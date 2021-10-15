Закон об олигархах не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии, - нардеп "ЕС" Синютка

Проект Закона о предотвращении угроз национальной безопасности, связанных с чрезмерным влиянием лиц, имеющих значительную экономическую или политическую вес в общественной жизни (олигархов) (№5599) так и не станет законом из-за отрицательного заключения Венецианской комиссии.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил народный депутат от партии "Европейская Солидарность" Олег Синютка.

"Я убежден, что этот законопроект так и не станет законом. Потому что я убежден, что вывод Венецианской комиссии будет действительно иметь большое значение, и монобольшинство не рискнет ним пренебречь", - отметил нардеп в эфире телеканала "Украина24".

По словам нардепа, пока "слуги" специально затягивают процесс принятия закона для отвлечения общественного внимания от скандалов власти.

"Поэтому мне кажется, что "слуги" специально затягивают этот процесс, стараются привлечь внимание к этому фейковому антиолигархическому закону, потому что проблемы, которые сегодня есть у Зеленского, действительно большие проблемы, они хотят отвлечь и отвратить от них внимание", - добавил нардеп.

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Напомним, 23 сентября Верховная Рада приняла законопроект об олигархах несмотря на критику международных экспертов и не дожидаясь выводов Венецианской комиссии.

Сама процедура голосования вызвала критику западных экспертов. Оппозиционные фракции заявили о грубом нарушении Конституции.

Во время голосования были одновременно приняты различные толкования статьи №5, которая определяет орган государственной власти, которому предоставляются полномочия присваивать статус олигарха. Одна редакция предусматривала передачу этих полномочий НАПК, другая - АМКУ, третья - СНБО.

11 октября нардеп Железняк сообщил о попытке фальсификации проголосованного текста закона на уровне комитета по нацбезопасности и обороны. В частности комитет пытался вычеркнуть из закона упоминания о НАПК и АМКУ.