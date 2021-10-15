Оккупанты угрожают Украине, чтобы им вернули российского офицера Косяка, задержанного при разведке украинских позиций
Руководитель представительства террористов "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко заявил, что они отзывают гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, до возвращения своего "сотрудника" - наемника Андрея Косяка, который был захвачен в плен украинскими воинами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".
"Было поставлено условие украинской стороне – пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии соприкосновения", — утверждает Филипоненко.
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
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а що, придурки, вам не потрiбнi цi роботи?
Українi тим бiльше не потрiбнi, сидiть, гниди, у своiй клоацi.
до речi, йдiть в дупу. пЕшите исчо.