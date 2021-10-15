Соглашение между Украиной и ЕС о едином авиационном пространстве отменит понятия внутренние и международные рейсы, - Стефанишина
Соглашение между Украиной и Европейским Союзом о едином авиационном пространстве фактически отменит понятия внутренние и международные рейсы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на интервью вице-премьера-министра Украины Ольги Стефанишиной.
"Когда премьер (Денис Шмыгаль. - Ред.) подписывал это соглашение, я поймала себя на мысли, что не будет теперь внутренних и международных рейсов. Будут просто рейсы", - сказала она.
Стефанишина также отметила, что соглашение с ЕС об открытом небе - это большая ответственность и на рынок в ближайшее время зайдут крупные европейские авиакомпании.
"Это действительно сигнал для всей мировой авиационной отрасли, что появился огромный рынок, где можно работать. Поэтому на нас здесь большая ответственность, как у правительства, быстро выполнить все параметры, касающиеся безопасности полетов", - подчеркнула она.
Вице-премьер добавила, что правительство планирует реализовать соглашение в кратчайшие сроки. Поскольку, по ее словам, есть очень короткий период, чтобы не разочаровать международных авиаперевозчиков, которые хотят зайти на рынок Украины.
Напомним, 12 октября Украина и Европейский Союз подписали соглашение о едином авиационном пространстве.
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Что значит все рейсы одинаковые?? А паспортный и таможенный контроль?? Ге мели ерундой...
Ну да, баба Валя, подоив коровку в Бердичеве, садится
на ведрос ведром вна самолет и летит поить Ермака в Киев
а про "поголовье рогатого скота" не волнуйся - вас еще надолго хватит