Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области переходят в "красную" зону карантина

В пятницу, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам принято решение о переходе еще четырех областей в "красную" зону адаптивного карантина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм министра Кабмина Олега Немчинова.

Карантин там ужесточают с 18 октября. В "красную" зону попали:

Запорожская,

Одесская,

Донецкая,

Днепропетровская области.

Там будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.

Также читайте: Противоковидные патрули заработали в Херсоне

В "красной" зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Нельзя также проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.

Учебные заведения, где вакцинированы меньше 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.

Кроме того, с 21 октября жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Каникулы в школах могут продлить до 3-4 недель, - Кузин