Запорожская, Одесская, Донецкая и Днепропетровская области переходят в "красную" зону карантина
В пятницу, 15 октября, состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По его результатам принято решение о переходе еще четырех областей в "красную" зону адаптивного карантина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Телеграм министра Кабмина Олега Немчинова.
Карантин там ужесточают с 18 октября. В "красную" зону попали:
- Запорожская,
- Одесская,
- Донецкая,
- Днепропетровская области.
Там будут применены ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для "красного" уровня эпидемической опасности.
В "красной" зоне карантина запрещается работа кафе, ресторанов, кинотеатров, театров, рынков, фитнес-центров. Нельзя также проводить массовые мероприятия. Ограничение не распространяется на заведения, где 100% работников и посетителей полностью привиты от коронавируса.
Учебные заведения, где вакцинированы меньше 100% персонала, не могут работать в очном формате, поэтому должны перейти на дистанционку. Это не касается детсадов и 1-4 классов.
Кроме того, с 21 октября жители "красной" зоны не могут ездить автобусами, поездами и летать самолетами в другие регионы без документов о полном курсе вакцинации, негативного теста на коронавирус или справки о выздоровлении от COVID.
Пропустил...
а шо земля крутится тоже пропустил?
************ уже ети бациллоносители....
как то же из етого гавнища надо вытаскиваться....
недавно была новость шо в Днепре вроде, 105 мест в больнице - занято, все бегают и кричат про катастрофу. - а теперь подумаем, шо было бы если по "нормативам" было бы 5% жителей госпитализировано?
это на минуточку - десятки тысяч.
так шо да - с эпидемией супер перегиб палки. или что там Ляшко перегибать любит.
Уже исходя из этого становится ясно, что заявление про 5% полная туфта.
понятно шо везде разнится, но блин, если в той же Британии или Франции, за неделю... скоко там, 0.1% заболели, то это никак же не эпидемия, не?
эпидемия это когда враг применил биол. оружие, а не то шо вирус уложил за неделю мизерное количество народа. как то там? - "cui prodect"?("кому выгодно"?)
по сути даже карантин = нарушение конституции, ибо сужать "права и свободы" для тебя можно только в случае ЧС, и/или ВП.
ты сам себя ставишь в стойло шо любой Ляшко может тебя загнать вна карантин, заставить носить маску и .... я не скажу, но ты понял что сделать с твоей задней частью.
а это, конечно, ты проигнорировал
Цитируйте лучше ВОЗ или Ланцет.
не вижу проблемы в том шо Эль мюридка обосрал путинизм и сказал что "эпидемия" это тупо на порядок(в 10 раз) не дотягивает до реального ЧС.
они-то идиоты какие-то эпид. пороги попридумывали
В Украине полностью привито только 6 млн человек из 40 млн.
Корововак - в каждый дом, и побоку что это если и лучше чем Новичок, ой, СпУтничок, то ненамного)
До речі, як Ви себе почуваєте ? Ще приймаєте ліки / уколи після того вредного кажана ?
Курс лечения уже не советский (не 40 уколов в живот)...Уколы по графику с растяжкой 3, 4. 7 дней месяц..
С комплектующими по Одессе проблема которые на первый день идут антирабический иммуноглобулин...это целая эпопея с ним...достойна государственного уровня...
Сама прививка официально абсолютно безвредная как и от короны, а по словам лечащих врачей разрушает нервную систему, полгода табу на алкоголь, переутомление, не рекомендуется купаться в природных водоемах...
А с оказанием первой помощи просто весело...
С травмпункта на заболотного а время было 8 вечера меня направили на слободку...но вчера там проинимали только побитых...а укушеных принимали на малиновского... и я с тихой грустью поехал на малиновского...и приехал туда в 22.00...
А там сказали нужно ложиться на больничку..е майо...заставили сдать анализы, рентген, кардиограмму и все это уже 23.30..и повели в палату...и через 10 мин выяснилось что комплектующих иммуноглобулина у них нет ))) И меня 24.00 отправили домой..а зарядки на телефоне 5% в энергосберегающем режиме...
И вдруг служебный трамвай до привоза...полз как черепаха короче время 00.30 и я порысачил пешком до пересыпьского моста...по дороге зашел к брату на работу чайку попить и вызвать такси..но у него кнопочный телефон и зарядка не подошла ))))
И порысачил дальше до моста..ни одна падла не останавливает..и я порысачил пешком на поскот ловя попутки....
В результате остановился мотоциклист (laugh)
И я доехал с ночной прохладой и ветерком до лузановки...правда бесплатно...
А далше пешкарусом до махачкалинской....
И на следующий день поехал в больницу которая стала дежурной и у них лекарство оказалось...
При этом больница которая на слободке не ложит на стационар ибо бессмысленно...Объяснить почему там ложат а здесь нет никто не может...
Колись в школі розказували лише, що у волосся дівчатам можуть вчепитися, якщо десь натрапиш вночі - тільки це треба ходити по якихось ничках.
Посилання не працює, але я пошукала, думаю, ось цей випадок з котиком:
https://dumskaya.net/news/ya-v-beshenstve-kak-v-odesse-poluchit-profilakti-147032/
Лікуйтеся і будьте здорові.