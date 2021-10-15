"Батько наш Бандера!" как украинские подростки "поджигают" ватку и обламывают рога российским пропагандистам. ВИДЕО
Оптимистично-воспалительный и боевой выпуск "Без цензуры"! Мы регулярно рассказываем об эпических ватных персонажах, поэтому иногда может сложиться впечатление, что они совершенно повсюду и некому им ответить. Но это не так!
Поэтому сегодня - о том, как киевские школьники запустили флешмоб # БатькоНашБандера, который яростно поджарил как локальных пропагандистов "русского мира", так и запоребриковых.
Ученики одной из киевских школ нашли оригинальное применение TikTok-тренда "Батько наш Бандера". Они не только накладывают эту популярную песню на свои видео, но и поют ее сами повсеместно в школе - так подростки "троллят" учительницу, которую считают "ватной". Сама она, говорят, перестала выходить на работу.
В TikTok повстанческая песня "Батько наш - Бандера, Україна - мати" является популярной уже несколько месяцев. А ее исполнения набирают десятки и сотни тысяч просмотров в YouTube. И это прекрасно!
Почему российские пропагандисты так боятся украинских детей?
Оставляйте комментарии и лайк под этим видео, ведь они помогают сделать его популярным!
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не думаю шо составителям новостей платят как этим, ну, жена этого Зигера, или как там - тот что обосрал журналистов - ей платят 580к.
а все напали на Лещенко которому платили смешные 300к., или чуть больше, да и то он на благо... как это, ну на типо всякие концентраторы давал часть з/п
совсем ничего не смыслят в словянских языках 😀😀
и Киркорова не пойте 😀😅
Слава Україні.
но при слове "Бандера"-
они срут где попало
Но будет факультет Тик-Ток в Национальном университете культуры.
Як тільки такий ТікТок бачу... лайк, комент та підписка не дивлячись....
Нет партий, … а есть кучки шарлатанов, которые во имя личных выгод и острых ощущений… уничтожают трудовой народ.
Бей красных, пока не побелеют, бей белых, пока не покраснеют!
Власть рождает паразитов - да здравствует анархия!
Але такою тоді була, можна сказати, переважна більшість українців. Виявилися неготовими до розуміння необхідності власної держави.
Ішов москаль по приліску
Шукав собі пригоду
Світило з неба сонечко
Прєкрасная паґода!
Аж раптом засвистіло
І здригнулася земля
Болванка їбанула
В молодого москаля
Приспів:
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Куплет 2:
Сидить москаль в окопі
І тримає калаша
В наколках його тіло
А в кишені анаша
Аж раптом їбануло
І здійнялася рілля
Земля перетравила
молодого москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Куплет 3:
Пре колона техніки
Псковська дєсантура
А по кущах засіла
Гереушна агентура
Аж раптом їбануло
І замовкли дизеля
Побило дєсантуру
Пригоріли трусєля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше
А вторий насрав в штани
Куплет 4:
Стояв ращьот кацапський
Міномьотчиків підрозділ
Їбальники довольні
На ротацію є дозвіл
Аж раптом затремтіло
Й обірвалося життя
А разом з тим здоровля
Бойового москаля
Приспів
І москаля нема
Немає москаля
Немає ***** вопше
Сама сира земля
Працює артилерія
Їбашать пацани
Одним кацапом менше А вторий насрав в штани слухати гурт ''пирятин'' ''немає москаля''-гімн патріотів УКРАЇНИ
"Садок вишневий коло хати,
Хрущі над вишнями гудуть,
Бандерівці несуть лопати
І москалів з собою ведуть..."
Будущее поколение в Украине будет ненавидеть кацапов и кацапию
Знаю не з чуток. Перевиховати їх вже неможливо
Но это может быть постанова для дальнейших провокаций.
https://golos.ua/news/na-volyny-romy-yzbyly-y-postavyly-na-koleny-veteranov-ato-vydeo
Також на сайті зазначається, що поліція надалі проводить перевірку за фактами, що є на відео.
Правоохоронці просять ЗМІ та громадян утриматись від поширення цього відео, поки триває перевірка, щоб не провокувати громадян до непідтверджених висновків.
Тим часом на паРаші...
Але, по факту, роз'єднаність між бандерівцями і мельниківцями існувала лише на рівні керівництва. І то, - дуже короткий час. Верхівка мельниківців була більше налаштована на співпрацю з німцями. А бандерівці були більш молодшим і більш радикальним відгалуженням українського націоналістістичного руху.
Тому й не дивно, що вони дуже швидко отримали гору у протистоянні зі старими пердунами мельниківської фракції.