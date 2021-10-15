"Батько наш Бандера!" как украинские подростки "поджигают" ватку и обламывают рога российским пропагандистам. ВИДЕО

Оптимистично-воспалительный и боевой выпуск "Без цензуры"! Мы регулярно рассказываем об эпических ватных персонажах, поэтому иногда может сложиться впечатление, что они совершенно повсюду и некому им ответить. Но это не так!

Поэтому сегодня - о том, как киевские школьники запустили флешмоб # БатькоНашБандера, который яростно поджарил как локальных пропагандистов "русского мира", так и запоребриковых.

Ученики одной из киевских школ нашли оригинальное применение TikTok-тренда "Батько наш Бандера". Они не только накладывают эту популярную песню на свои видео, но и поют ее сами повсеместно в школе - так подростки "троллят" учительницу, которую считают "ватной". Сама она, говорят, перестала выходить на работу.

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В TikTok повстанческая песня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" является популярной уже несколько месяцев. А ее исполнения набирают десятки и сотни тысяч просмотров в YouTube. И это прекрасно!

Почему российские пропагандисты так боятся украинских детей?

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