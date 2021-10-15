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Новости Агрессия России против Украины
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Оккупанты угрожают Украине, чтобы им вернули российского офицера Косяка, задержанного при разведке украинских позиций

Оккупанты угрожают Украине, чтобы им вернули российского офицера Косяка, задержанного при разведке украинских позиций

Руководитель представительства террористов "ЛНР" в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Михаил Филипоненко заявил, что они отзывают гарантии безопасности по выполнению работ у линии соприкосновения, данные ранее Киеву, до возвращения своего "сотрудника" - наемника Андрея Косяка, который был захвачен в плен украинскими воинами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РИА "Новости".

"Было поставлено условие украинской стороне – пока не будет освобожден наблюдатель СЦКК, мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии соприкосновения", — утверждает Филипоненко.

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Освобождение взятого в плен наемника РФ Косяка возможно только в случае процедуры обмена, - Бутусов

Автор: 

Бутусов Юрий (4369) СЦКК (725) Косяк Андрей (16)


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Топ комментарии
+100

В обменный фонд его.
Кроме того, он наверняка был без маски, за это еще ₴17000 штрафа.
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15.10.2021 17:35
+69
Какую часть мышебрата им вернуть ?
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15.10.2021 17:36
+58
Не служив, він в розшуку за вбивство ще з 2010 року, типовий "линирієць"
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15.10.2021 17:44
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а может при побеге случайно на мине к праотцам отойдёт
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16.10.2021 17:14 Ответить
Я бы расстрелял этого фашиста Косяка.Нужно вернуть смертную казнь и всех этих террористов и предателей расстреливать через суд!
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16.10.2021 18:45 Ответить
мы отзываем все гарантии безопасности, ранее данные по выполнению работ на линии соприкосновения...

а що, придурки, вам не потрiбнi цi роботи?
Українi тим бiльше не потрiбнi, сидiть, гниди, у своiй клоацi.

до речi, йдiть в дупу. пЕшите исчо.
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17.10.2021 02:21 Ответить
Хохлi - це ******* и *********
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28.10.2021 12:24 Ответить
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