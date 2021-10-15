РУС
Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области переходят в "красную" зону карантина

Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области переходят в

В пятницу, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам принято решение о переходе еще четырех областей в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм министра Кабмина Олега Немчинова.

Карантин там ужесточают с 18 октября. В "красную" зону попали:

  • Запорожская,
  • Одесская,
  • Донецкая,
  • Днепропетровская области.

Там будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Также читайте: Противоковидные патрули заработали в Херсоне

Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области переходят в красную зону карантина 01

В "красной" зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Нельзя также проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Учебные заведения, где вакцинированы меньше 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, с 21 октября жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин

Автор: 

Топ комментарии
+7
Сколько патрулей НЕ вакцинированных ментов выйдет на большую дорогу косить бабло???
показать весь комментарий
15.10.2021 17:37 Ответить
+7
Потому что на 1 млн населения ситуация хуже именно в перечисленных областях. Добавить Харьковскую, которая на грани - и полный список контактных областей, через которые зараза лезет к нам с Раши. Где сейчас полная жопа. Я давно говорил что нужно закрыть пункты пропуска с Рашей пока не поздно.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:47 Ответить
+6
Лекари из МОЗ устроили из борьбы с пандемией настольную игру. Скоро начнут ставки принимать, всё свиженька копийчина.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:24 Ответить
Вже є Дніпровська область?
показать весь комментарий
15.10.2021 17:22 Ответить
Шо, уже переименовали?
Пропустил...
показать весь комментарий
15.10.2021 17:24 Ответить
ты редкий....
а шо земля крутится тоже пропустил?
показать весь комментарий
15.10.2021 17:29 Ответить
да и шо б нихто не понял меня неправильно - прививаться да.
************ уже ети бациллоносители....
как то же из етого гавнища надо вытаскиваться....
показать весь комментарий
15.10.2021 19:03 Ответить
"Все там будем" (с)
показать весь комментарий
15.10.2021 17:23 Ответить
Лекари из МОЗ устроили из борьбы с пандемией настольную игру. Скоро начнут ставки принимать, всё свиженька копийчина.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:24 Ответить
Как же вы задрали уже... Звиздуй в ковидную больницу и посмотри что там происходит для начала
показать весь комментарий
15.10.2021 17:26 Ответить
Рак передается воздушно-капельным путем? Больных от рака за последние два года стало так много, что из-за них перепрофилируют другие отделения и отменяют плановые операции? Почему у таких как ты так мало мозгов?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:20 Ответить
какое же ты тупое...
показать весь комментарий
15.10.2021 18:38 Ответить
Троль с позывным "Привет" - яркий пример действия эффекта Даннинга-Крюгера.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:54 Ответить
Мда... уровень развития зашкаливает, вниз... Использовать личный опыт как аргумент это сильно, для одноклеточного
показать весь комментарий
15.10.2021 18:40 Ответить
кстати, Эль Мюридка пишет шо по "нормативам", эпидемия - это когда вна неделю 5% живой силы, ой, жителей ложится.
недавно была новость шо в Днепре вроде, 105 мест в больнице - занято, все бегают и кричат про катастрофу. - а теперь подумаем, шо было бы если по "нормативам" было бы 5% жителей госпитализировано?
это на минуточку - десятки тысяч.
так шо да - с эпидемией супер перегиб палки. или что там Ляшко перегибать любит.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:41 Ответить
Эпиде́мия (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. epidemia, https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA греч. https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B5%CF%80%CE%B9%CE%B4%CE%B7%CE%BC%CE%AF%CE%B1 επιδημία - «распространённый в народе», от https://ru.wiktionary.org/wiki/%E1%BC%90%CF%80%CE%B9 ἐπι - на, среди и https://ru.wiktionary.org/wiki/%CE%B4%E1%BF%86%CE%BC%CE%BF%CF%82 δῆμος - народ) - прогрессирующее распространение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайной ситуацииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F#cite_note-%D0%91%D0%9C%D0%AD-3%D0%B8%D0%B7%D0%B4-%D0%A2%D0%9E%D0%9C-28-1 [1] . Многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет.

Уже исходя из этого становится ясно, что заявление про 5% полная туфта.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:22 Ответить
так напиши это Эль Мюридке - он кацап, и говорит о нормативах шо на рашке приняты.
понятно шо везде разнится, но блин, если в той же Британии или Франции, за неделю... скоко там, 0.1% заболели, то это никак же не эпидемия, не?
эпидемия это когда враг применил биол. оружие, а не то шо вирус уложил за неделю мизерное количество народа. как то там? - "cui prodect"?("кому выгодно"?)
показать весь комментарий
15.10.2021 18:28 Ответить
Честно говоря я вообще не понимаю кто такой Эль Мюрид и нахрена ты мне про него пишешь? У тебя попа пригорает от его слов? Ну так пойди и напиши ему лично я тут при чем?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:39 Ответить
И эпидемия это не цифра, это " прогрессирующее распространение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F инфекционного заболевания среди людей, значительно превышающее обычно регистрируемый на данной территории уровень заболеваемости и способное стать причиной чрезвычайной ситуации" Твои убогие мозги способны правильно осознать написанное?
показать весь комментарий
15.10.2021 18:39 Ответить
чувак, везде есть "нормы". и этой "эпидемии" до них, до минимального порога - как тебе до вежливого человека.
по сути даже карантин = нарушение конституции, ибо сужать "права и свободы" для тебя можно только в случае ЧС, и/или ВП.
ты сам себя ставишь в стойло шо любой Ляшко может тебя загнать вна карантин, заставить носить маску и .... я не скажу, но ты понял что сделать с твоей задней частью.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:45 Ответить
"Многие медицинские ведомства рассчитывают собственные эпидемические пороги для обычных заболеваний, исходя из среднестатистического уровня этого заболевания в течение многих лет."

а это, конечно, ты проигнорировал
показать весь комментарий
15.10.2021 22:14 Ответить
Эль Мюридка - пропагандон и сын пропагандона. Зачем цитировать его высеры про эпидемию коронавирусной инфекции?
Цитируйте лучше ВОЗ или Ланцет.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:56 Ответить
мне не оч. интересна родословная этого совка, но он за дело говорит по поводу вируса. а то шо обзывает Путина и рашку - странно что еще жив. цитировать можно даже Сралина, если что то высрал упырь по делу. ну, например шо теннессийский табак хорош, или что негры - не белые.
не вижу проблемы в том шо Эль мюридка обосрал путинизм и сказал что "эпидемия" это тупо на порядок(в 10 раз) не дотягивает до реального ЧС.
показать весь комментарий
15.10.2021 19:07 Ответить
расскажи это МОЗ
они-то идиоты какие-то эпид. пороги попридумывали
показать весь комментарий
15.10.2021 22:13 Ответить
Хоспіс відвідував?
показать весь комментарий
15.10.2021 20:01 Ответить
да уже ходили и смотрели
показать весь комментарий
15.10.2021 22:11 Ответить
Происходит. И что? Обосрался - иди вакцинируйся, кто мешает?
показать весь комментарий
16.10.2021 05:17 Ответить
А почему в "красную" зону не перевели и Черновицкую, Житомирскую, Луганскую, Черниговскую и Сумскую области где ситуация не намного лучше... Странно.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:26 Ответить
Потому что на 1 млн населения ситуация хуже именно в перечисленных областях. Добавить Харьковскую, которая на грани - и полный список контактных областей, через которые зараза лезет к нам с Раши. Где сейчас полная жопа. Я давно говорил что нужно закрыть пункты пропуска с Рашей пока не поздно.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:47 Ответить
следующие на очереди. в местных районных больницах счет на смерти пошел на десятки в день. Информация из Луганской области.
показать весь комментарий
15.10.2021 18:57 Ответить
Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.
В Украине полностью привито только 6 млн человек из 40 млн.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:26 Ответить
6млн.... что то как то.... цифырь очень грустная(((
Корововак - в каждый дом, и побоку что это если и лучше чем Новичок, ой, СпУтничок, то ненамного)
показать весь комментарий
15.10.2021 17:29 Ответить
Чого не вакцинуватись Maderna, коли багато було?!
показать весь комментарий
15.10.2021 19:42 Ответить
впадлу
показать весь комментарий
15.10.2021 19:51 Ответить
Каких посетителей? О чем ты, о железной дороге? Будет там 100% привитых! А на рынке , или в магазине какая разница продавцу привит, или нет его покупатель!
показать весь комментарий
15.10.2021 18:36 Ответить
Ми сала завезли Ляшко.
показать весь комментарий
15.10.2021 17:28 Ответить
Сколько патрулей НЕ вакцинированных ментов выйдет на большую дорогу косить бабло???
показать весь комментарий
15.10.2021 17:37 Ответить
если у вас нету имунитета то я вас попрошу вакцынироваться..
показать весь комментарий
15.10.2021 18:56 Ответить
фу , ну хоть харьковских совкодрочеров проредят до выборов секты "лудшего"...
показать весь комментарий
15.10.2021 19:09 Ответить
Та это просто антинародные изоляционные антидемократические угнетающие народ процедура. Доказательство Просто. Вон в Израиле 100% вакцинация, и не так давно там были просто ужасающая статистика по короновирусу. В Украине минимально вакцинировано людей. А статистика вот недавно была просто минимальная. Кто скажет и докажет что нынешняя статистика в Украине Правда а не Ложь. Ведь наверняка из за низкой вакцинации много людей переболели без серьезных последствий то есть заимели Имунитет. В моей семье тоже я подозреваю переболели, но тестов не сдавали. Я знаю средство оно помогло всем в семье и всем родственникам. Я бы
показать весь комментарий
15.10.2021 20:31 Ответить
Я бы сказал но никто не верит. Да и вообще такая Информация Я считаю Дорого Стоит.Обращался я куда можно к власти в интернете. Ни какого Ответа. Может это Никому не Надо. Ну да Меньше Народу больше кислорода.
показать весь комментарий
15.10.2021 20:35 Ответить
Есть такая инфа что это все ложь. Ведь по Днепро новостям статистика не сходится с официальной .Как и не сходились с официальной статистикой по раненым и убитым в АТО. Официальная была очень Занижена.Я как смотрю статистику Днепро новости и Официальную статистику. Так Удивляюсь Лжи. А сейчас по короновирусу официальная статистика очень Завышена. Кому Верить. Зачем такой жестокий карантин. Людей просто нагибают и угнетают, Это политика такая. Чмарить. Я понял Власть Антинародная. Идет Узурпация власти. Если что людей не во что не ставят.
показать весь комментарий
15.10.2021 21:21 Ответить
Ніколи не повірю, що влада турбується за наше здоров'я.Особливо така влада як зараз.
показать весь комментарий
15.10.2021 22:57 Ответить
А где взять справку о выздоровлении от ковид если курс лечения назначили, а запись лечащий врач не сделал..
показать весь комментарий
15.10.2021 23:41 Ответить
Нехай на підставі виписаних ліків видадуть довідку.

До речі, як Ви себе почуваєте ? Ще приймаєте ліки / уколи після того вредного кажана ?
показать весь комментарий
16.10.2021 01:18 Ответить
Доброго...Спасибо...

Курс лечения уже не советский (не 40 уколов в живот)...Уколы по графику с растяжкой 3, 4. 7 дней месяц..
С комплектующими по Одессе проблема которые на первый день идут антирабический иммуноглобулин...это целая эпопея с ним...достойна государственного уровня...
Сама прививка официально абсолютно безвредная как и от короны, а по словам лечащих врачей разрушает нервную систему, полгода табу на алкоголь, переутомление, не рекомендуется купаться в природных водоемах...

А с оказанием первой помощи просто весело...

С травмпункта на заболотного а время было 8 вечера меня направили на слободку...но вчера там проинимали только побитых...а укушеных принимали на малиновского... и я с тихой грустью поехал на малиновского...и приехал туда в 22.00...
А там сказали нужно ложиться на больничку..е майо...заставили сдать анализы, рентген, кардиограмму и все это уже 23.30..и повели в палату...и через 10 мин выяснилось что комплектующих иммуноглобулина у них нет ))) И меня 24.00 отправили домой..а зарядки на телефоне 5% в энергосберегающем режиме...
И вдруг служебный трамвай до привоза...полз как черепаха короче время 00.30 и я порысачил пешком до пересыпьского моста...по дороге зашел к брату на работу чайку попить и вызвать такси..но у него кнопочный телефон и зарядка не подошла ))))
И порысачил дальше до моста..ни одна падла не останавливает..и я порысачил пешком на поскот ловя попутки....
В результате остановился мотоциклист (laugh)
И я доехал с ночной прохладой и ветерком до лузановки...правда бесплатно...
А далше пешкарусом до махачкалинской....
И на следующий день поехал в больницу которая стала дежурной и у них лекарство оказалось...

При этом больница которая на слободке не ложит на стационар ибо бессмысленно...Объяснить почему там ложат а здесь нет никто не может...

показать весь комментарий
16.10.2021 09:19 Ответить
Ого. Ціла історія у Вас, це ж треба. Для мене кажан вважався такою дивиною.

Колись в школі розказували лише, що у волосся дівчатам можуть вчепитися, якщо десь натрапиш вночі - тільки це треба ходити по якихось ничках.

Посилання не працює, але я пошукала, думаю, ось цей випадок з котиком:
https://dumskaya.net/news/ya-v-beshenstve-kak-v-odesse-poluchit-profilakti-147032/

Лікуйтеся і будьте здорові.
показать весь комментарий
16.10.2021 09:55 Ответить
Да именно он...случай с котиком
показать весь комментарий
16.10.2021 11:44 Ответить
Вот ..лять прикол: Мама вкцинирована,допустим,а ребенок 3 года нет!!! А в маршрутку можно или нИЗЗЯ? Парадокс...
показать весь комментарий
16.10.2021 01:40 Ответить
 
 