"Слуга народа" Буймистер: Венецианская комиссия в любом случае даст негативное заключение по закону об олигархах
Из-за очевидной неконституционности Венецианская комиссия даст отрицательное заключение по проекту закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (№5599).
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Гордон", об этом заявила нардеп от "Слуги народа" Людмила Буймистер в эфире телеканала "Украина 24".
"Венецианская комиссия в любом случае предоставит негативное заключение по этому законопроекту. Об этом говорили многочисленные эксперты внутри государства", – отметила нардеп.
Буймистер сообщила, что сейчас законопроект пытаются выпустить из Верховной Рады с нарушением парламентских процедур, регламента и Конституции.
"Есть намерение этот закон принять даже мимо всех парламентских процедур, не учитывая регламент, не считая выполнения законодательства Украины. Для чего это делается именно таким образом, понять очень трудно", – сказала политик.
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Как сообщалось, 23 сентября Рада приняла закон об олигархах.
Накануне, "Слуга народа" решила рассматривать законопроект об олигархах "быстрым путем" и отказалась рассматривать подданные к законопроекту правки: "Как говорится, терпение лопнуло". В ответ, оппозиция заявила о нарушении Регламента ВР, заблокировала трибуну ВР и потребовала отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента. В итоге, Рада отказалась отстранить Стефанчука от ведения заседания парламента и продолжила постатейное голосование за законопроект о деолигархизации под крики оппозиционеров: "Геть диктатуру!", "Диктатура!", "Лукашенко!".
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будем откровенны - за два последних года при зеЛохе офшорном коррупция и деребан бюджета растет семимильными шагами!
только в 2020 году зеленским и его шоблой было украденно и выведенно в офшоры более 500 млрд.грн..
за первые 6 месяцев 2021 зеленским и слугами урода было украденно более 330 млрд.грн.
Молодцы! так ссать зебилам в рот не удавалось еще никому)
а заодно - и ценам в магазинах, которые выросли в 2-3 раза при зеленском.
Да и слуги урода врать не будут, ведь "здесь можно хорошо прибарахлится, внукам хватит!"
а нарик - честный)))
точнее - суды УЖЕ раскручивают всю цепочку участия зеленского в ограблении коломойским Украины.
"Просто смешные слова", логика на уровне Коли Тищенко.
Это вполне закономерный итог правления Зеленского при котором произошло чудовищное разграбление государственных запасов зерна и сброс его по демпинговым ценам на границу.
Истинные масштабы этого еще предстоит узнать, но для избравших Зеленского жителей страны эти масштабы хорошо видны в ценниках магазинных товаров продовольственной группы.
Мы зафиксировали и досконально описали эту аферу начиная с ноября 2019 года.
То, о чем мы писали и предупреждали с ноября 2019 году подтвердилось.
Кучка ворья, захватившая власть, просто так не уйдет.
Ей просто некуда уходить.
признают себя бездарями, но "виновата всё равно Венецианская комиссия")
слуги урода понимают что "закон" - полная туфта и лепят отмазки, а не борятся с коррупцией - для чего есть ВСЕ законы..
Та же ситуация с САП - где зеленский саботирует назначение руководства
ОРИГИНАЛ выглядит так:
ну, кроме названия
Или он реально за деолигархизацию?
ну, кроме названия
или ты утверждаешь что коломойский, ахметов, пинчук - за деолигархизацию?
Його туди втулили криворукі фотожопери Подоляка.
Как по методичке...
Так чому на карикатурі РС не було Порошенка?
Я посчитал нужным его на эту картинку добавить.
И добавил.
Лично.
Своей рукой.
Це у максим_максимовичів мають бути претензії до РС, це ж вони не згодні з РС.
у этого идиота, насмотревшегося каналов коломойши/ахметова подгорело, что олигархи там есть, а Порошенко нет))
а ведь ему круглосуточно в зомбоящике - на каналах олигархов - доказывают что "только Порошенко в стране олигарх"
Всех олигархов называют олигархами открыто и только вы доказываете, что Порошенко не олигарх.
срочно пиши в радиосвободы - а то они не смотрят каналы коломойского/ахметова и не "вкушают благодати для идиотов" от каналов олигархов
Это - реальность.
реальность - это коломойша, ахметов, пинчук и зеленский - которые являются олигархами, но почему-то закон НЕ направлен против них.
еще раз, где в "законе" хоть что-то о "деолигархизации?
ну, кроме названия
Один білий,
інший сірий,
два веселих гуся.
феерично!
Порошенко через 2.5 года получил безвиз с ЕС.. а что там "одна пара" сделалО к текущему дню?
а вот - ОРИГИНАЛ..
видать не смотрят в радиосвободы зомбоящик коломойши/ахметова
"фірташо-льовочкінський"? Левочкин - в нештатных советниках ОП. Арахамия, на самолёте Фирташа, летает к Фирташу в Вену.
А в альтернативной реальности Интер оказывается за Порошенко...
Олігарх Дмитро Фірташ підтвердив факт зустрічі з Петром Порошенком і Віталієм Кличком у Відні навесні 2014 року і заявив, що ініціював її для протистояння Юлії Тимошенко.
Порошенко и Кличко обещали, стуча себя коленками в грудь, что будут бороться с олигархами?
Те идиоты, которые ждут прихода большевиков, которые отберут и раздадут, расстреляют и посадят, и быстро - сами эти идиоты не понимают, что потом большевики придут и за ними. Баба Верещук недавно сказала, что 73% дали клоунам мандат доверия, так что можно наплевать на закон о регламенте ВР, Конституцию - главное результат, методы не важны. А потом и выборы будут не нужны - переназначение диктатора и его жополизов, как на Рашке или в Беларуси.
а где тебя наССЫщать "благодатью" станут, зебил?
@slonishapito
·
https://twitter.com/slonishapito/status/1448946215165497359 2 ч
В ответ
https://twitter.com/BorisenkoBoris @BorisenkoBoris
и
https://twitter.com/SAsfendiar @SAsfendiar
ЗЕКлоунада продовжується! Потрібні якісні ринкові консервативні реформи, як тільки держави вийде з лівацького шапіто...
Можно даже не читать. Видели мы тех "экспертов", которые внутри))) Скучно. Ахметов перестал быть оригинальным
а то ж как быть со Шмыгалем, человеком ахметова?