаны им самим и будут доведены до судов..

точнее - суды УЖЕ раскручивают всю цепочку участия зеленского в ограблении коломойским Украины.
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15.10.2021 14:54 Ответить
факт коррупции зеленского - из официальных источников:
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15.10.2021 14:56 Ответить
Очень смешные цифры. Если бы не было так печально. В открытом доступе цифры минстата. Вперёд, изучайте, получайте удовольствие.
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15.10.2021 14:56 Ответить
"Боятся бандиты олигархи Закона оь олигархах . Поэтому такая истерика"

"Просто смешные слова", логика на уровне Коли Тищенко.
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15.10.2021 14:57 Ответить
Да ты что)вон президенту Чили,из за этих смешных цифр,импичмент сейчас делают,зесрань )
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15.10.2021 15:45 Ответить
Вы ж писали, что там все парашей купленные.
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15.10.2021 14:54 Ответить
именно это вам и рассказывают в зомбоящике, попутно подсовывая поддельные картинки от подоляка о олигархах
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15.10.2021 15:04 Ответить
Що в "законі" про олігархів, про боротьбу з олігархами? Конкретно, будь ласка.
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15.10.2021 14:49 Ответить
На счетах АО "Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины" (ГПЗКУ) недостаточно средств для своевременной выплаты обязательных платежей по кредиту Экспортно-импортного банка Китая.
Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.
Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.

Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года.
То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
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15.10.2021 14:50 Ответить
Зебабуїн ти так і не відповів чому засунув голову у пісок щодо офшорів Агрохімії-бозассяв?!
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15.10.2021 22:00 Ответить
ну так в чем проблемы?
признают себя бездарями, но "виновата всё равно Венецианская комиссия")

слуги урода понимают что "закон" - полная туфта и лепят отмазки, а не борятся с коррупцией - для чего есть ВСЕ законы..
Та же ситуация с САП - где зеленский саботирует назначение руководства
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15.10.2021 14:46 Ответить
А что тут понимать . Потерпевший задницей чует , что до конца срока не удержится в кресле , что означает досрочные парламентские и президентские выборы . И вот тут необходим контроль над СМИ. Закон об олигархах это не только Пороха погонять .
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15.10.2021 14:47 Ответить
Забанили тётку у корыта...
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15.10.2021 14:51 Ответить
браво! даже такой как ты зебил понимает, что зеленский и слуги урода - дорвались до корыта
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15.10.2021 14:57 Ответить
Олигарх - это тот, кто своей монополией в государствообразующем или социально значимом секторах экономики, может шантажировать государство. И медиа конечно, ведь это Г+Г и Интер слепили из дерьмоклоуна - президента.
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15.10.2021 14:54 Ответить
У нас много каналов хороших и разных.

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15.10.2021 14:57 Ответить
плохая подделка оригинального фото от радио Свободы)
ОРИГИНАЛ выглядит так:

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15.10.2021 14:59 Ответить
а где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
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15.10.2021 15:05 Ответить
Так тебя волнует Закон или присутствие Порошенко на карикатурке?
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15.10.2021 15:07 Ответить
так тебя волнует фейк подоляка на картинке или реальная борьба с олигархами?
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15.10.2021 15:08 Ответить
Т.е. он не олигарх?
Или он реально за деолигархизацию?
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15.10.2021 15:06 Ответить
а где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
или ты утверждаешь что коломойский, ахметов, пинчук - за деолигархизацию?
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15.10.2021 15:07 Ответить
Показово, що на карикатурі від Радіо Свобода не було Порошенка.
Його туди втулили криворукі фотожопери Подоляка.
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15.10.2021 15:00 Ответить
Как у вас всё одинаково со
Как по методичке...
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15.10.2021 15:05 Ответить
Очевидні речі очевидні для розумних людей.
Так чому на карикатурі РС не було Порошенка?
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15.10.2021 15:06 Ответить
Предъяви свою претензию РС.
Я посчитал нужным его на эту картинку добавить.
И добавил.
Лично.
Своей рукой.
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15.10.2021 15:10 Ответить
Логіки НУЛЬ, що не дивно для зе-стада.
Це у максим_максимовичів мають бути претензії до РС, це ж вони не згодні з РС.
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15.10.2021 15:14 Ответить
в том и дело - что логика и зебилы/ватники - несовместимы))
у этого идиота, насмотревшегося каналов коломойши/ахметова подгорело, что олигархи там есть, а Порошенко нет))
а ведь ему круглосуточно в зомбоящике - на каналах олигархов - доказывают что "только Порошенко в стране олигарх"
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15.10.2021 15:17 Ответить
Это неправда.
Всех олигархов называют олигархами открыто и только вы доказываете, что Порошенко не олигарх.
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15.10.2021 15:32 Ответить
т.е. ты подтверждаешь факт своего идиотизма.. браво!)
срочно пиши в радиосвободы - а то они не смотрят каналы коломойского/ахметова и не "вкушают благодати для идиотов" от каналов олигархов
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15.10.2021 15:14 Ответить
показательно, что обгадился ты с фейковой картинко - а виноват кто-то другой
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15.10.2021 15:06 Ответить
Это не фейковая картинка.
Это - реальность.
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15.10.2021 15:08 Ответить
реальность - это зеЛох офшорный, которого ты превелО к власти после того как тебе олигархи ссали фейки в голову.
реальность - это коломойша, ахметов, пинчук и зеленский - которые являются олигархами, но почему-то закон НЕ направлен против них.

еще раз, где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
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15.10.2021 15:10 Ответить
Два чоботи - пара.

Один білий,
інший сірий,
два веселих гуся.

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15.10.2021 15:14 Ответить
ага, т.е. ты проголосовало за зеЛоха офшорного, а сейчас повторяешь очередной идиотизм для долпой*опов про "одна пара"?
феерично!
Порошенко через 2.5 года получил безвиз с ЕС.. а что там "одна пара" сделалО к текущему дню?
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15.10.2021 15:19 Ответить
Таки так. У зебілів і реальність інша - паралельна. 😁
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15.10.2021 15:11 Ответить
и да, твоя картинка реально ФЕЙКОВАЯ, в спешке дорисованная у подоляка.
а вот - ОРИГИНАЛ..
видать не смотрят в радиосвободы зомбоящик коломойши/ахметова
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15.10.2021 15:12 Ответить
Читай выше.
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15.10.2021 15:29 Ответить
Им насрать на все комиссии, они и есть комиссия для крепостного нарида Украины
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15.10.2021 15:00 Ответить
Не соромно обманювати? 😁 Хоча про що це я. Сором щаглкшається баблом. Особливо, коли бабла більше, ніж совісті. 😊
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15.10.2021 15:09 Ответить
А до чого тут "Інтер"? "Інтер" фірташо-льовочкінський допомагав Порошенку стати президентом в 2014-ому, а тут заслуга Коломойського з його "Слугою народу". Треба віддати належне олігархам, вони не повторюються, кожного разу по новій схемі дурять народ. Навіть, у випадку з Ющенком, "злі язики" кажуть, що і він був кандидатом від кучмівської влади.
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15.10.2021 15:21 Ответить
Интер - это место работы Гундосика до Г+Г.
"фірташо-льовочкінський"? Левочкин - в нештатных советниках ОП. Арахамия, на самолёте Фирташа, летает к Фирташу в Вену.
А в альтернативной реальности Интер оказывается за Порошенко...
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15.10.2021 15:53 Ответить
А Порошенко з Клічком хіба не літали в Відень перед президентськими виборами в 2014-ому? https://www.pravda.com.ua/news/2015/04/30/7066476/ https://www.pravda.com.ua/news/2015/04/30/7066476/

Олігарх Дмитро Фірташ підтвердив факт зустрічі з Петром Порошенком і Віталієм Кличком у Відні навесні 2014 року і заявив, що ініціював її для протистояння Юлії Тимошенко.
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15.10.2021 21:23 Ответить
І ось тут логічне запитання - а чому Юльку-вароффку так не ******* олігархи? І чому вони в 2014-ому зробили все на олігархічному ТБ, щоб просунути Порошенка, а в 2019-ому Зеленського - "тільки не Юля". А вона реально виграла би в 2019-ому у Порошенка.
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15.10.2021 21:28 Ответить
Мамка украинской коррупции в своё время не повторила судьбу Лазаренко, только потом что в США не смогли доказать, что деньги полученные ей преступным путём, оказались в США, в отличие от её тогдашнего патрона. Теперь её сегодняшний патрон, раскладывая яйца по разным корзинам, продвигал и её и Гундосика. Выстрелил клоун, ну не повезло бабке. Как можно всерьёз воспринимать Тимошенко в качестве Верховного ГК, после слов во время оккупации Крыма - "ни один танк не должен покинуть казармы"???
Порошенко и Кличко обещали, стуча себя коленками в грудь, что будут бороться с олигархами?
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15.10.2021 21:52 Ответить
Зміна системи - вимога Майдану. Зрозуміло, що їм потрібна була лише зміна прізвищ в системі. А народ їм повірив.
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15.10.2021 22:51 Ответить
Смена системы? Какой системы на какую? На большевистскую? То что население верит обещаниям политиков - это проблема населения. Есть куча персонажей, которые ждут от обещальщиков даже того, чего те и не обещали... В таких странах как Украина, власть пока не может не считаться с интересами крупных промышленно-финансовых групп...
Те идиоты, которые ждут прихода большевиков, которые отберут и раздадут, расстреляют и посадят, и быстро - сами эти идиоты не понимают, что потом большевики придут и за ними. Баба Верещук недавно сказала, что 73% дали клоунам мандат доверия, так что можно наплевать на закон о регламенте ВР, Конституцию - главное результат, методы не важны. А потом и выборы будут не нужны - переназначение диктатора и его жополизов, как на Рашке или в Беларуси.
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15.10.2021 23:16 Ответить
Так ти за продовження цього трешу, що відбувається в нашій країні - олігархічного устрою? Я в кінці 90-х їздив через Польщу і бачив кричущу різницю між нашими країнами. Я ще тоді подумав - чому не можна зробити так і у нас? На Майдані чому було багато людей із західної України? Тому, що вони їздили в Польщу і задавались тим же питанням - чому у нас не І лише Гройсман почав хоч щось робити в цьому напрямку. Децентралізація - вже непогано. Доки Україна не зробить нормальних умов для розвитку малого і середнього бізнесу, доки олігархи і будуть правити країною.
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16.10.2021 09:44 Ответить
Я за независимый суд, справедливые законы, работающие в соответствии с ними антимонопольные и антикоррупционные и правоохранительные органы.
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16.10.2021 14:41 Ответить
Арахамия летает к Фирташу "перетереть за газ". Моносброд принимает закон о списании долгов компаниям Фирташа. Компании Фирташа покупают у Нафтогаза газ по 7,50, а все убытки покроют из бюджета Украины, т.е. - деньгами налогоплательщиков, т.е. - за весь этот грёбаный цирк заплатит каждый украинец из своего кармана.
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15.10.2021 21:55 Ответить
это какие каналы олигархов закроют? г+г, интер, айситиви, Дом и т.д.?
а где тебя наССЫщать "благодатью" станут, зебил?
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15.10.2021 15:02 Ответить
Та да ... Ахмєтов, шістка якого Шмигаль пристроєний на посаду прем'єр-міністра у Зєлі, дуже боїться зеленої деОЛІГАРХІЗАЦІЇ. ))
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15.10.2021 15:03 Ответить
Хватит спамить бред. Олигархические каналы наперебой молчат об зашкварах банды Гундосика-Коломойского. Группы депутатов обслуживающих олигархов проголосовали за закон 5599, вот как олигархи его "бояться".
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15.10.2021 15:06 Ответить
𝐒𝐚𝐧𝐞 𝐑𝐞𝐩𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐚𝐧


@slonishapito

·
https://twitter.com/slonishapito/status/1448946215165497359 2 ч



В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и
https://twitter.com/SAsfendiar @SAsfendiar

ЗЕКлоунада продовжується! Потрібні якісні ринкові консервативні реформи, як тільки держави вийде з лівацького шапіто...
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15.10.2021 15:00 Ответить
На канале "Украина 24"... Гордону... множественные эксперты внутри государства...
Можно даже не читать. Видели мы тех "экспертов", которые внутри))) Скучно. Ахметов перестал быть оригинальным
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15.10.2021 15:02 Ответить
в скором времени арахимия ксиву "зе- партии " у Буймистер ликвидироваеть, за подобные "вольности "
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15.10.2021 15:06 Ответить
Я поддерживаю Буймистер. Она оказалась честным человеком и толковым депутатом.
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15.10.2021 15:17 Ответить
она просто чуть умнее толпы слуг урода и поняла - нужно сваливать, пока еще не начали вешать на каштанах
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15.10.2021 15:22 Ответить
Буймистр давно сидит на кошельке Ахметова. Это знает вся полит. тусовка. И вообще, зачем давать её мнение, словно она член Венецианской комиссии. Все олигархи и их шавки боятся этого закона как огня. Это о чём-то говорит.
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15.10.2021 15:21 Ответить
тот самый ахметов. с которым у зеЛоха офшорного тесная дружба?)
а то ж как быть со Шмыгалем, человеком ахметова?
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15.10.2021 15:27 Ответить
Чего так заволновалась, красуня? Не нравится в СН, выходи, клади мандат и занимайся чем-нибудь по-проще, в чем проблема, уважаемая?
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15.10.2021 16:13 Ответить
Сборище придурков под флагом Венецианской комиссии, напыщено шипя пытаются показать свою важность которой никогда не было. Серожи Головатого не хватает
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15.10.2021 17:19 Ответить
Якщо хтось і придурок, то це ти, недоносок. А закон цей ж2 хуцпа.
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15.10.2021 19:04 Ответить
Чего так заволновалась, красуня? Не нравится в СН, выходи, клади мандат и займись чем-нибудь по-проще, в чем проблема, уважаемая?
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15.10.2021 17:36 Ответить
Як це для чого, зеленський дуже боїться Порошенко, цей закон виключно для того, щоб відсторонити його від політики
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15.10.2021 18:28 Ответить
В деяких слуг пробиваються ознаки мислення . Жаль, що таких - одиниці.
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15.10.2021 19:46 Ответить
Зачем ссылаться на презерватива? Он что, вам платит?
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17.10.2021 11:41 Ответить
 
 