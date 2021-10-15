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Соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве отменит понятия внутренние и международные рейсы, - Стефанишина

Соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве отменит понятия внутренние и международные рейсы, - Стефанишина

Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о едином авиационном пространстве фактически отменит понятия внутренние и международные рейсы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.

"Когда премьер (Денис Шмыгаль. - Ред.) подписывал это соглашение, я поймала себя на мысли, что не будет теперь внутренних и международных рейсов. Будут просто рейсы", - сказала она.

Стефанишина также отметила, что соглашение с ЕС об открытом небе - это большая ответственность и на рынок в ближайшее время зайдут крупные европейские авиакомпании.

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"Это действительно сигнал для всей мировой авиационной отрасли, что появился огромный рынок, где можно работать. Поэтому на нас здесь большая ответственность, как у правительства, быстро выполнить все параметры, касающиеся безопасности полетов", - подчеркнула она.

Вице-премьер добавила, что правительство планирует реализовать соглашение в кратчайшие сроки. Поскольку, по ее словам, есть очень короткий период, чтобы не разочаровать международных авиаперевозчиков, которые хотят зайти на рынок Украины.

Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.

Автор: 

авиация (2834) авиасообщение (794) Евросоюз (17168) Стефанишина Ольга вице-премьер (246)


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Топ комментарии
+3
..шановний!!! Українським компаніям дуже невигідно виконувати внутрішні європейські рейси, бо там вони мають значно нижчі розцінки, ніх українські... які компанії могли встановлювати на свій розсуд... мотивуючи конкуренцією. Та й рівень обслуговування... чіткість витримування розкладу... заміна несправних літаків терміново... це поки далеке майбутне для наших авіакомпаній. Нам би відродити за років 10-15 роботу регіональних аеропортів ..як Миколаїв... Хмельницький.. Рівне.. Житомир...Тернопіль... да ті ж Чернівці...чи Ужгород... з іх двома..трьома рейсами на неділю....)))
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15.10.2021 17:53
+2
Ты льстишь себе...нельзя поймать то что от от тебя убежало...
Что значит все рейсы одинаковые?? А паспортный и таможенный контроль?? Ге мели ерундой...
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15.10.2021 16:42
+2
Які наприклад? Порівняти по пасажиропотоку?
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15.10.2021 17:20
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Можно и не подписывать, а просто переименовать все в просто рейсы
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15.10.2021 16:41 Ответить
Ты льстишь себе...нельзя поймать то что от от тебя убежало...
Что значит все рейсы одинаковые?? А паспортный и таможенный контроль?? Ге мели ерундой...
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15.10.2021 16:42 Ответить
И даже залы отдельные ))
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15.10.2021 16:44 Ответить
Это действительно сигнал для всей мировой авиационной отрасли, что появился огромный рынок, где можно работать. Источник: \\\\\\\\\\\\\

Ну да, баба Валя, подоив коровку в Бердичеве, садится на ведро с ведром вна самолет и летит поить Ермака в Киев
по дороге можно пару банок с парашютиками скинуть на маеток Вовка и Кравчучке, если не сдохла то.
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15.10.2021 16:47 Ответить
Мой брат занимается молоком и держит пару коров. Говорит что их с каждым годом все сложнее найти- вырезают на мясо т.к. молоко принимают на заводах по 7 грн/л а если в дремучем селе то и по 4.50. все что мы видим в магазинах даже по дорогой цене и в условно фермерских (франшиза) магазинах - это не молоко. Поголовье рогатого скота не хватит чтоб это все якобы молоко было в наличии. Та же тема что и с армянским "коньяком".
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15.10.2021 20:31 Ответить
мля, ну от куда ты лезешь со своим кацапским "это не молоко"? то что производят селяне, и что они туда бодяжат чтобы оно не скисало - заводам и нахер не нужно! бо их такого молока никакой продукт не получится! давно уже по Украине куча крупнотоварных ферм на 1000+ голов, с автоматическими доилками и охладителями, которые производят молоко заданного качества!

а про "поголовье рогатого скота" не волнуйся - вас еще надолго хватит
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16.10.2021 12:01 Ответить
А что кроме ЕС других направлений нет что-ли.))
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15.10.2021 17:06 Ответить
Які наприклад? Порівняти по пасажиропотоку?
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15.10.2021 17:20 Ответить
Египет и Турция похихикали в сторонке. Куда там до них Парижу. Дяревня.
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15.10.2021 18:17 Ответить
Ну, не все тут так райдужно, хоча, на мій погляд, виправдано. Тепер європейські авіакомпанії зможуть здійснювати внутрішні рейси, а українські авіакомпанії в ЄС внутрішні рейси ЄС здійснювати не зможуть
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15.10.2021 17:23 Ответить
Зато можна буде полетіти в умовний Мілан за 20 євро, а не за 300. Наші так іноді вишукують білети з Іспанії, Італії, Франції на ******, з ****** тих 70 км виходить дорожче, ніж літак.
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15.10.2021 17:26 Ответить
Я читал в этом виноват Янукович. Соглашение заключали при нем. Но почему-то ничего изменить нельзя.
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15.10.2021 17:29 Ответить
Глянемо в очі дійсності. Які з українських авіакомпаній настільки ж безпечні, як європейські. І чи здатні вони конкурувати в авіапросторі ЄС?
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15.10.2021 17:53 Ответить
..Можу Вас зі 100 відсотковою впевненністю завірити. що ряд українських авіакомпаній повністю відповідають вимогам авіаційної безпеки, які встановлені у Європі. Вони й виконують рейси у європейські аеропорти. Ті ж ..що не відповідають ... до Європи не літають. А от по рівню обслуговування..то тут Ви на 100 відсотків праві... Тут нам дуже далеко до европейського рівня. Достатньо один раз скористатися послугами МАУ...щоб жахнутися!!! Тому й є надія...що МАУ... щезне з українського ринку ..але там дуже багато **АЛЕ**!!!
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15.10.2021 18:01 Ответить
..шановний!!! Українським компаніям дуже невигідно виконувати внутрішні європейські рейси, бо там вони мають значно нижчі розцінки, ніх українські... які компанії могли встановлювати на свій розсуд... мотивуючи конкуренцією. Та й рівень обслуговування... чіткість витримування розкладу... заміна несправних літаків терміново... це поки далеке майбутне для наших авіакомпаній. Нам би відродити за років 10-15 роботу регіональних аеропортів ..як Миколаїв... Хмельницький.. Рівне.. Житомир...Тернопіль... да ті ж Чернівці...чи Ужгород... з іх двома..трьома рейсами на неділю....)))
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15.10.2021 17:53 Ответить
Важко опонувати, але у всякому разі можна було сказати, ось за умови ... , і ви зможете здіснювати внутрішні рейси ЄС. Нехай ця умова невиконувана, поки невиконувана, але тоді присмаку другосортнтності не було би
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15.10.2021 18:00 Ответить
..не переймайтеся Шановний! У нас достатньо великий авіаційний ринок... щоб всі українські компанії тут працювали. Не мають дозволу на перевезення в інших країнах і Польща , і країни Балтії... і країни Балканської групи... Так що це не панацея.
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15.10.2021 18:50 Ответить
Пардон, не знав, що "Не мають дозволу на перевезення в інших країнах і Польща , і країни Балтії... і країни Балканської групи".
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15.10.2021 20:17 Ответить
.. це світова практика... Ви ж.. наприклад не знали , що дві українські компанії , яки використовують старенькі вантажні літаки Ан-12 три роки тому здобули право на виконання внутріішніх польотів у США з перевозкою вантажу. На сьогодні це історичний прецендент...бо ніколи влада США не дозволяла іноземним компаніям працювати на свому авіаційному ринку.. А роботи пасажирським літакам на нашому ринку вистачить з головою. )))
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16.10.2021 15:39 Ответить
Головне, щоб пасажир був платоспроможний
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16.10.2021 15:42 Ответить
от це і буде головним!!! З цією владою ніяких сподівань апріорі не може бути і не буде. Тому можна заспокоїтись. Якщо кілька маршрутів додадуть до Львова...Борисполя.. Одеси... то Рівному... Хмельницьку та Житомиру розраховувати нема на що. А та ідіотська маячня..яку несуть з офіса полудурка...з міністерських кабінетів...мелють деякі керівники аеропортів накшталт Житомирского..Херсонського... Миколаївського... що завтра десятки ..а то сотні Боїнгів та Ейрбасів кинуться туди літати... нічого крім відвертого сміху не визивають. НІХТО...не буде літати туди... де крім ЗПС НІЧОГО нема. Але дурні мелють... а хтось і сподівається...))))
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16.10.2021 16:32 Ответить
А куда дели гиперлуп?
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15.10.2021 17:24 Ответить
Сейчас мы подписали приговор будущим национальным авиакомпаниям. Но это сделано в угоду потребителям в Украине. Летать в пределах Украины станет дёшево, если не дадим отечественным корупционерам сильно насесть на иностранцев.
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15.10.2021 17:59 Ответить
Знаєте, все одно то позитив, бо аеродроми травою поростають, а аеровокзали руйнуються. Може хоч це дасть поштовх і нашим перевізникам, зокрема.
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15.10.2021 18:05 Ответить
Не будет пограничников и таможни на международных, или будут на внутренних?
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15.10.2021 18:40 Ответить
Я так понимаю это все счастье только борисполя коснется?!
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15.10.2021 18:55 Ответить
И что, теперь можно будет вздрючить на компенсацию чартерные конторы при опозданиях рейсов на несколько часов, как это можно сделать с европейскими перевозчиками?
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15.10.2021 20:22 Ответить
 
 